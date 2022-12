Najlepszy karp w zalewie octowej do słoika: w sam raz na święta i nie tylko

Zalewa octowa do ryb powinna być przygotowana według proporcji 1,5 szklanki octu na 4 szklanki wody. Z kolei uniwersalna zalewa octowa do grzybów to 1 szklanka octu na 2 szklanki wody. Zalewa octowa do ogórków to 1 szklanka octu na 4 szklanki wody.