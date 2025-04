Jeszcze tylko przetrwać luty i koniec zimy, uff. Szkoda tylko, że tej zimy w ogóle nie było (i pewnie nie będzie). W końcu zawsze miło jest posiedzieć w domu pod kocem z kubkiem gorącej herbaty i patrzeć jak z nieba wolno, wielkimi płatkami pada śnieg...

O śniegu możemy pomarzyć, ale na szczęście herbatę możemy pić bez względu na pogodę. Koniecznie w ładnym kubku.

Znaleźć kubek jednocześnie ładny, wygodny do trzymania w dłoni i niezbyt ciężki nie jest łatwo. Do tej pory wybierając poszczególne elementy zastawy kierowałam się głównie tym, czy daną rzecz można umyć w zmywarce. Niestety, kubki Galassio trzeba myć ręcznie, ale moim zdaniem mają „to coś. W kolekcji są dostępne białe i czarne, wszystkie ze złotym uszkiem, wykonane z kamionki i ozdobione drobinkami. Dobrze trzyma się je w dłoni. Kubek w regularnej cenie kosztuje 25 złotych, ale jeśli chcesz kupić ich więcej, warto czekać na promocję w sklepie Home & You. - Beata, redaktorka działu Dom.

Gdy na zewnątrz 12 stopni na plusie, łatwiej o przeziębienie niż przy kilkunastostopniowym mrozie. Warto wtedy dodatkowo wspomóc odporność. Co powiesz na pyszne shoty z kurkumą?

W spokojne dni, by wspomóc swoją odporność przygotowuję złote mleko na bazie kurkumy, imbiru, cynamonu i napoju kokosowego. Jednak, gdy brakuje czasu sięgam po shot z kurkumą marki Chias. Jest ostry w smaku, przyjemnie pobudza i zapewnia zastrzyk naturalnych przeciwutleniaczy - Basia, redaktorka działu Dieta i Fitness.

Skoro już przy odżywianiu jesteśmy, to mamy coś, co do wegetariańskiej kuchni przekona nawet zapalonych mięsożerców. Nasza naczelna testerka wszelkich wegańskich produktów, zawsze poleci coś, co później trafi na talerz każdej z nas. I wszystkie się tym zachwycamy!

Próbuję ostatnio każdego zamiennika mięsa dostępnego w sklepach i muszę powiedzieć, że produkty Dobrej Kalorii po raz kolejny pozytywnie mnie zaskoczyły. Ich mięso mielone ma naprawdę dużo umami i doskonale pasuje do zapiekanek i dań faszerowanych. Pozycja obowiązkowa w lodówce każdego weganina! – Ula, redaktorka działu Przepisy.

Nawet, jeśli luty jest wyjątkowo ciepły są weekendy, w które wolimy zostać w domu, na kanapie przed ulubionym serialem. A wtedy zawsze jest lepiej spędzać czas w gustownie urządzonym wnętrzu, prawda? Nasza redaktorka działu Rodzina, poleca niebanalny plakat, który sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Należę do miłośników plakatów i ściennych dekoracji i gdy wpadnie mi w oko plakat, to kwestia czasu, by zawisł w mieszkaniu. Bonjour Madame doczekał się wielu podróbek, jest kultowy i charakterystyczny. Nie mam córki, ale zapewne zawisłby w jej pokoju... Póki co myślę, że świetnie sprawdzi się na ścianie w sypialni (takie estetyczne „dzień dobry) lub w okolicach łazienki. - Edyta, redaktor działu Rodzina.

Długie, zimowe wieczory warto spędzać z dobrą książką - a jeśli jeszcze można to połączyć ze spędzaniem czasu z rodziną to już w ogóle pełnia szczęścia. Nasza redaktorka działu Przepisy, poleca książkę dla małych ciekawskich.

Moja półtoraroczna córka (a co za tym idzie, również ja...) jest ogromną fanką serii Akademia Mądrego Dziecka - szczególnie tych części, do których teksty napisał Zbigniew Dmitroca. „Kto tutaj pracuje? to interesujące wprowadzenie w świat różnych profesji. - Weronika, redaktorka działu Przepisy.

