Dom, który kiedyś tętnił życiem, teraz przypominał muzeum pełne zakurzonych wspomnień. Zegar w przedpokoju wybijał kolejne godziny, a jego miarowe tykanie było jedynym dźwiękiem, jaki mi towarzyszył. Kiedyś nie znosiłam tego hałasu. Kiedyś pragnęłam choćby chwili ciszy, gdy dziewczynki biegały po schodach, śmiejąc się wniebogłosy, a mąż krzątał się w garażu. Teraz ta cisza mnie przytłaczała, osaczała niczym gęsta mgła, z której nie potrafiłam się wydostać.

Ulica pozostawała pusta

Moje córki, Ania i Kasia, wyfrunęły z gniazda dawno temu. Pamiętam, jak stawałam na rzęsach, żeby niczego im nie brakowało. Odmawiałam sobie nowych ubrań, wyjazdów, własnych marzeń, byle tylko mogły rozwijać swoje pasje, uczyć się języków i pojechać na wymarzone studia. Sądziłam, że buduję więź, która przetrwa wszystko. Myliłam się. Ich telefony stawały się coraz rzadsze. Z początku tłumaczyły się nawałem nauki, potem pracą, nowymi znajomościami. W końcu przestały dzwonić niemal zupełnie. Ograniczały się do zdawkowych życzeń na święta, wysyłanych w pośpiechu z telefonu.

A mój mąż? Janusz odszedł rok temu. Bez krzyków, bez trzaskania drzwiami. Po prostu pewnego popołudnia spakował swoje rzeczy do dwóch wielkich walizek i stwierdził, że musi odnaleźć siebie. Zostawił mnie samą z tym ogromnym, pustym domem i echem naszych wspólnych lat. Każdego ranka budziłam się z poczuciem ogromnego bezsensu. Parzyłam kawę, której smak wydawał mi się zupełnie obojętny, i siadałam w fotelu przy oknie. Patrzyłam na ulicę, mając cichą, naiwną nadzieję, że może dziś przed furtką zaparkuje samochód Ani. Że może Kasia wpadnie choćby na pięć minut. Ale dni mijały, a ulica pozostawała pusta. Czułam się jak niepotrzebny mebel, który po latach służby został odsunięty w najciemniejszy kąt pokoju.

Musiałam usiąść

Był wieczór. Wiatr uderzał o szyby, a ja właśnie zamierzałam pójść spać, choć była zaledwie dwudziesta. Nagle rozległ się ostry dźwięk dzwonka telefonu. Aż podskoczyłam w fotelu. Spojrzałam na ekran. Wyświetlał się nieznany numer, zaczynający się od obcego kierunkowego. Zawahałam się. Rzadko odbierałam takie połączenia, ale coś kazało mi nacisnąć zieloną słuchawkę.

— Halo? — odezwałam się niepewnie, czując, jak serce bije mi nieco szybciej.

— Mamo? To ja, Daniel.

Zamarłam. Mój syn. Mój najstarszy, najwspanialszy Daniel, który dziesięć lat temu wyjechał do Oslo w poszukiwaniu lepszego jutra. Nasz kontakt też z czasem osłabł. Wiedziałam, że ciężko pracuje, że założył tam rodzinę, że ma żonę i małą córeczkę. Wysyłaliśmy sobie kartki, czasem dzwoniliśmy, ale dystans i jego zapracowanie zrobiły swoje. Nie obwiniałam go. Zawsze był z innej gliny niż dziewczynki — bardziej skryty, samodzielny.

— Daniel? Dziecko, coś się stało? — Mój głos drżał. Tysiące myśli przebiegło mi przez głowę.

— Nie, mamo, wszystko w porządku. Właściwie to... jestem w Polsce. Wróciłem.

Musiałam usiąść. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa.

— Wróciłeś? Na zawsze?

— Tak. Postanowiliśmy z Ingrid, że chcemy żyć tutaj. Kupiliśmy dom pod miastem. Jest piękny, otoczony lasem. Mamo... chciałbym się z tobą zobaczyć. Jak najszybciej.

Rozpłakałam się. Łzy płynęły po moich policzkach, a ja nie potrafiłam ich powstrzymać. To były pierwsze łzy radości od bardzo, bardzo dawna.

Spotkanie, na które czekałam całe życie

Następnego dnia rano stałam przed lustrem dłużej niż zwykle. Ułożyłam włosy, wyprasowałam najlepszą bluzkę. Czułam w sobie energię, o której istnieniu zdążyłam już zapomnieć. Kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi, pobiegłam do przedpokoju niemal z prędkością światła. Otworzyłam. Stał tam. Wyższy, mężniejszy, z lekkimi zmarszczkami wokół oczu, ale to wciąż był mój chłopiec. Rzucił mi się na szyję, a ja utonęłam w jego objęciach. Pachniał wiatrem i czymś jeszcze, czymś zupełnie nowym.

— Mamo, tak strasznie za tobą tęskniłem — wyszeptał, mocno mnie tuląc.

Poszliśmy do kuchni. Zaparzyłam herbatę. Ręce mi się trzęsły, gdy nalewałam wrzątek. Usiedliśmy przy stole, a on zaczął opowiadać. Mówił o Norwegii, o ciężkiej pracy, o tym, jak bardzo brakowało mu rodzinnych stron i mojego uśmiechu.

— Wiesz, mamo... Ingrid i ja długo o tym rozmawialiśmy. Mamy teraz duży dom. Zbyt duży tylko dla nas. Szczególnie że... — tu uśmiechnął się szeroko — Ingrid spodziewa się drugiego dziecka. Nasza mała Maja będzie miała braciszka.

Złapałam się za serce.

— Daniel, to wspaniała nowina! Nawet nie wiesz, jak się cieszę.

Spojrzał na mnie z niezwykłą powagą.

— Mamo, wiem, że ojciec odszedł. Wiem, że dziewczyny się nie odzywają. Nie mogłem znieść myśli, że siedzisz tu sama w tym wielkim, pustym domu. Chcemy, żebyś z nami zamieszkała.

Decyzja nie była łatwa

Słowa Daniela zawisły w powietrzu. Przez chwilę myślałam, że się przesłyszałam.

— Ale jak to? Ja z wami? Przecież wy potrzebujecie prywatności, własnego życia. Nie mogę wam się tak narzucać...

— Mamo, przestań — przerwał mi łagodnie, kładąc swoją dużą dłoń na mojej. — Nie jesteś żadnym ciężarem. Jesteś moją mamą. Ingrid bardzo chce cię poznać. Maja ciągle pyta o babcię w Polsce. Potrzebujemy cię. Będziesz miała swój własny pokój, na parterze, z wyjściem na ogród. Będziesz mogła sadzić swoje ukochane kwiaty. A my będziemy mieli ciebie blisko.

Patrzyłam w jego oczy i widziałam w nich czystą szczerość. Nie było w tym litości, której tak bardzo się bałam. Była tylko miłość i chęć budowania prawdziwej rodziny. Decyzja nie była łatwa. Zostawienie domu, w którym spędziłam większość życia, budziło lęk. Ale z drugiej strony — co mnie tu trzymało? Puste ściany i bolesne wspomnienia? Kilka tygodni później pakowałam swoje rzeczy. Sprzedaż domu poszła gładko. Kiedy po raz ostatni przekręcałam klucz w zamku, nie czułam żalu. Czułam ulgę.

Wyrwał mnie z otchłani samotności

Dom Daniela i Ingrid był dokładnie taki, jak go opisywał. Przestronny, jasny, pełen śmiechu i radosnego gwaru. Ingrid przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Okazała się ciepłą, uśmiechniętą kobietą. Bariera językowa szybko przestała być problemem, bo wszyscy staraliśmy się porozumiewać mieszanką polskiego, norweskiego i angielskiego, co często prowadziło do zabawnych nieporozumień. Najpiękniejszym momentem było jednak spotkanie z małą Mają. Kiedy po raz pierwszy spojrzała na mnie swoimi wielkimi, niebieskimi oczami i powiedziała nieśmiało „babcia”, moje serce stopniało.

Teraz moje dni wyglądają zupełnie inaczej. Rano piję kawę na tarasie, patrząc na las. Potem pomagam Ingrid, bawiąc się z Mają lub czytając jej bajki. Wieczorami wszyscy siadamy przy dużym stole, jemy kolację i rozmawiamy. Znowu czuję się potrzebna. Znowu czuję, że żyję. Telefon z Norwegii odmienił wszystko. Wyrwał mnie z otchłani samotności i dał mi drugą szansę na szczęście. Czasem zastanawiam się, co by było, gdybym wtedy nie odebrała. Ale szybko odganiam te myśli. Skupiam się na tym, co jest tu i teraz. A teraz jestem babcią, mamą i kobietą, która w końcu odnalazła swój prawdziwy dom.

Elżbieta, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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