Ocet, cebulka i przyprawy: oto najlepsza zalewa do śledzi

Śledzie uwielbiają marynowanie. Najlepiej do tego sprawdzi się zalewa octowa, która idealnie pasuje nie tylko do ryb, ale także do innych jesienno-zimowych przetworów, np. grzybów czy ogórków.

Odpowiednio przygotowana zalewa do śledzi nada im kwaskowaty posmak, który w połączeniu z naturalną słonością ryby będzie stanowić doskonałą świąteczną przekąskę.

Sposób przygotowania:

W rondelku wymieszaj ocet z wodą, a następnie podgrzewaj, aż zacznie wrzeć. W tym czasie pokrój cebulę w krążki i dodaj do garnka z gotującą się zalewą. Całość dopraw solą, listkami laurowymi i zielem angielskim. Opcjonalnie możesz dodać także goździki lub kardamon. Gotuj jeszcze ok. 10 minut na wolnym ogniu, a następnie odstaw do przestygnięcia. Tak przygotowaną zalewę do śledzi przelej do słoika z wymoczonymi wcześniej filetami śledziowymi.

