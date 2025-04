Cóż, mężczyźni problemu nie mają. Czasem po wejściu do wyjątkowo nieprzyjemnej i brudnej publicznej toalety, można żałować że opcja sikania na stojąco nie jest w naszym przypadku dostępna.

Nie jest to może temat, na który rozmawiamy zbyt często, ale... Krótka ankieta wśród znajomych wystarczy, aby dowiedzieć się, że metody są bardzo różne.

Na Małysza.

W kucki.

Wykładając całą deskę papierem.

Używając specjalnej, jednorazowej podkładki.

Która z tych wariacji jest najzdrowsza i najbezpieczniejsza dla naszego organizmu?

Zdaniem ekspertów, nie powinnyśmy stosować metody z powyższej fotki. OK, jeśli zużyjesz pół rolki papieru toaletowego, aby odseparować swoją skórę od hordy zarazków, będziesz mieć wrażenie, że jesteś bezpieczna...

Niestety, to poczucie jest złudne.

W rzeczywistości, ta technika zwiększa bakteriom pole do popisu. Daje im więcej przestrzeni do namnażania się - a to zajmuje tylko kilka sekund. Nie wspominając o tym, że sam papier może być gęsto pokryty wirusami i zarazkami, jeśli rolka wisi bardzo blisko muszli klozetowej i nie jest niczym osłonięta.

Wygląda więc na to, że również metoda z papierowymi nakładkami nie jest higieniczna. Niektóre toalety są wyposażone w specjalne odkażacze, ale to wciąż luksus dostępny w nielicznych przybytkach.

Co robić?

Badania wskazują jednoznacznie - wykonywać przysiady!

Zamiast tworzyć na desce pancerną warstwę papieru, po prostu jej nie dotykaj. Trochę gimnastyki nikomu nie zaszkodzi! Jak widać powyżej, niektórzy podchodzą do tematu niezwykle poważnie. Oto instrukcja poprawnego sikania, zamieszczona w jednej z amerykańskiej toalet. Przemycono tutaj nawet subtelną reklamę - mistrzostwo lokowania produktu! ;-)

W tłumaczeniu na polski:

Stań tyłem do sedesu (zsuń wcześniej ubranie). Ustaw kolana w taki sposób, aby twoje pośladki znajdowały się około 13-25 centymetrów od toalety. Uda powinny znajdować się niemal równolegle do podłogi. Powróć do pozycji wyjściowej. Powtarzaj tyle razy, ile trzeba, aby poczuć się zadowolona i zdrowa. Aby zacząć pracować nad polepszeniem swojego zdrowia i kondycji, wypróbuj nas za darmo przez 14 dni!

Amerykańskie media społecznościowe podbiło też dosyć specyficzne wyzwanie...

Cóż, jeśli ludzie decydują się na manequin challenge lub ice bucket, dlaczego nie? Rozpiska namawia do wykonywania 20 przysiadów przy okazji każdej wizyty w toalecie. Przeciętnie można więc każdego dnia zrobić 120 powtórzeń tego ćwiczenia!

Temat może kontrowersyjny, ale jaka jest wasza opinia? Wykładacie deskę papierem? Siadacie? A może wykonujecie przysiady?