Nowy sezon zbliża się wielkimi korkami. Oto przegląd 10 najgorętszych trendów na wiosnę i lato 2020. Sprawdziłyśmy, co będzie modne w czasie najbliższych miesięcy. Niektóre tendencje są zupełnie nowe, a inne już znamy z poprzednich sezonów. Motyw przewodni? Tegoroczne wiosna i lato będą szalenie kobiece. Takie ubrania i dodatki będziemy nosić w nowym sezonie.

Groszki są na topie od kilku sezonów i to się nie zmieni. Wiosną i latem 2020 nastąpi prawdziwa eksplozja trendu na grochy. Na topie będą zarówno drobne groszki w stylu retro, jak i wyraziste, graficzne grochy w estetyce pop-art'u. To wzór, który pojawił się na pokazach wielu największych domów mody na świecie. Oznacza to tylko jedno: wszystkie sieciówki podążą tym śladem.

Jak najlepiej nosić groszki? Zdecydowanie na sukience! Sukienki w grochy będą absolutnym hitem. Ich wielką zaletą jest uniwersalność, można je nosić na wiele okazji. Pasują do pracy (grochy wpisują się w formalny dress code), na rodzinną uroczystość, a nawet randkę z ukochanym (są szalenie kobiece!).

fot. ImaxFree/ AgencjaTree/Od lewej: Carolina Herrera, Max Mara, Moschino

Pokochałaś animal print tak bardzo, że jeszcze nie chcesz się z nim rozstawać? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość: projektanci wielkich marek modowych również.

Wiosną i latem 2020 wciąż pozostaną z nami: panterka, zeberka, wężowa skóra i inne zwierzęce nadruki. Są kobiece, stylowe i bardzo wyraziste. Ale uwaga, należy zachować pewien umiar, ponieważ to wzory, które równie dobrze mogą być eleganckie, co... kiczowate.

fot. ImaxFree/ AgencjaTree/ Dolce&Gabbana

Neonowe kolory idealnie sprawdzą się latem. Doskonale wyglądają na opalonej skórze, pięknie wydobywając jej odcień. Modne będą mocne odcienie żółtego, zielonego i pomarańczowego. Szczególnie ten ostatni kolor. Naszym zdaniem może być hitem wakacji 2020. Już nie możemy się doczekać.

fot. ImaxFree/ AgencjaTree/Od lewej: Balmain, Stella McCartney, Versace

W sezonie wiosna-lato 2020 projektanci zapraszają nas w podróż w tropiki. Nie masz urlopu? Nieważne! Wystarczy, że zaopatrzysz się w odpowiednie ubrania, które pozwolą ci poczuć klimat rajskiej wyspy. Modne będą printy z tropikalną florą i fauną. Mile widziane są liście, kwiaty, egzotyczne zwierzęta. Do tego koniecznie duża biżuteria oraz chustka lub turban na głowie. Już tęsknimy za wakacjami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Dolce&Gabbana, Versace

To chyba ulubiony krój spódnic i sukienek większości kobiet, o czym doskonale wiedzą wielcy designerzy. W nowym sezonie zachęcają, by postawić na fason w stylu retro. Są bardzo kobiece oraz mają dodatkową zaletę - sprytnie maskują okolice bioder, brzucha i ud, za to podkreślają talię.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Chanel, Jason Wu, Chanel

Odcienie ziemi, fason w stylu utility i odrobina nonszalancji - tak w skrócie można opisać trend na styl safari. Jest wygodny, praktyczny i świetnie sprawdza się w czasie gorących dni. W nowym sezonie będziemy nosić nonszalanckie koszule oraz szorty i marynarki z kieszeniami. To ubrania, które sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na wakacyjny wypad do nadmorskiego kurortu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Elisabetta Franchi, Dolce&Gabbana, Fendi

Klasyka każdego sezonu wiosenno-letniego w odświeżonym wydaniu. Jej kwintesencję stanowią kolory: biały i granatowy, które w tym sezonie należy okrasić odrobiną złota w stylu glamour. To trend, który idealnie komponuje się z najmodniejszym kolorem 2020, wytypowanym przez firmę Pantone, czyli klasycznym odcieniu niebieskiego. Marynarka w kolorze Classic Blue z Zary stała się hitem, choć sezon jeszcze się nie rozpoczął!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Elisabetta Franchi, Celine

Niebieski, lekko przetarty, wyglądający, jak został wyciągnięty z dna szafy. Odrobinę w duchu vintage, ale ze sznytem z lat 80. i 90. Spodnie koniecznie z wysokim stanem, koszule i kurtki z nutką country. Wygodny, uniwersalny i bardzo stylowy. Podejrzyj zdjęcia z wybiegów w ramach inspiracji, lecz... noś go tak, jak czujesz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Celine, Versace

Cekiny, błyszczące tkaniny, metaliczne aplikacje - to elementy, które zwykle kojarzą nam się kreacjami sylwestrowo-karnawałowymi. Jednak w tym roku - przewrotnie - wielcy świata mody zachęcają, by nosić je wiosną i latem. Lansują blask w styl glamour nie tylko na wieczór, ale również na co dzień. Nam podoba się wersja a'la grecka bogini słońca z pokazu domu mody Dior.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Celine, Elisabetta Franchi, Dior

Tradycyjna w stonowanych kolorach lub w odważnej, wyrazistej wersji. Wiosna i lato 2020 to wielki powrót kraty. Modne będą klasyczne kostiumy w stylu Coco Chanel, składające się z żakietów i spódnic lub spodenek. To idealne zestawy do biura. Górę można wykorzystać również w stylizacjach casualowych np. jako uzupełnienie stylizacji z jeansami i sneakersami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Chanel, Carolina Herrera, Chanel

