Polki mogą wszystko to nowy projekt, którego rozwój możecie obserwować na łamach serwisu Polki.pl. Jeśli ciekawią was historie kobiet, które mimo wieku i wszelkich przeciwności losu spełniły swoje marzenia - zajrzyj do nowego działu, który znajdziecie w menu na stronie głównej.

Udowadniamy, że Polki mogą wszystko!

Niestety nadal duża część z nas nie wierzy, że może realizować siebie i spełniać swoje marzenia. Wielu kobietom brakuje odwagi, by iść pod prąd. Pamiętajmy zatem, że tylko złamanie utartych schematów daje nam szansę na przeżycie czegoś wyjątkowego! I nie dajmy sobie wmówić, że się do czegoś nie nadajemy!

Zadaniem projektu Polki mogą wszystko jest pokazanie wszystkim kobietom, że możemy zmieniać swoje życie i osiągać sukces niezależnie od tego, co mówią inni.

Jak dołączyć do projektu Polki mogą wszystko?

Stać nas na wiele i to od nas zależy, w jakim kierunku potoczy się nasze życie! Najważniejsze jest to, by nigdy nie zapominać o swoich marzeniach.

Polki mogą wszystko to pomysł na życie, to coś więcej niż same słowa. Jestem bardzo podekscytowana, że mogę uczestniczyć w tym projekcie i już nie mogę się doczekać poznania tych wszystkich niezwykłych historii kobiet. Wierzę, że naprawdę możemy wszystko!

- mówi redaktorka naczelna serwisu Polki.pl Magda Klimkowska.

Pamiętajmy o tym! Czekamy na wasze historie!

Polki mogą wszystko - poznaj wyjątkowe historie kobiet