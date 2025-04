8 z 33

Buty Nike Wmns Classic Cortez Leather Forrest Gump, Nike, cena: 329,00 zł

Marzec to coraz cieplejsze dni, coraz więcej słońca i coraz więcej spacerów! To też czas, gdy zimowe botki i kozaki chowam do szafy, a na ich miejscu pojawiają się lekkie, zazwyczaj sportowe, buty. W tym roku postanowiłam (za namową moich redakcyjnych koleżanek ;) kupić sobie buty Nike Cortez znane z kultowego filmu Forrest Gump. To strzał w dziesiątkę. Pasują zarówno do dżinsów, jak i do sukienek. I są mega wygodne!

- Magda, redaktor działów Rodzina i Zdrowie.