Letnie sałatki - 24 przepisy na sałatki warzywne, do grilla, z kurczakiem

fot. Adobe Stock

Letnie sałatki powinny składać się z sezonowych warzyw i owoców. Poza tym, że to niezastąpiony dodatek do dania głównego, to jeśli dodasz do niej ser, grillowaną pierś z kurczaka albo rybę może stanowić samodzielne, lekkostrawne i pyszne danie.

Spis treści:

Składniki:

2 sałaty rzymskie (albo dowolna ulubiona),

2 garście kolorowych pomidorków koktajlowych,

1 ogórek,

pęczek rzodkiewki,

1 mała czerwona cebula,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

6 łyżek oliwy z oliwek,

1/2 soku z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa dokładnie umyj. Przygotuj sos: do miseczki wlej oliwę z oliwek i połącz ją z sokiem z cytryny, bazylią, oregano, solą i pieprzem. Sałatę porwij, pomidorki przekrój na pół, ogórka pokrój w plasterki, a cebulę w cienkie piórka. Warzywa wyłóż na talerz i polej sosem. Letnią sałatkę warzywną możesz podawać z małymi kulkami sera mozzarella i świeżym pieczywem.



fot. Adobe Stock

Składniki:

1/2 arbuza,

100 g rukoli,

1 czerwona cebula,

sok z 1 limonki,

50 g sera feta,

sos balsamiczny,

3 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Pokrój arbuza tak, aby otrzymać zgrabne trójkąty. Wrzuć go na 2-3 minuty na grilla. Na talerzu wyłóż umyte wcześniej liście rukoli i zgrillowane plastry arbuza. Dodaj czerwoną cebulą pokrojoną w cienkie piórka i pokruszony ser feta. Całość skrop sokiem z limonki i sosem balsamicznym.



fot. Adobe Stock

Składniki:

100 g łososia wędzonego na zimno,

garść roszponki,

1 awokado,

1 jajko,

1 łyżka musztardy dijon,

1/2 soku z cytryny,

1 ogórek,

1 łyżeczka miodu,

kilka łyżek sosu sojowego,

kilka orzechów nerkowca,

wybrane kiełki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania sosu: do miseczki wlej oliwę z oliwek, dodaj musztardę, miód, sok z cytryny, sol i pieprz. Łososia pokrój w kostkę lub na plasterki i zalej na kilka minut sosem sojowym. Jajko ugotuj na twardo. Wszystkie warzywa dokładnie umyj. Na talerz wyłóż roszponkę i pokrojonego w długie paski ogórka. Awokado przekrój na pół, wyjmij pestkę i delikatnie „wzrusz" miąższ. Skrop sokiem z cytryny, aby nie sczerniało (możesz też obrać je ze skórki i pokroić w pasterki). Dodaj łososia, jajko przekrojone na pół, orzechy nerkowca, kiełki i całość polej zrobionym wcześniej sosem. Letnia sałatka z jajkiem nie wymaga żadnych dodatków - stanowi samodzielne, pyszne i pożywne danie.



fot. Adobe Stock

Składniki:

kilka pomidorków koktajlowych, 100 g rukoli,

2 kromki białego pieczywa,

1 pierś z kurczaka,

50 g parmezanu,

100 g jogurtu greckiego,

1 łyżka musztardy francuskiej,

1 ząbek czosnku,

1/2 soku z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Przygotuj marynatę do kurczaka - oliwę wymieszaj ze słodką papryką, solą i pieprzem i dokładnie natrzyj nią mięso. Wstaw do lodówki na godzinę. Chleb pokrój w kostkę, skrop oliwą i podsmaż na suchej patelni przez 3-4 minuty, aż staną się chrupkie i rumiane. Przygotuj sos do sałatki: jogurt grecki wymieszaj z sokiem z cytryny i musztardą. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, dopraw solą i pieprzem. Na grillową patelnię wlej łyżkę oleju roślinnego i smaż kurczaka po 2-3 minuty z każdej strony, aż będzie złocisty. Na talerz wyłóż liście rukoli, pomidorki koktajlowe przekrojone na pół i mięso pokrojone w kostkę. Całość letniej sałatki polej wcześniej przygotowanym sosem (świetnie sprawdzi się również winegret) i posyp grzankami.



fot. Adobe Stock

