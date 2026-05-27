Dzisiejsze dzieci są prawdopodobnie jednym z najbardziej zajętych pokoleń w historii. Ich grafiki są wypełnione szczelniej niż niejednego dorosłego: szkoła, angielski, trening, zajęcia dodatkowe, jak chociażby ceramika, korepetycje, a pomiędzy tym wszystkim chwila oddechu z telefonem lub tabletem w ręku. Współczesne dzieciństwo nie ma miejsca na spontaniczność. To projekt do zarządzania, który ma stworzyć idealnie rozwiniętego człowieka.

Ja słyszałam od rodziców: idź na dwór, ale wróć przed kolacją. Wychodziłam bawić się z rówieśnikami, tworząc w wyobraźni różne światy, w których odgrywaliśmy baśniowe role. Dzisiaj, obserwując młode matki i przebywając z nimi, mam wrażenie, że kompletnie zatraciły istotę takich zabaw. Zamiast tego odwożą dziecko z aktywności na aktywność. Rozpisują ich czas co do minuty, a nawet w wolnych chwilach zrobią wszystko, żeby dziecko się nie nudziło. Dadzą telefon do ręki, tablet albo włączą bajkę.

Dziecko nie ma przestrzeni na rozwijanie własnej kreatywności. To dzięki nudzie rozwijały się pomysły, zabawy, bazy budowane z koca i krzeseł, rozmowy, wspólne siedzenie na huśtawkach i rozmyślanie, co można porobić. Doświadczanie samodzielności to w dzisiejszym świecie abstrakcja. A nuda jest traktowana jako coś niebezpiecznego: oznakę złego rodzicielstwa lub straconego czasu. Ale czy tak jest naprawdę?

Nuda ćwiczy kreatywność

Trzydziesto- i czerdziestolatkowe mają bardzo podobne wspomnienia. Długie wakacyjne popołudnia, siedzenie na trzepaku, patrzenie przez okno, rysowanie kredą na chodniku w oczekiwaniu na znajomych. Jeżdżenie po parku w kółko na rowerze, bez wyraźnego celu. Godziny spędzone na “niczym”, a jednocześnie pobudzające do wymyślania sobie zadań i kreatywności.

Poczucie nudy zmuszało do działania. Nikt nie organizował czasu co do sekundy, więc samemu trzeba było się czymś zająć. Wymyślić zabawę, pójść po znajomych. To właśnie w tym czasie patyki i liście były drogą zastawą stołową, a rozłożyste gałęzie drzewa wyznaczały granice jadalni. Dziecko pozostawione bez ciągłej stymulacji uruchamiało wyobraźnię, bo nie miało alternatywy.

Dziś dzieci coraz rzadziej znajdują się w podobnym stanie. Kiedy pojawia się choćby kilka minut pustki, natychmiast zostaje ona czymś wypełniona. Telefonem. Filmem. Grą. Zajęciem. Aktywnością “rozwojową”. Współczesna kultura nie zostawia wiele miejsca na bezczynność. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

Dziecko to projekt wymagający doskonalenia

Zmieniło się nie tylko tempo życia, ale także samo myślenie o dzieciństwie. Jeszcze niedawno dzieci miały po prostu szczęśliwie dorastać. Dziś mają się rozwijać. To pozornie niewielka różnica, ale niesie ogromne konsekwencje. Współczesne rodzicielstwo coraz częściej przypomina zarządzanie potencjałem: nauka języka od przedszkola, zajęcia sensoryczne, treningi, warsztaty, kursy. Rodzice słyszą z każdej strony, że dzieciństwo to “okno możliwości”, którego nie wolno zmarnować.

Za tym stoi ogromny lęk. Strach, że dziecko zostanie w tyle. Że będzie miało gorszy start. Że nie rozwinie talentów. Że inni rodzice robią więcej. W efekcie wielu dorosłych zaczyna traktować czas dziecka jak inwestycję, którą trzeba maksymalnie wykorzystać. Nawet odpoczynek powinien być wartościowy, edukacyjny albo “stymulujący”.

Problem w tym, że dzieciństwo nie działa jak korporacyjny projekt. Rozwoju nie da się optymalizować bez końca. Człowiek, a szczególnie mały człowiek, potrzebuje również przestrzeni nieuporządkowanej, nieefektywnej i pozornie bezproduktywnej. To właśnie tam często powstają najważniejsze rzeczy: ciekawość, samodzielność, kreatywność i własna tożsamość.

Każda chwila musi być czymś wypełniona

Największa zmiana dokonała się jednak nie w planach zajęć dodatkowych, ale w sposobie, w jaki zagospodarowujemy pustkę. Wystarczy spojrzeć na codzienne sceny: dziecko z tabletem w restauracji, telefonem w samochodzie, bajką podczas jedzenia, a zamiast książeczki czytanej przed snem – odpalony filmik na YouTube.

Dziecko nie ma nawet chwili na odpoczynek, jest ciągle wystawiane na bodźce. W tracie prostej jazdy autem słucha muzyki z radia, ogląda przesuwające się za oknem obrazy lub wbija wzrok w telefon. Nieustannie jest czymś zajęte i niemal nigdy nie doświadczają ciszy.

Problemem nie jest fakt, że ma zajęcia dodatkowe. Problemem nie są aktywności rozwojowe. Problemem jest ich natłok i doprowadzenie do sytuacji, że każda sekunda dnia dostarcza zewnętrznej stymulacji. Mózg uczy się szybkich nagród, ciągłych zmian i natychmiastowej gratyfikacji.

W efekcie zwyczajna rzeczywistość zaczyna wydawać się zbyt wolna. Czytanie książki wymaga wysiłku. Samodzielna zabawa szybko nudzi. Cisza staje się niekomfortowa. Pojawia się potrzeba ciągłego pobudzania uwagi. Coraz częściej dzieci nie tyle nie umieją się bawić, co nie umieją wytrzymać chwili bez bodźców.

Dlaczego nuda jest ważna dla dziecka?

Współczesna kultura traktuje nudę jak coś zbędnego. Tymczasem psychologowie od lat zwracają uwagę, że jest ona ważnym elementem rozwoju. Nuda nie jest pustką. To moment, w którym mózg przestaje reagować na gotowe bodźce i zaczyna produkować własne "treści". Właśnie wtedy pojawiają się pomysły, fantazje i kreatywność.

Dziecko, które się nudzi, zaczyna zadawać sobie pytanie: "Co mogę zrobić?". I to pytanie ma ogromne znaczenie, bo uruchamia sprawczość. Zmusza do samodzielnego organizowania sobie świata. To również ważny trening emocjonalny. Nuda oznacza dyskomfort, ale też pcha do działania. Młody człowiek powinien sam nauczyć się regulować ten stan. Dziecko w takich chwilach uczy się cierpliwości, samodzielności i radzenia sobie z odczuciami. To szczególnie ważne dziś, kiedy niemal każda niewygodna emocja może zostać natychmiast zagłuszona chociażby telefonem.

Przyznam szczerze, że do zgłębienia tego tematu zainspirowało mnie moje otoczenie, w którym pojawili się rodzice chcący co do joty rozpisać grafik własnych pociech. Patrząc na to, jak wychowują swoje dzieci, z biegiem lat zauważyłam, że nie mają one możliwości zbudowania własnego wewnętrznego świata. Ta przestrzeń została im odebrana, a wraz z nią zdolność do bycia samemu ze swoimi myślami.

Zwróć uwagę na to, jak funkcjonuje znakomita większość współczesnych dzieci. Ich cisza zazwyczaj zostaje szybko wypełniona, ale nie ich własną kreatywnością. Samodzielnie sięgają po telefon, odpalają media społecznościowe i zaczynają scrollować.

Przebodźcowane dzieciństwo

Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że dziecięcy układ nerwowy może nie nadążać za tempem współczesnego świata. Dzieci są dziś otoczone ogromną liczbą bodźców: hałasem, ekranami, krótkimi formami wideo w mediach społecznościowych, powiadomieniami, presją osiągnięć i nieustanną aktywnością. Ich uwaga niemal cały czas pozostaje zajęta.

Skutki nie zawsze są spektakularne. Często objawiają się subtelnie. Dzieci mają trudności z koncentracją, szybciej się nudzą, są bardziej rozdrażnione i impulsywne. Coraz trudniej przychodzi im wyciszenie się albo samodzielna zabawa. Potrzebują instrukcji, gotowych scenariuszy albo kolejnego bodźca. Dlaczego? Ponieważ żyjąc w ciągle uporządkowanym grafiku, tracą umiejętność zorganizowania sobie czasu samodzielnie.

To może mieć również głębsze konsekwencje. Zostawanie samemu ze sobą wbrew pozorom jest bardzo ważną częścią budowania tożsamości. To chwile, w których jesteśmy ze swoimi myślami i emocjami, pozwalają budować nasze zainteresowania i odkrywać siebie. Jeśli od najmłodszych lat każda chwila jest zagospodarowana przez innych albo przez algorytmy, ta przestrzeń dramatycznie się kurczy. Dziecko, które nigdy się nie nudzi, może nigdy naprawdę nie nauczyć się samotności rozumianej nie jako izolacja, ale jako kontakt ze sobą.

Konsekwencje dla rodziców

Jeśli myślisz, że przebodźcowanie dotyka jedynie dzieci, to jesteś w błędzie. To miecz obosieczny, który dotyka również rodziców. Łatwo jest ich oskarżyć o nadgorliwość, ale jest to zbyt powierzchowne.

Dzisiaj wszyscy żyjemy w świecie permanentnego przeciążenia. Coraz więcej pracy, zadania domowe nie zrobią się same, a do tego dochodzi presja związana z “idealnym wychowaniem dziecka”. Dorosły człowiek jest nieustannie oceniany, również jako rodzic. Odniesienie sukcesu zawodowego i rodzinnego to nie opcja, a wymóg społeczny. Media społecznościowe pokazują idealne dzieciństwo pełne rozwijających aktywności, kreatywnych zabaw i edukacyjnych doświadczeń. A my przecież nie chcemy być gorszymi rodzicami.

W takiej rzeczywistości wielu dorosłych wychowujących młodego człowieka zwyczajnie boi się odpuścić. Bo jeśli inne latorośle mogą chodzić na dodatkowy angielski, trening judo, ceramikę i zajęcia muzyczne, to moje dziecko przecież też powinno. Łatwo wpędzić się w poczucie winy – a to jest ogromny problem współczesnych rodziców. Jeśli wszyscy mówią o rozwijaniu potencjału, zwykłe siedzenie na kanapie zaczyna wyglądać jak zaniedbanie.

Do tego dochodzi jeszcze zmęczenie. Ekrany często pełnią funkcję elektronicznej pomocy przetrwania. Rodzice nie zawsze dają dzieciom telefon dlatego, że są leniwi, ale dlatego, że sami są przeciążeni i próbują przetrwać kolejny dzień, więc pomiędzy pracą a odwożeniem dziecka na kolejne zajęcia samemu traci się energię i kreatywność.

Problem jest więc znacznie większy niż pojedyncze decyzje wychowawcze. To cały model współczesnego życia, który coraz gorzej toleruje ciszę, bezczynność i brak produktywności. Jeżeli my, jako dorośli, nie potrafimy odpoczywać i zajmować się sobą poza ustalonym grafikiem, dzieci nie będą potrafiły tego tym bardziej.

Czy odbieramy dzieciom coś fundamentalnego?

Współczesny świat obsesyjnie wierzy, że więcej bodźców oznacza lepszy rozwój. Tymczasem człowiek nie dorasta wyłącznie wtedy, gdy jest czymś zajęty. Dojrzewa także wtedy, gdy się włóczy po podwórku, marzy, patrzy przez okno, nudzi się i powoli odkrywa własny świat.

Nie chodzi o to, by demonizować zajęcia dodatkowe czy technologię. Problem zaczyna się wtedy, gdy dziecko niemal nigdy nie doświadcza pustej przestrzeni, którą może wypełnić własną kreatywnością. Gdy każda chwila zostaje zagospodarowana, a każda oznaka nudy natychmiast usunięta. Kluczem jest balans pomiędzy pozwoleniem dziecku na odkrywanie własnych pasji, a potem danie mu szansy na rozwijanie ich poprzez zajęcia dodatkowe.

Największy luksus współczesnego dzieciństwa to wcale nie droga szkoła, edukacyjne aplikacje i budowanie kompetencji od najmłodszych lat. To możliwość samodzielnego rozwoju i doświadczenie nudy, która rozwinie kreatywność i pozwoli odkrywać swoje zainteresowania oraz tożsamość.

Dzieciństwo nie potrzebuje tylko nieustannej stymulacji. Potrzebuje balansu, w którym jest miejsce i na obowiązki, i na nudę. Pozwolenie na to, żeby dziecko mogło przebywać samemu ze sobą w ciszy. A gdzie jest ta cisza? Właśnie tam, gdzie kończy się grafik.

