Przez pięć lat naszego związku wydawało mi się, że z każdym dniem zbliżamy się do czegoś trwałego. Grzegorz był mężczyzną, który dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Zawsze zaradny, opanowany, z głową pełną planów na przyszłość. Ja z kolei pragnęłam tylko jednego. Chciałam mieć swoje miejsce na ziemi. Nasze wspólne miejsce. Przez lata wynajmowaliśmy różne mieszkania, przenosząc się z miejsca na miejsce, pakując nasze życie w kartony i obiecując sobie, że to już ostatni raz. Zawsze powtarzałam mu, jak bardzo męczy mnie to życie na walizkach.

Marzyłam o prawdziwym domu

Grzegorz kiwał głową ze zrozumieniem, przytulał mnie i zapewniał, że wkrótce wszystko się zmieni. Odkładaliśmy pieniądze, planowaliśmy, przeglądaliśmy oferty w internecie. Każdy wieczór spędzony na oglądaniu rzutów mieszkań i wyobrażaniu sobie, gdzie postawimy kanapę, a gdzie stół jadalniany, utwierdzał mnie w przekonaniu, że idziemy w tym samym kierunku. Nie przypuszczałam, że nasze drogi rozeszły się już dawno temu, a ja po prostu tego nie zauważyłam.

Wierzyłam mu bezgranicznie. Nigdy nie pytałam o jego relacje z byłą żoną, Beatą. Nie dociekałam szczegółów. Wiedziałam, że mają kontakt ze względu na ich prawie dorosłą córkę, Karolinę. To było dla mnie naturalne i w pełni to akceptowałam. Karolina wybierała się już na studia, miała swoje życie, ale Grzegorz zawsze starał się być dla niej oparciem. Uważałam to za jego zaletę. Świadczyło to o tym, że jest odpowiedzialnym człowiekiem. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, jak daleko posuwa się ta odpowiedzialność i jakim kosztem jest realizowana.

Niespodzianka, ale nie dla mnie

Pewnego popołudnia Grzegorz wrócił do domu wcześniej niż zwykle. Miał na twarzy wyraz ogromnego zadowolenia, a w oczach błysk, którego dawno u niego nie widziałam. Zanim zdążyłam zapytać, co się stało, usiadł naprzeciwko mnie przy naszym małym, wynajmowanym stole.

– Kupiłem mieszkanie – powiedział, uśmiechając się szeroko.

Zamarłam, a potem poczułam, jak ogromna fala radości zalewa moje serce. Wreszcie! Nasze własne miejsce. Chciałam rzucić mu się na szyję, zacząć planować przeprowadzkę, wybierać kolory ścian. Już widziałam naszą wspólną przyszłość w jasnych barwach. Odłożyłam na bok pytania o to, dlaczego nie realizowaliśmy tego zakupu wspólnie.

– Naprawdę? To wspaniale! Kiedy dostaniemy klucze? Gdzie to jest? – zasypałam go pytaniami, nie mogąc ukryć ekscytacji.

Wtedy Grzegorz chrząknął cicho, a jego uśmiech nieco zbladł. Spojrzał na swoje dłonie, a potem z powrotem na mnie.

– To mieszkanie dla Karoliny. Wiesz, niedługo zaczyna studia, potrzebuje dobrego startu. Znalazłem świetną okazję w centrum. Będzie tam miała blisko do wszystkiego.

Słowa te uderzyły we mnie jak zimny prysznic. Moja radość wyparowała w jednej chwili, zastąpiona przez głębokie rozczarowanie i dezorientację. Tyle lat rozmawialiśmy o naszym własnym kącie. Tyle lat prosiłam o stabilizację dla nas. A on w tajemnicy kupił apartament tylko dla swojej córki.

– Rozumiem – wydusiłam w końcu, starając się opanować drżenie głosu. – A co z nami? Przecież mieliśmy kupić coś razem. Wynajmujemy jakieś klitki od lat.

Grzesiek zamilkł i zapatrzył się w okno.

– Kochanie, na nas przyjdzie czas. Karolina jest młoda, muszę jej pomóc. Przecież możemy jej pomóc urządzić to mieszkanie. Na razie zamieszkamy tam, zanim ona nie znajdzie pracy w tym mieście, żeby dokładać się do rat. Pomożesz mi z remontem, prawda?

Zgodziłam się. Co miałam zrobić? Tłumaczyłam sobie, że to piękny gest ojca wobec córki. Że powinnam być wyrozumiała. Że przecież zamieszkamy tam na jakiś czas, więc chociaż przez chwilę nie będę musiała martwić się o umowę najmu i kapryśnych właścicieli. Zagryzłam zęby i postanowiłam pomóc mu najlepiej, jak potrafiłam.

Tego było już za wiele

Przez kolejne tygodnie całe nasze życie kręciło się wokół nowego mieszkania. Spędzaliśmy tam każdy weekend. Sprzątałam, wybierałam materiały wykończeniowe, układałam rzeczy. Grzegorz zajmował się cięższymi pracami. Zaczynałam powoli oswajać się z myślą, że chociaż mieszkanie docelowo należy do Karoliny, to przez najbliższe miesiące będzie to nasz wspólny dom.

Pewnego sobotniego poranka Grzegorz poprosił mnie, żebym poszukała w jego teczce rachunku za materiały budowlane. Potrzebował go do zwrotu w sklepie. Teczka leżała na blacie w nowej kuchni. Otworzyłam ją i zaczęłam przeglądać dokumenty. Wśród paragonów, faktur i umów ze specjalistami, mój wzrok przykuł gruby, oficjalnie wyglądający plik kartek.

To był akt notarialny. Z czystej ciekawości, a może z jakiegoś wewnętrznego przeczucia, spojrzałam na pierwszą stronę. Moje oczy szybko przebiegały po skomplikowanych prawniczych sformułowaniach, aż w końcu zatrzymały się na fragmencie określającym strony umowy. Nabywcy: Grzegorz i Beata. Współwłaściciele w równych częściach.

Czytałam to zdanie kilka razy, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Beata. Jego była żona. Moje dłonie zaczęły drżeć, a w uszach usłyszałam głośny szum. Zrobiło mi się słabo. Odwróciłam stronę, szukając jakichkolwiek innych informacji, ale wszystko było jasne. Mieszkanie nie zostało kupione przez Grześka dla córki. Zostało kupione przez niego i jego byłą żonę jako ich wspólna inwestycja.

Natomiast ja byłam tylko naiwną kobietą, która za darmo sprzątała i urządzała mieszkanie dla jego byłej rodziny. Nie było o mnie ani słowa. Nie byłam nawet uwzględniona w żadnych planach jako osoba, która ma do tego miejsca jakiekolwiek prawa. Byłam tylko tymczasową lokatorką, darmową siłą roboczą, którą można będzie usunąć, gdy tylko dorosła córka zdecyduje się przejąć klucze.

Zrobił ze mnie darmową służkę

Stałam w bezruchu przez dłuższą chwilę, wpatrując się w dokument. Kiedy Grzegorz wszedł do kuchni, zastał mnie z aktem notarialnym w rękach. Zobaczył mój wyraz twarzy i natychmiast zrozumiał, co się stało.

– Znalazłaś rachunek? – zapytał, próbując brzmieć swobodnie, ale w jego głosie słychać było napięcie.

Podniosłam wzrok i spojrzałam mu prosto w oczy.

– Dlaczego mi nie powiedziałeś?

Grzegorz westchnął ciężko i oparł się o blat.

– O czym? O tym, że Beata dołożyła się do mieszkania dla naszej córki? Przecież to logiczne. Oboje jesteśmy rodzicami Karoliny. To była doskonała okazja inwestycyjna.

– Nie zapytałeś mnie wcześniej o zdanie. Nie powiedziałeś mi, że kupujesz nieruchomość ze swoją byłą żoną. Pozwoliłeś mi myśleć, że budujemy coś razem, a tymczasem zrobiłeś ze mnie darmową pomoc domową w apartamencie, którego współwłaścicielką jest twoja eks!

– Przesadzasz, Marta. Przecież mówiłem, że zamieszkamy tu na jakiś czas. Co za różnica, kto widnieje w papierach? To tylko formalność.

– Formalność? – poczułam, jak łzy bezsilności napływają mi do oczu. – Ta formalność oznacza, że ja nie znaczę w twoim życiu nic. Że to wy nadal tworzycie rodzinę, a ja jestem tylko dodatkiem. Kimś, kto ma umilić czas pomiędzy jedną waszą wspólną inwestycją a drugą.

Grzegorz próbował mnie uspokoić, tłumaczył, że to wszystko dla dobra dziecka, że jego relacja z Beatą to czysty biznes. Ale ja już nie słuchałam. Każde jego słowo brzmiało jak puste kłamstwo. Uświadomiłam sobie, że przez pięć lat żyłam złudzeniami. Moje marzenia o stabilizacji, o własnym kącie, o partnerstwie – to wszystko było tylko mrzonką. Grzegorz nigdy nie zamierzał budować ze mną przyszłości na równych zasadach. Zawsze miał swój własny świat, w którym główne role grały jego była żona i córka. Dla mnie zarezerwowano jedynie miejsce w przedpokoju.

Pożegnałam się z iluzją

Nie mogłam dłużej przebywać w tym miejscu. Każdy centymetr tej nowej, czystej podłogi, każdy pomalowany przeze mnie fragment ściany wydawał się teraz krzyczeć o mojej naiwności. Położyłam akt notarialny na stole, odwróciłam się na pięcie i wyszłam.

Wróciłam do naszego wynajmowanego mieszkania i zaczęłam pakować swoje rzeczy. To było dziwne uczucie. Pakowałam się po raz kolejny, ale tym razem nie było we mnie ani grama nadziei na lepsze jutro u jego boku. Był tylko chłód i ogromna pustka.

Grzegorz próbował dzwonić, pisał wiadomości, tłumaczył, że przecież nic się nie zmieniło, że nadal mnie kocha. Ale dla mnie zmieniło się wszystko. Zrozumiałam, że miłość to nie tylko słowa i wspólne wieczory na kanapie. To przede wszystkim zaufanie, szczerość i wspólne budowanie fundamentów. A on te fundamenty wolał wylewać z kimś innym, mnie zostawiając na lodzie.

Wyprowadziłam się jeszcze tego samego dnia. Zamieszkałam u przyjaciółki, dopóki nie znajdę dla siebie czegoś małego, ale tylko mojego. Nie złożyłam jeszcze papierów rozwodowych, ale wiem, że zaczynam wszystko od nowa. Bez złudzeń, bez fałszywych obietnic. Wiem, że przed mną długa droga, żeby na nowo zaufać komukolwiek, a przede wszystkim samej sobie. Ale po raz pierwszy od dawna czuję, że kierownica mojego życia znowu jest w moich rękach. Nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś traktował mnie jak niechcianego gościa w moim własnym życiu.

Marta, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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