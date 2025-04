Polacy tłumnie angażują się w pomoc Ukrainie dotkniętej atakiem Rosji. Pokaz braterstwa wzrusza i podnosi na duchu zaatakowanych Ukraińców. Pomoc jest teraz bardzo potrzebna i mile widziana. Jeśli chcesz włączyć się w jakikolwiek sposób w akcję wspierania ukraińskich uchodźców, musisz pamiętać o kilku zasadach. Dzięki temu twoja pomoc dotrze dokładnie tam, gdzie powinna.

Jak zgłosić chęć pomocy Ukraińcom?

Ukraina ogarnięta kryzysem humanitarnym bez dwóch zdań potrzebuje w tych chwilach pomocy swoich sąsiadów. Polacy spisują się do tej pory na medal. Angażują się w różnego rodzaju zbiórki i oferują prywatne zasoby. W różnego rodzaju akcjach łatwo się pogubić. Jeśli chcesz oferować swoją pomoc, dołącz do skoordynowanych i zorganizowanych działań.

Zgłoś chęć niesienia pomocy poprzez rządową stronę koordynującą akcję humanitarną. Wypełnij tam specjalny formularz, który pozwoli ci zadeklarować chęć udzielenia pomocy.

Odpowiesz na pytania:

Gdzie się znajdujesz?

Czy pomagasz jako osoba prywatna/ firma/ organizacja pozarządowa?

W jaki sposób chcesz udzielić pomocy?

Dzięki temu to, co możesz zaoferować, będzie wykorzystane efektywnie i trafi bezpośrednio do potrzebujących.

Sposoby pomocy Ukrainie

Przyłączyć się do akcji #PomagamUkrainie możesz w różny sposób.

Finansowa pomoc Ukrainie

Jedną z bezpośredniej opcji pomocy Ukrainie są wpłaty na fundusze i zbiórki. W ostatnich dniach powstało ich naprawdę dużo. To niezwykle ważne, by weryfikować, gdzie wpłacasz pieniądze.

Zbiórki pieniężne zweryfikowane i dokładnie sprawdzone to:

Zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy

Zbiórki darów i materialnych rzeczy to też realna forma pomocy uchodźcom i potrzebującym Ukraińcom. Zbierane są środki higieny, żywność, a także odzież i okrycia. Jeśli chcesz włączyć się w tę akcję, pamiętaj o kilku ważnych aspektach:

Sprawdź, jakie rzeczy są zbierane i potrzebne w punkcie , do którego masz zamiar przynieść dary.

, do którego masz zamiar przynieść dary. Postępuj zgodnie z instrukcjami punktu . Być może rzeczy będziesz musiała zabezpieczyć taśmą lub posortować.

. Być może rzeczy będziesz musiała zabezpieczyć taśmą lub posortować. Przynoś tylko rzeczy czyste i użyteczne .

. W ramach pomocy humanitarnej nie przekazuje się białej broni, sprzętu militarnego i paramilitarnego i elementów opancerzenia.

Punkty zbierające dary w mniejszych miejscowościach zazwyczaj gromadzą się wokół lokalnych grup Facebookowych. Władze większych miast same koordynują i wyznaczają miejsca zbiórki. Dary możesz przynosić też do wyznaczonych oddziałów PCK.

Pomoc humanitarna i wolontariat dla Ukrainy

Potrzebne są także siły ludzkie przy wszelkiego rodzaju pomocy organizacyjnej. Jeśli chcesz włączyć się w działania za pomocą wolontariatu lub oferować uchodźcom schronienie, lub jakąś umiejętność, daj znać.

Potrzebni są:

medycy,

tłumacze,

psycholodzy,

graficy,

prawnicy,

wszyscy zaangażowani wolontariusze.

Twoje umiejętności, zdolności lub znajomości też mogą się przydać. Zgłoś gotowość pomocy:

Popularną formą pomocy jest też udawanie się na granicę z Ukrainą, by oferować przejazd docierającym z Ukrainy uchodźcom. Nie wyruszaj jednak w podróż na granicę bezmyślnie i impulsywnie. Przeczytaj nasz poradnik dotyczący pomocy w transporcie osób z Ukrainy w głąb kraju.