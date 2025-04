Jesteś aktywna, a może po prostu dużo pracujesz? Masz czasem wrażenie, że nadmiernie się pocisz? Wiemy, co z tym zrobić! Zamień swój dezodorant na Antyperspirant Dove Compressed Original w aerozolu, który chroni przed potem i brzydkim zapachem nawet do 48 godzin! Dodatkowo pięknie pachnie, więc możesz zapomnieć o przykrym zapachu raz na zawsze. Ponadto Antyperspirant Dove Compressed Original, jak wszystkie antyperspiranty Dove, pomaga zredukować podrażnienia skóry pod pachami po goleniu i sprawia, że skóra jest zawsze gładka i miękka. Co najlepsze, Antyperspirant Dove Compressed Original 75 ml wystarcza na tak samo długo, jak klasyczna puszka o pojemności 150 ml, a dzięki małemu i poręcznemu opakowaniu jest idealny do zabrania ze sobą do torebki czy w podróż lotniczą – to mniej niż 100 ml.

97,48 % testerek przyznaje, że antyperspirant Dove spełnił ich oczekiwania dotyczące ochrony przed potem i przykrym zapachem!

Antyperspirant Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml - czy poradził sobie z potem i nieprzyjemnym zapachem? Jak wypadł w teście czytelniczek?

Nic tak nie potwierdza skuteczności produktu, jak testy samych użytkowniczek. Tym razem czytelniczki polki.pl sprawdziły działanie nowego antyperspirantu Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml. Oceniały go pod kątem ochrony przed potem i przykrym zapachem, działaniem na skórę pod pachami, a także pod względem wydajności. Test nie był prosty, a kobiece jury bardzo wymagające. Czy kosmetyk sobie poradził? Sprawdź!

Na czym polega niezwykłość antyperspirantu Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml?

Producent zapewnia, że to zupełnie nowy wymiar ochrony przed potem i nawilżenia skóry. Dove ma dawać poczucie świeżości i pięknego zapachu nawet do 48 godzin. Dodatkowo ma pomóc w zredukowaniu podrażnienia po goleniu i sprawiać, że skóra będzie gładka, i miękka.

Czy tak faktycznie jest?

Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml - poznaj opinie testerek

Antyperspirant chroni przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Wystarczy zaaplikować go na ciało tuż po kąpieli, by cieszyć się świeżością. Nic dziwnego, że ponad 98% kobiet potwierdza, że testowany antyperspirant spełnił ich oczekiwania.

Nowy antyperspirant Dove – wydajny i wygodny?

Aż 100 % testerek doceniło formułę Compressed. Co to takiego? Antyperspirant Dove Compressed Original 75 ml wystarcza na tak samo długo, jak klasyczna puszka o pojemności 150 ml - wszystko dzięki technologii compressed. To dlatego ponad 94% testerek przyznaje, że zamieniłoby dotychczasowe antyperspiranty Dove w standardowym opakowaniu na przetestowaną nowość!

Idealny na podróże - mały format ta sama wydajność. Zawartość balsamu łagodzi podrażnienia po goleniu. Antyperspirant ma bardzo przyjemny zapach oraz zapobiega potliwości. Świeżość przez cały dzień oraz pielęgnacja - polecam. - mówi Myxlife1

Małe, poręczne opakowanie, świetna ochrona na długo delikatny i przyjemny zapach. Jestem bardzo zadowolona! Antyperspirant zostanie ze mną na bardzo długo. Polecam! - ocenia djagacia

Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml – jak radzi sobie z potem?

97,48% testerek przyznało, że antyperspirant spełnił ich oczekiwania dotyczące ochrony przed potem i przykrym zapachem.

Nowy Dove zachwycił mnie nie tylko swoim funkcjonalnym, poręcznym opakowaniem, ładnym designem ale także bardzo subtelnym zapachem. Szybkość wysychania na skórze jest kolejnym dodatkowym atutem. Najważniejszym aspektem jest jednak skuteczność działania. Nie czułam nadmiernego potu ani nieprzyjemnego zapachu, nie pojawiają się także plamy na ubraniach, więc jestem jak najbardziej zadowolona. - przyznaje violetmintmoon

Czy testowany antyperspirant chroni skórę pod pachami?

Zdecydowanie tak. Do tego nie podrażnia i pięknie pachnie. Prawie 95% kobiet potwierdziło, że antyperspirant Dove pomaga zredukować podrażnienia skóry pod pachami spowodowane goleniem. Do tego pielęgnuje delikatną skórę pod pachami. To dlatego ponad 96,64% testerek uważa, że antyperspirant Dove, dzięki zawartości ¼ kremu nawilżającego zapewnia niezwykłą miękkość i gładkość skóry pod pachami.

Markę Dove znam i lubię od dawna, sama formuła antyperspirantu oraz jego działanie nie jest dla mnie nowością, ponieważ używałam go wielokrotnie - doskonale chroni i subtelnie pielęgnuje skórę pod pachami, dzięki temu nie martwią mnie już podrażniania. Najbardziej oczywiście spodobało mi się nowe, poręczne opakowanie, jest tak malutkie (przy tym równie wydajne), że spokojnie mogę zabrać je do torebki czy na siłownię, oszczędzając miejsce. - mówi Agatulina

Antyperspirant, który dba o środowisko?

Wszystkie testerki doceniły poręczne opakowanie antyperspirantu. A aż 116 z 119 testujących kobiet przyznaje, że jest dla nich ważne, że dzięki wyborowi Dove Compressed przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Najbardziej spodobał mi się zapach i że nie podrażnia po goleniu. Delikatność i zapach sprawia, że czuję się świeżo i pachnąco przez cały dzień, a małe poręczne opakowanie zmieści się nawet w najmniejszej torebce i dzięki temu chronię środowisko. Jestem bardzo zadowolona z testowania. Godny polecenia i zostanie ze mną na zawsze. - przyznaje Naticzka

Czy testerki Polki.pl polecają nowy Dove Compressed Original w aerozolu 75 ml?

Ponad 95% czytelniczek, biorących udział w teście potwierdza, że po przetestowaniu nowości od Dove, zakupiłoby ten produkt ponownie.

Ponad 98% czytelniczek polki.pl, które wzięły udział w teście, przyznaje, że poleciłyby bliskim antyperspirant w formacie Compressed, a także, że w ich torebce znajdzie się miejsce na ten kosmetyk.

Jestem pod wielkim wrażeniem z testowania dezodorantu marki Dove. Likwiduje przykry zapach, działa długo, daje poczucie świeżości na długo. Z pewnością zakupie go ponownie . - ocenia aneta817

jaga1010 | 7 lata temu

Podoba mi się że jest w małym, poręcznym opakowaniu, które można zabrać do torebki. Nie podrażnia też skóry po goleniu. Jednak nie jestem przekonana czy jest on tak wydajny jak większa puszka. Nie jest to zły antyperspirant ale nie nadaje się na upały, gdyż zupełnie nie chroni przed potem a tylko przed przykrym zapachem. Na pewno zakupię go jeszcze ale raczej na okres zimowy.

kanapka87 | 7 lata temu

Dove Compressed to niewielki rozmiar- wielkie możliwości.

Antyperspirant zdecydowanie przerósł moje oczekiwania.

Zakupiłam jedną sztukę do torebki- dzięki temu mój zdecydowany numer 1 jest ze mną w każdym miejscu, w każdej sytuacji.

Zabiorę go ze sobą na zbliżające się wesele-dzięki temu będę pewna swojej "świeżości" podczas tańców-połamańców.

Smoczyca87 | 7 lata temu

Bardzo fajny antyperspirant, który jest niewielki i poręczny, dzięki czemu mieści się w damskiej torebce.

Zapewnia mi świeżość i przyjemny, delikatny kremowy zapach, który utrzymuje się przez wiele godzin. Pachy są gładkie, nawilżone, a odzież bezpieczna, ponieważ nie pozostawia białych plam. Można stosować od razu po goleniu, ponieważ nie podrażnia skóry. Sprawdza się również podczas aktywności fizycznych. Pomimo małego opakowania antyperspirant jest bardzo wydajny i nie kosztuje dużo. To mój ulubiony antyperspirant, serdecznie polecam:) Dove panalpinka1 | 7 lata temu

Niejednokrotnie zdarzało mi się, że w ciągu dnia mój antyperspirant użyty z rana tracił na skuteczności. Z reguły butelki antyperspirantów są duże i nie mieszczą się w torebce. Dzięki Dove Compressed mogę go wrzucić do torebki i mieć go zawsze ze sobą. Jest lekki, wiec nie obciąża torebki, ale za to skuteczny jak duża wersja. Cieszę się, ze odkryłam ten mały rodzaj, bo ułatwi mi życie j sprawi, ze będę się czuła bardziej komfortowo za dnia.

Miramma | 7 lata temu

Najfajniejszy w tym produkcie był jego rozmiar. Oprócz tego znane mi już dobrze działanie tego antyperspirantu. Było mi łatwo zabrać go ze sobą i ratować się w te gorące dni, pasował nawet do najmniejszej torebki. Na pewno kupię go ponownie i będę polecała znajomym, bo nie ma na rynku tak małego, a jednocześnie wydajnego antyperspirantu. No i ten zapach...:)

agusiaczek1997 | 7 lata temu

Małe opakowanie które można wszędzie zabrać ze sobą, jest niepozorne z super właściwościami. zapach i ochrona przed potem i brzydkim zapachem działa w 100 % przez cały dzień po użyciu antyperspirantu, czułam się bardzo komfortowo, nawet podczas treningu na siłowni nie czułam brzydkiego zapachu i pot nie był tak uciążliwy, poleciłabym każdej aktywnej kobiecie ten dezodorant

agata8142 | 7 lata temu

Dove Compressed w nowym opakowaniu mieści się w mojej torebce, bo zajmuje mało miejsca i niewiele waży, dlatego zawsze mogę go ze sobą zabrać. Skutecznie neutralizuje przykry zapach i zapobiega nadmierne,u poceniu w ciągu dnia. Za każdym razem po jego użyciu czuję się świeżo i nie martwię się, że w stresujących sytuacjach pojawią się nieestetyczne plamy na ubraniu. Jest świetny!

Niunka142 | 7 lata temu

Najbardziej w Dave Compressed podobało mi sie to że jest delikatny ma małe opakowanie no i ten subtelny zapach. Brak podrażnień to jest to co lubię najbardziej i ten zmysłowy zapach tego szukałam od dawna. Komfort fizyczny połączony z komfortem psychiczny to rewelacja za jaką każdy w dzisiejszych czasach podąża . Teraz mam swój ulubiony poręczny dezodorant który mogę polecić z czystym sumieniem .

Malpiszon25 | 7 lata temu

Przede wszystkim poręcze opakowanie ,piękny zapach który sprawia że czuje się świeżo przez cały dzień ,idealny zapach który sprawia że chce się go kupować ,dove spełnił moje oczekiwania w 100 procentach,napewno zawsze będzie miał miejsce w mojej torebce ,zajmuje bardzo mało miejsca i jest idealny dla kazdej kobiety ceniącej sobie wygodę ,dove to od dziś mój numer jeden i chętnie polecę go swoim przyjaciółką

emilia.kurkis | 7 lata temu

Bardzo spodobała mi się mała pojemność produktu. Wygodna możliwość zabrania dezodoranty ze sobą do torebki, dzięki małemu opakowaniu. Dove daje dobrą ochrone przed potem i pozostawia skórę suchą i świeżą a jednocześnie delikatną skórę pod pachami. Produkt od Dove ema delikatny i ładny zapach. W porównaniu do innych używanych przeze mnie dezodorantow Dove jest najlepszy.

ataga139 | 7 lata temu

Świeży zapach i skuteczne działanie przed potem. Do tego skora nie jest podrazniona i mila w dotyku. Male opakowanie idealnie pasuje do torebki czy plecaka. Przy okazji dba sie o srodowisko. Antyprespirant dove spełnił moje oczekiwania. Myślę ze zostanie w mojej torebce na dłużej i zastąpi mój dotychczasowy antyprespirant. Poleciłam go moim przyjaciółkom bo jest tego wart

l4m3rk4 | 7 lata temu

Najbardziej w Dove Compressed podobał mi sie efekt wypielęgnowanej, delikatnej skóry po użyciu oraz rozmiar, dzięki któremu mogę mieć go zawsze przy sobie nawet w małej torebce. Świetnie radzi sobie z problemem pocenia - czyli spełnia wszystkie wymagane funkcje. Dlatego też zdecydowanie polecę go swoim znajomym i bliskim.

PS. Fenomenalne opakowanie produktu testowego.

renja5 | 7 lata temu

Najbardziej ujęła mnie pojemność i ukochany, czysty i piękny zapach dove. Dosłownie czułam jak nim pachnę. Skóra pod pachami nie piekła mnie po zastosowaniu, czułam delikatną pielęgnację, nie wysusza skóry. Pojemność do torebki sprawdziła się idealnie, od teraz mam dezodorant w formie aerozolu zawsze w torebce, wcześniej nosiłam dezodorant w sztyfcie za którego forma nie przepadam. Dove polecam każdemu.

karolina165 | 7 lata temu

Jego wielkość - szczególnie teraz w okresie wakacyjnym gdzie wyjazdów jest mnóstwo zarówno za miasto jak i te dłuższe .dla mnie też jest super sam jego delikatny zapach .nie zostawia białych śladów .jest to produkt świetnie zaprojektowany z myślą o tym by dac duże poczucie świeżości i komfortu a dodatkowo nie zajmuje zbyt wiele miejsca w walizce podczas wakacyjnych wyjazdów

Beata18 | 7 lata temu

Zapach i to ze puszka jest taka mala.Mozna zabrać ja do torebki i nie zajmuje dużo miejsca.Jest skuteczny ale największym plusem dla mnie jest zapach. Jeśli przy okazji mogę przyczynić się do ochrony środowiska to jestem bardzo zadowolona.Mysle ze kupię ponownie i z pewnością będę polecać. Nie orientowałem się jeszcze co do ceny ale myśle ze będzie przystepna

aniajania | 7 lata temu

Jest mały i wszędzie się zmieści, nawet do małej torebki. Do tego zapach mydła, mój ulubiony. Super chroni przed potem i długo trzyma zapach. Do tego podoba mi się, że nawilża skórę pod pachami. Ma bardzo ładne opakowanie, które rzuca się w oczy. Na pewno będę go kupować po skończeniu tego opakowania! Polecam każdej kobiecie, szczególnie tym aktywnym fizycznie, bo jest niezastąpiony przed i po treningu.

Mamuska085 | 7 lata temu

Super że jest taki poręczny i idealnie pasuje do mojej torebki. Dove jest bardzo delikatny dla mojej wrażliwej skóry, sprawia, że moja skóra jest jedwabiście gładka w dotyku, a moje pachy suche. Teraz Dove juz od zawsze będzie przy mnie, a ja polecę go swoim koleżanką - na pewno będą zadowolone! Dove - poręczny, skuteczny i dla każdego kto lubi o siebie zadbać.

roxi133 | 7 lata temu

Na pewno podoba mi się skoncentrowanie produktu w opakowaniu i zachowanie przy tym wydajności a także skuteczności. W końcu zmieszcze antyperspirant w każdej torebce i mogę cieszyć się świeżością w pracy lub na spotkaniu z przyjaciółmi. Dzięki temu mogę zrezygnować z antyperspirantu w kulce, który choć zajmował mało miejsca to zawsze zostawial mokre plamy na ubraniach. Antyperspirant Dove skutecznie chroni przed przykrym zapachem i uczuciem wilgoci. Moja skóra pod pachami nie robi się przy nim sucha ani podrażniona a na ubraniach nie pozostają plamy.

martynakato | 7 lata temu

Antyperspirant spełnia swoją funkcję. Chroni przed poceniem, nie zostawia brzydkich śladów i przyjemnie pachnie. Jego wielkość świetnie nadaje się do torebki. Moje podstawowe oczekiwania zostały spełnione. Ciężko mi stwierdzić czy małe opakowanie zawiera tyle samo produktu co duże, bo być może działa tu nawyk i używam podobnej ilości antyperspirantu co wcześniej.

DeMoniczka | 7 lata temu

Moim zdaniem dezodorant Dove Compressed spełnia wszelkie oczekiwania, a nawet, co jest dosyć ciekawe biorąc pod uwagę specyfikę produktu - dezodorant, wykracza poza znane mi standardy.

Przede wszystkim ma ładny, przyjemny zapach. Jest dosyć trwały, skutecznie chroni przez 12h bardzo aktywnego dnia.

Po drugie, dzięki zawartości kremu nawilżającego nie podrażnia skóry i nadaje jej gładkości. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w okresie wiosennym/wakacyjnym, kiedy często nosze bluzki na ramiączka lub sukienki.

Natomiast to co, jest absolutnym hitem to wielkość i kształt opakowania. Jest bardzo poręczna, zmieści się bez problemu do torebki, można go ze sobą wszędzie zabrać. Zaprojektowany tak, by śmiało go zabierać w podróż samolotem, z powodzeniem przejdzie kontrolę w bagażu podręcznym. Wreszcie nie będę musiała przeszukiwać półek sklepowych by znaleźć odpowiednią pojemność produktu. Warto także, podkreślić, że dezodorant Dove pomimo niestandardowej pojemności 75 ml jest bardzo wydajny.

olans | 7 lata temu

Małe, poręczne opakowanie a kryje w sobie obietnicę zadbanej i pięknie pachnącej skóry pod pachami przez cały dzień. Wiem, co mówię, bo już od pierwszego użycia pokochałam ten kosmetyk. Nikt mi nie wmówi, że dwa dezodoranty dove różnią się tylko pojemnością. Ten pachnie 100 razy lepiej. Jeśli chodzi o ochronę przed potem to również jestem innego zdania. większa wersja nie chroniła tak dobrze. Zresztą co tu dużo pisać.. Rano psikam, cały dzień jestem bardzo aktywna a wieczorem dalej ładnie pachnę i czuję się świeżo i pewnie. Dla mnie rewelacja!!!

Cloudberry | 7 lata temu

Spodobał mi się mały format opakowania i wydajność. Na początku testu miałam wrażenie, że użyłam za dużo produktu (przyzwyczajona do zwykłego formatu), jednak później bez problemu przyzwyczaiłam się do mniejszej ilości produktu. Podoba mi się także odświeżający zapach produktu - działa przez cały dzień. Produkt mimo mniejszego formatu jest co najmniej tak samo skuteczny, jak produktu w 'normalnym' formacie, pozwala mi czuć się świeżo i pewnie przez cały dzień.

paulinaarose15 | 7 lata temu

Uwielbiam zapachy DOVE. Ten antyperspirant bardzo szybko przypał mi do gustu, a format Compressed bardzo ułatwił mi jego użytkowanie. Mogę go zabrać gdziekolwiek chce, mieści się z łatwością do małej torebki. Jestem szczególnie zadowolona z ochrony przed podrażnieniami, dzięki temu produktowi znikły one bardzo szybko. To napewno mój numer 1 wśród antyperspirantów!

mekaari | 7 lata temu

W nowy antyperspirancie Dove Compressed zdecydowanie najbardziej podoba mi się niewielkie, poręczne opakowanie. Do tej pory, jeśli chodzi o mniejsze pojemności, mieliśmy na rynku dostępne tylko miniaturki, ale ich kupowanie nie było opłacalne. Z Dove Compressed jest zupełnie inaczej! Mały antyperspirant mogę zabrać ze sobą wszędzie, a wystarczy mi na tyle, co zwykły antyperspirant.

Skarby | 7 lata temu

Antyeprspirant Dove Compressed to mój niezawodny pogromca potu i przykrego zapachu, wspaniale pielęgnuje delikatną skórę pod pachami, pięknie pachnie, nie podrażnia, nie uczula. Gwarantuje on skuteczną i długotrwałą ochronę przed poceniem się, zapewnia świeżość i komfort przez cały dzień, idealnie nadaje się dla osób uprawiających sport. Podoba mi się w nim to, że regeneruje on podrażnioną po goleniu skórę pod pachami, nie zostawia białych plam na ubraniach i ma mniejsze poręczne opakowanie, co ułatwia jego zabranie wszędzie ze sobą. Dzięki niemu czułam się pewniej, komfortowo i bezpiecznie. Antyperspirant Dove okazał się prawdziwym i niezastąpionym przyjacielem mojej skóry pod pachami, niezawodnym, który daje uczucie świeżości i pewności siebie przez cały dzień. Spełnił on moje oczekiwania. To wspaniałe uczucie mieć takiego przyjaciela skóry, który zawsze wywoła uśmiech na mojej twarzy.

sarah36 | 7 lata temu

najbardziej podobało mi się w Dove Compressed jego formuła,skuteczność,wydajność i delikatny zapach.Małe poręczne opakowanie zmieści się w każdej torebce więc sprawdzi się podczas podróży.Jest wydajny,nie podrażnia skóry i skutecznie chroni przed potem nie pozostawiając śladów na ubraniu.Polecam z całego serca.

aga1825 | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi poręczna wielkość opakowania oraz miły delikatny zapach utrzymujący się dość długo,spełniło to moje oczekiwania.Skóra po użyciu jest miła w dotyku.

Erna | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi się delikatny zapach, który utrzymuje się przez wiele godzin oraz skuteczność ochrony przed potem. Opakowanie jest praktyczne, poręczne i doskonałe do każdej torebki. Jestem zadowolona z antyperspirantu Dove i będę go polecać znajomym i koleżankom.

hellokitty1313 | 7 lata temu

Antyperspirant Dove to kosmetyk, na którego mogę liczyć. Ma delikatny zapach, który utrzymuje się przez dobrych kilka godzin. Antyperspirant jest delikatny dla skóry, nie podrażnia jej i nie uczula. Pod pachami moja skóra jest jedwabiście miękka, gładka, nawilżona. To kosmetyk, który warto mieć w swojej kosmetyczce.

8dada8d | 7 lata temu

Opakowanie! Rewelacyjna wielkość przy maksimum skuteczności. Zdecydowanie opakowanie wygrało i będzie to mój stały pkt podczas zakupów w podróż po górach i pod namiot. Uwielbiam takie wynalazki i udogodnienia.

iwa90 | 7 lata temu

Gdy dostałam antyperspirant do testu najbardziej zaskoczyło mnie opakowanie. Ta mała puszeczka jest bardzo poręczna, lekka i zmieści się do większości torebek. Bardzo wygodnie się ją trzyma podczas aplikacji antyperspirantu. Jestem również zadowolona z samego efektu jaki można uzyskać dzięki temu kosmetykowi. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu oraz pielęgnuje skórę, nie podrażnia jej. Niestety przed potem nie chroni całkowicie, ale na pewno zmniejsza jego wytwarzanie.

aciaz1000 | 7 lata temu

Mała forma dezodorantu oraz kremowa formuła. Mogę go zabrać ze sobą wszędzie i użyć kiedy będę potrzebowała. Szczerze - wcześniej nie zabierałam ze sobą dezodorantów - teraz będę to robić.

Złygusiaczek | 7 lata temu

ladny i delikatny zapach,dobra skutecznosc przeciwpotowa,zminimalizowane,bardzo poreczne opakowanie ktore miesci sie nawet w malych torebkach,nie pozostawia zadnych sladow na ubraniu...zarowno na ciemnym jak i jasnym co jest bardzo wazne gdyz nie niszczy tkanin jak rowniez zapewnia dyskretna ochrone przeciwpotową

Naticzka | 7 lata temu

Najbardziej spodobał mi się zapach i że nie podrażnia po goleniu. Delikatność i zapach sprawia że czuję się świeżo i pachnąco przez cały dzień, a mał poręczne opakowanie zmieści się nawet w najmniejszej torebce i dzięki temu chronię środowisko. Jestem bardzo zadowolona z testowania.Godny polecenia i zostanie ze mną na zawsze.

violetmintmoon@gmail.com | 7 lata temu

Nowy Dove zachwycił mnie nie tylko swoim funkcjonalnym, poręcznym opakowaniem, ładnym designem ale także bardzo subtelnym zapachem. Szybkość wysychania na skórze jest kolejnym dodatkowym atutem. Najważniejszym aspektem jest jednak skuteczność działania. Nie czułam nadmiernego potu ani nieprzyjemnego zapachu, nie pojawiają się także plamy na ubraniach wiec jestem jak najbardziej zadowolona

roleski | 7 lata temu

Wygodne i poręczne opakowania sprawia że można zabrać go nawet do małej torebki. Kolejny plus to wyjątkowa skuteczność ochrony przed nie miłym zapachem.

ewa6767 | 7 lata temu

Ponieważ mam wrażliwą skórę i niestety niektóre dezodoranty ją podrażniają . Dove jest bardzo delikatny i dzięki temu nie mialam po jego użyciu żadnych plam, podrażnień ani skóra mnie nie piekła. Bardzo jestem z niego zadowolona bo jest skuteczny i jednocześnie delikatny dla skóry

perz | 7 lata temu

Super produkt który pozwala na zabranie go w każde miejsce ze sobą :) Świetnie się dawkuje i niczym nie ujmuje większemu opakowaniowi . Będę go na pewno stosować :)

dota_k | 7 lata temu

Fajne jest poręczne małe opakowanie, W razie wyjazdu idealne. Dove ma ładny przyjemny zapach. Po użyciu super uczucie świeżości, jednak nie poradził sobie z moim poceniem cały dzień, dość upalny muszę przyznać. Mam mała torebkę i nie lubię dużo ze sobą nosić, ale może gdybym powtarzała aplikację w ciągu dnia byłoby lepiej .

malatte | 7 lata temu

Ogromny plus to zapach dezodorantu Dove Compressed i jego format. Przyjemnie i łatwo się używa. Opakowanie ładne i funkcjonalne. Posiadam delikatną skóre ale nawet u mnie Dove jej nie podrażnił. Zapach trwały jak najlepsze perfumy! Polecam!

marylka771 | 7 lata temu

Antyperspirant Dove Compressed od pierwszego użycia skradł moje serce. Poręczne, małe opakowanie mieszczące się w każdej, nawet tej niezbyt wielkiej damskiej torebce. Ładny zapach, trwały i delikatny po użyciu. Chroni przed potem a zarazem pielęgnuje skórę pod pachami. Dla mnie nr 1.Z czystym sumieniem polecam!

marys0109 | 7 lata temu

Najbardziej to podoba mi się mała pojemność i że antyperspirant mogę zabrać nawet do mojej małej torebki i że opakowane jest podręczne. Oprócz tego bardzo podoba mi się zapach i mogę stosować antyperspirant po goleniu pach bo ich nie podrażnia

mala4667 | 7 lata temu

Bardzo mi się podoba mniejsze opakowanie, dzięki któremu Dove wszędzie mogę ze sobą zabrać. Oprócz tego delikatny, łagodny zapach który nie przytłumia człowieka bardzo się mi podoba, dezodorant przy dużym wysiłku sprawdza się idealnie, nie czuć przykrego zapachu potu, ale łagodny zapach . Dezodorant nie pozostawia białych śladów na ubraniu przez co komfort jest dużo większy.

justam256 | 7 lata temu

Piękny zapach, oraz małe skoncentrowane opakowanie,sprawia, że nie rozstaje się nawet krok z dove. Uwielbiam go i na pewno go będę kupować. Spełnią moje wszystkiego oczekiwania

kasiorek186 | 7 lata temu

W Dove Compressed podobał mi się zapach, który jest idealny do antypespirntu. Wielkość jego idealna do damskiej torebki, mały i zarazem zgrabny. Na pewno jeszcze to zakupie.

magdawys | 7 lata temu

Dove Compressed to moje prawdziwe odkrycie! Niesamowita moc zamknięta w niewielkim opakowaniu. Dzięki temu mogę go mieć zawsze przy sobie. Zapewnia mi ochronę i świeżość przez cały dzień, a jak wiadomo w takie ciepłe dni jest to ogromnie istotne. Jestem zachwycona Dove Compressed i na pewno zostanie ze mną dłużej :)

patikichi | 7 lata temu

mały poręczny format to jest dla mnie ważne bo często podróżuję i z pewnością będę kupowała tę pomniejszoną wersję. Antyperspirant chroni też doskonale przed potem tak jak wersja pełnowymiarowa. chcę jeszcze sprawdzić czy wystarczy na tak samo długo bo do końca jeszcze trochę zostało w opakowaniu :)

kijanka25 | 7 lata temu

Antyperspirant Dove to idealny sposób na zachowanie świeżości i ochronę przed potem. Forma Compressed powoduje że jest wydajny i mieści się w każdej torebce, idealnie sprawdza się na upalne dni i stanowi dobra ochronę oraz miękkość i gładkość skóry.

Dzięki antyperspirantów Dove czuje się świeżo każdego dnia i nie martwię się o przykre zapachy

Najbardziej podoba mi się to że jest poręczny i dlatego może mi towarzyszyć w każdym wyjściu.

aagnieszkaa1 | 7 lata temu

Dove Compressed zajmuje niewiele miejsca w mojej torebce, dlatego też mogę mieć go zawsze przy sobie. Zapewnia długotrwałą świeżość, jest niezawodny. Poza tym jest to produkt bardziej EKO i zawartość 1/4 kremu nawilżającego jest tutaj plusem.

Anjaa1103 | 7 lata temu

Przyjemny zapach, który idealnie współgra z perfumami, delikatność produktu, nie powodowanie podrażnień, idealna ochrona przed potem i nieestetycznymi plamami na białych koszulach, które noszę w pracy.

Justis | 7 lata temu

Spodobało mi się to, że antyperspirant Dove Compressed jest niewielki i poręczny, dzięki czemu mieści się w damskiej torebce. Po użyciu pachy są nawilżone, suche i co najważniejsze odzież jest bezpieczna – nie pozostawia na niej białych plam. Dostrzegłam też u niego właściwości regenerujące podrażnienia po goleniu. Zapewnia mi świeżość i przyjemny mydlano-kremowy zapach, który nasila się podczas aktywności fizycznej lub w stresujących momentach. Także skutecznie chroni mnie przed potem i nieprzyjemnymi zapachami. Zaś sam zapach jest wyczuwalny bardzo długo. Jednak nie wytrzymuje kontaktu z wodą – po pływaniu w basenie jego magiczna moc - znika. Idealny na wyjazdy. Jest bardzo wydajny. I jak dla mnie jedynym minusem antyperspirantu Dove Compressed jest fakt, że posiada w składzie ALUMINIUM, które wchłania się bezpośrednio do krwi.

arlettax | 7 lata temu

Dove Compressed zachwycił mnie tym, że jego opakowanie jest małe i zmieści się zawsze w mojej torebce. Poza tym uwielbiam zapach antyperspirantu Dove, który jest niezwykle przyjemny i niezmienny od lat. Wydaję mi się, że psikam raz pod każdą pachą i już jestem odświeżona oraz przeciwdziałam potu cały dzień. Jestem zadowolona z testu, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się więcej o antyperspirantach typu compressed.

foka | 7 lata temu

Dove nowe to coś co spełnia moje oczekiwania i zawsze polecę innym aby zakupili ten produkt dlaczego a to właśnie jest pytanie więc mówię oszczędność ,wydajność i przyjazny dla środowiska oto chodzi aby wszystko było tak jak trzeba.Dove to produkt spełnia moje oczekiwania wreszcie wiem co mam .

olmatu87 | 7 lata temu

Przede wszystkim kompaktowe opakowanie. Dzięki temu dezodorant może na stałe zagościć w mojej torebce i poratować w kryzysowych sytuacjach. Bardzo podoba mi się również neutralny zapach - klasyczny, który kojarzy się z marką Dove. Jest bardzo uniwersalny i przyjemny. O skuteczności nie muszę się wypowiadać. Antyperspirant Dove spełnia swoją rolę i skutecznie chroni przed poceniem się.

ninka-26 | 7 lata temu

Dove Compressed ma fajne, małe opakowanie, w sam raz do torebki lub zabrania w podróż. Świetna ochrona przed potem, wydajny, mimo małej pojemności. Skóra pod pachami nie jest podrażniona, można stosować go zaraz po depilacji. Jedyny minus to bardzo mocny zapach, mimo że ładny, to zabija wszelkie perfumy lub się z nimi miesza i czuć tylko Dove. W dużych opakowaniach zapach nie jest aż taki mocny. Ta intensywność zapachu mi bardzo przeszkadzała.

figa100 | 7 lata temu

Nie ukrywam, że w związku z tym, iż jestem stałą użytkowniczką antyperspirantów marki Dove najbardziej przypadło mi do gustu nowe, poręczne opakowanie. Bez trudu mieści się ono w mojej torebce i jest zawsze pod ręką. Oczywiście wysoko oceniam główną funkcje tegoż antyperspirantu, czyli ochronę przed potem i przykrym zapachem. Zapach dla mnie idealny, subtelny i nie drażniący. Nie powoduje uczuleń, zwłaszcza po zastosowaniu go na wydepilowaną właśnie skórę. Zdecydowanie sięgnę po niego kolejny raz. Dziękuję za możliwość przetestowania. Było warto!.

dzwoneczek1 | 7 lata temu

Opakowanie małe, zgrabne, pasuje do torebki i nie zajmuje duzo miejsca, Produkt skuteczny, sprawia, że skóra jest miękka, nie podrażniona, utrzymuje ładny zapach długo. Pielęgnuje naszą skórę pod pachami i długo możemy cieszyć się łagodnym zapachem.

lolek79 | 7 lata temu

Zaraz po rozpakowaniu przesyłki zauroczyła mnie mała butelka antyperspirantu. Wygląda naprawdę słodko :) To sprawia, że bezproblemowo znajduje dla niego miejsce w swojej torebce i chętnie zabieram go ze sobą. Antyperspirant pachnie przepięknie, kremowo i intensywnie. Bardzo długo utrzymuje się na skórze i wyczuwam go nawet po kilkunastu godzinach. Świetnie chroni przed potem, plamami i brzydkim zapachem, nawet podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. Nie zostawia białych/żółtych śladów na ubraniach. Można bez obaw stosować go nawet tuż po depilacji, bo nie podrażnia skóry. Oprócz tego, że świetnie chroni przed potem, jest jednocześnie łagodny dla skóry. Pielęgnuje ją , nawilża, sprawia, że staje się gładka i miękka. Mimo, że opakowanie jest mniejsze nie oznacza to, że antyperspirant jest mniej wydajny. Wręcz przeciwnie, jest wydajny tak samo, jak produkt w standardowym opakowaniu. Z chęcią polecę go przyjaciółkom.

Naturalna06 | 7 lata temu

Najbardziej urzekł mnie zapach. Delikatny, kremowy, nie natarczywy. Pasujący na wiele okazji, a zarazem na wyjsxie do sklepu. Drugi punkt to opakowanie, klasa sama w sobie. Malutkie, poręczne, a pojemność ogromna. Do tego mieszczące się w torebce czy nerce. Super!

aneta817 | 7 lata temu

Jestem pod wielkim wrażeniem z testowania dezodorantu marki Dove. Likwiduje przykry zapach, działa długo ,daje poczucie świeżości na długo z pewnością zakupie go .

maalwinap | 7 lata temu

to że Dove jest mały poreczny i wygodny. Mieści się w kazdym miejscu i w każdej torebce. Swietnie sprawdza sie w warunkach silowni i duzego wysilku fizycznego. A przy tym jegpo piękny standardowy zapach boski

aneta2511 | 7 lata temu

Małe poręczne opakowanie a przede wszystkim chroni mnie przed potem i niemiłym zapachem. Jestem mega zadowolona z jego efektów ochrony przyjemnego zapachu.

asia-575 | 7 lata temu

Bardzo fajny antyperspirant.Spełnił moje oczekiwania w 100% Po pierwsze bardzo fajne i poręczne opakowanie,które bez problemu zmieści się w torebce.Co było dla mnie najważniejsze to to,że nie podrażnia i daje poczucie komfortu.Spełnia swoją funkcję przez wiele godzin,nie ma potrzeby psikania co chwilę;) Tak więc plamy po pocie czy przykry zapach poszedł sobie w zapomnienie.Już nie muszę się martwić i wstydzić-wystarczy użyć Dove :) Zdecydowanie jest to mój numer jeden.Polecam każdemu,kto tylko ma problemy z potliwością i podrażnieniami.

domi199491 | 7 lata temu

Sprawdza się ;)

Antyperspirant ma przyjemny, delikatny zapach i dość długo się utrzymuje. Dezodorant na co dzień, jak i podczas wysiłku fizycznego dobrze się sprawdza. Antyperspiranty ma ładne, poręczne opakowania i niezawodny atomizer. Jest wydajny i dostępny niemal w każdym sklepie kosmetycznym. Nie podrażnia skóry, nawet użyty od razu po depilacji. Skóra pod pachami jest miękka i gładka.

ZALETY:

+ zapach

+ ochrona

+ nie podrażnia

+ nie uczula

+ nawilża skórę

+ cena

annacholewa | 7 lata temu

W Dove Compressed najbardziej spodobało mi się to, że ma ten sam zapach, tą samą skuteczność i starcza na tak samo długo co większe opakowanie, a zajmuje mniej miejsca w torebce.

martus2803 | 7 lata temu

Dezodorant ma bardzo fajne, malutkie opakowanie które zmieści się w każdej torebce i można go zabrać ze sobą wszędzie. Poza tym bardzo dobrze chroni przed poceniem się i nieprzyjemnym zapachem. Powiem szczerze, że jest o wiele skuteczniejszy niż dotychczas stosowany przeze mnie dezidorant w kulce. Dzieki nowemu Dove czułam się swiezi i czysto przez cały dzień.

dabek1234 | 7 lata temu

Zapach,poręczne opakowanie. Szata graficzna bardzo ładna! Ideał pod każdym względem! Starcza na dlugi czas,nawet jak pryskam sie nim codziennie .Polecam każdemu!

pd853 | 7 lata temu

W Dove Compressed najbardziej podobał mi się zapach antyperspirantu, a także to, że nie podrażnia on skóry po goleniul. Co do małego opakowania, no cóż, wygodne, ale trzeba się przyzwyczaić, żeby mniej używać.

kwiszniewska73 | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi sie to że opakowanie jest male i poreczne wiec miesci sie nawet do torebki kopertówki. Nie podraznia skory co dla mnie jest bardzo wazne. Napewno zmienie na Dove Compressed. ;)

kadyya | 7 lata temu

Antyperspirant Dove bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Ma poręczne wygodne opakowanie, które zmieści się w każdej torebce. Na plus jest również fakt iż bardzo szybko się wchłania w skórę co nie zawsze zdarzało mi się przy antyperspirantach w sprayu i rzeczywiście skóra pod pachami jest jakby milsza w dotyku :)

Powodem dla którego sięgne po niego na następnych zakupach w drogerii jest zdecydowanie fakt, iż po powrocie z pracy do domu w dalszym ciągu czuję delikatny zapach antyperspirantu i czuję się po prostu świeżo :) zdecydowanie POLECAM

Hey_lovely | 7 lata temu

Jestem zachwycona tym, że tak duża pojemność została wpakowana w tak mały dezodorant. Zawsze zabieram go ze sobą, bo łatwo mieści się w torebce. A zapach? Uwielbiam klasyczny zapach produktów Dove, więc tym razem też się nie zawiodłam. Jest piękny i delikatny. Wad nie znaleziono. :)

Emilia_7 | 7 lata temu

Poręczny i niezawodny! Przetestowałam go ostatnio na weselu kiedy to najbardziej był potrzebny i strasznie spodobało mi się to, że zmieścił się do mojej torebki. Mały, ale jak dla mnie się sprawdza i powinno być coraz więcej takich kosmetyków. ;-)

hostessadorota | 7 lata temu

Długie działanie.pelna ochrona przed potem i zapachem. Poręczne opakowanie.takie które mieści się w każdej damskiej torebce. . duża zaletą jest pielęgnacja skóry pod pachami po depilacji.. nie podrażnia skóry.. nie zawiera alkoholu...to jest dodatkowy walor.

monicitia | 7 lata temu

+Mała podręczna forma pasująca do każdej torebki

+Bardzo świeży przyjemny zapach

+skuteczność ochrony przed potem

+skład nie powodujący wysuszania skóry

armidala | 7 lata temu

W Dove Compressed uwiódł mnie przede wszystkim delikatny i subtelny zapach. Wielkość pojemnika jest ogromną zaletą produktu, ponieważ zajmuje sporo mniej miejsca, niż konkurencja - a My kobiety dobrze wiemy jak ważne jest by kosmetyk był nie wielki a jego działanie ogromne :) Dove nie podrażnia, skóra jest odpowiednio zabezpieczona przed poceniem i nie przyjemnym zapachem. Polecam w 100% :)

foxium | 7 lata temu

Dove Compressed to przede wszystkim kosmetyk w małym rozmiarze, dzięki czemu mogę go zawsze mieć przy sobie. Jest to antyperspirant , który pielęgnuje moją skórę, koi i łagodzi podrażnienia po goleniu. Podoba mi sie równiez jego zapach.

ElzbietaD | 7 lata temu

Dla mnie spodobało się poręczne opakowanie. oraz kobieca grafika na opakowaniu. Rozpylany produkt jest delikatny dla skóry i ładny kremowy zapach. Zapach identyczny jak moja kostka myjąca podczas kąpieli.Wyraźnie wyczuwalny zapach kremu,a produkt jest wytrzymały pod względem wyjścia do znajomych i jazdy pod wieczór na rowerze. Moje ciało utrzymuje się świeżo i sama czuję świeży zapach na swojej skórze.

olaa1188 | 7 lata temu

Dzięki małemu poręcznemu opakowaniu można to zabrać wszędzie :-) oczywiście spodobał mi się również piękny zapach :-) na pewno za gości u mnie na długo i z przyjemnością polecę to swoim znajomym ;-)

nelika | 7 lata temu

Jego kompaktowosc i wydajnosc. Dzialanie juz znalam wczesniej, nie bylo wiec dla mnie zaskoczeniem, ze doskonale nawilza i chroni moja skore przed potem. Zapach z najwyzszej polki, @

MadameButterfly | 7 lata temu

Delikatny zapach, idealna pojemność, rozmiar dopasowany do torebki. Mogę zawsze zabrać dezodorant ze sobą. Moje pachy nie są podrażnione nawet po goleniu.

Magdalena8903 | 7 lata temu

Najbardziej w Dove Compressed podoba mi sie male opkowanie ktore zmiesci sie nawet do malej listonoszki. Jest bardzo wydajne, wystarczy tylko troche aby miec idpowiednia ochrone. Jedyne do czego sie przyczepie to zapach, jak dla mnie za bardzo mydlany.

ibonka1 | 7 lata temu

W Dove Compressed najbardziej podobało mi się długotrwałe działanie. Po nałożeniu antypespirantu na ogoloną skórę nie odczułam żadnego szczypania, swędzenia czy podrażnienia. Produkt spełnił moje oczekiwania i z godnością mogę go polecić innym kobietom.

jwyszka | 7 lata temu

Zapach ten jest dość delikatny i subtelny. Bardzo dobrze chroni przed potem i brzydkim zapachem i nawet mimo dużego wysiłku fizycznego. Antyperspirant jest jednocześnie bardzo delikatny dla skóry i nie podrażnia jej, nawet tuż po depilacji. Produkt ten nie pozostawia żółtych śladów na białych tkaninach i białych smug na czarnych ubraniach. Polecam wszystkim zarówno przy mniejszej aktywności jak i sportowcom. Super produkt!

Mercy27 | 7 lata temu

Najbardziej w Dove Compressed podobał mi się kremowy i delikatny zapach, jeszcze nigdy dotąd nie spotkałam takiego w żadnym antyperspirantcie. No i oczywiście poręczna forma, która zmieści się do torebki. Super

karola2308 | 7 lata temu

Format mini, super opcja, byłam zaskoczona gdy otworzyłam paczkę, miniaturka jest super, bardzo mi się spodobała, na pewno powiem o jej istnieniu znajomym

swita77 | 7 lata temu

Kompaktowa forma antyperspirantu to idealne rozwiązanie dla tych pań, które mają mało w miejsca w torebce czy sportowej torbie;) Jeśli chodzi o wydajność ta wersja w niczym nie ustępuje standardowym produktom. Do zalet zaliczam również delikatny zapach i ochronę przed intensywnym poceniem.

patka9002 | 7 lata temu

Zdecydowanie zapach i maksymalna ochrona. To jest to co wywarło na mnie ogromne wrażenie. Poza tym poręczna ,,butelka"też jest jak najbardziej na plus.

76cb37155987164540da977ac4f877696c516101 | 7 lata temu

Rozmiar,mały poręczny,mam go przy sobie w każdej sytuacji

Wystarcza na tak samo długo jak klasyczny dezodorant

Łagodzi podrażnienia po depilacji z którymi mam niestety problem

kasiadrozdz | 7 lata temu

Zdecydowanie najbardziej spodobało mi się małe, podręczne i praktyczne opakowanie antyperspirantu. Teraz mogę zawsze go mieć przy sobie bo zajmuje mało miejsca.

polkasmieszka | 7 lata temu

Wszystko , ale najbardziej to , mogę naprawdę długo czuć się świetnie - po prostu bez przerwy sam komfort . Dla mnie pierwsza klasa :) - dziękuję za możliwość testowania :) .

krysiao | 7 lata temu

Opakowanie kolorystycznie bardzo ładne, kształt idealny-dobrze się go trzyma w użyciu. Skuteczny, przyjemny zapach, nie podrażnia, nie uczula, bardzo wydajny mimo mniejszej pojemności, nie odbarwia ubrań.

Monika90916 | 7 lata temu

Podoba mi się zapach który jest bardzo odświeżający i delikatny. Bardzo przypadl mi do gustu rozmiar antyperspirantu, ponieważ bez problemu mieści się w torebce.

wioleta252 | 7 lata temu

Najbardziej podoba mi sie zapach,utrzymuje świezosc przez cały dzien

Mała pojemnosc pozwala zabrać go ze sobą gdzie tylko sie chce,trwałość jaka ma jest dla mnie rewelacyjna.

Napewno zostanie u mnie,a także znajome I przyjaciółki chetnie go zakupią

lucy1983 | 7 lata temu

Wielkość - jestem pod wrażeniem - naprawdę mam na ten Dove miejsce w torebce; dopasowane do mnie pielęgnacyjne właściwości - nie mam podrażnień, utrzymuję delikatną i aksamitną skórę, śladów na ubraniu też nie zauważyłam, a zapach typowy dla Dove dopełnia mojego zadowolenia. Mam nadzieję, że posłuży mi tak samo długo, jak nieskompresowany Dove. Polecam wypróbować!

koszalinszukam@wp.pl | 7 lata temu

Klasyczny zapach Dove,to ze idealnie miesci sie w torebce ,ładne opakowanie,to ze po jego użyciu nie szczypie wydepilowana skóra pod pachami,efekt nawlizenia .

Nierealnie | 7 lata temu

W Dave Compressed najbardziej podobało mi się poręczne opakowanie, które zmieści się do każdej damskiej torebki, a także nawilżenie i brak brzydkiego zapachu.

cimelek | 7 lata temu

Piękny zapach,który utrzymuje się długo.Poręczne małe opakowanie w sam raz do damskiej torebki.Skutecznie zwalcza przykry zapach,nie podraźnia skóry.

bella169 | 7 lata temu

Zapach to strzał w dziesiątkę -niezawodzona klasyka . Trwałość to też wielki atut :) A opakowanie które mieści się nawet w malutkiej torebce to dodatkowy plus

justynka951 | 7 lata temu

Dove Compressed to ochrona i delikatny zapach. Nawilża, pielęgnuje, chroni przed potem i przykrym zapachem. To rozmiar idealny do torebki. Dotychczas częściej używałam antyperspiranty w kulce, ten antyperspirant przekonał mnie do sprayu.

hizabela | 7 lata temu

Antyperspirant Dove Compressed przypadł mi do gustu. Małe, lekkie opakowanie wszędzie się mieści, jest poręczne i można go używa w każdej chwili, gdy przyjdzie na to potrzeba. Zapach jest przyjemny. Kosmetyk nie podrażnia mojej skóry, nie uczula, zapobiega nadmiernemu poceniu nawet w stresujących momentach jak i wtedy, gdy uprawiam sport. Dove ma wiele zalet, które mnie urzekły i jestem jego fanką. Zakupiłam dwa opakowania dla córek. Na pewno jeszcze nie raz go kupię dla siebie jak i rodziny.

carola2286 | 7 lata temu

Napewno plusem jest to ze ma małą fajna buteleczke ktora zmiesci sie w kazda damska torebke,po drugie ma piekny designe no i sliczny zapach wyruzniajacy sie sposrod innych antyperspirantów,no i jest mega skuteczny jesli chodzi o ochrone przed potem czulam sie swiezo i komfortowo przez cały dzień.

Gośka19 | 7 lata temu

Jestem zachwycona testowanym dezodorantem.Ma przyjemny świeży zapach , który bardzo mnie odpowiada.

Doskonały do ochrony i zapewnienia świeżości szczególnie w upalne dni kiedy ten produkt był przezemnie testowany.Dla mnie rewelacja.Dziękuję za możliwość przetestowania dezodorant Dove.Sprawił mnie wiele radości i już wiem co kupię , żeby najlepiej korzystać z super ochrony.

beatars | 7 lata temu

Zapach piękny, trwałość super nawet przy obecnych upałach, małe opakowanie nadaje się do torebki i jest ze mną wszędzie. ¼ kremu nawilżającego nadaje miękkość i gładkość skóry, nie ma żadnych podrażnień, nawet gdy stosuje się antyperspirant zaraz po goleniu. Kosmetyk rewelacyjny, zapewniający komfort i godny polecenia.

roxy89 | 7 lata temu

Przede wszystkim zapach, jest świeży, odświeżający i delikatny.. Krem nawilżający nadaje skórze rzeczywiście miękkość i gładkość pod pachami. Mniejszy format idealny jest na wyjścia , super mieści się w torebce i nie zajmuje dużo miejsca. Z przyjemnością polecę znajomym.

agatulina | 7 lata temu

Markę Dove znam i lubię od dawna, sama formuła antyperspirantu oraz jego działanie nie jest dla mnie nowością, ponieważ używałam go wielokrotnie - doskonale chroni i subtelnie pielęgnuje skórę pod pachami, dzięki temu nie martwią mnie już podrażniania. Najbardziej oczywiście spodobało mi się nowe, poręczne opakowanie, jest tak malutkie (przy tym równie wydajne), że spokojnie mogę zabrać je do torebki czy na siłownię oszczędzając miejsce.

basiamiecz715 | 7 lata temu

Idealny do torebki.Świetnie sprawdza się do skóry wrażliwej,zapewnia 24 godz.ochronę,łagodzi podrażnienia.Można stosować go bezpośrednio po goleniu,hamuje proces pocenia i rozwój bakterii,które sa przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu.Zapewnia długotrwałą świeżość.

pchelka1979 | 7 lata temu

Mały poręczny sliczny delikatny zapach nawet po goleniu pod pachami nie podrażnia skóry zachwyca skutecznośćią przed potem nie pozostawia plam na ubraniach

CzarnaaE | 7 lata temu

Produkt ma przyciągającą szatę graficzną to pierwsze co spodobało mi się, gdy go otrzymałam do testów. Bardzo poręczne opakowanie idealne do torebki . Zapach bardzo przypadł mi do gustu, nie jest aż tak bardzo intensywny, czym staje się bardzo przyjemny. Kosmetyk zdał obietnice producenta . Zacznijmy może od tego , że produkt posiada piękny zapach, cudowna szata graficzną jak wspominałam wcześniej , bardzo spodobał mi się efekt, po którym jest nie występują plamy na ubraniach, mimo malutkiej buteleczki jest wydajny i to duży plus, bo można zaoszczędzić .Sięgnę po ten produkt pewnie wiele razy , jestem zachwycona i chętnie mogę go polecić każdemu :)

LoveVarsovie | 7 lata temu

Podoba mi się mały spray, który ma tak niesamowitą wydajność. Idealny do torebki, zwłaszcza w takie upały, gdzie miło się odświeżyć w trakcie dnia.

nyatta | 7 lata temu

Mini-opakowanie dezodorantu to coś na co czekałam! Mieści się w torebce, dlatego zawsze mam go pod ręką. Do gustu przypadł mi również świeży zapach, który utrzymuje się naprawdę długo! Jestem zadowolona, że ten mini-dezodorant nie ma duszących substancji, które występują w niektórych antyperspirantach.

akubisia | 7 lata temu

Nowy Dove Compressed łączy w sobie piękny zapach, mega skuteczność z małym opakowaniem które idealnie mieści się w mojej torebce. Według mnie jest to najlepszy produkt z dotychczas stosowanych przeze mnie.

agnieszkasc | 7 lata temu

zapach,nie zostawia plam,jest poręczny,zmieści się w każdej torebce,noszę zawsze ze sobą wszędzie,kupię napewno jeszcze ten dezodorant,zapach mi bardzo odpowiada,a także pojemność

asitkax3 | 7 lata temu

W antyperspirancie Dove Compressed najbardziej spodobało mi się rozmiar opakowania, który o wiele bardziej zachęca do noszenia produktu w torebce. Opakowanie jest mega poręczne i wygodne, idealnie sprawdza się nawet w ekstremalnych warunkach.

kusjoanna.95 | 7 lata temu

Delikatność i długo utrzymujący się zapach.zapach utrzymuje się przez cały dzień, co jest dla mnie ważne. Oraz ma mała poręczna buteleczke która mogę zabrać wszędzie ze sobą.

nulkaa22 | 7 lata temu

Najbardziej spodobała mi się wielkość antyperspirantu. Mogę spokojnie zmieścić go w każdej torebce i zawsze mieć na wyciągnięcie ręki. Poza tym spodobała mi się jego niezawodność. Jestem osobą aktywną i przekonałam się, że na ten antyperspirant zawsze mogę liczyć. Oceniam 6 na 6

m4dziara | 7 lata temu

Bardzo podoba mi sie rozmiar butelki, zmiesci sie wszedzie.Nie zawiodlam sie na zapachu Dove,to znak rozpoznawczy marki.Dziala bardzo skutecznie i chroni przed poceniem, zapewnia nawilzanie i dba o skore moich pach. na pewno polece go swojej przyjaciolce i mamie:)

djagacia | 7 lata temu

Male poreczne opakowanie swietna ochrona na długo delikatny i przyjemny zapach. Jestem bardzo zadowolona! Done Compressed zostanie ze mną na bardzo długo. Polecam

Myxlife1 | 7 lata temu

Idealny na podróże- mały format ta sama wydajność. Zawartość balsamu łagodzi podrażnienia po goleniu. Antyperspirant ma bardzo przyjemny zapach oraz zapobiega potliwości. Świeżość przez cały dzień oraz pielęgnacja- polecam.

Martyna037 | 7 lata temu

To ze jest mały,poręczny i oczywiście skuteczny.Uprawiajac codziennie sport ,bardzo pomógł mi w trudnosciach jakie powstaja na skutek wysiłku .Polecam