Myślałam, że gorzej być nie może. Straciłam miłość, wymarzoną pracę i musiałam z podkulonym ogonem wrócić do rodzinnego miasta, prosić o dach nad głową siostrę, z którą od lat nie potrafiłam się dogadać. Kiedy zmuszono mnie do udziału w domowym przyjęciu, chciałam tylko zapaść się pod ziemię, zwłaszcza że miał tam być mężczyzna, którego w przeszłości okrutnie upokorzyłam.

Nasze relacje zawsze były trudne

Dźwięk kółek mojej walizki uderzających o nierówny chodnik brzmiał jak werble obwieszczające moją życiową klęskę. Szłam wolno w stronę domu mojej starszej siostry, czując, jak ciężar ostatnich tygodni przytłacza mnie do samej ziemi. Wszystko, w co wierzyłam i co z trudem budowałam, rozpadło się jak domek z kart. Mężczyzna, dla którego wyjechałam na drugi koniec kraju, z dnia na dzień oświadczył, że poznał kogoś innego. Pakował moje rzeczy do kartonów z taką obojętnością, jakby układał książki na regale.

Niedługo potem straciłam pracę. Byłam duszą kreatywną, zajmowałam się projektowaniem przestrzeni wystawienniczych, co dawało mi ogromną satysfakcję i poczucie, że robię coś ważnego. Niestety, agencja zredukowała etaty, a ja, jako osoba z najkrótszym stażem w nowym mieście, byłam pierwsza na liście do zwolnienia. Zostałam z niczym. Bez mieszkania, bez dochodów, bez złudzeń.

Powrót do rodzinnego miasta był dla mnie ostatecznością. Znalazłam tu co prawda zatrudnienie, ale w potwornie nudnej branży biurowej, gdzie moim jedynym zadaniem miało być wprowadzanie danych do systemu. Czułam, że moje kreatywne serce powoli zamiera. Najgorsze jednak było to, że nie miałam tu już żadnych znajomych. Wszyscy rozjechali się po świecie, a ja musiałam zatrzymać się u Judyty.

Nasze relacje zawsze były trudne. Przed moim wyjazdem pokłóciłyśmy się tak bardzo, że przez rok wymieniałyśmy tylko zdawkowe życzenia na święta. Judyta uważała mnie za nieodpowiedzialną marzycielkę, ja ją za sztywną i pozbawioną wyobraźni. Jej mąż, Damian, w ogóle mnie nie znosił. Uważał, że wykorzystuję jego żonę i zakłócam ich spokój. Kiedy przekroczyłam próg ich domu, powitało mnie chłodne spojrzenie siostry i ciężkie westchnienie mojego szwagra. Czułam się jak intruz, który wtargnął do ich poukładanego świata z zabłoconymi butami.

Miałam stanąć z nim twarzą w twarz

Następnego dnia rano, kiedy próbowałam niepostrzeżenie zjeść śniadanie w kącie kuchni, Judyta oznajmiła mi tonem nieznoszącym sprzeciwu, że wieczorem organizują przyjęcie w ogrodzie.

— Musisz tam być — powiedziała, krojąc warzywa z taką siłą, że deska aż podskakiwała na blacie. — Nie będziesz siedzieć zamknięta w pokoju jak dzikuska. Zaprosiliśmy znajomych, musisz się z nimi przywitać.

— Nie mam nastroju na tłumy — próbowałam oponować, czując, jak gardło zaciska mi się ze stresu. — Chcę po prostu odpocząć.

— Mieszkasz pod moim dachem, więc dostosujesz się do naszych zasad — ucięła ostro. — Poza tym będzie tam Daniel. Najwyższy czas, żebyś naprawiła to, co zepsułaś przed wyjazdem.

Na dźwięk tego imienia zamarłam. Daniel był najlepszym przyjacielem Damiana. Kilka lat temu, tuż przed moją wielką wyprowadzką, bardzo zabiegał o moją uwagę. Był uroczy, miły, zawsze gotowy do pomocy. Przynosił mi ulubione kwiaty, oferował pomoc w przeprowadzce. Ja jednak, zaślepiona wizją wielkiego świata, potraktowałam go z góry. Powiedziałam mu wtedy okrutne słowa, że jest zbyt przewidywalny, że moje życie to sztuka, a on jest tylko zwykłym chłopakiem z sąsiedztwa, który nigdy nie zrozumie moich ambicji. Wyśmiałam jego uczucia. Nigdy go za to nie przeprosiłam.

Teraz, na domiar złego, miałam stanąć z nim twarzą w twarz, będąc dokładnie w tym miejscu, przed którym tak uciekałam. Złamał mnie wstyd i przerażenie, ale wiedziałam, że Judyta nie odpuści.

Zrobiło mi się słabo

Późnym popołudniem ogród zaroił się od gości. Rozwieszone lampiony rzucały ciepłe światło na uśmiechnięte twarze ludzi, którzy wydawali się mieć wszystko to, czego mi brakowało – stabilizację i spokój. Ubrałam prostą sukienkę i stanęłam w cieniu altany, ściskając w dłoni szklankę z lemoniadą. Obserwowałam otoczenie, mając nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. I wtedy wszedł on.

Z początku w ogóle go nie poznałam. Pamiętałam szczupłego, nieco nieśmiałego chłopaka w za dużych swetrach. Mężczyzna, który właśnie witał się z Damianem, był ucieleśnieniem pewności siebie. Zmężniał, jego ramiona stały się szersze, a twarz nabrała ostrych, męskich rysów. Miał na sobie świetnie skrojoną koszulę, która podkreślała jego posturę. Biła od niego aura sukcesu i spokoju, która dosłownie zapierała dech w piersiach. Nie mogłam oderwać od niego wzroku.

Judyta, jakby celowo chcąc mnie pognębić, chwyciła mnie za ramię i pociągnęła w ich stronę.

— Zobacz, kto zaszczycił nas swoją obecnością — powiedziała z fałszywym uśmiechem. — Zofia wróciła na stare śmieci.

Daniel spojrzał na mnie, a jego oczy były spokojne, ale chłodne. Przepaść między nami wydawała się gigantyczna. Damian od razu postanowił wykorzystać sytuację.

— Nasza wielka artystka podbija teraz rynek archiwizacji dokumentów w tej nowej firmie logistycznej na przedmieściach — zaśmiał się kpiąco szwagier.

— Znam tę firmę — odezwał się nagle Daniel, a jego głos był głęboki i opanowany. — Mam w niej spore udziały. Zainwestowałem w ich rozwój na początku roku.

Zrobiło mi się słabo. Mężczyzna, którego wyśmiałam za brak perspektyw, okazał się wpływowym inwestorem, który de facto był teraz jednym z moich pracodawców. Czułam, jak na twarz występuje mi gorący rumieniec. Zrozumiałam, że to jest ten moment. Musiałam to z siebie wyrzucić, zanim całkowicie spalę się ze wstydu.

— Daniel... ja... chciałabym cię przeprosić — wydukałam, patrząc na czubki swoich butów. — Za to, jak zachowałam się przed wyjazdem. Byłam arogancka i głupia. Przepraszam.

Zapadła cisza.

— Przyjmuję przeprosiny — powiedział w końcu, ale jego ton nie zdradzał żadnych emocji. — To było dawno. Ludzie się zmieniają.

Damian znów parsknął śmiechem, dorzucając kolejny uszczypliwy komentarz o moich życiowych porażkach, a Judyta natychmiast zmieniła temat, w ogóle nie próbując mnie bronić. Zostałam tam, stojąc jak słup soli, upokorzona własną przeszłością i teraźniejszością.

Spojrzałam na niego w szoku

Nie mogąc znieść tej atmosfery, wycofałam się na sam koniec ogrodu, gdzie było najciemniej. Usiadłam na drewnianej ławce pod wielkim orzechem, podciągnęłam kolana pod brodę i po prostu pozwoliłam, by łzy popłynęły po moich policzkach. Wszystko mnie bolało – obojętność siostry, złośliwość szwagra, mój własny upadek i chłodne spojrzenie Daniela. Czułam się tak potwornie samotna.

Nagle usłyszałam chrzęst żwiru. Podniosłam wzrok i zobaczyłam wysoką sylwetkę. To był Daniel. Z początku jego postawa była napięta, a twarz nieprzenikniona.

— Chowasz się? — zapytał bez ogródek, stając kilka kroków ode mnie.

— Próbuję przetrwać — odpowiedziałam cicho, ocierając pospiesznie mokre policzki. — Wiem, że nie chcesz mnie znać, i wcale ci się nie dziwię. Chciałam tylko uciec od wzroku Damiana.

Zauważyłam, jak jego rysy nagle łagodnieją. Zobaczył moją bezradność, moje czerwone od płaczu oczy i drżące dłonie. Westchnął cicho i niespodziewanie usiadł na drugim końcu ławki.

— Damian bywa trudny. Judyta też nie ułatwia ci życia, prawda? — zapytał, a w jego głosie po raz pierwszy zabrzmiała nuta troski.

– Zasłużyłam na to – szepnęłam. – Zniszczyłam wszystko. Myślałam, że świat leży u moich stóp, a okazało się, że to ja leżę na dnie.

Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiadałam mu o mojej utraconej pracy, o tym, jak bardzo brakuje mi projektowania, o zdradzie, która złamała mi serce, i o przerażającej pustce, z jaką obudziłam się w nowej rzeczywistości. Daniel słuchał w skupieniu. Nie oceniał, nie dogryzał, nie przypominał mi o tym, jak bardzo się myliłam w przeszłości. Zamiast tego opowiedział mi o swojej drodze, o ryzyku, które podejmował w biznesie, o porażkach, które go ukształtowały. Straciłam poczucie czasu. Kiedy w końcu podnieśliśmy wzrok, ogród był już prawie pusty, a lampiony zaczynały gasnąć.

— Zofia — powiedział cicho, wstając z ławki. — Może miałabyś ochotę pójść ze mną w weekend na kawę? Znam świetne miejsce, w którym można spokojnie porozmawiać.

Spojrzałam na niego w szoku. Spodziewałam się ostatecznego odrzucenia, a otrzymałam dłoń wyciągniętą w moim kierunku. Zgodziłam się bez wahania.

Minęły dwa miesiące

Kolejne tygodnie były jak życie w dwóch równoległych światach. Z jednej strony były spotkania z Danielem. Każda kawa, każdy spacer, każda długa rozmowa zbliżały nas do siebie. Okazało się, że mamy ze sobą niesamowicie dużo wspólnego. Daniel fascynował się sztuką nowoczesną, o której potrafiliśmy dyskutować godzinami. Był niesamowicie inteligentny, ciepły i opiekuńczy. Czułam, że z każdym dniem zakochuję się w człowieku, którego kiedyś tak bardzo nie doceniłam.

Z drugiej strony był dom Judyty, który przypominał pole minowe. Moja siostra z każdym dniem stawała się coraz bardziej złośliwa. Krytykowała wszystko: to, jak zmywam naczynia, jak się ubieram, fakt, że pracuję na niskim stanowisku. Traktowała mnie z góry, jakbym była kimś gorszej kategorii. Paradoksalnie, jedyną osobą, która zmieniła swoje nastawienie, był Damian. Któregoś popołudnia usłyszałam z przedpokoju urywek jego rozmowy telefonicznej z Danielem. Wynikało z niej jasno, że Daniel stanowczo zabronił przyjacielowi traktować mnie z brakiem szacunku, zaznaczając, że bardzo mu na mnie zależy. Od tamtej pory Damian stał się neutralny, a czasem wręcz starał się być uprzejmy. Niestety, na Judytę nikt nie miał wpływu.

Minęły dwa miesiące. Pewnego chłodnego wieczoru umówiłam się z Danielem na kolację. Przyszłam do restauracji kompletnie roztrzęsiona. Tuż przed wyjściem z domu Judyta zrobiła mi straszną awanturę o to, że zajmuję łazienkę, kwitując to stwierdzeniem, że jestem pasożytem, który nigdy nie wyjdzie na prostą. Kiedy usiadłam przy stoliku naprzeciwko Daniela, nie wytrzymałam. Rozpłakałam się jak mała dziewczynka, ukrywając twarz w dłoniach.

Zamurowało mnie

Daniel nie pytał o szczegóły. Usiadł obok mnie, objął mnie mocno ramieniem i pozwolił mi wypłakać wszystkie tłumione emocje. Ludzie w restauracji rzucali nam ukradkowe spojrzenia, ale jemu to zupełnie nie przeszkadzało.

— Nie mogę już tam wracać — szlochałam w jego koszulę. — Próbuję, staram się, odkładam każdy grosz, ale nie stać mnie jeszcze na wynajem własnego mieszkania. Ona niszczy mnie każdego dnia.

Daniel ujął moją twarz w swoje duże, ciepłe dłonie i spojrzał mi prosto w oczy.

— Nie musisz tam wracać — powiedział z niezwykłą pewnością w głosie. — Mam duży dom na przedmieściach. Jest w nim o wiele za dużo pustej przestrzeni. Chcę, żebyś się do mnie wprowadziła.

Zamurowało mnie.

— Ale my spotykamy się dopiero od dwóch miesięcy... To bardzo szybko. Nie chcę być dla ciebie ciężarem – zaprotestowałam słabo, choć w głębi duszy pragnęłam tylko tego, by się na to zgodzić.

— Zofia, straciliśmy już wystarczająco dużo czasu przez te wszystkie lata. — uśmiechnął się łagodnie. – Chcę budować z tobą codzienność. Zgódź się.

Zgodziłam się. Następnego dnia, przy wsparciu Daniela, spakowałam swoje rzeczy. Damian pomógł mi znieść walizki do samochodu. Kiedy staliśmy przy bagażniku, ku mojemu zaskoczeniu, wyciągnął do mnie rękę.

— Powodzenia — powiedział szczerze. — Dbajcie o siebie. Przepraszam za to, jak cię traktowałem na początku.

Uścisnęłam jego dłoń z ulgą. Niestety, pożegnanie z Judytą wyglądało zupełnie inaczej. Stała w progu ze skrzyżowanymi ramionami, obserwując nas z wyniosłym wyrazem twarzy. Nie powiedziała ani słowa, a jej wzrok mówił wyraźnie, że wciąż uważa mnie za kogoś, kto po prostu miał szczęście w nieszczęściu. Nie czułam już jednak złości. Zdałam sobie sprawę, że nie muszę dłużej zabiegać o jej akceptację.

Dziś, siedząc na tarasie domu Daniela i szkicując nowy projekt – dostałam zlecenie jako wolny strzelec, powoli wracając do tego, co kocham – wiem jedno. Życie potrafi boleśnie sprowadzić nas na ziemię, ale czasami ten bolesny upadek jest potrzebny, by zauważyć to, co naprawdę ważne. Odnalazłam swój dom w ramionach człowieka, którego kiedyś zlekceważyłam, i to była najlepsza lekcja pokory, jaką mogłam otrzymać.

Zofia, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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