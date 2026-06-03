Przez całe swoje dotychczasowe życie byłem mistrzem w ślizganiu się po powierzchni. Rodzice zawsze dbali o to, by niczego mi nie brakowało. Moje konto regularnie zasilały przelewy, które pozwalały mi na beztroskie studenckie życie, pełne wyjść ze znajomymi, drogich ubrań i najnowszego sprzętu elektronicznego. Nauka? Zawsze zostawiałem ją na ostatnią chwilę. Zazwyczaj udawało mi się zaliczyć przedmioty dzięki notatkom pożyczonym od bardziej pilnych kolegów albo po prostu dzięki łutowi szczęścia. Aż do teraz.

Wpadłem w panikę

Egzamin z zarządzania strategicznego był inny. Profesor słynął z tego, że nie znosił ignorancji i wymagał od studentów rzeczywistego zrozumienia materiału, a nie tylko wyuczenia się regułek na pamięć. Kiedy zobaczyłem na tablicy ogłoszeń swoje nazwisko z wielką, czerwoną dwóją obok, poczułem, jak grunt osuwa mi się spod nóg. To nie był zwykły przedmiot. To był warunek, który ciągnął się za mną od zeszłego roku. Niezaliczenie go oznaczało jedno: skreślenie z listy studentów.

Wyobraziłem sobie twarze moich rodziców, kiedy usłyszą tę wiadomość. Ojciec, który od lat powtarzał, że muszę wziąć się w garść, w końcu straci cierpliwość. Odcięcie od funduszy było pewne, a ja nie miałem absolutnie żadnego planu na życie. Wpadłem w panikę. Samodzielne przygotowanie się do poprawki, która miała odbyć się za równe trzy tygodnie, graniczyło z cudem. Materiał był ogromny, a moje braki jeszcze większe. Potrzebowałem kogoś, kto pomoże mi to wszystko ogarnąć, kto narzuci mi dyscyplinę, której sam nie miałem.

Nie miałem wyjścia

Siedziałem w swoim wynajmowanym, przestronnym mieszkaniu, wpatrując się w ekran telefonu. W moich kontaktach było mnóstwo znajomych, z którymi świetnie spędzałem czas, ale żaden z nich nie nadawał się na korepetytora z zarządzania. Wtedy pomyślałem o nim. Łukasz. Mój starszy o osiem lat brat. Nasze relacje od dawna były chłodne. Łukasz wyprowadził się z domu, gdy byłem jeszcze nastolatkiem. Od zawsze był przeciwieństwem mnie — pracowity, ambitny, skupiony na celu. Podczas gdy ja trwoniłem pieniądze rodziców, on założył swój własny startup technologiczny, który z czasem przerodził się w prężnie działającą firmę.

Rodzice byli z niego niezwykle dumni, co często dawali mi do zrozumienia, stawiając go za wzór. To tylko pogłębiało moją niechęć do niego. Spotykaliśmy się wyłącznie na święta, wymieniając uprzejme, ale puste frazesy. Teraz jednak nie miałem wyjścia. Łukasz znał się na zarządzaniu jak nikt inny, w końcu sam kierował rosnącym przedsiębiorstwem. Zanim zdążyłem się rozmyślić, wybrałem jego numer. Odbierał po kilku długich sygnałach.

— Halo? — Jego głos był rzeczowy, w tle słyszałem szum biurowych rozmów.

— Cześć, Łukasz. To ja, Sebastian — powiedziałem, starając się, by mój głos brzmiał pewnie.

— Sebastian? Coś się stało? — Zdziwienie w jego głosie było ewidentne.

— Potrzebuję twojej pomocy. Bardzo. Możemy się spotkać? To pilne.

Zapadła chwila ciszy. Wyobraziłem sobie, jak patrzy na zegarek i wzdycha z irytacją.

— Mam dzisiaj spotkania do osiemnastej. Przyjedź do mojego biura na dziewiętnastą. Adres znajdziesz w internecie.

Rozłączył się, zanim zdążyłem podziękować. Czułem ulgę, ale jednocześnie ogromny stres przed nadchodzącą konfrontacją.

Spojrzałem na niego z nadzieją

Biuro Łukasza znajdowało się w nowoczesnym, przeszklonym budynku w centrum miasta. Wjechałem windą na dziesiąte piętro, gdzie przywitało mnie logo jego firmy. Wnętrze było minimalistyczne, ale eleganckie. Przez szklane ściany widziałem pracowników pochylonych nad laptopami, mimo późnej pory. Łukasz siedział w swoim gabinecie, wpatrzony w monitor. Zapukałem cicho w otwarte drzwi.

— Wejdź — powiedział, nie podnosząc wzroku.

Usiadłem na krześle naprzeciwko niego. Dopiero po chwili zamknął laptopa i spojrzał na mnie uważnie. Wyglądał na zmęczonego, ale w jego oczach wciąż widać było tę samą determinację, którą pamiętałem z dzieciństwa.

— Słucham cię, Sebastian. Co jest tak pilne, że dzwonisz do mnie w środku tygodnia?

Przełknąłem ślinę. Musiałem powiedzieć prawdę.

— Zawaliłem egzamin. Zarządzanie strategiczne. To warunek. Jeśli nie zdam poprawki za trzy tygodnie, wylecę ze studiów.

Łukasz milczał przez chwilę, oceniając mnie wzrokiem.

— I czego oczekujesz ode mnie? Mam za ciebie napisać ten egzamin?

— Nie! — zaprotestowałem szybko. — Potrzebuję, żebyś mi pomógł to zrozumieć. Nie potrafię sam się zorganizować. Materiału jest mnóstwo, a ja... ja po prostu nie wiem, od czego zacząć. Jesteś w tym świetny, na co dzień zarządzasz firmą. Proszę cię, Łukasz. Jeśli rodzice się dowiedzą, to będzie koniec.

Brat odchylił się w fotelu i splótł dłonie.

— Całe życie szukasz dróg na skróty, Sebastian. Zawsze ktoś musiał po tobie sprzątać. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej?

— Bo tym razem naprawdę zależy mi, żeby to naprawić — powiedziałem cicho, spuszczając wzrok. — Wiem, że zawaliłem. Ale chcę to zmienić.

Łukasz westchnął ciężko.

— Dobrze. Pomogę ci. Ale na moich warunkach.

Spojrzałem na niego z nadzieją.

— Zrobimy to po mojemu. Będziesz przyjeżdżał tutaj codziennie o siódmej rano. Zanim zacznę swoją pracę, spędzimy dwie godziny nad twoim materiałem. Zero wymówek, zero spóźnień. Jeśli chociaż raz nawalisz, koniec naszej współpracy. Jasne?

Kiedyś wyśmiałbym ten pomysł. Wstawanie przed siódmą było dla mnie abstrakcją. Ale teraz nie miałem wyboru.

— Jasne. Dziękuję, Łukasz.

Zaczęliśmy ze sobą normalnie rozmawiać

Kolejne dni były dla mnie prawdziwym szokiem. Budzik dzwoniący o szóstej rano wydawał się narzędziem tortur. Kiedy pierwszego dnia pojawiłem się w biurze o siódmej zero zero, Łukasz już tam był, z kubkiem gorącej kawy i rozłożonymi notatkami. Nie było taryfy ulgowej. Łukasz okazał się bezlitosnym, ale niesamowicie skutecznym nauczycielem. Nie pozwalał mi uczyć się na pamięć. Kazał mi analizować przypadki, rozwiązywać problemy, myśleć o teorii w kontekście prawdziwych firm, w tym jego własnej. Kiedy czegoś nie rozumiałem, kazał mi szukać rozwiązania tak długo, aż w końcu wpadłem na właściwy trop.

— Zarządzanie to nie są puste definicje, Sebastian — tłumaczył mi trzeciego dnia, gdy utknąłem na analizie SWOT. — To ciągłe przewidywanie, reagowanie na zmiany i branie odpowiedzialności za swoje decyzje. Ty do tej pory unikałeś odpowiedzialności. Musisz zmienić nie tylko sposób uczenia się, ale sposób myślenia.

Z każdym dniem było coraz trudniej, ale jednocześnie... coraz ciekawiej. Zaczynałem dostrzegać logikę w tych wszystkich schematach i modelach. Łukasz pokazywał mi, jak to wszystko działa w praktyce, opowiadając o wyzwaniach, z jakimi mierzył się przy budowaniu swojego startupu. Po raz pierwszy od lat zaczęliśmy ze sobą normalnie rozmawiać. Odkryłem, że pod maską surowego biznesmena kryje się człowiek, który naprawdę pasjonuje się tym, co robi.

Zacząłem również doceniać jego wysiłek. Widziałem, jak wiele spraw ma na głowie, jak ciągle dzwonią do niego współpracownicy, a mimo to każdego ranka poświęcał mi swój cenny czas. Przestałem wychodzić ze znajomymi. Wieczory spędzałem nad książkami, przygotowując się do porannych sesji z bratem. Zmieniłem się. Czułem, jak rodzi się we mnie nowa dyscyplina.

Ten egzamin zmienił wszystko

Trzy tygodnie minęły szybciej, niż się spodziewałem. Nadszedł dzień poprawki. Stałem przed aulą, otoczony zestresowanymi studentami. Zazwyczaj w takich momentach serce waliło mi jak szalone, a w głowie miałem kompletną pustkę. Tym razem było inaczej. Czułem dziwny spokój. Wiedziałem, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Przerobiłem każdą stronę podręcznika, przeanalizowałem dziesiątki przypadków.

Kiedy profesor rozdał arkusze, odetchnąłem z ulgą. Pytania nie wydawały się przerażające. Były to zagadnienia, które dokładnie omówiłem z Łukaszem. Pisałem spokojnie, argumentując swoje odpowiedzi na podstawie praktycznych przykładów, dokładnie tak, jak uczył mnie brat. Wyniki pojawiły się kilka dni później. Kiedy zobaczyłem na liście czwórkę obok swojego nazwiska, nie mogłem w to uwierzyć. Zdałem. I to ze świetnym wynikiem.

Od razu pojechałem do biura Łukasza. Kiedy wszedłem do jego gabinetu, spojrzał na mnie z pytającym wyrazem twarzy.

— Zdałem — powiedziałem z uśmiechem. — Czwórka.

Łukasz uśmiechnął się szeroko. To był pierwszy raz, kiedy widziałem u niego tak szczerą radość z mojego sukcesu.

— Wiedziałem, że dasz radę, jeśli tylko weźmiesz się do pracy — powiedział, wstając od biurka. Wyciągnął do mnie rękę, a ja ją uścisnąłem.

— Dziękuję ci, Łukasz. Za wszystko. Nie tylko za pomoc w nauce, ale za to, że pokazałeś mi, jak wziąć odpowiedzialność za siebie.

Ten egzamin zmienił wszystko. Nie tylko uratował moje studia, ale przede wszystkim odbudował moją relację z bratem. Zrozumiałem, że beztroskie życie na cudzy koszt to ślepa uliczka. Od tamtego czasu zacząłem sam pracować na swój sukces. I choć droga przed mną wciąż jest długa, wiem, że mam obok kogoś, na kogo zawsze mogę liczyć.

Sebastian, 22 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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