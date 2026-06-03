Po trudnym rozwodzie obiecałam sobie, że już nigdy nie pozwolę nikomu zranić mnie ani mojego synka. Miałam trzydzieści dwa lata i poczucie, że zaczynam wszystko od zera. Moje dni wypełniała praca w agencji reklamowej i opieka nad pięcioletnim Kubusiem, który był całym moim światem. Nie szukałam nowej miłości, nie miałam na to ani czasu, ani przestrzeni w głowie. A jednak los bywa przewrotny. Adama poznałam zupełnie przypadkiem, podczas branżowej konferencji, na której oboje reprezentowaliśmy nasze firmy.

Spotykaliśmy się coraz częściej

Adam był wziętym doradcą gwiazd tenisa. Obracał się w świecie wielkiego sportu, ciągle podróżował, a jego kalendarz pękał w szwach. Był błyskotliwy, pewny siebie, ale jednocześnie niesamowicie ciepły i szarmancki. Zaczęliśmy rozmawiać przy stoisku z kawą i zanim się obejrzałam, minęły dwie godziny. Wymieniliśmy się numerami telefonów, a kilka dni później zaprosił mnie na pierwszą randkę. Byłam podekscytowana, ale też przerażona. Moje życie było poukładane, choć pełne codziennych wyzwań samotnego macierzyństwa. Jego życie przypominało film — ciągłe wyjazdy, turnieje, spotkania z celebrytami sportu.

Spotykaliśmy się coraz częściej. Chodziliśmy na długie spacery po parku, jedliśmy kolacje w urokliwych restauracjach, rozmawialiśmy o wszystkim. Z każdym dniem czułam, że angażuję się coraz bardziej, ale jednocześnie rosła we mnie ogromna blokada. Ani razu nie wspomniałam mu o Kubusiu. Na początku to było naturalne — nie opowiada się o całym swoim życiu na pierwszej randce. Jednak z czasem to przemilczenie zaczęło zamieniać się w kłamstwo, które ciążyło mi każdego dnia.

Omijałam tematy rodzinne

Kiedy opowiedziałam o Adamie mojej siostrze i najlepszej przyjaciółce, ich reakcje były bardzo podobne. Obie cieszyły się, że w końcu kogoś poznałam, ale od razu przeszły do chłodnej analizy sytuacji.

— Marta, tylko nie wyskakuj mu od razu z dzieckiem — powiedziała moja siostra, mieszając herbatę. — To młody, ambitny facet. Singiel, który żyje na walizkach. Jeśli usłyszy o pięciolatku, ucieknie szybciej, niż zdążysz mrugnąć. Daj mu czas, niech najpierw się w tobie zakocha. Wtedy łatwiej mu będzie zaakceptować całą resztę.

— Zgadzam się — dodała moja przyjaciółka, Karolina. — Faceci z jego branży nie są gotowi na pieluchy, przedszkola i klocki rozrzucone na dywanie. On potrzebuje kobiety, która dotrzyma mu kroku. Pokaż mu najpierw, że jesteś niezależna i atrakcyjna, a temat dziecka zostaw na później.

Ich słowa brzmiały racjonalnie, ale w środku czułam ogromny sprzeciw. Kubuś nie był „bagażem”, którego powinnam się wstydzić. Był moim największym skarbem. Jednak strach przed ponownym odrzuceniem był silniejszy. Mój były mąż zostawił nas, twierdząc, że ojcostwo go przerosło. Bałam się, że Adam, który nawet nie był ojcem, zareaguje jeszcze gorzej. Postanowiłam więc milczeć. Organizowałam opiekę nad synkiem, kiedy szłam na randkę, a w rozmowach z Adamem omijałam tematy rodzinne.

Nie mogłam tak dłużej żyć

Mijały tygodnie, a nasza relacja stawała się coraz głębsza. Adam był opiekuńczy, uważnie słuchał tego, co mówię, i pamiętał o najdrobniejszych szczegółach. Zaskakiwał mnie drobnymi upominkami i potrafił przejechać pół miasta w korkach, żeby tylko zjeść ze mną szybki lunch. Czułam, że to coś więcej niż tylko przelotny romans. Jednak moje podwójne życie stawało się nie do zniesienia. Kiedy pytał, co robiłam w weekend, wymyślałam historie o nadrabianiu zaległości w książkach, podczas gdy w rzeczywistości spędzałam godziny na placu zabaw, lepiąc babki z piasku.

Kiedy dzwonił wieczorem, często musiałam ściszać głos, bo Kubuś właśnie zasypiał w pokoju obok. Czułam się jak oszustka. Budowałam coś pięknego na fundamencie z niedopowiedzeń. Pewnego wieczoru, gdy przeglądałam zdjęcia mojego synka w telefonie, łzy napłynęły mi do oczu. Zrozumiałam, że nie mogę tak dłużej żyć. Jeśli Adam naprawdę jest mężczyzną, za jakiego go uważam, musi poznać całą prawdę. A jeśli ucieknie? Cóż, widocznie nigdy nie był mnie wart. Nie chciałam już ukrywać najważniejszej osoby w moim życiu.

Spodziewałam się, że cofnie rękę

Umówiliśmy się na kolację w naszej ulubionej włoskiej restauracji. Cały dzień chodziłam spięta, nie mogłam się na niczym skupić. W głowie układałam scenariusze tej rozmowy, a każdy z nich kończył się jego wymówką, chłodnym spojrzeniem i pośpiesznym wyjściem. Kiedy usiedliśmy przy stoliku, zamówiłam tylko wodę z cytryną, czując, że nie przełknę ani kęsa. Adam od razu zauważył, że coś jest nie tak. Przez chwilę opowiadał o swoim ostatnim wyjeździe na turniej, ale w końcu zamilkł i spojrzał mi prosto w oczy.

— Marta, co się dzieje? — zapytał łagodnie, kładąc dłoń na mojej dłoni. — Jesteś dzisiaj strasznie nieobecna. Zrobiłem coś nie tak?

Wzięłam głęboki oddech. Moje serce biło tak mocno, że bałam się, iż usłyszy je cała sala.

— Adam, muszę ci o czymś powiedzieć — zaczęłam cicho, unikając jego wzroku. — Zataiłam przed tobą coś bardzo ważnego. Nie zrobiłam tego ze złej woli, po prostu... strasznie się bałam, jak zareagujesz.

Zmarszczył brwi, a w jego oczach pojawił się cień niepokoju.

— Brzmi poważnie. Mów, proszę cię. Między nami nie powinno być tajemnic.

— Mam syna — wyrzuciłam z siebie szybciej, niż planowałam. — Ma pięć lat, nazywa się Kubuś. Jest moim całym światem. Moi bliscy mówili, że powinnam poczekać z tą informacją, bo jesteś zapracowanym singlem i na pewno uciekniesz przed taką odpowiedzialnością. Ale ja nie chcę budować naszej relacji na kłamstwie. Jeśli to dla ciebie za dużo, zrozumiem. Po prostu chciałam, żebyś wiedział.

Zamknęłam oczy, przygotowując się na najgorsze. Spodziewałam się, że cofnie rękę, że zacznie chrząkać, szukać słów, żeby delikatnie się wycofać. Cisza między nami przedłużała się i stawała się nie do zniesienia.

Zaśmiał się cicho

Kiedy w końcu otworzyłam oczy, Adam wcale nie wyglądał na przerażonego. Co więcej, na jego twarzy malował się szeroki, szczery uśmiech.

— Pięciolatek? — zapytał z błyskiem w oku. — To świetny wiek! Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? Przecież to fantastyczna wiadomość.

Patrzyłam na niego z niedowierzaniem. Nie cofnął dłoni, wręcz przeciwnie — ścisnął moją mocniej.

— Ale... nie przeszkadza ci to? — zapytałam zdezorientowana. — Twoje życie to ciągłe podróże, sport, brak czasu. Dziecko to obowiązki, chaos, rutyna.

Adam zaśmiał się cicho.

— Marta, moja praca to moja praca, ale zawsze marzyłem o dużej, głośnej rodzinie. Uwielbiam dzieciaki. A jeśli chodzi o sport... — Mrugnął do mnie porozumiewawczo. — Pięć lat to idealny moment, żeby zacząć uczyć się grać w tenisa. Mam w bagażniku małą rakietę, którą dostałem od jednego z moich klientów w prezencie. Myślałem, że dam ją kiedyś siostrzeńcowi, ale może Kubuś miałby ochotę spróbować?

Łzy, które tak długo powstrzymywałam, w końcu popłynęły mi po policzkach. Ale to nie były łzy smutku czy strachu. To była czysta, obezwładniająca ulga i radość.

— Naprawdę chciałbyś go poznać? — zapytałam drżącym głosem.

— Oczywiście, jeśli tylko ty i on jesteście na to gotowi. Może zabierzemy go w weekend na kort? Pokażę mu kilka sztuczek. Zobaczymy, czy ma talent.

Kilka dni później staliśmy we trójkę na zalanym słońcem korcie tenisowym. Kubuś, ubrany w malutki strój sportowy, z ogromnym zaangażowaniem próbował odbijać piłki, które Adam delikatnie mu rzucał. Śmiali się obaj wniebogłosy, a ja patrzyłam na nich z ławki, czując, że w moim sercu układa się zupełnie nowy, piękny obraz mojego życia. Moje obawy okazały się całkowicie bezpodstawne. Zrozumiałam wtedy, że szczerość zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a prawdziwe uczucie nie ucieka przed odpowiedzialnością — ono ją przyjmuje z otwartymi ramionami.

Marta, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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