Moje życie zawsze toczyło się powolnym, przewidywalnym rytmem. Jako bibliotekarka w niewielkiej, ale urokliwej filii w centrum miasta, dni spędzałam w otoczeniu starych woluminów, zapachu papieru i ciszy, którą tak bardzo ceniłam. Nigdy nie pragnęłam wielkiego bogactwa ani sławy. Wystarczało mi moje skromne mieszkanie, dobra książka wieczorem i poczucie, że pomagam innym odkrywać magię literatury. Wszystko zmieniło się w pewien deszczowy piątek, kiedy drzwi biblioteki otworzyły się z cichym skrzypnięciem, a do środka wszedł on.

Pamiętam ten wieczór doskonale

Artur był mężczyzną, który od razu przyciągał spojrzenia. Elegancki płaszcz, nienaganna fryzura i aura pewności siebie sprawiały, że wyglądał jak postać wyjęta z okładki magazynu. Jednak w jego oczach dostrzegłam coś jeszcze. Był tam dziwny rodzaj zmęczenia. Zbliżył się do mojego biurka i zapytał o publikacje dotyczące lokalnej architektury historycznej. Potrzebował ich do renowacji jednego z budynków, który niedawno zakupił. Tak zaczęła się nasza znajomość. Początkowo rozmawialiśmy tylko o książkach, ale z czasem nasze dyskusje stawały się coraz dłuższe i bardziej osobiste. Dowiedziałam się, że jest właścicielem prężnie rozwijającej się sieci hoteli. Zaczęliśmy spotykać się po mojej pracy, spacerując po parku i rozmawiając o wszystkim i o niczym.

Z każdym dniem czułam, że moje serce bije szybciej na jego widok. Artur był niesamowicie ciepłym, hojnym i błyskotliwym człowiekiem. Mimo swojego sukcesu nie miał w sobie ani grama arogancji. Wkrótce zaprosił mnie do swojego świata. Pamiętam ten wieczór doskonale. Przekroczyłam próg jego ogromnego domu z drżeniem rąk, nie wiedząc, czego się spodziewać. To tam po raz pierwszy poznałam osoby, które nazywał swoimi najbliższymi.

Niewyczerpane źródło gotówki

Dom Artura był pełen ludzi. Przedstawił mnie swojemu kuzynowi, Markowi, ciotce Helenie oraz kilku osobom, które określał mianem dawnych przyjaciół. Wszyscy byli ubrani w drogie stroje, głośno się śmiali i rozpływali w komplementach nad sukcesami Artura. Początkowo czułam się nieswojo, ale starałam się być uprzejma. Jednak im dłużej ich obserwowałam, tym bardziej coś mi nie pasowało. Uśmiechy wydawały się wyuczone, a pytania o samopoczucie gospodarza zawsze płynnie przechodziły w prośby.

— Arturze, drogi, wiesz, że ten mój dach znów przecieka. Gdybyś mógł mi odrobinę pomóc, byłabym niezwykle wdzięczna. Oczywiście tylko w formie pożyczki — mówiła ciotka Helena, poprawiając na szyi naszyjnik, który wyglądał na nowiutki i bardzo kosztowny.

— Jasne, ciociu. Zrobię przelew jutro rano — odpowiedział Artur z lekkim uśmiechem, choć w jego oczach znów dostrzegłam to dziwne zmęczenie.

Zaraz potem podszedł do niego Marek. Poklepał go po plecach i zaczął opowiadać o swoim nowym, rzekomo genialnym pomyśle na biznes, do którego brakowało mu tylko kapitału początkowego. Artur słuchał cierpliwie, kiwał głową i ostatecznie obiecał, że przyjrzy się sprawie i wesprze go finansowo. Nikt nie pytał Artura o jego plany, marzenia czy troski. Traktowali go jak niewyczerpane źródło gotówki.

Jedynym jasnym punktem tego wieczoru byli Kuba i Michał, piętnastoletni bracia bliźniacy Artura. Chłopcy byli pełni energii, szczerzy i zupełnie niepasujący do tego sztucznego towarzystwa. Biegali po ogrodzie, opowiadali mi o swoich szkolnych projektach i pasji do fotografii. Kiedy Artur do nas dołączył, chłopcy od razu się rozpromienili. Nie prosili o nowe telefony ani drogie ubrania. Chcieli tylko, żeby brat poszedł z nimi w weekend na długi spacer za miasto, by mogli wypróbować nowy aparat. Artur zgodził się bez wahania, a jego twarz w końcu wyrażała szczere, głębokie szczęście.

Odwrócił wzrok

Mijały tygodnie, a ja coraz głębiej wchodziłam w życie Artura. Moje uczucie do niego rosło, ale rosło też moje przerażenie tym, jak był traktowany przez swoje otoczenie. Widziałam, jak znajomi dzwonili do niego tylko wtedy, gdy potrzebowali opłacić wycieczkę, kupić nowy sprzęt lub poprosić o darmowy pobyt w jednym z jego hoteli. Artur nigdy nie odmawiał. Tłumaczył mi, że to jego rodzina i przyjaciele, że musi im pomagać, bo na tym polega lojalność.

Pewnego popołudnia siedzieliśmy w salonie, pijąc herbatę. Artur wyglądał na wyczerpanego. Właśnie skończył rozmawiać przez telefon z Markiem, który po raz kolejny żądał wsparcia finansowego na projekt, który nawet nie istniał. Nie mogłam już dłużej milczeć.

— Artur, czy ty tego nie widzisz? — zapytałam cicho, odstawiając filiżankę na stół.

Spojrzał na mnie z zaskoczeniem, marszcząc brwi.

— Czego nie widzę, Aniu?

— Tego, jak oni cię traktują. Marek, twoja ciotka, ci wszyscy znajomi... Oni nie są z tobą dlatego, że cię cenią. Są z tobą, bo masz pieniądze. Wykorzystują twoje dobre serce. Kiedy ostatnio ktokolwiek z nich zapytał cię, jak minął ci dzień? Kiedy zrobili coś dla ciebie, nie oczekując niczego w zamian?

Artur zesztywniał. Zauważyłam, że moje słowa go dotknęły. Odwrócił wzrok i przez dłuższą chwilę patrzył w okno.

— To moja rodzina, Aniu. Moi przyjaciele. Kiedy zakładałem pierwszą firmę, zawsze byli gdzieś w pobliżu. Obiecałem sobie, że jeśli osiągnę sukces, nie zapomnę o nich.

— Ale oni zapomnieli o tobie — powiedziałam stanowczo, choć głos mi drżał z emocji. — Pomyśl o Kubie i Michale. To są twoi prawdziwi bliscy. Oni cię kochają za to, kim jesteś. Reszta to po prostu pasożyty, które żerują na twojej dobroci. Zastanów się, co by było, gdybyś jutro stracił wszystko. Kto zostałby u twojego boku?

Te słowa zawisły w powietrzu, ciężkie i bolesne. Artur milczał. Zrozumiałam, że być może powiedziałam za dużo, że przekroczyłam granicę. Wstałam, przeprosiłam i wyszłam, zostawiając go z jego własnymi myślami. Przez kolejne dni nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Moje serce pękało z rozpaczy. Myślałam, że zniszczyłam to, co między nami było, ale wiedziałam też, że nie mogłam dłużej patrzeć na jego krzywdę.

Mieliśmy siebie nawzajem

Tydzień później usłyszałam dzwonek do drzwi mojego małego mieszkania. Kiedy je otworzyłam, zobaczyłam Artura. Wyglądał inaczej. Zmęczenie zniknęło z jego twarzy, a w oczach pojawił się nowy błysk — spokój i determinacja.

— Miałaś rację — powiedział od progu, wchodząc do środka. — Zrobiłem mały eksperyment. Poinformowałem Marka, ciotkę i kilku znajomych, że mam przejściowe problemy finansowe i wstrzymuję wszelkie wsparcie. Chciałem pożyczyć od nich niewielkie sumy, by rzekomo ratować płynność firmy. — Zatrzymał się, a na jego twarzy pojawił się gorzki uśmiech. — Wszyscy nagle mieli pilne wydatki, problemy, albo po prostu przestali odbierać telefony. Marek powiedział, że nie może ryzykować swoich oszczędności, choć te oszczędności pochodziły ode mnie. Zrozumiałem, że przez te wszystkie lata kupowałem sobie iluzję rodziny.

Podeszłam do niego i chwyciłam go za rękę. Jego dłoń była ciepła i mocna.

— A co z chłopcami? — zapytałam cicho.

— Kuba i Michał od razu przyszli do mojego pokoju. Przynieśli swoje skarbonki i powiedzieli, że mogę wziąć wszystko, co zaoszczędzili. Chcieli też znaleźć dorywczą pracę po szkole, żeby mi pomóc. Rozpłakałem się jak dziecko.

Artur przytulił mnie mocno, a ja poczułam, że wreszcie wszystko zmierza we właściwym kierunku. Odcięcie się od toksycznych ludzi nie było łatwe. Ciotka i kuzyn wielokrotnie próbowali wzbudzić w nim poczucie winy, oskarżali go o egoizm i chciwość. Jednak on pozostawał nieugięty. Wiedział już, kto zasługuje na jego czas i uczucia. Zaczęliśmy budować nasze życie na nowo, z dala od fałszywych uśmiechów i interesownych znajomości. Zamieszkaliśmy razem, a nasz dom stał się prawdziwą oazą spokoju. Kuba i Michał spędzali z nami każdą wolną chwilę, wypełniając wnętrza śmiechem i radością. Często siadaliśmy wieczorami w salonie, grając w planszówki lub czytając książki, które przynosiłam z biblioteki.

Nie potrzebowaliśmy luksusowych przyjęć ani tłumu wielbicieli. Mieliśmy siebie nawzajem — małą, ale prawdziwą rodzinę, opartą na szczerości, lojalności i miłości, której nie dało się kupić za żadne pieniądze.

Anna, 28 lat

Opowiadania są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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