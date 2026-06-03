Przez ostatnie cztery lata moje życie przypominało idealnie zaprojektowany, chłodny biurowiec ze szkła i stali. Żadnych zbędnych ozdobników, żadnych ciepłych barw, wyłącznie czysta funkcjonalność i chłodna kalkulacja. Zbudowałem ten mur z pełną premedytacją. Po tym, jak moja była partnerka ośmieszyła mnie na oczach całej naszej branży podczas najważniejszej gali w moim życiu, odchodząc z moim ówczesnym wspólnikiem i zabierając ze sobą nie tylko moje złudzenia, ale i lwią część mojego spokoju, postanowiłem, że nigdy więcej nie pozwolę sobie na słabość.

Miał odwagę mówić mi prawdę

Odciąłem się od emocji. Stałem się surowym, wymagającym deweloperem, dla którego liczyły się tylko terminy, marże i metry kwadratowe. Jedyne ciepło w moim życiu pochodziło od mojego młodszego brata, Łukasza. Tylko on miał odwagę mówić mi prawdę prosto w oczy. Tylko on potrafił wpaść do mojego sterylnego apartamentu z pudełkiem pizzy i zmusić mnie do obejrzenia starego filmu, przypominając mi, że pod tą warstwą lodu wciąż bije serce. Jednak nawet on powoli tracił nadzieję, że kiedykolwiek wrócę do dawnego siebie.

— Oskar, nie możesz spędzić reszty życia, warcząc na każdego, kto się do ciebie zbliży — powiedział pewnego wtorku, opierając się o framugę drzwi mojego gabinetu. — Jesteś jak te twoje nowe apartamentowce przed wykończeniem. Surowy beton i przeciągi.

— Beton jest trwały, Łukasz. Nie kruszy się przy byle podmuchu wiatru — odpowiedziałem, nie podnosząc wzroku znad kosztorysów. — A teraz wybacz, muszę jechać na budowę osiedla „Zielone Tarasy”. Mamy opóźnienia w harmonogramie, a ja nie toleruję opóźnień.

Stałem tam przez dłuższą chwilę

Plac budowy zawsze był dla mnie miejscem, gdzie czułem się bezpiecznie. Zapach świeżej zaprawy, kurz unoszący się w powietrzu, rytmiczny stukot młotków i warkot maszyn — to był mój świat. Świat, w którym wszystko miało swoje miejsce i logiczne wytłumaczenie. Tego dnia słońce prażyło niemiłosiernie, a ja w twardym kasku przemierzałem kolejne piętra niedokończonego budynku, notując w głowie niedociągnięcia.

Kiedy wszedłem na trzecie piętro, gdzie miały znajdować się najbardziej prestiżowe apartamenty, usłyszałem coś niezwykłego. Wśród echa odgłosów z zewnątrz, przebijał się czysty, melodyjny dźwięk. Ktoś nucił. To nie było zwykłe mruczenie pod nosem, ale piękna, skomplikowana melodia, która zdawała się wypełniać surowe, szare ściany ciepłym światłem. Zaintrygowany, podążyłem za tym głosem, starając się stąpać jak najciszej, by nie spłoszyć osoby, która odważyła się wnieść tyle harmonii w ten brutalny świat betonu.

W jednym z przestronnych pomieszczeń, które w przyszłości miało stać się salonem z widokiem na rzekę, stała dziewczyna. Miała na sobie za dużą kamizelkę odblaskową, a jej jasne włosy były niedbale spięte w kok, z którego wymykały się niesforne kosmyki. W ręku trzymała zwinięte w rulon plany architektoniczne. Wpatrywała się w pustą przestrzeń okienną, delikatnie kołysząc się w rytm nuconej przez siebie melodii. Jej głos miał niesamowitą, głęboką barwę. Stałem tam przez dłuższą chwilę, całkowicie zahipnotyzowany. Po raz pierwszy od lat poczułem, jak coś w mojej klatce piersiowej delikatnie drży.

Odwróciła się gwałtownie

— Kto dał pani pozwolenie na przebywanie w tej strefie? — zapytałem w końcu, starając się przybrać swój standardowy, chłodny ton. Głos mi jednak lekko zadrżał.

Dziewczyna drgnęła i odwróciła się gwałtownie. Jej duże, piwne oczy spojrzały na mnie z zaskoczeniem, ale bez cienia strachu.

— O, przepraszam. Nie słyszałam, że ktoś idzie — powiedziała, uśmiechając się lekko. — Jestem Maja, nowa stażystka z biura projektowego. Sprawdzam zgodność układu ścian działowych z projektem. A przy okazji... testuję akustykę.

— Akustykę? — Uniosłem brew, podchodząc bliżej.

– Tak. Ten budynek ma niesamowite proporcje. Dźwięk niesie się tutaj w przepiękny sposób. Kiedy przestrzenie zostaną zamknięte, a na podłogach pojawią się materiały tłumiące, ten efekt zniknie. Chciałam się nim nacieszyć, dopóki mogę.

Jej entuzjazm był zaraźliwy

Jej słowa mnie zaskoczyły. Nikt z moich pracowników nie patrzył na te budynki w ten sposób. Dla nich to były po prostu zlecenia, metry kwadratowe betonu i stali. Dla niej to była przestrzeń, która żyła własnym życiem.

— Pani śpiew... brzmiał profesjonalnie. Jest pani wokalistką? — zapytałem, czując, że moja twarda fasada zaczyna niebezpiecznie pękać.

— Skądże! — zaśmiała się perliście, a ten dźwięk znów sprawił, że poczułem dziwne ciepło. — Śpiewam tylko dla siebie. To moje małe hobby. Architektura to moja prawdziwa pasja. Chcę tworzyć miejsca, w których ludzie będą czuli się bezpiecznie i szczęśliwie.

Nie rozpoznała mnie. Nie wiedziała, że jestem głównym inwestorem, właścicielem firmy, o którym w branży krążyły legendy, opisujące mnie jako bezdusznego tyrana. Traktowała mnie jak zwykłego człowieka. To było odświeżające i jednocześnie przerażające. Przez kolejne tygodnie łapałem się na tym, że coraz częściej odwiedzam plac budowy „Zielonych Tarasów”. Zawsze starałem się zgrać swoje wizyty z harmonogramem kontroli biura projektowego.

Nasze rozmowy początkowo dotyczyły tylko pracy. Maja opowiadała mi o swoich wizjach, o tym, jak drobne zmiany w układzie okien mogą wpłynąć na nasłonecznienie mieszkań i samopoczucie przyszłych lokatorów. Jej entuzjazm był zaraźliwy. Z czasem zaczęliśmy rozmawiać o innych rzeczach. Dowiedziałem się, że pochodzi z małego miasteczka, że kocha stare kino i że jej największym marzeniem jest zaprojektowanie niewielkiego osiedla domków, które wtapiałyby się w leśny krajobraz.

Nie pytała o moje samochody, o zyski firmy ani o drogie zegarki, które nosiłem na nadgarstku. Interesowało ją to, co myślałem o świetle wpadającym przez świetliki, o tym, jak zapach drewna może ocieplić wnętrze. Była tak niesamowicie skromna i szczera, że przy niej moje własne bogactwo wydawało mi się czymś zupełnie pozbawionym znaczenia.

Zamurowałem się we własnych projektach

Pewnego popołudnia, kiedy wiosenny wiatr dawał się we znaki, spotkaliśmy się przed wejściem na budowę. Maja trzęsła się z zimna w swojej cienkiej kurtce. Bez słowa zdjąłem swój płaszcz i zarzuciłem jej na ramiona.

— Nie trzeba, dziękuję — zaprotestowała, próbując mi go oddać. — Zmarzniesz.

— Ja nigdy nie marznę — skłamałem, chociaż w głębi duszy wiedziałem, że przez ostatnie lata byłem całkowicie zamarznięty. — Poza tym, znam tu w pobliżu małą kawiarnię. Mają najlepszą gorącą czekoladę w mieście. Pozwolisz się zaprosić?

Zgodziła się. Usiedliśmy w małym, przytulnym lokalu, pachnącym cynamonem i pomarańczami. Obserwowałem, jak z uśmiechem zlizuje bitą śmietanę z łyżeczki. Była całkowitym przeciwieństwem mojej byłej partnerki. Nie potrzebowała publiczności, nie potrzebowała blichtru. Była autentyczna w każdym swoim geście.

— Wiesz, Oskar... — zaczęła cicho, obracając kubek w dłoniach. — Zauważyłam, że zawsze patrzysz na te budynki z takim dziwnym smutkiem. Jakbyś widział w nich coś, czego inni nie dostrzegają. Albo... jakbyś próbował się w nich ukryć.

Jej słowa uderzyły mnie z niesamowitą siłą. Nikt, nawet Łukasz, nigdy nie sformułował tego tak trafnie. Zamurowałem się we własnych projektach, odgradzając się od świata, który mnie zranił.

— Kiedyś bardzo komuś zaufałem — zacząłem powoli, dobierając słowa. Zdziwiłem się, jak łatwo mi to przychodzi, kiedy patrzę w jej oczy. — I ta osoba sprawiła, że przestałem wierzyć w ludzi. Postanowiłem, że bezpieczniej jest nie czuć niczego. Że łatwiej jest budować ściany z betonu, niż mosty do drugiego człowieka.

Maja wyciągnęła dłoń przez stolik i delikatnie dotknęła mojego ramienia. Jej dotyk był lekki, ale poczułem go w każdej komórce mojego ciała.

— Mury chronią przed wiatrem, Oskar. Ale sprawiają też, że nie widać przez nie słońca — powiedziała cicho. — Nie można całe życie mieszkać w bunkrze.

W jego oczach pojawiła się ulga

Łukasz zauważył zmianę niemal natychmiast. Kiedy kilka dni później wpadł do mojego gabinetu, spojrzał na mnie mrużąc oczy.

— Co się z tobą dzieje? — zapytał, opadając na skórzany fotel.

— O czym ty mówisz? Wszystko jest w porządku. Zyski za ten kwartał przewyższają nasze prognozy — odpowiedziałem, udając, że przeglądam dokumenty.

— Przestań mi tu rzucać liczbami. Po raz pierwszy od lat nie warczysz na asystentkę, a wczoraj słyszałem, jak nuciłeś pod nosem jakąś melodię w windzie. Kto to jest?

Westchnąłem, odkładając długopis. Wiedziałem, że przed nim niczego nie ukryję.

— Ma na imię Maja. Jest studentką architektury. I... jest zupełnie inna niż wszystkie osoby, które znam.

Łukasz uśmiechnął się szeroko, a w jego oczach pojawiła się ulga, jakiej nie widziałem od dawna.

— Wiedziałem, że w końcu ten lód zacznie topnieć. Tylko proszę cię, Oskar, nie zepsuj tego. Nie pozwól, żeby twoje stare lęki znów przejęły kontrolę. Daj sobie szansę na to, żeby znowu żyć.

Odbudowa od fundamentów

Jego słowa dźwięczały mi w głowie przez cały kolejny tydzień. Zbliżał się termin oddania „Zielonych Tarasów” do użytku. To oznaczało, że staż Mai dobiegał końca. Czułem narastający niepokój. Bałem się, że kiedy budowa się zakończy, ona po prostu zniknie z mojego życia, a ja znów zostanę sam w swoich pustych, sterylnych przestrzeniach. Mój stary mechanizm obronny podpowiadał mi, żebym się wycofał. Żebym uciekł, zanim znów zostanę zraniony.

Ostatniego dnia jej pracy na budowie pojechałem tam wcześnie rano. Znalazłem ją w tym samym salonie na trzecim piętrze, gdzie usłyszałem ją po raz pierwszy. Wnętrze było już prawie gotowe. Ściany były pomalowane na ciepłe kolory, na podłodze leżał dębowy parkiet. Nie było już echa, nie było surowego betonu. Stała przy oknie, patrząc na budzące się do życia miasto. Kiedy podszedłem bliżej, odwróciła się i posłała mi ten swój niesamowity, szczery uśmiech.

— To już koniec — powiedziała z nutą melancholii w głosie. — Budynek jest gotowy do zamieszkania.

— Budynek tak — odpowiedziałem, stając tuż obok niej. — Ale ja dopiero zaczynam kłaść nowe fundamenty.

Spojrzała na mnie z pytaniem w oczach.

— Kiedyś powiedziałaś mi, że mury zasłaniają słońce — ciągnąłem, czując, jak moje serce bije mocniej, zrzucając z siebie ostatnie okowy lodu. — Miałaś rację. Przez lata byłem zamknięty w ciemności. Ale potem usłyszałem twój głos. I nagle wszystko zaczęło brzmieć inaczej. Maja... nie chcę, żebyś zniknęła z mojego życia po zakończeniu tego projektu.

Dziewczyna opuściła plany, które trzymała w dłoniach. W jej oczach nie było wahania, nie było kalkulacji. Była tylko czysta, piękna nadzieja.

— Ja też tego nie chcę, Oskar — szepnęła, a na jej twarzy wykwitł delikatny rumieniec.

Kiedy staliśmy tam razem, patrząc na miasto z perspektywy trzeciego piętra, po raz pierwszy od bardzo dawna nie czułem potrzeby, by się za niczym chować. Dysharmonia w moim życiu wreszcie zaczęła ustępować miejsca melodii. Wiedziałem, że proces burzenia starych murów będzie wymagał czasu i cierpliwości, ale byłem na to gotowy. Miałem przy sobie kogoś, kto potrafił wnieść światło w najciemniejsze zakamarki mojego serca, po prostu nucąc swoją własną, niepowtarzalną piosenkę.

Oskar, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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