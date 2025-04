Co warto zobaczyć na Żoliborzu?

1 z 11

1. Powązki Cmentarz Wojskowy

Zaczęłam swoją wycieczkę od miejsca, które jest mi lokalizacyjnie i nie tylko, najbliższe. Warszawskie Powązki to bardzo rozległy teren, który nie sposób obejść jednego dnia. Rowerem nie wjedziemy na teren nekropolii, ale możemy ją objeżdżać, decydując się na wejście od ulicy, a nie mijając często (zwłaszcza w listopadzie) nagrobki.

Jest w tym miejscu niesamowita energia, choć ktoś zaśmiałby sie mi w twarz mówiąc, że to tylko posępny cmentarz. Nic bardziej mylnego - jest piękny, nostalgiczny, wyjątkowy z uwagi na wojskowy charakter. Cmentarz znajdujący się bliżej parafialnego kościoła, również robi ogromne wrażenie. Wśród ok. 1 miliona osób, pochowanych na cmentarzu Powązkowskim jest wielu zasłużonych Polaków, w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, ofiary katastrofy smoleńskiej, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, malarze. Nekropolia zajmuje obszar 44 ha, s to tyle co powierzchnia Watykanu.