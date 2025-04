Nadszedł marzec. A jak marzec - to wiosna! Mimo, że prawdziwych zimowych dni było jak na lekarstwo, to i tak zbliżający się 21 marca cieszy.

Wiosna zawsze oznacza zmiany - dla większości z nas garderoby. Czas pomyśleć o nowej sukience - nasza redaktorka działu Moda poleca błękitną koronkową sukienkę z Zary.

W pierwszych dniach marca dobrze jest rozejrzeć się za nowymi botkami i torbą, albo... plecakiem. Edyta, nasza redaktorka działu Rodzina i mama półtorarocznego Ignasia, poleca wygodny, pojemny a przy tym designersko wyglądający plecak - nie tylko dla zabieganych mam (i ojców).

Z zainteresowaniem przeglądam Instagram w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań i gadżetów. Prawdę mówiąc opatrzyły mi się popularne torby w ptaki, kwiaty sygnowane nazwiskami polskich celebrytów. Akcesoria do wózka - torba, plecak - nie są konieczne, jeśli już masz coś na stanie i nie daj sobie wmówić, że nie pomieszczą pieluch czy butelki ;) Ale jeśli szukasz uniwersalnego rozwiązania 2w1 (zwłaszcza, że wiosna i spacery tuż-tuż), polecam torbę i plecak w jednym od FIKSOO. Może go nosić również tata nie martwiąc się, jak wygląda z torbą w żurawie

Jeśli tak jak Beata, nasza redaktorka działu Dom, jesteście fankami roślin, przede wszystkim tych domowych, hodowanych w domu - przemyślcie, czy warto zainwestować w monitor roślin.

Ilość roślin w moim domu rośnie z tygodnia na tydzień. Lubię je podlewać, doglądać, czy wszystko z nimi ok. Mój mąż lubi za to maksymalnie wykorzystywać potencjał nowinek technologicznych... i tak od miesiąca testujemy monitor roślin od Xiaomi. Czujnik wystarczy wbić w ziemię w doniczce, pobrać dedykowaną aplikację i wprowadzić dane dotyczące gatunku rośliny, której warunki chcemy monitorować. Aplikacja pokaże kiedy podlać kwiatka, czy ma wystarczająco dużo światła, a także czy w glebie jest dostateczna ilość składników odżywczych. Monitor nie zajmuje wiele miejsca, w doniczce jest praktycznie niewidoczny. Kosztuje około 80 zł. Póki co traktuję to jako ciekawostkę i podlewam bardziej wg uznania. Ew. sprawdzam w aplikacji, czy danego dnia ktoś nie zapomniał podnieść rolet...

- Beata, redaktorka działu Dom.