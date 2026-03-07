Dzień Kobiet to nie tylko tulipany, goździki i czekoladki. To przede wszystkim święto, którego głównym celem jest przypominanie, jak wiele jesteśmy warte takie, jakie jesteśmy. 8 marca podkreślajmy zatem, że to nie oczekiwania społeczeństwa warunkują, jakimi jesteśmy kobietami, tylko my same i nasze czyny. I właśnie o tym jest najnowszy spot "Niewinne" stworzony we współpracy przez serwisy Burda Media Polska.

Spot "Niewinne" - redakcje Burda Media Polska razem na Dzień Kobiet

Elle Polska, Glamour Polska, Viva!, Wizaz.pl, Kobieta.pl, Polki.pl oraz Mamo to ja - wszyscy razem łączymy siły, żeby opowiedzieć o kobietach i dla kobiet. Inicjatorem projektu był zespół Video Hub kierowany przez Karolinę Bornińską, Head of Video Hub w Burda Media Polska. Bo dziś największą presją, którą społeczeństwo wywiera na kobiety, jest to, jakie być "powinny". A czy naprawdę ktoś ma nam mówić, jak mamy żyć?

Dziś kobiety bardzo często słyszą słowo „powinnaś”. A przecież jedyne standardy, które mają sens, to te, które wypracujemy same dla siebie - mówi Karolina Bornińska.

W wideo udział wzięły kobiety reprezentujące różne środowiska, które możecie kojarzyć z mediów, m.in.: Mery Spolsky, Julia Kamińska, Anna-Maria Sieklucka, Mandaryna, Barbara Kurdej-Szatan, Sara James oraz Joanna Opozda. Każda z nich podzieliła się swoją historią dotyczącą tego, jaką łatkę przypięło im społeczeństwo. A my doskonale wiemy, że to nie świadczy o ich wartości.

Cały spot jest już dostępny w serwisie YouTube. Jest dokładnie taki jak my, kobiety - emocjonalny, dynamiczny, pełen czułych spojrzeń. Nie możecie go przegapić.

Kobiety przeciwko presji społeczeństwa

Projekt „Niewinne” to nie jednorazowy komunikat, lecz część szerszej narracji obecnej w mediach kobiecych Burda Media Polska przez cały rok – w artykułach, wywiadach i projektach wideo.

Od lat w naszych mediach inspirujemy i pokazujemy, czym jest jakościowy lifestyle. Ale żeby naprawdę móc z tej wiedzy korzystać, trzeba najpierw znaleźć drogę do siebie i po prostu się polubić. Wtedy decyzje stają się naturalne i autentyczne, a my zaczynamy ufać własnej intuicji zamiast dopasowywać się do oczekiwań innych – dodaje Karolina Bornińska.

Bądźcie z nami, śledźcie nasze portale i przyłączcie się do tej wyjątkowej akcji. Bądźmy dla siebie życzliwe, nie tylko w Dzień Kobiet.

