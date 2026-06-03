Od zawsze moje życie przypominało spokojną, jednostajną melodię. Byłam Ewą, dziewczyną z drugiego rzędu, która zawsze miała przy sobie notes i ołówek. Zamiast spędzać popołudnia w modnych kawiarniach, przesiadywałam w czytelni, otoczona regałami pełnymi poezji. Słowa były moim azylem. Tomiki wierszy pozwalały mi przenosić się do światów, w których byłam odważna, pewna siebie i gotowa na wielkie przygody. W rzeczywistości jednak trzymałam się z boku. Moim największym osiągnięciem było stypendium naukowe, z którego byłam niesamowicie dumna, choć dla większości moich rówieśników nie znaczyło ono absolutnie nic.

Był mistrzem tańca towarzyskiego

Moja codzienność była do bólu przewidywalna. Rano zajęcia, po południu biblioteka, wieczorem cicha analiza ulubionych wierszy w pokoju. Nie miałam wielu znajomych, a o życiu towarzyskim mogłam jedynie pomarzyć. Zresztą, wcale o nim nie marzyłam. Przynajmniej tak sobie wmawiałam, próbując zagłuszyć cichy szept w sercu, który podpowiadał, że omija mnie coś ważnego. Wszystko wokół mnie było sztywne, poukładane i bezpieczne. Aż do dnia, w którym mój wzrok skrzyżował się z jego spojrzeniem.

Igor był moim kompletnym przeciwieństwem. Był mistrzem tańca towarzyskiego, bożyszczem studentek i osobą, która przyciągała uwagę samym swoim wejściem do sali. Kiedy szedł korytarzem, wydawało się, że porusza się w rytm niesłyszalnej dla innych muzyki. Jego kroki były pewne, a uśmiech rozbrajający. Należał do świata, którego zupełnie nie rozumiałam — świata pełnego świateł, braw i dynamiki. Dlatego, gdy pewnego wtorkowego popołudnia podszedł do mojego stolika w bibliotece, byłam pewna, że po prostu pomylił osoby.

Spotkanie, którego nie było w planie

Spojrzałam na niego znad grubego tomu poezji współczesnej. Z bliska wyglądał jeszcze bardziej imponująco. Miał w sobie jakąś naturalną swobodę, której tak bardzo mi brakowało.

— Przepraszam, że przeszkadzam — zaczął, opierając dłonie o blat mojego stolika. — Ale obserwuję cię od dłuższego czasu i zastanawiam się, czy nie zechciałabyś spędzić ze mną piątkowego wieczoru.

Zamrugałam kilkakrotnie, zupełnie zdezorientowana. Moje serce na moment przestało bić, by zaraz potem ruszyć galopem. Rozejrzałam się nerwowo wokół, pewna, że za moimi plecami stoi jakaś inna dziewczyna, do której kieruje te słowa. Ale nie było tam nikogo.

— Mówisz do mnie? — wykrztusiłam, czując, jak na moje policzki wypływa gorący rumieniec.

— Tak, do ciebie, Ewa. – Uśmiechnął się, a w jego oczach błysnęła iskra. Znał moje imię. To było jeszcze bardziej szokujące. — Zawsze siedzisz tu sama, otoczona słowami innych ludzi. Pomyślałem, że może czas, byś napisała własną historię.

Nie wiedziałam, co powiedzieć. Moje dłonie nerwowo miętosiły brzeg kartki. Zgodziłam się niemal szeptem, wciąż nie wierząc w to, co się właśnie wydarzyło. Kiedy odszedł, zostawiając mnie z cichą obietnicą piątkowego spotkania, nie mogłam się skupić na żadnym czytanym zdaniu. Moje myśli krążyły wokół jego uśmiechu i sposobu, w jaki wymawiał moje imię.

Ruszyliśmy w stronę centrum miasta

Przez kolejne dni żyłam w ciągłym napięciu. Moja szafa nie była przygotowana na randki, zwłaszcza z kimś takim jak Igor. W końcu wybrałam prostą, granatową sukienkę, którą zakładałam na egzaminy, i spięłam włosy w swój standardowy kok. Patrząc w lustro, widziałam tę samą skromną dziewczynę, co zawsze. Zastanawiałam się, dlaczego ktoś taki jak on w ogóle zwrócił na mnie uwagę. Może to był jakiś zakład? A może po prostu mu się nudziło?

Kiedy nadszedł piątkowy wieczór, czekałam w umówionym miejscu z sercem bijącym jak szalone. Pojawił się punktualnie. Był ubrany swobodnie, ale z klasą. Kiedy mnie zobaczył, jego uśmiech stał się jeszcze szerszy.

— Wyglądasz pięknie — powiedział, a ja poczułam, że mój wyuczony pancerz obojętności zaczyna pękać.

Spodziewałam się, że zabierze mnie do jakiejś głośnej, modnej restauracji, gdzie będę czuła się nie na miejscu, nie wiedząc, jakiego widelca użyć. Zamiast tego ruszyliśmy w stronę centrum miasta, aż dotarliśmy pod jeden z najwyższych wieżowców w okolicy.

— Co my tu robimy? — zapytałam, kiedy weszliśmy do nowoczesnej windy.

— Zobaczysz. — Puścił do mnie oko i wcisnął przycisk najwyższego piętra.

Spróbował zrozumieć mój świat

Winda mknęła w górę, a ja czułam, jak z każdym piętrem zostawiam za sobą swój stary, poukładany świat. Kiedy drzwi się rozsunęły, nie wyszliśmy na elegancką salę restauracyjną, ale na otwarty taras widokowy. Na dachu nie było nikogo poza nami. Miasto w dole mieniło się tysiącami świateł, przypominając rozsypane klejnoty. Powietrze było rześkie, a niebo pełne gwiazd.

— Pięknie tu — wyszeptałam, podchodząc do szklanej balustrady.

— Wiedziałem, że ci się spodoba. — Igor stanął obok mnie. — Lubisz poezję, prawda? Pomyślałem, że to miejsce ma w sobie coś poetyckiego. Jest cicho, spokojnie, a jednocześnie całe miasto tętni życiem tuż pod nami.

Spojrzałam na niego z zaskoczeniem. Nie oceniał mnie. Nie próbował narzucić mi swojego stylu bycia. Po prostu spróbował zrozumieć mój świat.

— Dlaczego ja? — zapytałam w końcu, nie mogąc powstrzymać ciekawości. — Znasz tyle dziewczyn. Zawsze jesteś w centrum uwagi.

— Bo jesteś prawdziwa — odpowiedział cicho, patrząc mi prosto w oczy. — Większość ludzi, których znam, gra jakieś role. Ty po prostu jesteś sobą. I to jest fascynujące.

Zanim zdążyłam przetrawić jego słowa, Igor wyciągnął z kieszeni telefon i po chwili z głośnika popłynęły dźwięki rytmicznej, zmysłowej muzyki. To była salsa.

Muzyka przepełniała moje zmysły

— Co robisz? — zapytałam, cofając się o krok, kiedy wyciągnął w moją stronę dłoń.

— Uczę cię tańczyć — powiedział z uśmiechem. — Nie bój się. Poprowadzę cię.

Moje ciało było sztywne jak struna. Zawsze byłam uosobieniem braku koordynacji, a myśl o tańcu napawała mnie przerażeniem. Jednak w jego spojrzeniu było coś tak uspokajającego, że w końcu położyłam dłoń w jego dłoni. Jego uścisk był pewny i delikatny zarazem.

— Rozluźnij się — poinstruował mnie cicho, kładąc drugą rękę na mojej talii. — Zamknij oczy, jeśli ci to pomoże. Słuchaj tylko muzyki i mojego oddechu.

Zrobiłam to, o co prosił. Z początku moje ruchy były kanciaste i niezdarne. Deptałam mu po palcach, przepraszając co kilka sekund. Ale on tylko się śmiał, poprawiając moje ułożenie i cierpliwie tłumacząc podstawowe kroki salsy. Pod gołym niebem, z miastem pulsującym pod naszymi stopami, powoli zaczęłam odnajdywać rytm.

— Raz, dwa, trzy... i pięć, sześć, siedem — liczył cicho, a jego głos stał się moją kotwicą.

Z każdym kolejnym taktem czułam, jak opada ze mnie napięcie. Sztywna postawa kujona, którą przyjmowałam przez całe życie, zaczęła znikać. W ramionach wysportowanego tancerza czułam się lekka, jakbym nagle zrzuciła z ramion ogromny ciężar. Muzyka przepełniała moje zmysły, a ciepło jego dłoni dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Zaczęłam poddawać się prowadzeniu, pozwalając, by moje ciało reagowało na jego sygnały.

Poezja nie musi być zapisana na papierze

Otworzyłam oczy. Patrzył na mnie z podziwem, a ja po raz pierwszy w życiu nie spuściłam wzroku. Tańczyliśmy na dachu wieżowca, z dala od ciekawskich spojrzeń, z dala od moich lęków i niepewności. Czułam, że w tej jednej chwili moje życie nabiera tempa, o jakim wcześniej mogłam tylko przeczytać w ulubionych powieściach. Nie musiałam być idealna. Nie musiałam znać wszystkich kroków. Ważne było to, że odważyłam się spróbować. Kiedy muzyka ucichła, staliśmy blisko siebie, lekko zdyszani, z uśmiechami na twarzach.

— Jesteś naturalnym talentem — szepnął, nie puszczając mojej dłoni.

— Kłamiesz — odpowiedziałam ze śmiechem, ale w głębi duszy czułam dumę.

Tamtego wieczoru na dachu wieżowca nie tylko nauczyłam się podstaw salsy. Nauczyłam się, że życie to nie tylko obserwowanie innych zza stosu książek. To także uczestniczenie w nim, popełnianie błędów, deptanie komuś po palcach i śmianie się z tego. Igor pokazał mi, że poezja nie musi być zapisana tylko na papierze. Można ją również odnaleźć w ruchu, w uśmiechu drugiego człowieka i w odwadze, by otworzyć się na nowe doświadczenia. Kiedy wracałam tamtej nocy do domu, moje serce biło zupełnie nowym rytmem. Rytmem, który zamierzałam podtrzymać.

Ewa, 21 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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