Kim jest Agata Telimena Bielowska?

Sokolniczka, kynolog i diana, czyli kobieta-myśliwy - Agata Telimena Bielowska. Z wykształcenia leśniczka, z pasji (ale także wykształcenia) specjalistka od psów myśliwskich i drapieżnych ptaków.

Swoje królestwo i zwierzyniec ma w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Wielki stary dom po ojcu dzieli obecnie z trzema psami, dwoma jastrzębiami, sokołem i sową, ale liczba domowników co chwilę się zmienia, bo do Agaty stale trafiają chore ptaki i niechciane psy.

Jako jedna z nielicznych kobiet w męskim świecie sokolników i myśliwych mogłaby korzystać z przywilejów "rodzynki", ale dawno już udowodniła, że świetnie sobie radzi sama. Przyznaje jednak, że kobiety w tym środowisku cechują się większą wrażliwością. Tak też tłumaczy swoją decyzję o zostaniu dianą:

Spędziłam kiedyś trochę czasu w rzeźni. Wtedy uznałam, że nie chcę jeść takiego mięsa. Chcę wiedzieć, jak giną zwierzęta, które jem.

I tego się trzyma.

Psy, ptaki i konie - to cały jej świat. Jeździ konno w każdej wolnej chwili, a swoje psy szkoli i pokazuje na wystawach, gdzie zgarniają najwyższe noty. Drapieżne ptaki także pokazuje i o nich opowiada, najchętniej dzieciom. Ciekawskich i gapiów zaprasza do swojego przydomowego ogrodu, by popatrzyli, jak majestatyczne jastrzębie i sokoły dosłownie jedzą jej z ręki. A jest na co popatrzeć...

