Biokominek December, Kratki, cena ok 2050 zł

Trudno traktować go jako hit miesiąca, bo ten zakup zdecydowanie trzeba przemyśleć. Plusem jest to, że zostanie z tobą na lata. Swój biokominek testuję od kilku tygodni i polecam go jako alternatywę dla tradycyjnego kominka. Nie wymaga montażu, możesz postawić go w dowolnym miejscu. Wbrew opiniom on naprawdę grzeje! Ja zdecydowałam się na portalowy model December, ale wzorów jest mnóstwo. Biokominek możesz zamontować nawet w mieszkaniu w bloku. Pamiętaj by do kompletu dokupić jeszcze dobrą książkę i wino herbatę z goździkami ;)

- Beata, redaktorka działu Dom