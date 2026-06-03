Przez lata dusiłam się w świecie tabel, wykresów i sztucznych uśmiechów, wierząc, że moje marzenia są tylko naiwną mrzonką. Własne siostry skutecznie podcinały mi skrzydła, a ja chowałam swój jedyny talent w czterech ścianach pustego mieszkania, śpiewając tylko do lustra. Nie miałam pojęcia, że pewien z pozoru zwyczajny wtorek i niespodziewany gość mojego brata odmienią mój los na zawsze, dając mi nie tylko szansę na artystyczne spełnienie, ale też najprawdziwsze uczucie.

Marzenia trzeba odłożyć na bok

Siedziałam przy biurku na dwunastym piętrze przeszklonego biurowca, wpatrując się w niekończące się rzędy cyfr na monitorze. Klimatyzacja szumiała jednostajnie, usypiając resztki mojej kreatywności. Praca w renomowanej korporacji miała być moim życiowym sukcesem. Tak przynajmniej twierdzili wszyscy dookoła. Miałam stabilną posadę, przewidywalną ścieżkę kariery i regularne wpływy na konto. Z każdym dniem czułam jednak, jak coś we mnie powoli umiera. Kiedy moi współpracownicy z ożywieniem dyskutowali o nowych strategiach optymalizacji kosztów, ja w myślach układałam melodie do wierszy, które pisałam potajemnie w notesie ukrytym pod klawiaturą.

Moim największym pragnieniem była muzyka. Odkąd pamiętam, śpiew był dla mnie czymś naturalnym, jak oddychanie. Głos pozwalał mi wyrazić emocje, których nie umiałam ubrać w zwykłe słowa. Niestety, w moim środowisku sztuka uchodziła za miłe hobby, a nie za pomysł na życie. Dorastałam w przekonaniu, że marzenia trzeba odłożyć na bok, kiedy wkracza się w dorosłość. Dlatego każdego ranka zakładałam szarą marynarkę, wiązałam włosy w gładki kok i wchodziłam w rolę perfekcyjnej analityczki, zostawiając prawdziwą siebie przed obrotowymi drzwiami wieżowca.

Spojrzałam na niego z wdzięcznością

Niedzielne popołudnia w domu naszych rodziców zawsze przebiegały według tego samego, utartego schematu. Zapach pieczonego mięsa i domowego ciasta mieszał się z gwarem rozmów, które nieuchronnie schodziły na temat moich życiowych wyborów. Moja starsza siostra Agata pracowała w dziale kadr i uważała się za wyrocznię w sprawach zawodowych. Marcelina, starsza ode mnie o cztery lata, była główną księgową, a jej świat kręcił się wokół słupków i rocznych podsumowań. Obie traktowały moje zamiłowanie do muzyki z nieskrywanym politowaniem.

— Słyszałam, że znowu zapisałaś się na jakieś warsztaty wokalne — rzuciła pewnego razu Agata, nakładając sobie sałatkę. — Nie szkoda ci na to czasu? Mogłabyś zrobić kurs z zarządzania zespołem, szybciej dostałabyś awans.

— Daj spokój, Agata — wtrąciła z uśmiechem Marcelina. — Nasza mała artystka wciąż wierzy, że odkryje ją jakiś łowca talentów. Tylko że w realnym świecie liczy się twardy zawód, a nie śpiewanie pod prysznicem.

Zacisnęłam dłonie na krawędzi stołu, czując, jak po moich policzkach rozlewa się gorący rumieniec wstydu i gniewu. Nie potrafiłam się bronić. Ich argumenty brzmiały racjonalnie, a ja czułam się jak mała dziewczynka, która uparcie odmawia dorastania.

— Zostawcie ją w spokoju — odezwał się nagle stanowczy głos.

To był Kacper. Mój starszy brat, jedyna osoba w rodzinie, która naprawdę mnie rozumiała. Pracował w branży logistycznej, ale nigdy nie oceniał ludzi przez pryzmat ich stanowiska.

— Ma pasję, co w tym złego? — kontynuował, patrząc na siostry z surowym wyrazem twarzy. — Wy macie swoje tabelki, a ona ma muzykę. Świat byłby potwornie smutny, gdyby żyli na nim sami księgowi.

Spojrzałam na niego z wdzięcznością. Kacper zawsze był moim murem obronnym. Znał wszystkie moje ulubione piosenki i jako jedyny słyszał, jak śpiewam własne kompozycje, kiedy nikt inny nie patrzył.

Odetchnęłam z ulgą

Moje mieszkanie było moją twierdzą. Kiedy zamykałam za sobą drzwi i zrzucałam niewygodne buty na obcasie, wreszcie mogłam być sobą. Włączałam stary wzmacniacz, podpinałam mikrofon i zatracałam się w dźwiękach. Często zamykałam oczy i wyobrażałam sobie, że stoję na prawdziwej scenie, oświetlona ciepłym światłem reflektorów, a przed mną znajduje się publiczność, która wsłuchuje się w każde moje słowo.

Pewnego jesiennego wieczoru, po wyjątkowo wyczerpującym dniu w pracy, czułam ogromną potrzebę uwolnienia nagromadzonych emocji. Uruchomiłam podkład muzyczny, w którym dominowały łagodne dźwięki fortepianu i zaczęłam śpiewać. To była wymagająca ballada, pełna trudnych do wyciągnięcia rejestrów. Włożyłam w ten utwór cały swój żal, całe rozczarowanie korporacyjnym życiem i tęsknotę za czymś, co wydawało się nieosiągalne. Mój głos wypełnił niewielki salon, odbijając się od ścian. Nie zwracałam uwagi na upływający czas ani na to, co działo się poza moim małym światem.

Właśnie kończyłam wyciągać najdłuższy, najbardziej emocjonalny dźwięk w całej piosence, kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi. Otworzyłam oczy, gwałtownie wyrwana ze swojego transu. Zdezorientowana wyłączyłam sprzęt. Przecież nie spodziewałam się żadnych gości. Podeszłam do drzwi i wyjrzałam przez wizjer. Na korytarzu stał Kacper. Odetchnęłam z ulgą i przekręciłam zamek.

— Cześć — powiedziałam, wpuszczając go do środka. — Co ty tutaj robisz o tej porze?

— Przepraszam, że wpadam bez zapowiedzi — zaczął mój brat, przekraczając próg. — Zostawiłem rano u ciebie w przedpokoju teczkę z umowami, kiedy wpadłem po klucze do garażu. Muszę ją mieć na jutro z samego rana.

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zauważyłam, że Kacper nie jest sam. Z cienia korytarza wyłonił się wysoki mężczyzna o łagodnych rysach twarzy i ciemnych, uważnych oczach. Miał na sobie prostą marynarkę i wyglądał na kogoś, kto potrafi zachować spokój w każdej sytuacji.

— O, wybacz — zreflektował się Kacper. — To mój przyjaciel ze studiów, Igor. Podwoził mnie i wciągnąłem go na górę, bo nie chciałem, żeby czekał w zimnie w samochodzie.

Igor uśmiechnął się delikatnie i wyciągnął w moją stronę dłoń.

— Bardzo mi miło. Przepraszam za najście. — Jego głos był głęboki, przyjemny dla ucha.

— Nic się nie stało, wejdźcie, zrobię herbatę — odpowiedziałam, wciąż trochę zesztywniała faktem, że ktoś obcy wszedł do mojego azylu w momencie, kiedy byłam najbardziej bezbronna, świeżo po śpiewaniu.

Stałam jak wmurowana

Poszłam do kuchni, żeby nastawić wodę. Kacper zaczął szukać swojej teczki, a Igor zatrzymał się w salonie, dokładnie w miejscu, gdzie stał mój mikrofon na statywie. Kiedy wróciłam z kubkami, zobaczyłam, że wpatruje się w sprzęt z wyraźnym zainteresowaniem.

— Śpiewasz? — zapytał, odwracając się w moją stronę. Jego wzrok był niezwykle przenikliwy, ale pozbawiony oceny.

— Tylko amatorsko — odpowiedziałam szybko, czując, jak powraca znajome zawstydzenie, które zawsze towarzyszyło mi podczas rozmów o mojej pasji. — To takie domowe hobby po godzinach pracy.

Igor pokręcił głową i zrobił krok w moją stronę.

— Staliśmy pod twoimi drzwiami dobre pięć minut, zanim Kacper nacisnął dzwonek — powiedział cicho. — Nie chciałem przerywać. Słyszałem ten przedostatni refren.

Zamrugałam ze zdumienia. Moje serce zaczęło bić szybciej.

— Ty… słyszałeś? — wydukałam.

— Słyszałem — potwierdził, a w jego oczach błysnęło coś na kształt fascynacji. — Mam swoje studio nagraniowe. Od lat zajmuję się produkcją muzyczną i pracuję z wokalistami na co dzień. Powiem ci coś zupełnie szczerze: dawno nie słyszałem kogoś o tak naturalnej barwie głosu, a przede wszystkim o takiej świadomości emocjonalnej. Masz w głosie autentyczny ból i nadzieję. Tego nie da się wyuczyć na żadnych warsztatach.

Stałam jak wmurowana. Po raz pierwszy w życiu ktoś z zewnątrz, kto naprawdę znał się na rzeczy, docenił to, co przez całe życie ukrywałam. Zobaczyłam, jak Kacper uśmiecha się szeroko pod nosem, trzymając w ręku odnalezioną teczkę.

— Mówiłem mu, że moja siostra to nieodkryty diament — rzucił brat z dumą. — Ale musiał usłyszeć to na własne uszy.

— Chciałbym zaprosić cię do mojego studia — powiedział Igor, wyciągając z kieszeni wizytówkę i kładąc ją na stole. — Bez żadnych zobowiązań. Po prostu nagrajmy jedną piosenkę i zobaczmy, jak twój głos zachowa się na profesjonalnym sprzęcie. Zgodzisz się?

Spojrzałam na prosty kartonik leżący na dębowym blacie. To była chwila, w której czułam, że jedna decyzja może zmienić tor całego mojego życia.

— Spróbuję — szepnęłam, a uśmiech, który pojawił się na twarzy Igora, sprawił, że w moim wnętrzu zapłonęła iskra nieznanego dotąd ciepła.

Podjęłam najlepszą decyzję pod słońcem

Pierwsza wizyta w studio była niezwykłym przeżyciem. Byłam przerażona, dłonie mi się trzęsły, a gardło miałam ściśnięte. Jednak Igor potrafił stworzyć atmosferę, w której cały stres ulatniał się w kilka minut. Zamiast wymagać ode mnie perfekcji, prosił, żebym po prostu opowiedziała dźwiękami swoją historię. Przez szybę kabiny nagraniowej widziałam jego skupioną twarz, widziałam, jak zamyka oczy, wsłuchując się w to, co miałam do przekazania.

Zaczęliśmy spotykać się regularnie. Początkowo łączyła nas tylko praca nad materiałem. Godzinami dyskutowaliśmy o aranżacjach, szukaliśmy odpowiednich harmonii i tworzyliśmy nowe utwory. Szybko jednak okazało się, że rozumiemy się bez słów nie tylko w kwestiach artystycznych. Zaczęliśmy spacerować po mieście, rozmawiać o życiu, marzeniach i lękach. Igor fascynował mnie swoim spokojem, dojrzałością i niezachwianą wiarą w moje możliwości. Kiedy był obok, czułam, że mogę przenieść góry.

Pewnego wieczoru, po wyjątkowo udanej sesji nagraniowej, siedzieliśmy na podłodze w studio, słuchając gotowego miksu mojego autorskiego utworu. Igor przysunął się do mnie, delikatnie odgarnął kosmyk włosów z mojego czoła i spojrzał mi prosto w oczy.

— Twoja muzyka jest piękna — powiedział łagodnie. — Ale ty jesteś jeszcze piękniejsza.

Kiedy nasze wargi się spotkały, wiedziałam, że znalazłam nie tylko swojego producenta, ale przede wszystkim człowieka, z którym chcę dzielić każdy dźwięk mojego życia. Sześć miesięcy później złożyłam wypowiedzenie w korporacji. Mój zespół był w szoku, a szef nie dowierzał, że porzucam tak dobre stanowisko. Kiedy ogłosiłam swoją decyzję na niedzielnym obiedzie, zapadła grobowa cisza. Agata i Marcelina wymieniły znaczące spojrzenia, gotowe do ataku, ale tym razem to nie Kacper musiał mnie bronić.

— Wypuszczam swój pierwszy singiel za dwa tygodnie — powiedziałam głośno i wyraźnie, zanim siostry zdążyły wydać z siebie jakikolwiek dźwięk. — Podpisałam kontrakt, a pracuję z człowiekiem, który wierzy we mnie tak, jak wy nie potrafiłyście. Jestem szczęśliwa.

Siostry zamilkły, nie potrafiąc znaleźć odpowiednich słów. Ich docinki wreszcie straciły swoją moc, odbijając się od mojej nowo nabytej pewności siebie niczym od niewidzialnej tarczy. Dzisiaj, stojąc przed mikrofonem i patrząc na uśmiechającego się do mnie ze stanowiska realizatora Igora, wiem, że podjęłam najlepszą decyzję pod słońcem. Wystarczyło otworzyć jedne drzwi w ten zwykły jesienny wieczór, by zamknąć za sobą przeszłość pełną strachu i wejść w świat, w którym nareszcie gram własną melodię.

Gabriela, 27 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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