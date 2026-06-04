Od lat obiecywaliśmy sobie, że w końcu zrobimy porządek z naszą sypialnią. Kiedy wprowadzaliśmy się do naszego mieszkania, urządziliśmy je po kosztach, z mebli, które dostaliśmy od znajomych i rodziny. Nasze łóżko skrzypiało przy każdym najmniejszym ruchu, a szafa z trudem domykała swoje wypaczone drzwi. Zawsze było coś ważniejszego – a to naprawa pralki, a to wymiana opon w samochodzie, a to niespodziewane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

Czekałam na ten remont

Jednak w tym roku, po moich awansach i odłożeniu konkretnej sumy, w końcu zapadła decyzja. Zaczynamy remont. Byłam zachwycona. Przez całe wieczory przeglądałam katalogi wnętrzarskie, tworzyłam tablice inspiracji i wyobrażałam sobie naszą nową, piękną, nowoczesną oazę spokoju.

Chciałam, żebyśmy mieli duże, wygodne łóżko z tapicerowanym wezgłowiem, miękkie zasłony, które będą przyjemnie tłumić poranne światło, oraz pojemną szafę w zabudowie. Igor, mój mąż, początkowo wydawał się równie entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu. Wspólnie mierzyliśmy ściany, planowaliśmy układ mebli i cieszyliśmy się na nadchodzące zmiany. Sielanka skończyła się jednak w momencie, gdy przyszło do pierwszych zakupów.

Mąż liczył każdy grosz

Każda wizyta w sklepie meblowym stawała się polem bitwy. Kiedy tylko zbliżałam się do działu z lepszymi materacami, Igor natychmiast stawał za moimi plecami z kalkulatorem w ręku i głęboko wzdychał.

– Alicja, czy ty widziałaś tę cenę? To jest jakiś absurd – mówił z wyraźnym niezadowoleniem, wskazując na metkę.

– Ale kochanie, przecież to inwestycja w nasz komfort. Spędzamy w łóżku jedną trzecią życia. Ten materac ma dziesięć lat gwarancji – próbowałam tłumaczyć, gładząc przyjemny w dotyku materiał.

– Mamy inflację. Wszystko drożeje z dnia na dzień. Musimy zaciskać pasa, a nie wydawać fortunę na kawałek gąbki. Znajdziemy coś tańszego, co będzie równie dobre – ucinał dyskusję, ciągnąc mnie w stronę najtańszych modeli.

Zgadzałam się, choć czułam w sercu ukłucie zawodu. Tłumaczyłam sobie, że Igor jest po prostu odpowiedzialny, że dba o nasze finanse w tych niepewnych czasach. Kiedy wybieraliśmy lampki nocne, zrezygnował z eleganckich, mosiężnych opraw na rzecz zwykłych, plastikowych lampek z sieciówki. Zasłony? Kupił najcieńsze, bo te z grubej, welurowej tkaniny uznał za niepotrzebną fanaberię. Z każdym kolejnym kompromisem nasza wymarzona sypialnia coraz bardziej przypominała tani pokój studencki, a nie nowoczesne wnętrze trzydziestolatków. Moje prośby i argumenty odbijały się od niego jak od ściany. Zawsze miał jedną odpowiedź: trzeba oszczędzać.

Myślałam, że to prezent dla mnie

Pewnego sobotniego poranka Igor poprosił mnie, żebym zeszła do samochodu po dokumenty z ubezpieczalni, które rzekomo zostawił w schowku. Szykowałam się właśnie do wyjścia po świeże bułki, więc wzięłam kluczyki i zjechałam windą do garażu podziemnego. Otworzyłam drzwi naszego auta, usiadłam na fotelu pasażera i otworzyłam schowek. Wśród sterty starych paragonów za paliwo, chusteczek i instrukcji obsługi, zauważyłam coś, czego nigdy wcześniej tam nie było. Czarne, eleganckie pudełko obite aksamitem.

Moje serce zabiło mocniej. Za dwa tygodnie wypadała nasza rocznica ślubu. Przez głowę przemknęła mi myśl, że może Igor, mimo swojego narzekania na finanse, postanowił zrobić mi niespodziankę. Może kupił mi ten naszyjnik, na który tak długo patrzyłam w witrynie jubilera? Z poczuciem winy, że psuję niespodziankę, ale pchana nieodpartą ciekawością, uchyliłam wieczko.

W środku nie było jednak biżuterii dla mnie. Na atłasowej poduszeczce spoczywał masywny, męski zegarek znanej, bardzo luksusowej marki. Tarcza lśniła chłodnym blaskiem, a skórzany pasek pachniał nowością. Zmarszczyłam brwi, kompletnie zdezorientowana. Podniosłam poduszeczkę, a z dna pudełka wypadł złożony na pół paragon. Rozłożyłam go i poczułam, jak powietrze uchodzi mi z płuc. Kwota wydrukowana na dole rachunku przyprawiła mnie o zawrót głowy.

To była dokładnie połowa naszego budżetu remontowego. Tego samego budżetu, o który kłóciliśmy się od tygodni. Tego samego, z powodu którego spałam teraz na tanim materacu, budząc się z bólem pleców.

Byłam zła na męża

Wróciłam do mieszkania jak w transie. Nie kupiłam bułek. Weszłam do przedpokoju, trzymając w ręku czarne pudełko. Igor siedział przy stole w kuchni, przeglądając coś w telefonie.

– Znalazłaś te dokumenty? – zapytał, nie podnosząc wzroku.

– Znalazłam coś o wiele ciekawszego – odpowiedziałam cicho, ale mój głos drżał z tłumionych emocji. Położyłam pudełko na stole tuż przed nim.

Igor podniósł wzrok. Kiedy zobaczył, co położyłam na blacie, jego twarz pobladła. Przez ułamek sekundy widziałam w jego oczach panikę, która zaraz potem ustąpiła miejsca irytacji.

– Szperałaś w moich rzeczach? – zapytał obronnym tonem.

– Kazałeś mi przynieść dokumenty ze schowka! – podniosłam głos. – Co to ma znaczyć, Igor? Wyliczasz mi każdą złotówkę na lampkę nocną, wmawiasz mi, że musimy zaciskać pasa przez inflację, a potem idziesz i kupujesz sobie zegarek za takie pieniądze?!

Igor wstał, krzyżując ręce na piersi. Próbował przybrać pozę kogoś, kto ma wszystko pod kontrolą.

– Nie rozumiesz tego, Alicja. To nie jest zwykły wydatek. To inwestycja w mój wizerunek. Pracuję z poważnymi klientami, obracam się w środowisku, gdzie wygląd ma znaczenie. Muszę wyglądać profesjonalnie. Taki zegarek to sygnał dla kontrahentów, że jestem człowiekiem sukcesu.

Pokłóciliśmy się

Słuchałam go i nie wierzyłam własnym uszom.

– Sygnał dla kontrahentów? A co z naszym wspólnym życiem? Co z tym, że od lat marzyliśmy o normalnej, pięknej sypialni? Wolałeś kupić sobie błyskotkę na rękę, żeby szpanować przed kolegami z pracy, niż zapewnić nam obu komfort we własnym domu!

– Jesteś histeryczką – rzucił chłodno. – Przecież robimy ten remont. Kupiliśmy łóżko, kupiliśmy szafę.

– Kupiliśmy najtańszy szajs, bo wmówiłeś mi, że nie mamy pieniędzy! – czułam, jak do oczu napływają mi łzy bezsilności. – Okłamywałeś mnie. Manipulowałeś mną, żebym zrezygnowała z moich potrzeb, tylko po to, żebyś ty mógł błyszczeć.

Zapadła cisza. Igor odwrócił wzrok, nie potrafiąc spojrzeć mi w oczy. W tym jednym momencie zrozumiałam wszystko. Zrozumiałam, że nasze małżeństwo od dawna opierało się na pozorach. Dla Igora ważniejsze było to, jak widzą go inni, niż to, jak żyjemy za zamkniętymi drzwiami. Zrozumiałam, że w jego świecie moje potrzeby zawsze będą spychane na dalszy plan, jeśli tylko będą kolidować z jego egoizmem.

Spojrzałam na naszą niedokończoną sypialnię, na cienkie zasłony w oknach i tandetne lampki. To już nie był dla mnie symbol nowego początku. To był pomnik jego samolubstwa i mojego naiwnego zaufania.

Zostawiłam pudełko na stole, odwróciłam się i wyszłam do pokoju, by w samotności przemyśleć, co dalej zrobić z życiem, w którym moje marzenia są zawsze zbyt drogie, a jego kaprysy – absolutnie niezbędne.

Alicja, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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