Przez całe moje dorosłe życie wszystko musiało się zgadzać. Liczby, prognozy, zyski i straty. Jako czterdziestoletni prezes dużej firmy inwestycyjnej, byłem przyzwyczajony do tego, że świat działa według ściśle określonych reguł. Jeśli inwestujesz odpowiednio dużo czasu i kapitału, oczekujesz konkretnego zwrotu. Moi współpracownicy nazywali mnie bezwzględnym, a konkurencja wolała schodzić mi z drogi.

Nie miałem czasu na sentymenty, a każdy mój dzień był zaplanowany co do minuty. Moja rodzina, zwłaszcza matka i starsza siostra, nieustannie przypominały mi, że nadszedł czas, by ustatkować się u boku odpowiedniej kobiety. Przez „odpowiednią” rozumiały oczywiście córkę innego prezesa, kogoś z tak zwanych wyższych sfer, kogoś, kto idealnie pasowałby do wizerunku człowieka sukcesu na charytatywnych rautach.

Nie szukałem jednak miłości. Szukałem jedynie rzadkiego, pierwszego wydania traktatu o strategii zarządzania, który uchodził za absolutnego białego kruka na rynku antykwarycznym. Książka ta była mi potrzebna nie tylko do kolekcji, ale przede wszystkim po to, by zrozumieć pewne archaiczne, lecz wciąż skuteczne metody negocjacyjne, o których słyszałem od mojego mentora. Przeszukałem wszystkie ekskluzywne księgarnie, uruchomiłem kontakty, ale bezskutecznie. W końcu, dzięki przypadkowej informacji z internetowego forum dla kolekcjonerów, dowiedziałem się, że jeden egzemplarz znajduje się w małej, osiedlowej bibliotece na obrzeżach miasta. Nie mogłem w to uwierzyć, ale postanowiłem sprawdzić ten trop.

Kobieta uśmiechnęła się lekko

Kiedy zaparkowałem mój luksusowy samochód przed starym, ceglanym budynkiem, poczułem się jak przybysz z innej planety. Biblioteka wyglądała tak, jakby czas zatrzymał się w niej co najmniej trzydzieści lat temu. Pchnąłem ciężkie, drewniane drzwi i od razu uderzył mnie charakterystyczny zapach starych kartek i kurzu, który, o dziwo, miał w sobie coś niezwykle kojącego. Wnętrze było ciche, wypełnione rzędami wysokich regałów, przez które przebijały się złote promienie popołudniowego słońca.

Za ladą, z nosem w jakiejś grubej powieści, siedziała ona. Miała włosy upięte w luźny kok, z którego wymykało się kilka niesfornych kosmyków, i nosiła prosty, wełniany sweter. Kiedy podszedłem bliżej, podniosła wzrok. Jej oczy były niezwykle jasne i spokojne. Nie było w nich ani cienia pośpiechu, tak typowego dla ludzi, z którymi na co dzień przebywałem.

— Dzień dobry. W czym mogę pomóc?

Jej głos był miękki, ale stanowczy. Odchrząknąłem, próbując przybrać swój standardowy, autorytatywny ton.

— Dzień dobry. Szukam konkretnej pozycji. Podobno macie w swoich zbiorach pierwsze wydanie traktatu „Sztuka manewru” w tłumaczeniu z dziewiętnastego wieku. Chcę to kupić. Dam każdą cenę.

Kobieta uśmiechnęła się lekko, zamykając książkę, którą czytała, i spojrzała na mnie z rozbawieniem.

— Obawiam się, proszę pana, że to jest biblioteka, a nie dom aukcyjny. Książek nie sprzedajemy. Można je jedynie wypożyczyć, pod warunkiem posiadania karty czytelnika.

Zirytowałem się. Nie byłem przyzwyczajony do odmowy, a już na pewno nie z powodu biurokratycznych procedur w takim miejscu.

— Mój czas jest niezwykle cenny. Proszę podać kwotę na rzecz waszej placówki w formie darowizny, a ja po prostu wezmę tę książkę ze sobą.

Kobieta wstała i podeszła do krawędzi biurka.

— Mam na imię Elwira. I nie, proszę pana. Żadna darowizna nie zmieni faktu, że ta książka jest częścią naszego księgozbioru i należy do społeczności. Jeśli chce pan ją przeczytać, zapraszam do czytelni. Jest otwarta do osiemnastej.

Czułem jedynie chłód przeszklonych ścian

Byłem wściekły, ale jednocześnie zaintrygowany. Nikt nie odzywał się do mnie w ten sposób od lat. Zamiast wyjść i trzasnąć drzwiami, usiadłem przy małym stoliku w rogu sali. Elwira przyniosła mi poszukiwany wolumin. Dotykała go z takim szacunkiem, jakby to był najcenniejszy klejnot.

Zacząłem przyjeżdżać tam codziennie. Początkowo tłumaczyłem sobie, że robię to tylko po to, by przestudiować traktat. Z czasem jednak zauważyłem, że to nie słowa zapisane na starych kartkach przyciągają mnie do tego miejsca, ale obecność Elwiry. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiadała mi o literaturze, o historiach ludzi, którzy przewijali się przez bibliotekę, o spokoju, jaki daje życie w zgodzie ze sobą. Ja, rekin biznesu, nagle uczyłem się słuchać. Jej pasja i brak jakiegokolwiek zainteresowania moim statusem majątkowym kompletnie mnie rozbroiły.

Zrozumiałem, że moje dotychczasowe życie było puste. Kiedy wracałem do swojego nowoczesnego apartamentu, czułem jedynie chłód przeszklonych ścian. W bibliotece, przy Elwirze, czułem ciepło. Któregoś popołudnia, kiedy pomagałem jej układać książki na najwyższych półkach, odważyłem się na szczerość.

— Wiesz, Elwira, spędzam tu więcej czasu niż w biurze. Mój zarząd zaczyna się niepokoić.

Zaśmiała się cicho, układając tomiki poezji.

— Może po prostu potrzebowałeś przerwy od ciągłego biegu. Świat się nie zawali, jeśli przez chwilę nie będziesz nim zarządzał.

— Świat może nie, ale moje poukładane życie właśnie zaczęło się sypać. I wiesz co? Wcale mi to nie przeszkadza.

Spojrzała na mnie z powagą, a ja po raz pierwszy poczułem, że nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem.

Te słowa przelały czarę goryczy

Niestety, moje częste wyjazdy na obrzeża miasta nie umknęły uwadze mojej rodziny. Moja siostra, Klaudia, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Pewnego wieczoru wparowała do mojego gabinetu z plikiem wydruków.

— Artur, czy ty straciłeś rozum? — zaczęła bez ogródek. — Ludzie zaczynają plotkować. Mówią, że spotykasz się z jakąś... bibliotekarką z osiedla! Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak to wygląda? Za dwa tygodnie jest wielki bal charytatywny fundacji naszego ojca. Wszyscy oczekują, że pojawisz się tam z kimś odpowiednim. Z kimś takim jak Karolina, córka prezesa banku.

Spojrzałem na siostrę ze spokojem, którego jeszcze kilka miesięcy temu bym w sobie nie znalazł.

— Klaudia, moje życie prywatne to moja sprawa. A to, co myślą inni, przestało mnie interesować.

— Przestało cię interesować? Jesteś twarzą naszej firmy! Twój wizerunek to nasz kapitał. Nie możesz przyprowadzić na salony kogoś, kto nie potrafi odróżnić widelca do ostryg od tego do ryb!

Te słowa przelały czarę goryczy. Uświadomiłem sobie, w jak powierzchownym świecie dotąd żyłem.

— Zapewniam cię, że na balu pojawię się z osobą, którą sam wybiorę. I radzę ci odnosić się do niej z szacunkiem.

Zastanawiała się przez chwilę

Następnego dnia poszedłem do biblioteki z jednym celem. Czekałem, aż ostatni czytelnik opuści budynek. Elwira właśnie gasiła światła między regałami. Podszedłem do niej i delikatnie ująłem jej dłonie.

— Elwira, za dwa tygodnie odbywa się bardzo ważne wydarzenie. Bal charytatywny. Chciałbym, żebyś poszła tam ze mną. Jako moja partnerka.

Spojrzała na mnie z zaskoczeniem, a potem lekko się wycofała.

— Artur... ja nie pasuję do tego świata. Nie mam pojęcia o wielkim biznesie, o tych wszystkich konwenansach. Będę tam tylko powodem do żartów.

— Jesteś mądrzejsza i bardziej wartościowa niż wszyscy ci ludzie razem wzięci – powiedziałem stanowczo. – Nie obchodzi mnie ich świat. Obchodzi mnie tylko to, żebyś była tam ze mną. Pokażmy im, że prawdziwa wartość nie leży w cyfrach na koncie bankowym.

Zastanawiała się przez chwilę, po czym uśmiechnęła się i kiwnęła głową.

Liczby przestały mieć znaczenie

Nadszedł wieczór balu. Sala ociekała złotem i sztucznymi uśmiechami. Kiedy weszliśmy z Elwirą, rozmowy na chwilę ucichły. Wyglądała olśniewająco w prostej, eleganckiej sukni, która podkreślała jej naturalne piękno. Nie miała na sobie drogocennej biżuterii, a mimo to przyciągała spojrzenia wszystkich. Moja matka i siostra stały w kącie, wyraźnie zdegustowane. Podeszliśmy do nich. Elwira była spokojna i opanowana.

— Mamo, Klaudia, chciałbym wam przedstawić Elwirę. Kobietę, z którą zamierzam spędzić resztę życia.

Zapadła niezręczna cisza. Członkowie zarządu, którzy stali obok, wymienili znaczące spojrzenia. Jeden z nich, znany ze swojego snobizmu, postanowił zaatakować.

— Cóż za niespodzianka, Arturze. Słyszeliśmy, że pani Elwira zajmuje się... układaniem książek. Zapewne fascynujące zajęcie w dzisiejszych czasach.

Elwira spojrzała na niego bez cienia zdenerwowania.

— Owszem, zajmuję się literaturą. To fascynujące, jak wiele można się dowiedzieć o ludzkiej naturze z dawnych ksiąg. Na przykład tego, że arogancja rzadko idzie w parze z prawdziwą mądrością. Książki uczą pokory, której wielu z nas, jak widać, wciąż brakuje.

Mężczyzna zamilkł, nie wiedząc, jak zareagować. Po sali rozszedł się cichy szmer uznania z ust tych nielicznych, którzy docenili błyskotliwą ripostę. Spojrzałem na Elwirę z nieskrywaną dumą. W tamtej chwili wiedziałem, że wygrałem najważniejsze negocjacje w swoim życiu. Nie musieliśmy nikomu niczego udowadniać. Zrozumiałem, że potęga nie leży w zastraszaniu innych, ale w odwadze bycia sobą. Nasze światy połączyły się, tworząc nową, wspaniałą całość, w której liczby przestały mieć znaczenie.

Artur, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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