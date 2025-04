Wiemy, jakie wzory będą modne wiosną i latem 2020! Będziemy nosić groszki w stylu retro, minimalistyczne paski, kobiece desenie kwiatowe i tradycyjną kratkę. Niedawno pisałyśmy o trendach na sezon wiosna-lato 2020, później zdradziłyśmy wam modne kolory na sezon wiosna-lato 2020. Teraz pora na wzory, które w czasie najbliższych miesięcy będą cieszyć się największą popularnością.

Reklama

Spis treści:

Grochy i groszki będą rządzić wśród wzorów! Zarówno te subtelne w stylu retro, jak i te mocne, graficzne. Będziemy nosić je do pracy, na wieczór, na plażę i wiele innych okazji. Jeśli w nowym sezonie chcesz postawić tylko na jeden nowy trend, koniecznie powinny być to grochy. Idealnym wyborem będzie kobieca sukienka w ten modny deseń.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Carolina Herrera

Kratka tradycyjna czy nowoczesna? Wybór należy do ciebie. Modna będzie zarówno klasyka, czyli neutralne szarości i beże, jak i bardziej zdecydowane kolory. Możesz nosić kratkę w wydaniu formalnym lub casualowym. To deseń, który dobrze łączy się z ponadczasowymi fasonami: ołówkowymi spódnicami, koszulowymi sukienkami czy damskimi garniturami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Carolina Herrera, Rejina Pyo

W sezonie wiosenno-letnim nie może zabraknąć pasków. Będą pojawiały się w dwóch wariantach: minimalistycznym oraz safari. W tym pierwszym wydaniu będą biało-czarne lub granatowo-białe. W drugim - beżowe lub brązowe. Trend na styl safari przybierze na sile wraz z nadejściem lata.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Alberta Ferretti, Stella McCartney

Motywy kwiatowe nigdy nie wychodzą z mody, lecz to właśnie na wiosnę rozkwitają pełną krasą. Modne będą wyraziste nadruki. Najlepiej w połączeniu z klasycznymi fasonami: koszulowymi lub ołówkowymi sukienkami. Czy może być coś bardziej kobiecego niż sukienka w kwiaty?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Carolina Herrera, Jason Wu

Sezon wiosenno-letni to odpowiedni moment na wycieczkę w tropiki. Liście monstery, ananasy, papugi, tygrysy i słonie - na topie jest wszystko, co inspirowane egzotyczną florą i fauną. Postaw na sukienkę w ten modny print, dodaj do niej odrobinę złotej biżuterii, stylowe okulary przeciwsłoneczne oraz turban na głowę - oto najwyższa gotowość na nowy sezon!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana

Panterka, zeberka, wężowa skóra - możesz zadecydować sama, ponieważ wszystkie zwierzęce wzory będą na topie. Trend na animal print zatacza coraz szersze kręgi. Będziemy go nosić na wiele okazji. Sprawdzi się na co dzień, na wieczór, a także na plażę. Nasz typ to kostium kąpielowy w zwierzęcy deseń. Kochamy to!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Dolce&Gabbana

Fantazyjne malunki, jakby prosto ze sztalugi wziętego malarza. Lekkie, wyrafinowane, symetryczne lub zupełnie abstrakcyjne. Malarskie printy idealnie sprawdzą się latem. Pasują do zwiewnych, kobiecych sukienek, najlepiej o długości maxi.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Carolina Herrera, Alberta Ferretti

Reklama

Więcej trendów na wiosnę:

Płaszcze wiosna 2020 - 4 najmodniejsze modele z Zary

4 rzeczy z Zary, które będą hitami wiosny 2020