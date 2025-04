Usunięcie konta na Instagramie jest możliwe tylko poprzez przeglądarkę internetową - w aplikacji nie ma możliwości usuwania i tymczasowego wyłączania konta. To jedyna przeszkoda, bo samo usunięcie Instagrama jest proste.

Jak usunąć Instagrama:

Tak naprawdę nie jest to usuwanie konta, ale tymczasowe wyłączenie konta. Poniżej instrukcja, jak to zrobić:

zaloguj się do Instagrama (w przeglądarce) na instagram.com,

kliknij ikonkę swojego profilu w prawym górnym rogu,

wybierz: edytuj profil ,

, kliknij: tymczasowe wyłączenie konta (na dole okna),

wybierz z listy jeden z powodów wyłączenia konta,

podaj hasło do aplikacji,

kliknij niebieski przycisk: wyłącz tymczasowo konto.

Konto można ponownie aktywować, logując się na nim.

Tego nie da się zrobić, ani w aplikacji, ani poprzez stronę Instagrama otwartą w przeglądarce. Ostateczne i nieodwołalne usunięcie konta należy przeprowadzić na do tego przeznaczonej stronie, a niełatwo na nią trafić, dlatego kliknij tutaj, aby się na nią przenieść.

Na stronie trzeba wykonać 3 kroki:

wybrać powód usuwania konta – jest to ta sama lista możliwości, jaką widać przy tymczasowym wyłączaniu konta.

– jest to ta sama lista możliwości, jaką widać przy tymczasowym wyłączaniu konta. trzeba podać swoje hasło do Instagrama,

kliknąć czerwony przycisk: Usuń trwale moje konto.

Naciśnięcie go oznacza trwałe i nieodwołalne usunięcie z Instagrama konta wraz ze wszystkimi informacjami, jakie zawierało, a więc i ze zdjęciami. Po usunięciu konta z Instagrama nie będzie można zarejestrować się ponownie przy użyciu tej samej nazwy użytkownika ani nie będzie można jej dodać do innego konta. Nie istnieje opcja ponownego aktywowania usuniętego profilu, w przeciwieństwie do np. usuwania konta z Facebooka - tam tę czynność można anulować.

