Kim jest Kinga Iwańska?

Ta filigranowa 18-latka z niewielkiego Cieszyna, jest żywym dowodem na potęgę ludzkiej woli i determinacji. Dla osób z zespołem Downa i ich najbliższych jest też uosobieniem spełnionych marzeń o szczęśliwym, „normalnym” życiu, w którym możliwe jest wszystko, nawet spektakularne sukcesy w sporcie.

Kinga, trzykrotna mistrzyni Polski w pływaniu oraz zdobywczyni dwóch brązów i srebra na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles 2015, prowadzi życie „zwyczajnej” wyczynowej sportsmenki – dwa razy dziennie trenuje na basenie, stosuje restrykcyjną dietę i większość wolnego czasu poświęca aktywnościom fizycznym. Do tego uczy się w szkole zawodowej, gra w teatrze i podróżuje.

Ponoć sukces zawsze ma wielu ojców, ale ten z pewnością ma jedną matkę - mamę Kingi Annę Iwańską.

To ona od pierwszych dni życia intensywnie rehabilitowała córkę, sama, po kilka godzin dziennie. To ona odkryła, że woda to żywioł Kingi, „bo w wodzie nie płakała” i sama nauczyła ją pływać. To ona wreszcie znalazła dla Kingi trenera, choć długo nikt nie chciał się podjąć szkolenia niepełnosprawnej dziewczynki. To ona jest z Kingą na wszystkich treningach i zawodach, to dzięki niej Kinga skończyła zwyczajną podstawówkę i to z czerwonym paskiem. To dzięki niej Kinga jest nie tylko względnie zdrowa (choć osoby z trisomią borykają się z masą dodatkowych przypadłości), ale też bezwzględnie szczęśliwa.

Ten odcinek Teraz Polki! wyjątkowo ma dwie bohaterki – Kingę i Annę Iwańskie, córkę i matkę, które udowodniły, że niemożliwe nie istnieje.

