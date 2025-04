Co przyniesie luty? Oto subiektywny wybór 5 kulturalnych hitów na ten miesiąc!

Reklama

Od kilku miesięcy czekam z niecierpliwością na koncert jednego z moich ulubionych zespołów! Ich trasa koncertowa uwzględniła Łódź - nie musiałam się długo zastanawiać i od razu kupiłam bilety. Uwielbiam także teatralne perełki - w styczniu na deskach Teatru Kwadrat pojawiła się "Godzinka spokoju" z genialnym Pawłem Wawrzeckim w roli głównej. Rozrywka na imponującym poziomie, gorąco polecam.

Jeśli chodzi o książki, to przymierzam się do powrotu do przeszłości i zainteresowań, które "zamroziłam" na kilka lat. Chodzi o Virginię Woolf i jej eseje. Wydawnictwo Karakter wydało właśnie zbiór zupełnie innych od poprzednich, luźnych, ale jakże trafnych i błyskotliwych myśli wielkiej komentatorki literaury i pisarki. Muszę mieć tę książkę!

Jeśli chodzi o filmy i teatr, to także mam swoich lutowych wybrańców! Jeśli jesteście ciekawe, zapraszam do galerii!

Reklama

Zobacz:

Nowy singiel Rihanny już jest!