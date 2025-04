Początek stycznia to czas największych mrozów (przynajmniej teoretycznie). Poza czapką, szalikiem i rękawiczkami, warto uzbroić się w idealny kubek termiczny pełny pysznej kawy, który umili nam codzienną drogę do pracy lub szkołę.

Zeszłej zimy testowałam 3 kubki termiczne z myślą, że jedynie mogą różnić się jakością ustnika i nakrętki. Jak się myliłam! Szkoda, że odkryłam kubek naprawdę dobrze trzymający ciepło dopiero w lutym. Taki gadżet jest nieodzownym towarzyszem zimowych spacerów z małym dzieckiem, które lubi usypiać na mrozie ;) Inne kubki traciły swoje termoizolacyjne właściwości w ciągu kwadransa lub max. dwóch. Zimowa herbata w tym kubku była ciepła do ostatniej kropli! - Edyta, redaktor działu Rodzina.

Początek roku to również czas postanowień. Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie (i dla świata) to zmienić dietę na taką, która ogranicza spożycie mięsa. Nie wiesz jak zacząć? Pomoże ci w tym książka, którą poleca nasza redaktorka działu Przepisy.

Uwielbiam kuchnię roślinną i cały czas szukam sposobów, by przekonać do niej swoich bliskich (oczywiście poza podsuwaniem im wegańskich smakołyków). Flexitarianizm to idealna książka dla aspirujących wegetarian i wegan, która ułatwi im ograniczenie mięsa w swojej diecie. I do tego wprowadzi zdrowy tryb życia! – Ula, redaktorka działu Przepisy.

Idąc za ciosem i w trosce o losy świata, warto zrezygnować ze wszystkiego, co zwiększa ilość plastiku na naszej planecie. Genialnym rozwiązaniem są metalowe słomki, które możesz mieć zawsze przy sobie.

Na metalową słomkę polowałam już dawno, ale nie nigdy nie mogłam znaleźć takiej, która by mi się podobała. Gdy znalazłam ten opalizujący zestaw wiedziałam, że to właśnie to! Od tej pory zawsze mam metalową słomkę w swojej torebce. - Ula, redaktorka działu Przepisy.

Jeśli w ubiegłym roku narzekałaś na brak czasu dla siebie, w tym roku pora to zmienić. Przynajmniej raz w tygodniu urządzaj sobie domowe SPA z cudownie pachnącymi kosmetykami, świecami i lampką prosecco.

Rety, jak to pachnie! – to była moja pierwsza reakcja, gdy użyłam peelingu Chocolate Brownie pod prysznicem. Ma naprawdę zapach czekoladowego ciasteczka. Ale nie tylko dlatego trafił ostatnio na listę moich ulubieńców. Peeling przyjemnie wygładza skórę i zostawią ją mocno nawilżoną. Można się uzależnić. – Małgorzata, redaktor działu Zdrowie, Związki i Seks.

Nie zapominajmy też, że styczeń to czas karnawału, a jak karnawał to idealna sukienka. Najlepiej w mocnym kolorze i obsypana cekinami.

Styczeń to czas karnawału, a zatem licznych imprez. To jedyny czas w roku, kiedy w mojej garderobie pojawiają się cekiny, czyli imprezowa klasyka. W tym roku stawiam na te w odcieniu Classic Blue, który został uznany za firmę Pantone kolorem 2020 roku. Podobają mi się również podkreślone ramiona, to jeden z najważniejszych trendów sezonu. - Marta, redaktor działu Moda.

