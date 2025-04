23 z 34

Krem do rąk Repagen marki Klapp, cena: ok. 30 zł

Na co dzień w okresie od jesieni do mniej więcej połowy wiosny korzystam z trzech kremów do rąk – jeden trzymam na biurku w pracy, jeden przy łóżku i jeden na toaletce. Ten firmy Klapp to mój ostatni ulubieniec, bo spełnia wszystkie najważniejsze zadania kremu do rąk: świetnie nawilża, szybko się wchłania i pięknie pachnie. Jego dużą zaletą jest też miękkie i wygodne opakowanie z odkręcaną nakrętką. Często wrzucam go do torebki, gdy gdzieś wychodzę, i już niejeden raz mi się przydał!

– Marta, redaktor działu Zdrowie.