Słońce prażyło niemiłosiernie, a powietrze drżało nad rozgrzanym asfaltem. Siedziałem na tylnym siedzeniu wynajętego samochodu, z rękami skrzyżowanymi na piersi i słuchawkami wciśniętymi głęboko w uszy. Krajobrazy Toskanii przesuwały się za szybą jak na przyspieszonym filmie, ale ja w ogóle nie zwracałem na nie uwagi. Czułem tylko rosnącą irytację. Moja matka siedziała z przodu, co chwilę odwracając się do mnie z tym swoim wymuszonym, pełnym nadziei uśmiechem. Obok niej za kierownicą siedział on. Nikodem.

Miałem być cieniem

Nowy partner mojej mamy. Mężczyzna, który pojawił się w naszym życiu nagle i postanowił udawać, że jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak mama ostatecznie zamknęła rozdział pod tytułem moje dzieciństwo, wprowadzając do naszego domu obcego człowieka. Mój ośmioletni brat, Olek, był nim zachwycony. Właśnie teraz opowiadał Nikodemowi z zapartym tchem o jakiejś grze komputerowej, a ten słuchał z udawanym, jak wtedy sądziłem, zainteresowaniem.

— Zobaczysz, Kacper, ten domek w górach jest niesamowity — powiedziała mama, próbując przebić się przez barierę mojej obojętności.

Nie odpowiedziałem. Zamiast tego podkręciłem głośność muzyki i odwróciłem wzrok. Postanowiłem, że nie dam im ani krztyny satysfakcji. Skoro zmusili mnie do spędzenia osiemnastych wakacji w moim życiu z człowiekiem, którego nie trawiłem, zamierzałem sprawić, by pożałowali tej decyzji. Miałem być cieniem, milczącym wyrzutem sumienia, czarną chmurą nad ich słonecznymi, włoskimi wakacjami.

Pierwsze dni były dokładnie takie, jak zaplanowałem. Kiedy proponowali wycieczki do miasteczek, twierdziłem, że wolę zostać w pokoju. Kiedy jedliśmy wspólne kolacje, odpowiadałem tylko półsłówkami, wbijając wzrok w talerz. Moja postawa wyraźnie ciążyła nad atmosferą wyjazdu. Widziałem, jak uśmiech mamy blednie za każdym razem, gdy rzucałem chłodne spojrzenie w stronę Nikodema. Olek powoli zaczynał unikać mojego wzroku, całkowicie przylegając do nowego idola, który uczył go pływać w basenie i grał z nim w piłkę na wysuszonej trawie za domem.

Serce biło mi jak oszalałe

Czwarty dzień wyjazdu przyniósł kryzys. Zbliżał się wieczór, a my siedzieliśmy na tarasie wynajętej willi. Nikodem przygotował kolację. Starał się. Naprawdę się starał, co irytowało mnie jeszcze bardziej. Przyniósł na stół wielką misę makaronu, uśmiechając się szeroko.

— Mam nadzieję, że lubisz owoce morza, Kacper — powiedział, kładąc przede mną talerz.

Spojrzałem na jedzenie, potem na niego, i z najbardziej lodowatym wyrazem twarzy, na jaki było mnie stać, odsunąłem talerz.

— Nie jestem głodny. I nie znoszę krewetek — skłamałem gładko, chociaż jeszcze rok temu zajadałem się nimi na potęgę.

Mama westchnęła ciężko, a w jej oczach zalśniły łzy. Zacisnęła dłonie na krawędzi stołu.

— Kacper, proszę cię... — zaczęła łamiącym się głosem. — Czy chociaż raz mógłbyś spróbować być miły?

Wstałem gwałtownie, odsuwając krzesło z głośnym zgrzytem, który przetoczył się echem po kamiennym tarasie.

— Nie prosiłem się o ten wyjazd — rzuciłem w stronę matki, celowo ignorując Nikodema. — I nie prosiłem się o to, żeby grać w waszym tanim teatrzyku.

Odwróciłem się na pięcie i odszedłem do swojego pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi. Serce biło mi jak oszalałe. Byłem wściekły na nich, ale gdzieś głęboko w środku czułem też złość na samego siebie. Wiedziałem, że ranię matkę, ale mój młodzieńczy bunt i poczucie lojalności wobec dawnego, rozbitego życia nie pozwalały mi odpuścić. Mur, który wokół siebie zbudowałem, wydawał się nie do przebicia.

Perspektywa bezpośredniej konfrontacji

Następnego ranka obudziło mnie pukanie do drzwi. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, klamka drgnęła i do środka wszedł Nikodem. Był ubrany w strój sportowy, a w ręku trzymał mały plecak.

— Wstawaj — powiedział spokojnym, ale stanowczym tonem. — Idziemy w góry.

Spojrzałem na niego z niedowierzaniem, przecierając zaspane oczy.

— Słucham? Chyba sobie żartujesz. Nigdzie z tobą nie idę.

Nikodem oparł się o futrynę, nie tracąc opanowania. Nie było w nim cienia złości, którą widziałem u wielu dorosłych w podobnych sytuacjach. Był po prostu zdeterminowany.

— Twoja mama potrzebuje odpoczynku od tego napięcia. Olek zostaje z nią na dole. A my dwaj idziemy na szczyt. Zbieraj się, czekam na zewnątrz za dziesięć minut.

Zanim zdążyłem zaprotestować, zamknął drzwi. Mogłem zostać w łóżku i zignorować jego polecenie. To by pasowało do mojego planu. Ale z jakiegoś powodu perspektywa bezpośredniej konfrontacji wydała mi się kusząca. Chciałem wygarnąć mu wszystko prosto w twarz. Chciałem, żeby w końcu przestał być taki doskonały i opanowany. Wstałem, wciągnąłem na siebie szorty i buty trekkingowe. Zamierzałem pokazać mu, że nie ma nade mną żadnej władzy.

Wciąż czekałem na atak

Początek trasy był morderczy. Słońce wznosiło się coraz wyżej, a kamienista ścieżka prowadziła stromo w górę. Szedłem kilka kroków za Nikodemem, celowo milcząc. Czekałem na moment, w którym zacznie mnie pouczać. Byłem pewien, że zorganizował ten marsz tylko po to, by wygłosić mi moralizatorski monolog o tym, jak bardzo ranię matkę i jak powinienem dorosnąć. Miałem w głowie gotowe odpowiedzi, ostre i raniące, ułożone jak naboje w magazynku.

Ale Nikodem milczał. Szedł równym, spokojnym tempem, czasem tylko odwracając się, by sprawdzić, czy nadążam. Kiedy ścieżka stawała się trudniejsza, po prostu pokazywał mi ręką lepsze oparcie dla stopy. Godziny mijały, a pot zalewał mi oczy. Zaczynałem odczuwać zmęczenie, ale moja duma nie pozwalała mi poprosić o przerwę. Zagryzałem zęby i szedłem dalej, koncentrując się na miarowym dźwięku naszych kroków.

W końcu, po niemal trzech godzinach wspinaczki, dotarliśmy na płaskowyż pod szczytem. Widok zapierał dech w piersiach. Cała dolina leżała u naszych stóp, skąpana w złocistym świetle, a w oddali majaczyło lazurowe morze. Wiatr przyjemnie chłodził rozgrzaną skórę. Nikodem zdjął plecak i usiadł na dużym, płaskim głazie. Wyjął butelkę wody i bez słowa wyciągnął ją w moją stronę. Przyjąłem ją z wahaniem, usiadłem w bezpiecznej odległości i zacząłem pić. Wciąż czekałem na atak.

— Pięknie tu — powiedział w końcu, patrząc w dal. — Lubię góry. Wymagają wysiłku, ale zawsze dają coś w zamian.

Zmarszczyłem brwi

Prychnąłem cicho pod nosem.

— Nie przyprowadziłeś mnie tu po to, żeby podziwiać widoki — rzuciłem opryskliwie. — Dawaj. Powiedz to, co masz do powiedzenia. Że jestem niewdzięcznym gnojkiem, że psuję wam wyjazd, że mam się zmienić.

Nikodem odwrócił głowę i spojrzał na mnie. Jego oczy były spokojne, wręcz łagodne. Nie było w nich wyższości.

— Nie zamierzałem niczego takiego mówić, Kacper.

Zmarszczyłem brwi, zbity z tropu.

— To po co ta cała szopka z wyprawą?

Nikodem westchnął i oparł łokcie na kolanach, splatając dłonie.

— Chciałem po prostu, żebyśmy mieli chwilę dla siebie. Bez presji. Wiem, że jesteś na mnie wściekły. Wiem, że moja obecność tutaj to dla ciebie trudna sytuacja.

— Nic o mnie nie wiesz — warknąłem, czując, jak wraca moja defensywna postawa.

— Masz rację, nie wiem wszystkiego. Ale wiem, jak to jest, kiedy twój świat nagle staje na głowie, a dorośli oczekują, że po prostu się do tego uśmiechniesz i przejdziesz nad tym do porządku dziennego.

Zamilkłem. Spojrzałem na niego z ukosa, szukając fałszu, ale nie znalazłem niczego poza szczerością.

Wziąłem kanapkę

— Nie próbuję zająć miejsca twojego ojca — kontynuował Nikodem, a jego głos był cichy, ale wyraźny na tle szumu wiatru. — Nie próbuję go wymazać ani zastąpić. Nie oczekuję, że będziesz do mnie mówił „tato” ani że będziemy najlepszymi kumplami. Chcę tylko, żebyś wiedział, że kocham twoją mamę. Zależy mi na niej, zależy mi na Olku i zależy mi na tobie, nawet jeśli teraz najchętniej zrzuciłbyś mnie w tę przepaść.

Parsknąłem nerwowym śmiechem, zaskoczony jego bezpośredniością.

— Było blisko — przyznałem cicho.

Nikodem uśmiechnął się kącikiem ust.

— Rozumiem to. Jesteś dorosłym facetem, Kacper. Masz osiemnaście lat. Masz prawo czuć złość, masz prawo czuć się niesprawiedliwie potraktowany. Ale krzywdząc swoją matkę, krzywdzisz tylko kogoś, kto oddałby za ciebie wszystko.

Czułem, jak gardło zaciska mi się z emocji. Wszystkie argumenty, wszystkie złośliwości, które gromadziłem przez ostatnie tygodnie, nagle straciły sens. Siedziałem tam, na szczycie góry, obok człowieka, którego postanowiłem nienawidzić z zasady, i nagle uświadomiłem sobie, jak bardzo się myliłem. Walczyłem z wiatrakami. Moja matka w końcu była szczęśliwa, a ja, z czystego egoizmu, próbowałem to zniszczyć.

— Ja... ja nie wiem, jak mam z tobą rozmawiać — wykrztusiłem w końcu, patrząc na swoje zakurzone buty. To było pierwsze szczere zdanie, jakie wypowiedziałem od początku tych wakacji.

— A musimy rozmawiać? — zapytał Nikodem, podając mi kanapkę wyjętą z plecaka. — Możemy po prostu zacząć od tego, że nie będziemy sobie wchodzić w drogę. A potem zobaczymy.

Wziąłem kanapkę. Przez dłuższą chwilę siedzieliśmy w milczeniu, jedząc i patrząc na roztaczający się przed nami krajobraz. Tym razem jednak milczenie nie było ciężkie i wrogie. Było pełne ulgi. Mur, który tak pieczołowicie budowałem, właśnie runął, a pod nim znalazłem przestrzeń na to, by przestać walczyć.

Zrozumiałem coś bardzo ważnego

Droga w dół była inna. Szliśmy ramię w ramię tam, gdzie ścieżka była wystarczająco szeroka. Nikodem zaczął opowiadać o swoich studenckich wyprawach w góry, a ja po raz pierwszy zadałem mu pytanie, które nie było podszyte ironią. Okazało się, że ma ogromną wiedzę o historii miejsc, które mijaliśmy, a jego poczucie humoru wcale nie było takie drażniące, jak wcześniej zakładałem. Kiedy wróciliśmy do willi, słońce chyliło się już ku zachodowi. Mama czekała na nas na tarasie, z wyraźnym niepokojem wypisanym na twarzy. Olek bawił się obok jakimiś klockami. Gdy weszliśmy na posesję, spojrzała na nas pytająco, jakby obawiała się, że wrócimy pokłóceni na śmierć i życie.

Zatrzymałem się na chwilę, spojrzałem na Nikodema, a potem podszedłem do mamy.

— Przepraszam za wczoraj — powiedziałem cicho, stając przed nią. — Byłem głupi.

Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia, a po chwili wypełniły się łzami ulgi. Przytuliła mnie mocno, a ja po raz pierwszy od bardzo dawna odwzajemniłem ten uścisk. Nad jej ramieniem dostrzegłem Nikodema. Uśmiechnął się lekko i kiwnął głową, po czym poszedł do kuchni nalać wszystkim wody. Reszta wakacji we Włoszech wyglądała zupełnie inaczej. Nie staliśmy się z Nikodemem z dnia na dzień najlepszymi przyjaciółmi, ale pojawił się między nami szacunek. Przestałem unikać wspólnych posiłków, a nawet kilka razy dałem się wyciągnąć na wieczorne zwiedzanie miasteczek. Kiedy Nikodem grał z Olkiem w piłkę, zdarzało mi się dołączyć na pozycję bramkarza.

Zrozumiałem coś bardzo ważnego. Dorastanie nie polega tylko na tym, że kończy się osiemnaście lat. Polega na umiejętności dostrzeżenia drugiego człowieka z jego własnymi intencjami i uczuciami. Nikodem nie był moim wrogiem. Był facetem, który po prostu próbował zbudować z nami coś dobrego. A ta jedna wyprawa w góry pokazała mi, że czasem trzeba wejść na sam szczyt swojego buntu, żeby w końcu dostrzec, co tak naprawdę jest ważne.

Kacper, 18 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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