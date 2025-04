Alicja Sajewicz była dziennikarką, miała świetną pracę, świetną pensję i świetną nianię dla dzieci. Ukrainkę. Pewnego dnia zorientowała się, że jej dwuletni synek zna niektóre słowa tylko po ukraińsku. Bo z nianią spędzał więcej czasu. Alicja pomyślała, że nie chce, aby tak było. Musiała odejść z pracy, chciała być więcej z rodziną. Ale musiała też zarabiać. Postanowiła… nauczyć się kaletnictwa. Tak, jest takie słowo, taki zawód nadal istnieje. Chodzi o szycie różnych rzeczy ze skóry. Nie było łatwo, ale udało się. Bo… Polki Mogą Wszystko.

Zobacz, jak była dziennikarka została rzemieślnikiem i szyje skórzaną galanterię!

Joanna Mazur jest piękną, smukłą, 18-letnią dziewczyną. Zaczęła tracić wzrok w wieku 7 lat. Po kilku latach musiała zmienić szkołę na technikum dla niewidzących. Ale poszła też na studia. A kilka miesięcy temu, w lipcu 2017 roku, zdobyła złoty medal w Londynie! Na Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w biegu na 1500 metrów finiszowała tak świetnie, że nie da się spokojnie oglądać tego biegu.

Niewidoma Polka zdobyła mistrzostwo świata w biegu na 1500 metrów!

Joanna, mimo choroby, która mogłaby zabrać jej radość życia, żyje pełnią życia. Bo… Polki Mogą Wszystko.

Polki Mogą Wszystko to idea, która zrodziła się dzięki Polkom i dla Polek

Na naszym serwisie, w dziale Magazyn, znajdziecie specjalną kategorię: Polki Mogą Wszystko, w której mnóstwo prawdziwych historii zupełnie niezwykłych Polek, które są jednocześnie dość…. zwykłe. Nie są bogaczkami, celebrytkami. Są matkami, córkami, dziewczynami, które biorą swoje życie w swoje ręce i udowadniają, że Polki Mogą Wszystko.

Polki Mogą Wszystko - logo, koronę i historie cudownych, przeróżnych kobiet, ale też wskazówki, jak zawalczyć o siebie, o małe zmiany na lepsze, znajdziecie nie tylko na Polki.pl! Również w „Poradniku Domowym”, „Przyjaciółce” i „Pani Domu” oraz na Facebooku.

Z czasem mamy nadzieję rozkręcić też kilka ogólnopolskich, ważnych akcji pod logiem Polki Mogą Wszystko. Chcemy walczyć o to, co naprawdę ważne dla kobiet. Chcemy walczyć o dobre jedzenie/żywienie dla dzieci w szkołach, o więcej przedszkoli, o wsparcie dla kobiet w każdym wieku. Będzie się działo! Obiecujemy!

I czekamy na Wasze pomysły! Piszcie do nas o Polkach, które udowodniły, że nie ma rzeczy niemożliwych; piszcie o sobie oraz o tym, o co chciałybyście zmienić. Adres specjalnie na tę akcję to pmw@polki.pl

Po co piszemy o takich Polkach? Bo jesteśmy z nich, z Was, dumne! Bo to inspiruje, pomaga zawalczyć o swoje życie, zmienić bodaj małą rzecz w życiu na lepsze. Kobiece historie, odwaga, upór, mądrość dodają skrzydeł. Przekonałam się o tym na własnej skórze. Opowiem o tym, już niebawem.

