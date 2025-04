Wraz z początkiem października, już chyba nikt nie ma złudzeń - jesień jednak nadeszła. Jeszcze te ostatnie ciepłe dni września pozwalają wierzyć, że może nie tym razem, że może jednak lato wróci i dalej będziemy cieszyć się piękną pogodą. Nic z tego.

Reklama

I bardzo dobrze! Bo my tę jesień naprawdę lubimy!

Miękki koc, gorąca herbata w ulubionym kubku, książka. Brzmi jak banał, ale nic nie poradzimy na to, że właśnie tak lubimy spędzać jesienne wieczory (szkoda, że latem takie połączenie się nie sprawdza). Czy jak dodamy do tego pachnące świece i Sinatrę to uznacie nas za nudziary?

Nieważne po której ze stron jesteście - dla tych, co nienawidzą jesieni i dla tych, co tak jak my ją kochają, przygotowałyśmy nasze redakcyjne zestawienie hitów, które ostatnio (lub trochę wcześniej) wpadły nam w oko. Może choć trochę poprawią ci humor?

Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Jest nas w redakcji kilka, a każda z nas ma zupełnie inne zainteresowania i zamiłowania. Tak jak zupełnie różne są działy w naszym serwisie, tak i w naszym zestawieniu znajdziesz produkty z różnych kategorii. Każdy za to przetestowany, sprawdzony i polecany!

Pojawi się coś dla fashionistek, dla młodych mam, dla miłośniczek pielęgnacji i makijażu, dobrych książek i gotowania. Marta, nasza redaktor działu Moda przygotowania do jesieni zaczęła od poszukiwania nowego płaszcza:

Kompletowanie jesiennej garderoby zaczynam od zakupu nowego płaszcza. W tym sezonie stawiam na szykowny model w męskim stylu. Urzekł mnie nie tylko stylowy fason, ale również nieoczywisty kolor. Oliwkowy odcień zieleni doskonale wpisuje się w trendy. Dodatkowo, płaszcz pochodzi z nowej kolekcji marki F&F, która stawia na zrównoważoną produkcję ubrań. Duet mody i ekologii, to coś, to ja osobiście kupuję - Marta, redaktorka działu Moda.

Redaktorka Basia znalazła świetne produkty (smaczne i z dobrym składem), które są idealnym rozwiązaniem gdy nie masz czasu i pomysłu na obiad:

Nie przepadam za produktami gotowymi, z proszku, ale serii Yummity dałam szansę. Mają naprawdę niezłe składy. Najbardziej zaskoczył mnie spód do pizzy na mące z sorgo, mące z komosy ryżowej i mące gryczanej z dodatkiem zakwasu ryżowego. W smaku przypomina wytrawne, kruche ciasto i świetnie komponuje się z różnymi dodatkami. Zawiera sporo białka i błonnika, dzięki czemu zyskuje przewagę odżywczą nad zwykłą pizzą. - Basia, redaktor działu Dieta i fitness

Edyta, redaktor działu rodzina poleca innowacyjny kubek, dzięki któremu maluch w mig nauczy się sam pić. Jesteśmy przekonane, że podziękują jej za to wszystkie mamy!

Ten kubek to mój strzał w 10. Polecam każdemu, w domu i poza nim sprawdza się doskonale. Woda nie wylewa się, nie ucieka, kubek jest trwały i wart swojej ceny. Co najważniejsze, dziecko prędko go akceptuje i intuicyjnie z niego korzysta! – Edyta, redaktor działu Rodzina.

Reklama

Czytaj także:

7 gorących nowości z sieciówek - październik 2019

8 nowości kosmetycznych, które warto przetestować