Słońce leniwie chyliło się ku zachodowi, oblewając mój wypielęgnowany ogród ciepłym, złotym światłem. Przez ostatnie miesiące pracowałam niemal bez przerwy, biorąc nadgodziny, byśmy mogli wreszcie dokończyć remont tarasu. Marzyłam o tym jednym dniu – czwartkowym popołudniu w Boże Ciało. To miał być nasz czas, chwila oddechu, zapach pieczonych warzyw z grilla i szum liści.

To miał być miły dzień

Przygotowałam wszystko z największą starannością. Kolorowe sałatki czekały na stole przykrytym lnianym obrusem, domowa lemoniada z miętą chłodziła się w dzbanku, a węgiel na ruszcie zaczynał żarzyć się przyjemnym, obiecującym ciepłem. Mój mąż, Tomasz, krzątał się po kuchni, przynosząc kolejne półmiski. Byliśmy zgodni, że spędzimy ten dzień w gronie najbliższych. Zaprosiliśmy tylko jego rodziców. Moja rodzina mieszkała na drugim końcu kraju, więc zależało mi, by zbudować ciepłą, domową atmosferę z bliskimi mojego męża. Nie spodziewałam się, że ten piękny, letni dzień stanie się punktem zwrotnym w moim życiu.

Kiedy usłyszałam dźwięk dzwonka przy furtce, otarłam ręce w fartuch i z uśmiechem ruszyłam na powitanie. Cieszyłam się na to spotkanie, choć relacje z moją teściową, Haliną, nigdy nie należały do najłatwiejszych. Zawsze uważała, że powinnam bardziej skupiać się na tradycji i obowiązkach domowych, a mniej na mojej karierze zawodowej. Jednak tego dnia byłam pełna optymizmu.

Otworzyłam furtkę i zamarłam. Halina stała tam sama. Była ubrana w ciężką, ciemną garsonkę, zapiętą pod samą szyję, z koronkową apaszką. Wyglądała niezwykle surowo, a jej twarz nie wyrażała cienia uśmiechu.

– Dzień dobry, mamo – zaczęłam, starając się ukryć zaskoczenie. – A gdzie tata? Wchodź proszę, wszystko już prawie gotowe. Zrobiłam twoją ulubioną sałatkę z pomidorów.

Teściowa zrobiła awanturę

Halina nawet nie drgnęła. Jej wzrok powoli przesunął się z mojej letniej sukienki na rozpalony grill, z którego unosił się delikatny dym, a potem z powrotem na moją twarz. Oczy miała zwężone, usta zaciśnięte w wąską kreskę.

– Nie wejdę – powiedziała lodowatym tonem, który natychmiast ostudził mój zapał.

– Ale dlaczego? Coś się stało? – zapytałam, czując, jak w brzuchu rośnie mi nieprzyjemny węzeł.

– Stało się to, że nie masz za grosz szacunku do świętości, Anno – jej głos był głośny, niosący się echem po cichej ulicy. – Dzisiaj jest Boże Ciało. Dzień refleksji, zadumy i modlitwy. A ty co robisz? Urządzasz sobie jakieś biesiady, dymisz na całą okolicę grillem, jakby to był zwykły, pospolity dzień. To jest brak poszanowania i zanikanie wartości.

Byłam w szoku. Zrobiłam krok w tył, nie dowierzając własnym uszom. Przecież zapraszaliśmy ich tydzień temu, doskonale wiedziała, jaki mamy plan na to popołudnie. Mogli spędzić poranek tak, jak uważali za stosowne, a popołudnie z nami.

– Mamo, przecież rozmawialiśmy o tym. Tomasz mówił ci, że chcemy po prostu spędzić razem czas, odpocząć po ciężkich tygodniach. Nie robimy niczego złego.

– Nie robisz niczego złego? – prychnęła. – Przynosisz wstyd naszej rodzinie. Mój syn nigdy by czegoś takiego nie wymyślił, gdyby nie ty.

Narobiła nam wstydu

W tym momencie z domu wyszedł Tomasz. Stanął obok mnie, ocierając dłonie o ścierkę. Spojrzał na matkę, potem na mnie, najwyraźniej nie rozumiejąc sytuacji.

– Mamo? Dlaczego stoisz na chodniku? Wchodź, zaraz zdejmuję pierwsze szaszłyki z grilla – powiedział, próbując rozładować napięcie.

Halina zignorowała jego słowa. Zamiast tego sięgnęła do swojej czarnej torebki, wyciągnęła z niej drewniany różaniec i ostentacyjnie zaczęła przesuwać paciorki między palcami. Zrobiła krok do tyłu, stając dokładnie na środku chodnika przed naszą posesją, na widoku wszystkich sąsiadów, którzy akurat spędzali czas w swoich ogrodach.

– Będę się modlić za wasze dusze – oświadczyła głośno. – Bo ktoś w tej rodzinie musi pamiętać o tym, co ważne.

Poczułam, jak krew napływa mi do twarzy. To nie była szczera troska o wiarę. To był zaplanowany, wyrachowany spektakl. Chciała mnie upokorzyć, pokazać całemu osiedlu, że jestem złą żoną, złą synową, osobą bez zasad. Widziałam, jak zza żywopłotu wychyla się pani Krystyna, nasza sąsiadka z naprzeciwka. Słyszałam ściszone głosy przechodniów. Moje serce biło jak szalone z upokorzenia i bezsilności.

Spojrzałam na męża, błagając go wzrokiem, by zareagował. By powiedział matce, że to zachowanie jest nie na miejscu, by zaprosił ją do środka albo poprosił, by wróciła do domu, jeśli nie chce z nami być.

Tomasz westchnął ciężko. Przetarł twarz dłonią i spuścił wzrok.

– Ania... może po prostu zgaśmy tego grilla – powiedział cicho, nie patrząc mi w oczy. – Mama ma trochę racji. To jednak ważne święto. Nie powinniśmy robić zamieszania.

Mąż stanął po stronie matki

Jego słowa uderzyły we mnie mocniej, niż cały wywód Haliny. Stałam tam, sparaliżowana, patrząc na mężczyznę, z którym dzieliłam życie, plany i marzenia. Mężczyznę, który wiedział, jak bardzo byłam zmęczona, jak bardzo zależało mi na tym spokojnym popołudniu. Wolał stanąć po stronie matki, która urządzała teatrzyk na ulicy, niż obronić swoją żonę przed jawnym upokorzeniem.

– Co ty mówisz? – szepnęłam, czując, jak łzy pieką mnie pod powiekami. – Przecież razem to planowaliśmy.

– Nie rób scen, Ania – mruknął Tomasz, po czym odwrócił się w stronę furtki, podszedł do matki i zaczął z nią cicho rozmawiać, próbując ją uspokoić. Ona patrzyła na mnie z triumfem w oczach, wciąż przesuwając paciorki różańca.

Zostałam sama. Odwróciłam się na pięcie i ruszyłam w stronę ogrodu. Podeszłam do rozpalonego grilla. Ciepło żaru biło w moją twarz, kontrastując z chłodem, który rozlał się w moim wnętrzu. Wzięłam wiadro z wodą, które stało obok na wypadek pożaru, i bez wahania wylałam je na węgiel. Syczenie pary i kłęby szarego dymu natychmiast wypełniły powietrze, dusząc zapach letniego popołudnia. Spojrzałam na pięknie nakryty stół. Na misternie ułożone serwetki, na dzbanek z lemoniadą. Wszystko to straciło sens. Weszłam do domu, zamykając za sobą drzwi na klucz.

Byłam rozczarowana

Resztę tego dnia spędziłam w sypialni, w całkowitej ciszy. Tomasz stukał do drzwi, prosił, żebym wyszła, próbował tłumaczyć, że przecież nic wielkiego się nie stało, że mama jest po prostu starszej daty i musimy jej ustępować. Ale ja już go nie słuchałam. Siedziałam na krawędzi łóżka, patrząc przez okno na gasnące słońce. W mojej głowie wszystko układało się w jasną, bolesną całość.

Zrozumiałam, że w tym małżeństwie zawsze będę na drugim miejscu. Że dla mojego męża ważniejszy jest święty spokój i zadowolenie matki niż moje uczucia i nasza wspólna godność. Ogień w ogrodzie zgasł w kilka sekund. Ogień w moim sercu dogorywał przez całą noc, by nad ranem zamienić się w zimny popiół. Kiedy wstałam, wiedziałam już, co muszę zrobić. Pierwszym krokiem było znalezienie prawnika. Rozwód był tylko kwestią czasu.

Anna, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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