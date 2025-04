Lubicie książkowe ekranizacje? Czasem nawet nie wiemy, że kinowy hit powstał na podstawie książki. Zanim takie wejdą do kin w 1. połowie 2016 roku, przedstawiamy kilka genialnych książek, które posłużyły jako podstawa do nakręcenia filmu. Zobacz!

Reklama

Wolisz czytać książki przed ich ekranizacją czy raczej już po seansie? Większość fanów chociażby sagi "Władca Pierścieni" narzekało, że to, co pojawiło się na ekranie jest daleko idącą mistyfikacją i nie opowiada losów bohaterów. Podobnie jak "Zmierzch" czy "Hobbit", a nawet "Pięćdziesiąt twarzy Greya" - ile ludzi, tyle opinii. Ale to nie o to chodzi w ekranizacji, by była wiernym filmowym odpowiednikiem powieści, tylko o to, aby się sprzedała. Dla przykładu: ile widzów doceniłoby ekranizację "Lalki" Wojciecha Hasa, gdyby Pamiętniki Starego Subiekta zawarte w powieści odtworzyć słowo w słowo w filmie? Właśnie...Takich przykładów możnaby mnożyć.

Ekranizacje świetnych powieści w 2016 roku

W pierwszej połowie 2016 roku na ekrany kin wejdą filmowe adaptacje absolutnych książkowych bestsellerów. Jeśli przepadacie za serią "Niezgodna" albo płakałyście przy książkach autorstwa Nicholasa Sparksa, to znajdziecie coś dla siebie.

Przejdźcie do zestawienia i poczytajcie nieco więcej o zapowiadanych premierach filmowych 2016!

Reklama

Zobacz:

Kulturalne TOP 5 na grudzień: wybór redaktorki

Lista najgorzej przetłumaczonych tytułów filmowych