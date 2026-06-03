Przez ostatnie lata mój dom przypominał muzeum. Muzeum wspomnień, zatrzymanego czasu i ciszy, która z każdym miesiącem stawała się coraz cięższa. Po odejściu mojego męża, Antoniego, uznałam, że mój rozdział na tej ziemi został już w dużej mierze zamknięty. Miałam siedemdziesiąt dwa lata i byłam przekonana, że wszystko, co najlepsze, najpiękniejsze i najbardziej ekscytujące, mam już dawno za sobą. Dni zlewały mi się w jedną, szarą masę. Rano parzyłam herbatę w tej samej filiżance, siadałam w tym samym fotelu i patrzyłam przez okno na zmieniające się pory roku, nie odczuwając przy tym żadnych emocji.

Dwie wierne przyjaciółki

Czułam się tak, jakby ktoś wyłączył kolory w moim życiu. Omijałam lustra, bo nie chciałam patrzeć na kobietę, która z nich spoglądała – smutną, zgaszoną, ubraną w bezkształtne swetry. Z każdym tygodniem coraz rzadziej wychodziłam z domu. Zakupy robiłam w pośpiechu, w najbliższym sklepie, byle tylko jak najszybciej wrócić do swoich bezpiecznych czterech ścian. Znajomi powoli przestali dzwonić, zniechęceni moimi ciągłymi odmowami. Zostały mi tylko dwie wierne przyjaciółki, Zofia i Irena, które mimo moich oporów nie zamierzały pozwolić mi zniknąć.

Zofia była wulkanem energii, kobietą, która nigdy nie potrafiła usiedzieć w miejscu. Irena z kolei była oazą spokoju, ale miała w sobie taką cichą stanowczość, której nikt nie potrafił się sprzeciwić. Obie znały mnie od dekad. Pamiętały czasy, kiedy potrafiłam przetańczyć całą noc, kiedy śmiałam się najgłośniej z całego towarzystwa. Ja sama zdążyłam już o tej Helenie zapomnieć.

Broniłam się przez dobrą godzinę

Tego popołudnia nie spodziewałam się gości. Siedziałam w salonie, przeglądając stare albumy ze zdjęciami, kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi. Otworzyłam, a moim oczom ukazały się Zofia i Irena. Zofia trzymała w rękach dużą torbę, a Irena uśmiechała się w ten swój tajemniczy sposób, który zawsze zwiastował kłopoty.

— Co wy tu robicie o tej porze? — zapytałam, wpuszczając je do przedpokoju. — Nie umawiałyśmy się.

— Gdybyśmy się umawiały, to byś wymyśliła tysiąc wymówek, żebyśmy nie przyszły — odparła od razu Zofia, zdejmując płaszcz. — Zrób herbatę, a potem idziesz się szykować.

— Szykować? Dokąd? Przecież nigdzie się nie wybieram — odpowiedziałam, czując rosnący niepokój.

— Wybierasz się, kochana, wybierasz — powiedziała Irena, kładąc mi dłoń na ramieniu. — Dzisiaj w domu kultury organizują wielki wieczorek taneczny dla seniorów. Gra na żywo wspaniały zespół. Kupiłyśmy bilety dla naszej trójki.

Zamrugałam ze zdumienia, a potem poczułam przypływ irytacji.

— Chyba żartujecie! Nie pójdę na żadne tańce. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Zresztą... to nie wypada. Antoni...

— Antoni by ci powiedział, żebyś przestała wreszcie siedzieć w tej norze i zaczęła żyć — przerwała mi ostro Zofia. — Przyniosłam ci tę twoją granatową sukienkę, którą oddałaś mi na przechowanie w zeszłym roku, bo twierdziłaś, że już nigdy jej nie założysz. Pasuje idealnie.

Broniłam się przez dobrą godzinę. Używałam wszystkich możliwych argumentów: że jestem za stara, że nie mam siły, że to absurd, że ludzie będą na mnie patrzeć z litością. Ale one były nieugięte. W końcu, zmęczona ich uporem i trochę dla świętego spokoju, zgodziłam się pójść, zastrzegając jednak, że tylko posiedzę przy stoliku i nie wyjdę na parkiet.

Uśmiechnął się delikatnie

Gdy weszłyśmy na salę w domu kultury, uderzyła mnie fala dźwięków i kolorów. Było tam mnóstwo ludzi w moim wieku, a nawet starszych. Panie w eleganckich sukniach, z ułożonymi fryzurami, panowie w wyprasowanych koszulach i marynarkach. Zespół grał przeboje z naszej młodości, a parkiet był pełen par poruszających się w rytm muzyki. Usiadłam przy wskazanym stoliku, czując się jak intruz. Miałam na sobie tę granatową sukienkę, w której kiedyś czułam się tak dobrze, ale teraz wydawała mi się obca. Zofia i Irena od razu wpadły w wir rozmów ze znajomymi, a po chwili obie zniknęły na parkiecie, porwane do tańca przez uśmiechniętych dżentelmenów.

Zostałam sama. Obserwowałam wirujące pary i nagle poczułam ogromny ciężar w klatce piersiowej. Poczucie winy. Jak mogłam tu przyjść? Jak mogłam w ogóle myśleć o jakiejkolwiek zabawie, skoro mojego męża już tu nie było? Przecież powinnam siedzieć w domu, w ciszy, pielęgnując pamięć o nim. Miałam ochotę wstać, zabrać torebkę i uciec stamtąd jak najszybciej. Już chwytałam za pasek torebki, gdy usłyszałam nad sobą niski, łagodny głos:

— Czy to miejsce jest wolne, szanowna pani?

Podniosłam wzrok. Stał nade mną wysoki, elegancki mężczyzna z siwymi włosami zaczesanymi do tyłu. Miał ciepłe, brązowe oczy, z których biła ogromna życzliwość.

— Tak... wolne — wyjąkałam, kompletnie zbita z tropu.

Usiadł naprzeciwko mnie. Uśmiechnął się delikatnie.

— Mam na imię Jan. Zauważyłem, że siedzi pani zupełnie sama i wygląda na kogoś, kto wolałby być w tej chwili tysiąc kilometrów stąd.

— Aż tak to widać? — zapytałam, czując, że się czerwienię. Nie pamiętałam, kiedy ostatnio rozmawiałam z obcym mężczyzną.

— Troszkę. Ale to nic złego. Też na początku czułem się tu dziwnie. Przez długi czas uważałem, że takie miejsca nie są już dla mnie. Aż w końcu zrozumiałem, że czas płynie, niezależnie od tego, czy spędzamy go w fotelu przed telewizorem, czy na parkiecie.

Tańczyliśmy do końca utworu

Rozmawialiśmy przez kilka piosenek. Jan okazał się wspaniałym rozmówcą. Miał ogromne poczucie humoru i dystans do siebie. Opowiadał o swoich wnukach, o pasji do ogrodnictwa. Słuchałam go z rosnącym zainteresowaniem, powoli zapominając o swoim poczuciu winy. Zauważyłam, że zaczynam się uśmiechać. Wtedy zespół zaczął grać powolnego, niezwykle romantycznego walca.

Jan wstał, wyprostował się i wyciągnął w moją stronę dłoń.

— Czy uczyni mi pani ten zaszczyt i zatańczy ze mną ten jeden taniec?

Serce zabiło mi mocniej. Znowu ogarnęły mnie wątpliwości.

— Ja... ja od lat nie tańczyłam. Na pewno będę deptać panu po palcach.

— Zaryzykuję — powiedział z uśmiechem, nie cofając ręki.

Zawahałam się, ale w końcu położyłam swoją dłoń w jego. Gdy weszliśmy na parkiet i Jan objął mnie w talii, poczułam się niesamowicie dziwnie. Moje ciało było sztywne, ruchy niepewne. Ale on prowadził tak pewnie, tak delikatnie, że po kilku taktach zaczęłam się rozluźniać. Zamknęłam oczy i po prostu pozwoliłam, by prowadziła mnie muzyka. I nagle to poczułam. To zapomniane uczucie lekkości. Poczucie, że żyję. Przypomniałam sobie, jak to jest być kobietą, a nie tylko wdową, nie tylko starszą panią uwięzioną we wspomnieniach. W rytm muzyki wracała do mnie energia, którą uważałam za bezpowrotnie utraconą. Otworzyłam oczy i spojrzałam na Jana. Uśmiechał się do mnie z aprobatą.

— Widzi pani? A mówiła pani, że nie umie tańczyć.

Zaśmiałam się. Prawdziwym, szczerym śmiechem, którego dźwięk zaskoczył mnie samą. Tańczyliśmy do końca utworu, a potem zatańczyliśmy jeszcze raz. I kolejny. Kiedy Zofia i Irena zobaczyły mnie na parkiecie, zaczęły mi dyskretnie kibicować z drugiego końca sali.

Wciąż tu byłam

Reszta wieczoru minęła jak we śnie. Z każdym kolejnym tańcem, z każdą rozmową czułam, jak zrzucam z siebie ciężką zbroję smutku, którą nosiłam przez ostatnie lata. Zrozumiałam nagle, że życie nie kończy się po siedemdziesiątce. Że radość, uśmiech i bliskość drugiego człowieka nie mają metryki. Kiedy wracałam tamtej nocy do domu, w powietrzu czuć było zapach nadchodzącej wiosny. Zofia i Irena odprowadziły mnie pod same drzwi.

— I jak? — zapytała Zofia, mrużąc oczy. — Bardzo jesteś na nas zła za tę dzisiejszą zasadzkę?

Spojrzałam na nią, a potem mocno ją przytuliłam. Następnie objęłam Irenę.

— Dziękuję wam — wyszeptałam. — Dziękuję, że nie pozwoliłyście mi zniknąć.

Kiedy weszłam do mieszkania, cisza nie była już tak przytłaczająca. Nie była to już cisza grobowa, ale spokojna cisza domu, w którym wciąż toczy się życie. Zdjęłam płaszcz, podeszłam do lustra w przedpokoju i spojrzałam na siebie. Widziałam kobietę ze zmarszczkami, z siwymi włosami, ale jej oczy błyszczały. Miała zarumienione policzki i uśmiech, który docierał aż do oczu. Antoni odszedł, i to zawsze będzie bolało. Ale ja wciąż tu byłam. Wciąż miałam przed sobą dni, które mogłam wypełnić śmiechem, muzyką i rozmowami. Następnego dnia rano po raz pierwszy od dawna nie założyłam bezkształtnego swetra. Wybrałam jasną bluzkę, zaparzyłam kawę i wyszłam na balkon, wystawiając twarz na promienie słońca.

Jan zaprosił mnie na spacer po parku w przyszłą niedzielę. Zgodziłam się. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale po raz pierwszy od bardzo dawna, z niecierpliwością na nią czekałam.

Helena, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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