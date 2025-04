„Troubled Waters” jest pierwszym z cyklu dokumentów dotyczących współczesnego niewolnictwa, zrealizowanym we współpracy polskiej filantropki i reporterki Dominiki Kulczyk ze stacją CNN International. Film w bezprecedensowy sposób ukazuje okrucieństwo niewolnictwa w rejonie jeziora Wolta w Ghanie. Premiera reportażu odbyła się w czwartek, w siedzibie British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) w Londynie. W projekcji, poza JKW, księżniczką Yorku Eugenią, udział wzięli: Dominika Kulczyk, Tony Maddox, wiceprezes, dyrektor zarządzający CNN International oraz Nima Elbagir, korespondentka CNN International, zdobywczyni nagrody Peabody.

Reklama

Reportaż przedstawia zarówno osoby wykorzystujące niewolnictwo do własnych zysków, jak i ludzi, którzy poświęcili swoje życie, by walczyć z tym procederem. Unikalne podejście do tematu wywołało żywą dyskusję pomiędzy uczestnikami pokazu. Zwracali oni uwagę na przerażającą skalę problemu, wskazywali również sposoby niesienia pomocy znajdującym się w niewoli ludziom.

Opinię na ten temat zaprezentowała Jej Królewska Wysokość, księżniczka Yorku Eugenia, od lat działająca na rzecz walki z niewolnictwem.

Czasami, kiedy opowiadam innym o tym, czym się zajmuję, mówią: ale przecież niewolnictwo nie istnieje. Myślę, że ludzie mają przed oczami obraz niewolników jako ludzi skutych kajdanami, a w rzeczywistości ten problem jest bardzo ukryty. To przymusowa praca, działania, których nie widzimy i nie rozumiemy lub widzimy, ale wolimy udawać, że ich nie ma – skomentowała problem współczesnego niewolnictwa Księżniczka.

Podczas pracy nad reportażem Dominika Kulczyk rozmawiała z osobami, które na co dzień spotykają się z problemem niewolnictwa. Dzięki tym spotkaniom upewniła się, że mówienie o problemie głośno ma ogromny sens.

Takie historie mogą zmienić świat. Głęboko wierzę, że dziennikarstwo zmieniające świat, tzw. impact journalism, to nie jest tylko puste określenie, to przyczynek do dalszego działania – opowiadała autorka „Troubled Waters”.

Uczestnicy debaty wskazali, że zachodnie społeczeństwa są nieświadome skali problemu niewolnictwa, dlatego ich zdaniem, kluczowe są edukacja i nagłaśnianie procederu. „Troubled Waters” jest pierwszym z cyklu dokumentów CNN, mających pełnić tę funkcję.

Wspaniale jest dyskutować o problemach, ale same słowa nie zdziałają wiele. Dopiero zamiana ich w czyn, przyniesie wymierny skutek. Skala problemu niewolnictwa jest ogromna. Dlatego warto działać, jeśli tylko jest taka możliwość. Nie rozwiążemy od razu całego problemu, ale należy podejmować działania chociaż na mniejszą skalę. 40 milionów to dla wielu ludzi tylko liczba bez większego znaczenia, dopóki nie zobaczą stojących za tymi liczbami twarzy zniewolonych ludzi, w tym dzieci. Dlatego my tym liczbom nadajemy ludzki wymiar, aby pokazać, że za każdą z nich stoi człowiek – podsumował Tony Madoxx, wiceprezes i dyrektor zarządzający CNN International.

Dyskusję podsumowała prowadząca rozmowę korespondentka CNN, Nima Elbagir.

Działania, które widzieliśmy w dokumencie, mają głęboki sens i przynoszą wymierny skutek. To coś więcej niż pokazanie problemu niewolniczej pracy dzieci i historii tych, którym do tej pory udało się pomóc. Jest nadzieja na dalsze pozytywne efekty. Dzięki naświetleniu problemu, rząd Ghany przyznał środki finansowe na walkę z procederem. Teraz czekamy na ich uruchomienie – ujawniła dziennikarka.

Dzisiaj (01.03.2019), o godz. 20:00, na antenie CNN International będzie mieć miejsce światowa premiera „Troubled Waters”.

Jej Królewska Wysokość, księżniczka Yorku Eugenia

JKW księżniczka Eugenia z Yorku od wielu lat angażuje się w działania mające na celu przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu. Wspólnie z rodzicami, księciem i księżną York, zainicjowała „Key to Freedom” (tł. „Klucz do Wolności”). Jest to inicjatywa, która daje osobom poszkodowanym szansę na godne życie. W jej ramach podopieczni otrzymują wsparcie finansowe oraz możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych. Ponadto, księżna Yorku wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Jules, podjęła nowe przedsięwzięcie pod nazwą „The Anti-Slavery Collective” (tł. „Kolektyw przeciw Niewolnictwu”), której celem jest angażowanie ludzi do przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu.

W ramach „The Anti-Slavery Collective” księżna Yorku współpracowała z wieloma organizacjami, takimi jak the UN Trust Fund to End Violence Against Women (Fundusz Powierniczy Narodów Zjednoczonych na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet), Freedom Fund (Fundacja Wolności) i wiele innych. Jej najnowsza inicjatywa to seria wykładów pod nazwą “Tech Tackles Trafficking” prowadzona wraz z CLC, The McCain Institute oraz Scott Prenn. W jej ramach prowadzone są dyskusje o tym, jak technologia pomaga w walce ze współczesnym niewolnictwem.

Dominika Kulczyk

Jedyny polski filantrop, który poprzez osobiste zaangażowanie realizuje programy pomocowe na całym świecie. Międzynarodowy działacz humanitarny, globalny inwestor odpowiedzialny społecznie, właściciel grupy firm działających w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Twórca cyklu filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, reporter oraz Kawaler Orderu Uśmiechu.

Ukończyła sinologię w Katedrze Orientalistyki i politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się także na Uniwersytecie w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim oraz w Rockefeller Foundation i w Bertelsmann Foundation, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu strategicznej filantropii. Jest inicjatorką i prezesem Kulczyk Foundation, w której propaguje idee pomagania najbardziej potrzebującym, poprzez wspieranie transparentnych i skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie.

Tony Maddox

Wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor zarządzający CNN International, stacji docierającej do ponad 475 milionów gospodarstw domowych w ponad 200 krajach świata. Jest odpowiedzialny za serwis wiadomości międzynarodowych i kanały informacyjne, które obejmują anglojęzyczne serwisy CNN, a także CNN en Español; wspólne przedsięwzięcia CNN-News 18, CNN Türk, CNN Chile, CNN Philippines oraz CNN Indonesia.

Pod kierownictwem Maddoxa, CNN International otrzymało szereg prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym przyznaną przez Royal Television Society nagrodę „Najlepsza relacja najważniejszych wydarzeń” za relację z ataków w Paryżu (2016 rok) i „Kanał informacyjny roku” (lata 2013 i 2014), a także nagrody im George’a Fostera Peabody w roku 2017 i 2018, nagrody Emmy, trzy nagrody im Edwarda R. Murrowa oraz wyróżnienie „Kanał kablowy i satelitarny roku” w prestiżowym plebiscycie Asian Television Awards 2013.

Nima Elbagir

Wielokrotnie nagradzana korespondentka międzynarodowa CNN International. Od lutego 2011 roku korespondentka w Johannesburgu, potem przeniosła się do biura w Nairobi, a obecnie pracuje w siedzibie stacji w Londynie.

W tym roku Elbagir otrzymała prestiżową nagrodę im. Alfreda I. DuPonta Uniwersytetu Columbia 2019 w kategorii dziennikarstwo śledcze za raport na temat naruszeń praw człowieka. Członkowie kapituły podkreślali jej „nieustraszone relacje z całej Afryki, od współczesnego targu niewolników w Libii, przez niewolniczą pracę dzieci w Kongo po sieć przemytników w Nigerii, dokumentujące rzadko widywane wykorzystywanie i zepsucie”.

Reklama

Elbagir otrzymała tytuł „Odwaga na polu dziennikarstwa” 2018 od Międzynarodowej Fundacji Mediów Kobiecych, dołączając do elitarnej grupy dziennikarek docenionych za relacjonowanie wydarzeń w najbardziej niebezpiecznych regionach. Została wyróżniona także za reportaż międzynarodowy przez Międzynarodowe Centrum Doskonałości Dziennikarskiej 2018.