Co najchętniej było kupowane w 2015 z działu Kultura? Już 16 lutego zostaną nagrodzone najpopularniejsze książki, filmy, płyty, gry oraz czasopisma minionego roku.

Reklama

Ranking najlepszych tytułów 2015

Ten ranking został przygotowany na podstawie wyborów kilkudziesięciu milionów osób. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali, transmitowanej na antenie TVP 2 oraz TVP Rozrywka w dniu 16 lutego 2016.

Podczas tegorocznej edycji konkursu nagrody zostaną przyznane w 13 kategoriach:

5 książkowych,

3 filmowych,

2 muzycznych,

1 multimedialnej,

2 prasowych.

Do Bestsellerów Empiku nominowanych zostało 65 tytułów – od najchętniej czytanych polskich kryminałów po nagradzane na międzynarodowych festiwalach produkcje filmowe.

Bestsellery 2015

Oprócz ulubionej literatury, wyróżnione zostaną również najpopularniejsze filmy, płyty, gry komputerowe oraz czasopisma. Jest to jedyny ranking, który pozwala poznać aktualne trendy na rynku kultury i rozrywki. Gala Bestsellerów Empiku 2015 odbędzie się 16 lutego w Praskiej Drukarni, a transmisja rozpocznie się w TVP 2 o godzinie 22:50 (skrót) oraz w TVP Rozrywka o godzinie 22:50 (cała gala).

Lista pretendentów do Bestsellerów Empiku 2015

Literatura polska

"Arena szczurów" – Marek Krajewski; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

"Czas pokaże" – Anna Ficner-Ogonowska; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

"Ja, inkwizytor. Kościany galeon" – Jacek Piekara; Wydawnictwo Fabryka Słów

"Najgorszy człowiek na świecie" – Małgorzata Halber; Znak Literanova

"Okularnik" – Katarzyna Bonda; Wydawnictwo Muza S.A.

Literatura obca

"Co nas nie zabije" – David Lagercrantz; Wydawnictwo Czarna Owca

"Dziewczyna z pociągu" – Paula Hawkins; Wydawnictwo Świat Książki

"Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana" – E L James; Wydawnictwo Sonia Draga

"Pogromca lwów" – Camilla Läckberg; Wydawnictwo Czarna Owca

"Uległość" – Michel Houellebecq; Wydawnictwo W.A.B.

Literatura dla dzieci

"Dziennik cwaniaczka. Droga przez mękę" – Jeff Kinney; Wydawnictwo Nasza Księgarnia

"Magiczne Drzewo. Świat Ogromnych" – Andrzej Maleszka; Znak Emotikon

"Nela i tajemnice świata" – Nela Mała Reporterka; Wydawnictwo Burda Książki

"Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce" – Yvette Żółtowska-Darska; Egmont Polska

"Zezia i wszystkie problemy świata" – Agnieszka Chylińska; Wydawnictwo Pascal

Literatura dla młodzieży

"Fangirl" – Rainbow Rowell; Wydawnictwo Otwarte

"Feblik" – Małgorzata Musierowicz; Wydawnictwo Akapit Press

"Girl Online" – Zoe Sugg; Wydawnictwo Insignis

"Losing Hope" – Colleen Hoover; Wydawnictwo Otwarte

"Wróć, jeśli pamiętasz" – Gayle Forman; Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Poradnik

"Elementarz stylu" – Katarzyna Tusk; Wydawnictwo Muza S.A.

"Magia sprzątania" – Marie Kondo; Wydawnictwo Muza S.A.

"Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu" – Ewa Grzelakowska-Kostoglu; Znak Literanova

"Superfood na co dzień. Co jeść, by dobrze się czuć" – Jamie Oliver; Wydawnictwo Insignis

"Twój dziennik. 12 nowych lekcji i myśli na każdy dzień" – Regina Brett; Wydawnictwo Insignis

Więcej:



Ekranizacje świetnych książek, które pojawią się w 2016 Redakcyjny must-read na 2016 rok

Muzyka polska

"Annoyance and Disappointment" – Dawid Podsiadło; Sony Music Entertainment

"Atramentowa..." – Stanisława Celińska; Polskie Radio S.A. / Firma Księgarska Olesiejuk

"Cyniczne Córy Zurychu" – Artur Andrus; Mystic Production

"Królowie życia" – Gang Albanii; CD-Contact Grzegorz Jasiński / J&P Sp. z o.o.

"Podróż zwana życiem" – O.S.T.R; Asfalt Records

Muzyka zagraniczna

"25" – Adele; XL Recordings / Sonic Distribution

"A Head Full of Dreams" – Coldplay; Warner Music Poland

"How Big How Blue How Beautiful" – Florence and the Machine; Universal Music Polska

"Made in the A.M." – One Direction; Sony Music Entertainment

"Fifty Shades of Grey" – Muzyka z filmu; Universal Music Polska

Film polski

"Body/Ciało" – reż. Małgorzata Szumowska; Add Media / Kino Świat

"Bogowie" – reż. Łukasz Palkowski; Agora S.A.

"Miasto 44" – reż. Jan Komasa; Add Media / Kino Świat

"Służby specjalne" – reż. Patryk Vega; Imperial Cinepix

"Ziarno prawdy" – reż. Borys Lankosz; Agora S.A.

Film zagraniczny

"Furia" – reż. David Ayer; Monolith Video

"Hobbit: Bitwa pięciu armii" – reż. Peter Jackson; Galapagos

"Interstellar" – reż. Christopher Nolan; Galapagos

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" – reż. Sam Taylor-Johnson; Filmostrada

"Szybcy i wściekli 7" – reż. James Wan; Filmostrada

Film dla dzieci

"Baranek Shaun. Film" – reż. Mark Burton; Monolith Video

"Mały Książę" – reż. Mark Osborne; Add Media / Kino Świat

"Minionki" – reż. Kyle Balda, Pierre Coffin; Filmostrada

"W głowie się nie mieści" – reż. Pete Docter; Galapagos

"Wielka Szóstka" – reż. Don Hall, Chris Williams; Galapagos

Gra

"Dying Light"; Techland

"FIFA 16"; Electronic Arts

"The Sims 4: Spotkajmy się"; Electronic Arts

"The Sims 4: Witaj w pracy"; Electronic Arts

"Wiedźmin 3: Dziki Gon"; CDP.pl Sp. z o.o.

Tygodnik

"Newsweek Polska"; Ringier Axel Springer Polska

"Polityka"; POLITYKA Sp. z o.o.

"Tele Tydzień"; Wydawnictwo Bauer

"To & Owo TV"; Wydawnictwo Bauer

"Tygodnik ANGORA"; Wydawnictwo Westa – Druk Mirosław Kuliś

Miesięcznik

"CD Action DVD"; Wydawnictwo Bauer

"Twój Styl"; Wydawnictwo Bauer

"Women’s Health"; Motor-Presse Polska

"Wysokie Obcasy Extra"; Agora S.A.

"Zwierciadło"; Grupa Zwierciadło

Wydarzenie Roku 2015 – pretendenci

"2015" Miuosh, Jimek, NOSPR;

za fenomenalne połączenie hip-hopu z muzyką symfoniczną, które podbiło serca słuchaczy w całym kraju i poza jego granicami.

"Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej;

za uniwersalną i niepowtarzalną opowieść o dwoistości ludzkiej natury, doskonale przyjętą przez publiczność i krytykę, co zaowocowało deszczem nagród dla filmu i twórców (m.in. Srebrny Niedźwiedź na Berlinale).

"Ida" Pawła Pawlikowskiego;

za szlachetność formy, która zachwyciła odbiorców, a filmowi przyniosła Oscara dla najlepszego obrazu nieanglojęzycznego.

"Wiedźmin 3: Dziki Gon" CD Project Red;

za stworzenie fantastycznej gry na światowym poziomie, umiejętne wypromowanie jej na skalę globalną, i - co za tym idzie - rozbudzenie zainteresowania także literackim pierwowzorem.

XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina; Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

za wprowadzenie Chopina do świata wirtualnego i umiejętne wykorzystanie nowoczesnych form przekazu, dzięki czemu muzyka romantyczna trafiła także do zupełnie nowych odbiorców.



Reklama

Więcej:



Ekranizacje świetnych książek, które pojawią się w 2016 Redakcyjny must-read na 2016 rok