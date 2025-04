Chcesz przygotować paczkę żywnościową dla uchodźców z Ukrainy? Większość organizacji pomocowych prosi o jedzenie z długim terminem przydatności do spożycia. Jednocześnie warto zadbać o jakość tych produktów, by faktycznie odżywiły one organizm uchodźców z Ukrainy. Często musieli oni przemierzyć wiele kilometrów, by znaleźć schronienie w naszym kraju. Ich organizmy są niekiedy wycieńczone, a odpowiednie posiłki mogą pomóc im się zregenerować.

Jakie cechy powinna mieć żywność pakowana do paczek dla uchodźców?

Jest kilka aspektów, o których powinnaś pomyśleć przy przygotowaniu paczki dla uchodźców z Ukrainy.

Upewnij się, że jedzenie będzie przydatne do spożycia przez przynajmniej kilka najbliższych tygodni lub miesięcy .

. Jedzenie powinno być możliwe do przechowywania poza lodówką.

Produkty, które kupujesz, powinny mieć solidne opakowania , które nie zniszczą się w transporcie.

, które nie zniszczą się w transporcie. Im wyższa kaloryczność, tym lepiej ! Wybieraj kaloryczne jedzenie, które doda energii.

! Wybieraj kaloryczne jedzenie, które doda energii. Staraj się wybierać jedzenie odżywcze i w miarę możliwości dobrej jakości . Takie, którym sama chętnie poczęstowałabyś rodzinę lub gości.

. Takie, którym sama chętnie poczęstowałabyś rodzinę lub gości. Skład produktów może zejść na drugi plan, ale sięgaj raczej po mieszankę kuskus do zalania wodą, niż zupki chińskie.

Upewnij się, że punkt recepcyjny, dla którego przygotowujesz paczkę, faktycznie potrzebuje jedzenia . Niektóre z nich zbierają tylko odzież, a inne tylko leki.

. Niektóre z nich zbierają tylko odzież, a inne tylko leki. Nie wszystkie punkty przyjmują jedzenie w słoikach i szklanych opakowaniach.

Szczególnie ważna jest żywność bogata w białko, która najlepiej zregeneruje wycieńczone organizmy.

Przykłady produktów żywnościowych do paczki dla uchodźców

Jedzenie w puszkach do paczek dla uchodźców

Jedzenie w puszkach jest zdrowe, odżywcze i niewielka szansa, że uszkodzi się przy transporcie. Jeśli masz wybór, stawiaj na puszki z zawleczką. Ułatwia to szybkie otwarcie puszek w warunkach bez dostępu do otwieracza. Puszki, które warto dorzucić do koszyka, robiąc zakupy dla uchodźców:

fasola w pomidorach,

konserwowa fasola,

ciecierzyca,

pomidory,

kukurydza,

groszek,

szproty,

makrela w pomidorach,

tuńczyk,

łosoś w puszce,

hummus w puszce,

wiele innych.

fot. Adobe Stock, Mikhailov Studio

Gotowe dania i produkty w słoikach

Upewnij się, że punkt, dla którego robisz paczkę, przyjmuje żywność w słoikach. Wiele z nich zastrzega sobie, żeby nie wysyłać produktów w szklanych opakowaniach:

sosy do makaronu,

masło orzechowe,

pasty do smarowania chleba,

gotowe dania w słoikach,

dżemy,

zupy w słoikach (fabryczne, nie domowe!).

Suche produkty

kasza,

ryż,

makaron,

płatki owsiane,

makaron ze strączków,

kuskus,

soczewica,

gotowe granole,

owsianki do zalania wodą,

mieszanki kasz z przyprawami,

gotowe dania do zalania wodą,

pakowane pieczywo,

chleby bezglutenowe,

wafle ryżowe,

krakersy,

chrupkie pieczywo,

suchary.

Produkty białkowe do paczek dla uchodźców

To nie czas na dyskusje o odpowiednich proporcjach makroskładników w jedzeniu, które realnie ratuje uchodźców z opresji. Mimo wszystko, jeśli komponujesz paczkę żywnościową, zwróć szczególną uwagę, by umieścić tam jedzenie bogate w białko:

batony białkowe,

odżywka białkowa w proszku,

ryby w puszkach,

mielonki i mięso w puszkach,

kabanosy,

orzechy,

mleko UHT w kartonach,

dania z udziałem strączków.

Trwałe przekąski

W swojej paczce uwzględnij też jedzenie, które będzie gotowe od razu do spożycia, którego nie trzeba gotować i przetwarzać w inny sposób. Umieść tam:

batony zbożowe,

batony wysokobiałkowe,

orzechy,

suszone owoce,

kabanosy,

krakersy.

Jedzenie dla dzieci i niemowląt

Jedzenie dla dzieci i niemowląt jest szczególnie potrzebne. W paczce dla uchodźców umieść:

mleko modyfikowane dla dzieci w różnym wieku,

kaszki,

kleiki,

płatki ryżowe,

płatki jaglane,

musy w słoiczkach,

musy w tubkach.

Jedzenie podnoszące na duchu

Jedzenie spełnia oczywiście przede wszystkim wartość odżywczą. Powinno być kaloryczne i bogate w białko. W tak trudnej sytuacji, w której znaleźli się uchodźcy, warto jednak pomyśleć też o tym, że żywność może podnieść na duchu i dać nadzieję.

W punktach recepcyjnych na granicy dzieciom rozdawane są np. kinder niespodzianki. Do paczki warto dorzucić więc też typowo rekreacyjne produkty: słodycze, czekolady, żelki.

