Grudzień oznacza jedno - święta. A jak święta to obowiązkowo liczne spotkania ze znajomymi i firmowe wigilie. Marta, nasza redaktor działu Moda podpowiada, co założyć, aby wyglądać szykownie i z klasą przy każdej okazji.

Grudzień to idealny miesiąc na czerwoną sukienkę! W czasie najbliższych tygodni nie zabraknie okazji, by nosić ją wielokrotnie. Będzie odpowiednia na firmowe Christmas party, świąteczne spotkania z rodziną, a później na szalonego sylwestra. Połączenie czerwieni i koronki to szalenie zmysłowy duet. Taką sukienką każda z nas powinna mieć w swojej szafie. - Marta, redaktor działu Moda.

Grudzień to również szał zakupów i szukanie prezentów. Wiele z nas zostawia to na ostatnią chwilę. Jeśli do tej pory nie masz pomysłu na mikołajkowy prezent dla najmłodszych, sprawdź co poleca Weronika, redaktorka działu Przepisy.

Moja córka jest w tych naklejkach zakochana już od września - a to oznacza, że to produkt naprawdę godny polecenia. Przyklejanie i odklejanie zwierzaków potrafi zająć na długie godziny. To prezent dla dzieci w różnym wieku... Pod warunkiem, że są wystarczająco duże, aby nie próbować połknąć naklejek. - Weronika, redaktor działu Przepisy.

Ostatni miesiąc w roku potrafi dać nieźle w kość. W tym codziennym zabieganiu postaraj się znaleźć chwilę relaksu tylko dla siebie. Najlepiej z herbatą, dobrą książką i... cudownie pachnącym kosmetykami.

Nie sięgam tak daleko pamięcią, ale to chyba Gosia, redaktor działu Uroda wspomniała kiedyś o polskiej marce Iossi i poleciła mi jej produkty. Było to dawno temu, ale zapamiętałam tę nazwę i zdecydowałam się na zakup kilku produktów na targach kosmetycznych. Każdy jest strzałem w 10! Dlatego w tym miesiącu stawiam na balsam do ciała o zapachu mandarynki i bergamotki, który mogą stosować też kobiety w ciąży. - Edyta, redaktor działu Rodzina.

