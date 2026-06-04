Od zawsze wierzyłam, że rodzina jest najważniejsza. Nawet jeśli relacje bywają trudne, uważałam, że warto wyciągać rękę na zgodę. Moja teściowa, Janina, nigdy nie pałała do mnie wielką sympatią. Odkąd 20 lat temu wzięłam ślub z jej jedynym synem, Markiem, zawsze znajdowała powód do narzekania. A to zupa była za słona, a to źle wychowywaliśmy dzieci, a to za rzadko bywaliśmy u niej z wizytą. Z biegiem lat nauczyliśmy się żyć obok siebie, tolerując się nawzajem, ale o cieple nie było mowy.

Zbliżało się Boże Ciało

Piękny, czerwcowy dzień, idealny na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Postanowiłam, że to doskonała okazja, by spróbować przełamać lody. Zaproponowałam Markowi, żebyśmy zaprosili jego matkę na uroczysty obiad w naszym ogrodzie. Mąż patrzył na mnie z niedowierzaniem.

– Jesteś pewna, Grażynko? – zapytał, marszcząc czoło. – Wiesz, jaka ona jest. Może lepiej nie kusić losu w taki dzień.

– Oj, przestań – odpowiedziałam, uśmiechając się z optymizmem, którego w głębi duszy wcale nie czułam. – Przecież to święto. Posiedzimy w ogrodzie, zjemy coś dobrego. Może wreszcie uda nam się normalnie porozmawiać. Chcę, żebyśmy mieli święty spokój w rodzinie.

Marek tylko westchnął, ale zgodził się pojechać po matkę. Ja tymczasem zajęłam się przygotowaniami. Ugotowałam aromatyczny rosół, przygotowałam schab pieczony z ziołami, młode ziemniaki z koperkiem, kolorowe sałatki ze świeżych warzyw, a na deser upiekłam ciasto z truskawkami. Ogród wyglądał przepięknie. Kwitły rododendrony, a słońce przyjemnie grzało. Wszystko wydawało się idealne. Nie wiedziałam jeszcze, że ten dzień zapisze się w mojej pamięci jako jeden z najgorszych w moim życiu.

Teściowa nie była miła

Kiedy samochód Marka wjechał na podjazd, poczułam lekkie ukłucie niepokoju. Podeszłam do furtki, by przywitać teściową. Janina wysiadła z auta, ubrana w swoją najlepszą garsonkę, z wyrazem twarzy, który nie zwiastował niczego dobrego. Zamiast uśmiechu, na jej ustach malował się grymas dezaprobaty.

– Dzień dobry, mamo – powiedziałam serdecznie, wyciągając do niej rękę. – Jak miło, że mama przyjechała.

– Dzień dobry – odpowiedziała chłodno, ledwie muskając moją dłoń. – Choć po prawdzie, to powinnam teraz odpoczywać po procesji, a nie jeździć po obcych domach.

Przełknęłam tę uwagę w milczeniu i zaprosiłam ją do ogrodu. Usiedliśmy przy pięknie nakrytym stole na trawie. Podałam schłodzoną lemoniadę, próbując rozpocząć lekką rozmowę o pogodzie i kwiatach w ogrodzie. Janina jednak miała inne plany. Jej bystre, przenikliwe oczy lustrowały otoczenie, aż w końcu spoczęły na mnie.

– A wy co? – zaczęła tonem oskarżycielskim. – Na procesji was nie widziałam. Znowu omijacie obowiązki?

– Mamo, postanowiliśmy w tym roku spędzić ten dzień w domu, odpoczywając – odezwał się Marek, próbując mnie bronić. – Grażyna cały wczorajszy dzień przygotowywała wszystko na dzisiejsze spotkanie.

– Odpoczywając! – parsknęła teściowa. – W takie święto się nie odpoczywa w ten sposób. To jest brak szacunku dla tradycji. Za moich czasów nie do pomyślenia było, żeby zdrowy człowiek siedział w domu, kiedy inni idą za ołtarzami. Ale u was to zawsze wszystko na opak.

Zaczęła mnie obrażać

To był dopiero początek. Kolejne trzy godziny zamieniły się w niekończący się monolog Janiny. Siedziałam jak na skazaniu, słuchając, jakim to jestem nieodpowiednim człowiekiem, jak źle prowadzę dom i jak odciągam jej syna od właściwych wartości. Każdy temat był dobry, by mnie obrazić.

– Zawsze byłaś taka nowoczesna, prawda Grażyno? – mówiła z kpiącym uśmieszkiem. – Zamiast dbać o duszę, ty wolisz te swoje ogrody i wystawne obiady. Myślisz, że jak postawisz pieczony schab na stole, to naprawisz wszystko, co psujesz przez cały rok?

Próbowałam zachować spokój. Wmawiałam sobie, że to starsza osoba, że może ma gorszy dzień. Ale jej słowa raniły. Z każdym zdaniem czułam, jak wzbiera we mnie ogromny żal i poczucie niesprawiedliwości.

– Mamo, proszę, przestań – powiedział cicho Marek, patrząc na nią błagalnie. – Jesteśmy tu, żeby spędzić miło czas.

– Miło czas? – Janina podniosła głos. – Ja mam obowiązek mówić wam prawdę, dopóki żyję. Bo widzę, jak błądzicie. Grażyna nigdy nie szanowała tego, co święte.

Nic jej się nie podobało

Nadeszła pora na główny posiłek. Przyniosłam z kuchni półmiski pełne jedzenia: aromatyczny schab, młode ziemniaki z koperkiem, świeże sałaty, domowe surówki. Postawiłam wszystko na stole, starając się uśmiechać, choć miałam ochotę po prostu uciec i się rozpłakać. Czułam ogromne wyczerpanie emocjonalne, moje dłonie delikatnie drżały, gdy kładłam sztućce obok talerza teściowej.

– Proszę, mamo, przygotowałam specjalnie to, co mama lubi – powiedziałam, nakładając jej porcję na talerz.

Janina spojrzała na jedzenie z niesmakiem, jakby zobaczyła na talerzu coś odrażającego.

– Co to ma być? – zapytała, wskazując widelcem na schab. – W takie święto, w taki dzień, wy mi podajecie obiad pod chmurką? To są jakieś pogańskie zwyczaje! W Boże Ciało powinnam zjeść skromny obiad w domu, a nie brać udział w takich ucztach na trawie.

Słowa teściowej uderzyły we mnie z ogromną siłą. Cały mój wysiłek, chęć zgody, godziny spędzone w kuchni – wszystko to zostało zdeptane i nazwane pogaństwem. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Nie potrafiłam już udawać, że wszystko jest w porządku. Zrozumiałam, że nieważne, co bym zrobiła, dla niej zawsze będę uosobieniem wszystkiego, co najgorsze.

Wyrzuciła obiad do śmieci

Zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, Janina wstała od stołu z zadziwiającą jak na jej wiek energią. Chwyciła swój pełny talerz, odwróciła się na pięcie i ruszyła w stronę dużego kosza na śmieci, który stał w rogu tarasu. Zamarłam.

– Mamo, co ty robisz?! – krzyknął Marek, wstając gwałtownie.

Janina z demonstracyjnym rozmachem wyrzuciła całą zawartość talerza do kosza, a sam talerz z hukiem odłożyła na blat obok stołu. Odwróciła się do nas, a w jej oczach płonął gniew.

– Nie będę jadła tego jedzenia! – wykrzyczała. – W tym domu diabeł mówi dobranoc! Tu nie ma miejsca na wiarę, na tradycję, na prawdziwą rodzinę. Jest tylko pustka i udawanie.

Patrzyłam na nią, nie mogąc wydobyć z siebie ani słowa. Łzy płynęły mi po policzkach, a w klatce piersiowej czułam ogromny ciężar. Mój mąż stał blady jak ściana, wpatrując się w matkę z niedowierzaniem.

– Zabierz mnie stąd, Marku – zażądała Janina, poprawiając torebkę na ramieniu. – I nie liczcie na to, że szybko mnie tu zobaczycie. Dopóki nie zrozumiecie swoich błędów, nie mamy o czym rozmawiać.

Marek bez słowa wziął kluczyki od samochodu. Nie spojrzał na mnie, po prostu ruszył za matką. Zostałam sama w pięknym ogrodzie, wśród kwitnących kwiatów i pełnego stołu jedzenia, którego nikt już nie miał ochoty zjeść.

Od tamtego dnia minęły trzy lata. Janina dotrzymała słowa. Całkowicie zerwała kontakt z nami. Nie dzwoni, nie przyjeżdża na święta, odrzuca próby pojednania ze strony Marka. Nasz wspólny obiad, który miał być nowym otwarciem, stał się ostatecznym końcem naszych relacji. Zrozumiałam wtedy bolesną prawdę: święty spokój nie istnieje, jeśli druga strona żywi się wyłącznie konfliktem.

Grażyna, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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