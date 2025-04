Po raz kolejny wybrałyśmy dla was nasze hity miesiąca. Pokazujemy sprawdzone nowinki kosmetyczne dla każdej z was! W zestawieniu znajdziecie także ciekawe nowości książkowe, które warto przeczytać. Do tych książek będziecie wracać!

Hity redakcji na czerwiec 2019

W tym miesiącu znalazłyśmy dla was wiele, skutecznych „perełek” do pielęgnacji skóry. Te kosmetyki działają, pięknie pachną i dają dużo przyjemności. Gosia, redaktorka działu Uroda odkryła genialne mleczko do ciała Sesderma z witaminą C.

Porzuciłam na dwa tygodnie moje ukochane kakaowe masło do ciała, żeby przetestować nowość Sesdermy – mleczko C-VIT. Najpierw kwestie wizualne: rozświetla skórę i wyrównuje koloryt - jest więc idealne na nadchodzące miesiące. Poza tym ma działanie antyoksydacyjne i regenerujące naskórek. Dobrze nawilża i jest wydajne Małgorzata, redaktorka działu Uroda

Szukasz sposobu na ujędrnienie skóry? Wypróbuj masaż jonizującą szczotką Klapp Ionic Brush. Marta twierdzi, że to bardzo dobry sposób na codzienne złuszczanie martwego naskórka.

Musiałam się na początku przyzwyczaić do jej stosowania, ale bardzo ją polubiłam. Szczecina szczotki to brąz połączony z końskim włosiem, dzięki czemu produkt podczas używania łagodnie pobudza mikrocyrkulację krwi i limfy. Jest więc idealna na co dzień – 5 minut masażu działa relaksująco i wzmacniająco, poprawia ukrwienie skóry i jej odżywienie. Świetnie używa się jej na przykład przed prysznicem lub kąpielą! Marta, redaktor działu Zdrowie

Ja zaś polecam wam książkę Arety Szpury „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety”. Dzięki niej dowiesz się, jak małe kroki mogą przyczynić się do poprawy kondycji planety. Każdego dnia podejmij choć kilka drobnych decyzji dobrych dla przyrody. Ta książka pełna jest pomysłów, jak to zrobić!

Książkę Arety Szpury „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety” doceniam za prosty, konkretny i mocny przekaz. To jest ostatni moment, by zacząć działać, bo za 20 lat w Polsce będziemy się borykać się z problemem dostępu do wody pitnej. To już za chwilę, dosłownie jutro! Książka skonstruowana jest tak, że możesz ją czytać jak chcesz, możesz zacząć od rozdziału, który najbardziej cię interesuje. Gwarantuję, że skończysz lekturę z głową pełną pomysłów na drobne zmiany, bo to od małych kroków musimy zacząć, by uratować ziemię! Rozmawiałam o tym z moją 9 letnią córką, ona „zaniosła” temat do szkoły i tak oto cała klasa 4 A planuje, jak zadbać o planetę! Tak to właśnie działa! Basia, redaktor działu Dieta i fitness

