Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z wiśniami to pyszne musli w postaci poręcznego batonika, który smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Kiedy nie masz czasu na tradycyjne śniadanie, warto sięgnąć po Nestlé Musli z wiśniami i cieszyć się pożywną i smaczną przekąską w każdym miejscu. Baton śniadaniowy z wiśniami to bogactwo płatków owsianych i naturalnych smaków owocowych. Nie zawiera natomiast utwardzonych tłuszczów ani olejów.

99% RECENZENTEK UWAŻA, ŻE BATON NESTLÉ MUSLI Z WIŚNIAMI TO DOBRA PROPOZYCJA NA DRUGIE ŚNIADANIE

Wyniki testu batonów zbożowych Nestlé Musli z wiśniami

Płatki śniadaniowe z wiśniami w formie poręcznego batonika to pyszna przekąska śniadaniowa. Baton zbożowy można zabrać ze sobą na drugie śniadanie do pracy, do szkoły lub na wycieczkę. Łatwo zaspokoi głód, dostarczając zdrowego błonnika. Nasze Recenzentki wypróbowały batony Nestlé Musli z wiśniami i dały im bardzo wysokie oceny!

Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé Musli z wiśniami jest smaczny – poznaj opinie Recenzentek

Na to pytanie „Tak” i „Raczej tak” odpowiedziało ponad 98% testujących. Smak i aromat dojrzałych wiśni z pewnością sprawia, że chętnie po zbożową przekąskę śniadaniową sięgają wielbiciele kwaśnych owoców, które doskonale równoważą słodycz płatków musli.

Bardzo fajne połączenie owoców wiśni i żurawiny z pożywnymi płatkami owsianymi. Idealny na szybkie drugie śniadanie. Smak zawartych wiśni daje mi pozytywnego kopniaka do działania – Angela88_88

Baton śniadaniowy Nestlé Musli jest pożywny - jak oceniają go Recenzentki?

Z tym stwierdzeniem zgodziło się prawie 98% testujących. Niewielka przekąska w formie batonika skutecznie zaspokaja głód w porze drugiego śniadania lub może być świetnym uzupełnieniem pełnego posiłku. Dostarcza organizmowi błonnika pochodzącego z pełnego ziarna, co doceniły nasze Recenzentki.

Pyszna przekąska, zawierająca pożywne źródło błonnika oraz zboża, dzięki czemu w dostarczamy wszystkich potrzebnych składników, przede wszystkim zdrowych i bez zbędnych sztucznych barwników. Superdodatek w postaci owoców, jakimi są pyszne wiśnie (…) – feemale.

Baton Nestlé Musli z wiśniami to szybka i wygodna przekąska

Taka opinię wyrażają pawie wszystkie Recenzentki, czyli ponad 99%. Płatki w wygodnej formie batonika można zjeść bez kłopotu w każdym miejscu, gdziekolwiek się znajdziemy.

Baton z wiśniami jest doskonały w smaku i można zabrać go wszędzie, super sprawa gdy nie mamy czasu na drugie śniadanie w pracy, w szkole czy aucie. Bardzo szybko zaspokaja uczucie głodu na długi czas – Mrs. Famess

Jak Recenzentki oceniają inne batony Nestlé Musli?

Nasze recenzentki otrzymały do testowania również batony śniadaniowe Nestlé Musli z dodatkiem truskawek, czekolady i czekolady z bananami. 99% z nich uznało, że wszystkie batony zbożowe Nestlé Musli spełniły ich oczekiwania. Tyle samo poleci je znajomym, a niemal 98% sięgnie po nie ponownie.

Uważam, że batony Nestlé Musli to bardzo dobra alternatywa śniadania w zamian zwykłej kanapki. Sprawdzają się one jako zdrowe i smaczne uzupełnienie diety w błonnik pokarmowy. Dzięki braku oleju palmowego w składzie można je polecać jako przekąska dla dzieci – Magdalena_18.

Recenzentki wskazały też jednoznacznie, które z cech batonów śniadaniowych Nestlé są dla nich najważniejsze. 3/4 testujących doceniło, że stanowią doskonałe źródło błonnika, a 65% uważa, że istotna jest zawartość pełnego ziarna.

Opinie zebrana na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 190 kobiet w okresie styczeń-luty 2021 r.

Miszkurka | 4 lata temu

Kocham musli

Kocham musli, a to w postaci batonika to już w ogole cudo! Mięciutki, ale i chrupiący zarazem, pyszny, megaskład. Moja ukochana przekąska od dziś!

Aneta_B2 | 4 lata temu

Batonik wiśniowy na przekąskę

Ten z wiśniami akurat najmniej z całej czwórki mi podpasował, jednak nadal bardzo spoko. Wiśnie mocno wyczuwalne, naturalne. Duży plus, że producent nie dowalił oleju palmowego i niepotrzebnych ulepszaczy. Od czasu do czasu myślę, że warto sięgnąć. Super do szkoły dla dziecka i do pracy.

falafelowelove | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Cieszy mnie fakt, że producenci coraz więcej myślą o produktach, które poza byciem słodką przekąską, zwierają też jakieś wartości odżywcze i składniki, które dobroczynnie działają na nasz układ trawienny. Myślę, że te batony musli są doskonałą alternatywą dla słodkich i słonych przekąsek, którymi próbujemy oszukać głód między posiłkami. Wersja z wiśniami sprawdzi się u prawdziwych smakoszy - nie każdy lubi ten smak, ale moim zdaniem w połączeniu z suszoną żurawiną producenci stworzyli bardzo udany duet smakowy.

Marysia5656 | 4 lata temu

Pyszny

Fajny, pożywny batonik! Wersja z wiśniami spoko, mimo że zwykle nie wybieram deserów wiśniowych, tu naprawdę nieźle mi to pasowało. Megafajna przegryzka na spacer czy na szybką przekąskę w pracy. Ja lubię na drugie śniadanie.

edytamisia | 4 lata temu

Batonik z wiśniami jest lekko kwaśny

Mi bardzo smakował ten batonik z wiśniami, ale dzieci powiedziały, że dla nich jest za kwaśny. Może to dlatego, że ma dodatek żurawiny, która jest kwaśna. Ja sobie kupię te batoniki z wiśniami i będę miała w domu jako przekąskę.

BetonowyBlok | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Fajna opcja dla tych, którzy lubią słodycze, ale jednocześnie chcą jeść zdrowo. Nie za duży i nie za mały. Taki w sam raz na mały głód i przekąskę między posiłkami. Wesrja wiśniowa najbardziej mi smakowała - taka konkretna i wyrazista. Super smakuje i pachnie. Na pewno kupię go jeszcze nie raz.

Asiulastasiula | 4 lata temu

Wiśniowy power

Obłendny zapach wiśni i kawałki. Jedyny w swoim rodzaju}przykól uwagę mojego 8 letniego syna który kocha wiśnie i muslli. W naszej rodzinie numer jeden. Treściwy konkretny nie za słodki. Konsystencja idealna.

Pani_M | 4 lata temu

Przekąska na szybko

Batoniki są bardzo dobra opcja między posiłkami ale również w drodze do pracy, na spacer czy do szkoły. Zawierają witaminy oraz są źródłem błonnika.

Verciaa | 4 lata temu

Wpadłam,jak wiśnia w kompot

Opakowanie - cudowne! Smak - nieziemski! Przepadłam...

Totalny hit,smak wiśni idealnie komponuje się z pełnym ziarnem,tutaj nic więcej nie trzeba dodawać,tego trzeba spróbować! Jest fenomenem!

Amer3107 | 4 lata temu

Baton Nestle musli z wiśniami był bardzo smaczny

Baton Nestle musli z wiśniami był bardzo smaczny, słodki ale przyjemnie się go jadło. Super smak, wyrazisty oraz słodki baton. Jestem pod wrażeniem smaku, gdyż nie przedam za wiśniami w batonach. Lecz ten mnie pozytywnie zaskoczył!

baniakielce | 4 lata temu

Baton Nestle Musli to szybkie śniadanko

Batony Nestle Musli super smakują i są szybkim i przede wszystkim zdrowym posiłkiem zastępującym śniadanie można go zjeść w drodze do pracy lub zastąpić nim drożdżówkę do kawy

sylwiunia856 | 4 lata temu

Super

Bardzo dobre batony miękkie pożywne szybką przekąska polecam na wyjście do parku z dziećmi gdzie szybko chce się coś przekąsić przed obiadem

Julcia.ku | 4 lata temu

Prawdziwa wiśnia

Najważniejszą rzeczą o jakiej mogę napisać w tym batonie to jest wyczuwalna prawdziwa wiśnia. Jedząc tego batona można się wręcz przenieść w letni klimat. Skład jak wszystkie batony ma bardzo dobry, bez jakiś zbędnych zapychaczy. Jeśli ktoś lubi wiśnie mogę go w 100% polecić. Mi się smak wydawał lekko kwaskowy, ale może to tylko moja opinia.

frelcia82 | 4 lata temu

Najlepszy jaki jadłam

Smaczny i zdrowy batonik , doskonała alternatywa dla przekąski w ciągu dnia. Batonik z pełnym ziarnem z dodatkiem kawałków wiśni i błonnikiem dla trawienia. Bardzo sycący, daje uczucie pełności ale nie są to puste kalorie.

qmelek | 4 lata temu

Szybka, smaczna przekąska

Smaczne, pożywne, a do tego szybkie - zero przygotowań! Doskonałe źródło błonnika. Wprost idealne na drugie śniadanie. Dają zastrzyk energii na resztę dnia. Chętnie sięgnę po te batoniki jeszcze raz.

Gruba Berta | 4 lata temu

To co dobre niekoniecznie szybko się kończy

Ponieważ bardzo lubię wiśnie liczyłam na ten smak i nie zawiodłam się. Klasyczne połączenie wiśni i czekolady znakomicie komponuje się z chrupiącymi płatkami owsianymi. Z pewnością jeszcze nie raz sięgnę po ten baton w czasie spaceru lub przerwy w pracy, bo po prostu wiem co dobre.

moniskar | 4 lata temu

Wisienka na torcie

Uwielbiam wiśnie, więc ten batonik niezwykle przypadł mi do gustu. Intensywny smak wiśni ukryty w pożywnym batoniku naprawdę robi wrażenie. Po prostu niebo w gębie. Z całą pewnością będę po niego sięgać częściej.

Ola11011992 | 4 lata temu

Wisienka

Bardzo smaczny baton wisniowy.Nie jest zbyt slodki ani zbyt kwasny.Jest w sam raz.Smakowal nawet mojemu dziecku, które nie przepada za płatkami owsianymi co juz jest naprawde na plus jak dla mnie

Mama_i_amelka | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Baton jest smaczny i pożywny, smakuje bardzo dobrze, idealny do szkoły, pracy na drugie śniadanie

Dany smak batona czuć go bardzo. Poleciłabym go innym. Dla dzieci idealny.

arxbella | 4 lata temu

Ciekawe połączenie

Baton Nestle z wiśniami był ciekawą i wcześniej nieznanym mi połączeniem. Raczej staram się unikać produktów z wiśniami, gdyż zazwyczaj smakują starsznie sztucznie. Tutaj miło się zaskoczyłam. Batonik smakował naprawdę rewelacyjnie, a połączenie wiśni z muesli dało naprawdę ciekawe rozwiązanie smakowe. Zaliczył on niestety mały minusik dla mnie, ponieważ był ze wszystkich najbardziej łamliwy i kruchy co sprawiało, że źle się go jadło w biegu.

domi21564 | 4 lata temu

Rewelacyjny baton ! Wisienka na torcie!

Dziękuję za możliwość testowania. Batony są pożywne, bardzo smaczne. Idealne do zjedzenia w drodze do pracy . Smak obłędny. Każdy przypadł mi do gustu. Polecam

andziazakupy | 4 lata temu

Idelana zdrowa przekąska

Baton to idelana przekąska w ciągu dnia, dla mnie drugie śniadanie, albo podwieczorek, ale także awaria gdy zachce się coś słodkiego:) a robisz sobie dietę:) takze mam zawsze w szafce i uwielbiam

Wergiie | 4 lata temu

Nie spodziewałam się , że musli z wiśniami może być takie smaczne

Wiśnia z musli ? Obłędne połączenie ! Ten baton to idealna i bardzo pożywna przekąska , która nie jest nazbyt słodka. Zdecydowanie smak musli dominuje nad wiśnią . Napewno zakupię więcej batonów tego smaku.

moniawp5 | 4 lata temu

Pychotka

Smaczny i zdrowy batonik idealna przekąska w pracy , na spacerze w podróży . Moje dzieci bardzo je lubią i kupujemy je często . Batoniki musli są zdrowe i pożywną przekąską

Magdaavictoria | 4 lata temu

Musli z wiśniami

Baton musli z wiśniami smakował mi, lecz nie jest to mój faworyt, zdrowy i bardzo ładnie zapakowany, smaczny. Polecam każdemu i cieszę się, że mogłam przetestować

Martynka18 | 4 lata temu

Musli z wiśniami

Super smaki lata. Super opcja dla dzieci. Idealnie na drugie śniadanie. Polecam z przyjemnością. Bez sztucznych konserwantów. Pyszne musli. I ładne, przyjemne dla oka opakowanie.

Teserka1988 | 4 lata temu

Śniadanie o smaku wiśni.

Wyważona słodycz z odrobiną kwaskowatej wiśni które tworzą dobrą przekąskę na drugie śniadanie. Płatki owsiane które łączą się w jedną całość. Polecam wszystkim miłośnikom zdrowia.

Irma | 4 lata temu

Wisienkowa rozkosz

Fajne połączenie owoców.. które myślałam ze nie są dodawane do musli a jednak😊smak ciekawy bo jest połączenie kwaskowej wiśni i słodkich płatków... myślę że w sam raz na 2śniadanie nie za słodkie ale dobre..☺nadaje się na posiłek nie na przekaske

Malutkalusia | 4 lata temu

wiśniowe niebo w ustach

Muszę stwierdzić, że jestem mile zaskoczona batonem musli z wiśniami , dawno nie jadłam tak dobrego batonika jak ten, jako mama czwórki dzieci moje życie jest w biegu, często nie mam czasu aby zjeść śniadanie, lub po prostu jest zrobione ale brak czasu aby go jeść, wiadomo ze śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dlatego bardzo się cieszę ze mam wszystko co potrzebuje rano w tym batoniku, mocny zastrzyk energii na poranek , batonik świetnie pasuje do torebki, plecaka czy nawet w samochodzie gdzie rano musze szybko dzieci zawieś do szkoły i przedszkola. bardzo smaczny, polecam

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Dla fanów wiśniowych smaków

Co do smaku batonik ten podszedł mi z całego zestawu najmniej, jednak i tak go polecam. Można go zabrać do szkoły, do pracy, albo po prostu schrupać go w domu. Myślę, że znajdzie on niejednego fana. A to, że jest on chrupki to kolejna zaleta! Polecam

dorota19105 | 4 lata temu

dobra przekąska

Baton sycący i bardzo smaczny, bardzo lubię połączenie słodyczy z nutką kwasowych owoców, wiśnie dobrze współgrają ze słodyczą batonu, a takie połączenie czyni go naprawdę smacznym. Czy to w szkole czy w pracy zawsze warto mieć taki baton w torebce.

Adebicka321 | 4 lata temu

bananowy

Bardzo dobry. Spełnił oczekiwania moje i dzieci z chęcią sięgnie my po niego poraź kolejny

Zdecydowanie polecam

Jestem na tak

kasior_gw | 4 lata temu

Baton Nestle Musli samo zdrowie o smaku wisni

Baton Nestle Musli samo zdrowie o smaku wiśni!! Jeden mały batonki o dużej zawartości smaku, energii oraz wysokiej jakości błonnika. Mala przekąska, która zawiera duza zdrowia!! Idealnie nadaje się do pracy, szkoły badz jako chwila przyjemności.

patrycjaaj1995 | 4 lata temu

Baton Nestle Musli o smaku wiśni

Zdecydowanie polecam baton Musli o smaku wiśniowym. Wyczuwalny jest smak wiśni, nie czuć sztucznych barwników. Idealna przekąska do pracy bądź szkoły. Batony nestle musli stały się moimi ulubionymi zdrowymi batonami. Bogata gama smaków powinna przypaść każdemu do gustu. Polecam je każdemu do spróbowania. Batony nestle musli są zbite i twarde, więc nie nadają się za bardzo dla dzieci w wieku przedszkolnym. Takie słodkie przekąski są niezmiernie ważne w prawidłowym odżywaniu, gdyż są źródłem węglowodanach. Baton polecam również po aktywności fizycznej, które stanowią doładowanie energii dla naszego organizmu. Batony nestle musli o smaku wiśniowym niezmiernie przypadły mi do gustu, na pewno będę je kupować często. Batony te są bardzo sycące oraz wyczuwalny jest ich naturalny aromat, co jest dla mnie osobiście niezmiernie ważne. Również skład batonu zasługuje na uznanie i jest bardzo dobry. Zawsze zwracam uwagę na skład jaki posiada dany baton, gdyż według mnie jest to znacząca kwestia dla ludzi dbających o zdrowy tryb życia.

Nikollip | 4 lata temu

Batonik z wiśniami

Baton ten jest świetny w smaku,połączenie wisni ze zbożem jest w porządku. Swietne połączenie oraz niezwykły smak. Po zjedzeniu batonika czlowiek ma ochote siegnąc po więcej

alicjaaaa | 4 lata temu

Coś pysznego!

Batony to super sprawa na drugie śniadanie kiedy jestem zajęta i nie mam czasu na przygotowanie żadnego posiłku. Są smaczne i nie za słodkie. Jedząc je nie mam wyrzutów sumienia ze zjadłam coś nie zdrowego.

Kasiex93 | 4 lata temu

mała przyjemność

Miałam okazję przetestować ostatnio batonik i muszę stwierdzić, że jest on dobrym rozwiązaniem jak chce się zjeść coś na szybko, np. w pracy. Jest to taka miła przekąska w środku dnia. Smakowo jest dobrze, składowo również. Polecam.

aga_1b | 4 lata temu

Dobra i pożywna przekąska

Batony idealne na szybką i zdrową przekąskę. Smakują zarówno dzieciom jak i dorosłym. Idealne na chwilę przerwy w pracy lub szkole. Doskonałe na drugie śniadanie lub podwieczorek.

maxmarcel121593@gmail.com | 4 lata temu

Wiśniowe love

Kolejne bardzo ciekawe połączenie składników , została tutaj idealnie wydobyta kwaskowatość . Jest to coś dla pasjonatów bardziej kwaśnych smaków , zdecydowanie dałabym tutaj jeszcze więcej tej wiśni .

Aangela3 | 4 lata temu

Wiśniowa sympatia

Jak każdy z batoników jest pożywny i smaczny. Niestety nie mój smak. Jeśli ktoś lubi wiśnie w słodkich przekąskach to polecam z całego serca.

patka333p | 4 lata temu

Jest ok

Ten smak lekko mnie zawiódł. Myślałam ze bardziej będzie czuć wiśnie. Ale generalnie był bardzodobry. Super sprawdzi się jako drugie śniadanie do pracy lub do szkoły. Jest pożywny, a zarazem zdrowy i niskokaloryczny, co jest super.

EPELINA21 | 4 lata temu

Mała przekąska

Batonik Nestle Musli o smaku wiśniowym to świetna mała przekąka. Nie jest kaloryczny, a dostarcza energii. Fajna alternatywa gdy chcę sięgnąć po coś słodkiego. Wiśniowe kawałeczki wraz z musli to świetne połączenie. Chętnie sięgnę po niego ponownie.

alinakaluza | 4 lata temu

pyszny i zdrowy

pyszny baton, zasmakował dzieciom i dorosłym. świetna przekąska na spacerze czy w podróży. lubię też zabierać takie smakowitości do pracy :)

Paulina113m | 4 lata temu

Bardzo pyszny!

Baton z wiśniami bardzo mi zasmakował i mnie zaskoczył! Nie przepadam za tym owocem a w batoniku był on baardzo smaczny! Produkt jest bardzo pożywny. Idealnie zastępuje drugie śniadanie. Super opcja gdy nie ma czasu na zrobienie drugiego śniadania. Owoce w batonie są pyszne !

AgnieszkaSmoll99 | 4 lata temu

Idealny dla dziecka na drugie śniadanie

Baton Nestlé Musli z wiśniami, .ma całe kawałki wisni, nie jest bardzo słodki. Ma świetny skład bez oleju palmowego. Często daję dzieciom do szkoły zamiast niezdrowych słodyczy.

Uchynek89 | 4 lata temu

wiśniowa przekąska

Smak wiśni jest tu odczuwalny, choć nienachalny. Nie kruszy się ani nie łamie. Warto zabrać go ze sobą do pracy, do szkoły czy na wycieczkę. Fajny pomysł na przegryzkę

Malko | 4 lata temu

Musli z wiśniami

Bardzo smaczny baton i pożywny. Super sprawa na drugie śniadanie oraz przekąskę między posiłkami. Często sięgam też po ten baton, gdyż lubię wiśnie. Super sprawdza się w pracy jako drugie śniadanie.

chrupcia | 4 lata temu

Baton Nestle Musli z wiśniami

Baton Nestle Musli z wiśniami posiada aż 47% pełnego ziarna. Dodatkowo ma przyszny owocowy smak i zapach! Zawiera naturalne aromaty, witaminy oraz pełnoziarniste płatki owsiane. Stanowi źródło błonnika. Idealnie zmieścił się do damskiej torebki i świetnie sprawdził się jako szybka ale bardzo zdrowa przekąska w drodze do pracy.

Astraiiosa | 4 lata temu

Brak mocnego smaku wiśni

Kocham wiśnie i kojarzą mi się ze spacerami, więc ten baton wzięłam jako przekąska/deser na spacerze. Ogólny smak jest naprawdę dobry, ale znowu zabrakło mi aromatu wiśniowego, czułam że ma to smak jakiegoś owocu tylko nie czułam tutaj tej wiśni. Ale i tak pochłonęłam go bardzo szybko, mimo wszystko batonik jako przekąska nadaje się super, miło się go przeżuwa co fajnie wprawia mięśnie żuchwy do oracy i dobreho rozwijania się.

NataliaEnzo | 4 lata temu

Wisienka w drodze

Pyszna przekąska w drodze do pracy. Zdrowa i smaczna. Dodaje energii na cały poranek! Co prawda wiśnie nie są moim faworytem portfolio ale bardzo przypasowały mojemu mężowi :)

frossch | 4 lata temu

Wiśniowy

Smaczny i pożywny batonik z ulubionymi kawałkami owoców. Lekka i pożywna przekąska sprawia ,że na jakiś czas nie odczuwamy głodu a i wyrzuty sumienia mniejsze. Polecam :)

Zielona_09 | 4 lata temu

Dobry batonik.

Ten smak najbardziej smakował mojemu mężowi. Jest fanem wiśni, a je tam bardzo czuć. Polecam, można w środku zimy posmakować letnich owoców. Chętnie kupię ponownie.

malgocha07 | 4 lata temu

wisienka nestle

Baton był bardzo dobry, smakował mi. Fajna konsystencja, czuć było chrpkość, nie "ciągnął" się ani nie kleił. Podzieliłam się batonem z przyjciółką i bardzo jej smakował.

Elapolo | 4 lata temu

Smaczny batonik

Batoniki okazały się bardzo smaczne. Najbardziej do gustu przypadł mi batonik z dodatkiem czekolady. Jednak pozostałe również są smaczne i zapewne kupie je nie raz dla siebie lub dla córki. Idealna przekąska do szkoły czy do pracy. Batonik nalezy długo przeżuwać przez jego konsystencję, co powoduje, że zbyt szybko go nie zjemy a powolnym jedzeniem zagłuszymy głód. Opakowanie również przyciąga wzrok, Batoniki okazały się bardzo smaczne.

blanca05 | 4 lata temu

Extra

Baton Nestle Musli z wiśniami był moim ulubionym. Na początku myślałam ,że bardziej zasmakuje mi czekoladowy lub ten z bananami a tu proszę. Szczerze mówiąc bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Byłam zszkowana jak bardzo dobry okazał się baton. Myślałam ,że mi nie posmakuje a okazał się być moim ulubionym na pewno będę je częściej jadła.

Peach_x3 | 4 lata temu

Baton w wiśnią

Smaczny, słodki.

Fajna zdrowsza alternatywa dla zwykłych batonów które są mniej pożywne lecz bardzo kaloryczne, szybka przekąska w trakcie dnia, łatwo dostępna dla każdego.

N.jasinska | 4 lata temu

Musli z wiśniami

Bardzo dobry smak, zdrowe, pożywne. Idealne na pierwsze lub drugie śniadanie. Mieszczą się wszędzie co pozwala je zabrać ze sobą wszędzie. Posiadają bardzo zdrowy i bogaty skład. Są pożywne a przy tym bardzo zdrowe bez niepotrzebnych konserwantów. Polecam z całego serca i napewno nie rozstane się z nimi.

mmoniaaaaaa | 4 lata temu

Wiśniowa radość!

Wszystko co z wiśnia jest pycha! Te batoniki są po prostu rewelacyjne!! Jadłam na drugie śniadanie i mogę powiedzieć że trzymał mnie do samego obiadu. Pożywny i lekkostrawny. Super smak. Mogę szczerze polecić.

Piotr1255 | 4 lata temu

Opinia

Nestlé Nesquik to pyszna i wartościowa przekąska dla Twojego dziecka - ulubione płatki śniadaniowe w formie batonika zbożowego zawierającego wapń, witaminy oraz pełne ziarno. Idealne połączenie wyśmienitego smaku i cennych składników odżywczych. Chętnie dałem także te batoniki zbożowe Nestlé dla dzieci.

wikira97 | 4 lata temu

Wiśnienka na torcie? Baton Nestle Musli z wiśniami

Baton Nestle Musli z wiśniami jest kolejną pyszną propozycją od firmy Nestle. W składzie nie znajdziemy żadnych szkodliwych dodatków, więc zapowiada się bardzo dobrze. Po otwarciu opakowania możemy zobaczyć sporej wielkości batonik o niecodziennym i bardzo apetycznym wyglądzie. Dlaczego niecodziennym? Ponieważ mamy tutaj naprawdę duże kawałki wiśni. W smaku również czuć prawdziwe owoce, batonik jest jednocześnie chrupiący i lekko ciągnący. Słodycz miesza się ze zbożowymi nutami i lekką kwaskowatością wiśni. Batonik nie kruszy się co jest ogromną zaletą, gdy chcemy coś zjeść w biegu. Idealny na mały głód.

MonikaSka | 4 lata temu

Musli Wisienka

Masz ochotę na coś słodkiego w pracy?

Ja chwytam baton musli z wiśniami.Super dodatek do kawki .Nie boję się,że utyję😉Szybko znika uczucie głodu.

ewalub | 4 lata temu

Dobry

W porównaniu z innymi batonikami ten z wiśniami oceniam nieco gorzej. Co nie znaczy, że nie jest smaczny. Inne są jednak lepsze. Wiśnie jednak wolę solo

Kasia1991 | 4 lata temu

Rewelacja

Świetny batonik, sprawdził mi się bardzo na spacerku z dzieckiem, gdy byłam głodna sięgnęłam po niego i zaspokoiłam głód. Batonik jest z pełnowartościowych płatków owsianych z dodatkiem wiśni, co idealnie się komponuje i bardzo dobrze smakuje. Bardzo polecam, przede wszystkim matką karmiącym, zdarzyło mi się nawet ,że na poczekalni u lekarza sięgnęłam po szybką przekąskę, sprawdził się znakomicie , mały batonik a tak syty a co lepsze to tylko ok.135kcal :)

Aneczka_1 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Baton Nestlé Musli z wiśniami jest rewelacyjny. Idealna przekąska w pracy lub szkole, w drodze lub na spacerze. Baton jest zdrowy, pełen witamin i błonnika, bez sztucznych aromatów. Jest pyszny i zdrowy.

Mishap | 4 lata temu

Wisienka na torcie

Śniadanie to podstawa każdego poranka a wiadomo kto wstaje rano aby wyjść do pracy czy na uczelnie często nie ma czasu na przyrządzenie pożywnego i sytego posiłku a co dopiero czegoś na drugie śniadanie. Plus do chodzi to że drugie śniadanie zajmuje miejsce w torebce a w drodze powrotnej musimy nosić puste pudełka które są dla nas ciężarem. Można by wziąć woreczek śniadaniowy i włożyć do niego kanapkę ale nie oszukujmy się, podwójny chleb ma mnóstwo kalorii które każda z nas nie chciałaby pochłaniać niepotrzebnie. Batonik Nestlé Musli z wiśniami to świetne rozwiązanie na drugie śniadanie. Nie zajmuje dużo miejsca w torebce, ma małą ilość kalorii w porównaniu do innych batoników, świetnie zabija uczucie głodu i nie trzeba wracać z pustymi lunch boxami do domu! Jest smaczny i pożywny. Smak wiśni bardzo mnie zaskoczył ponieważ jak jest na nich sezon nie mam za bardzo na nie ochoty ale na tego batona mam.

monika_kuszka | 4 lata temu

Baton z wiśniami nestle

Idealna przekąska na drugie śniadanie. Smaczna i pożywna. Zajmuje mało miejsca za równo w torebce jak i plecaku.Może je jeść młody jak i starszy. W plecaku zajmuje mało miejsca i jest lekki. Bardzo dobry smak oraz skład.

swita77 | 4 lata temu

Mocno wiśniowy

Baton dla miłośników wiśni. Nadaje się raczej na przekąskę w ciągu dnia, niż na pełnowartościowe śniadanie. I niestety zawiera też cukier i syrop glukozowy, więc lepiej nie przesadzać z ilością, jeśli ktoś jest na diecie. To jest właśnie ten minus i trudno nazwać batonik super zdrowym. To po prostu kolejna porcja słodyczy.

bogusia767 | 4 lata temu

Samo zdrowie Baton od Musli z wiśniami

Mega zdrowy, naturalny bez konserwantów i oleju palmowego. Natura sama w sobie baton pyszny miękki samo ziarno i owoce, rozpływa się w ustach. Idealny na wzmocnienie przed ciężki dniem.

Angela2496 | 4 lata temu

Baton Nestle z wiśniami

Baton Nestle Musli z wiśniami to płatki w kształcie batonika. Są niezawodnym kompanem każdego śniadania. Świetnie sprawują się zarówno poza domem jak i w mieszkaniu. Nie zajmują dużo miejsca dlatego warto mieć zapas w szufladce. Niezawodny kształt pozwala na zabranie go ze sobą w każde miejsce na świecie.

Sabina801 | 4 lata temu

Pyszne bo zdrowe

Batony Nestle Musli to zdrowa, smaczna przekąska. Bogate źródło witamin i naturalnych składników sprawia, że chętnie sięgniemy po mnie my oraz nasze dzieci. Idealnie nadają się jaka alternatywa drugiego śniadania lub przekąska w czasie pracy.

Malgorzata1234 | 4 lata temu

Wisienkowy rarytas

Bardzo smaczny i pożywny baton. Z całą pewnością będę go kupować i polecać znajomym.

Idealny na wyprawy rodzinne, przekąska A także na drugie śniadanie. Uwielbiam je są przepyszne

glamlady88 | 4 lata temu

Pożywne zbożowe batoniki

Batony zbożowe Nestlé to smaczna i pożywna przekąska między głównymi posiłkami. Zaspokaja mały głód a ja wiem, że swojemu organizmowi dostarczyłam witamin i błonnika. Fajnie chrupiące i idealnie słodkie. Polecam

Clooming | 4 lata temu

Wiśnia w zbożu.

Wariant wiśniowy może nie jest moim ulubionym ale także bardzo mi smakował. Testowałam go po ciężkim dniu w pracy jako pożywną przekąskę w drodze do domu. Wystarczy siegnać do torebki i to w tych batonach lubie, prosta i szybka przekąska.

Ida9 | 4 lata temu

Nestle musli wiśniowy

Najlepszy, wiśnie nadają mu charakteru! Jest słodki ale z kwaskową nutą. Wyrafinowany :) Smaczny i pożywny. Idealny na drugie czy trzecie śniadanie. Idealny na spacer czy wycieczkę.

Sandra1989 | 4 lata temu

Wiśniowe

Idealnie połączone kawałki owoców z ziarnami zbóż. Świetne połączenie zwłaszcza gdy ma się w domu dzieci które nie są chętne do jedzenie owoców

Mrs Famess | 4 lata temu

Pyszny i sycący

Baton z wiśniami jest doskonaly w smaku i mozna zabrac go wszedzie,super sprawa gdy nie mamy czasu na drugie sniadanie w pracy,w szkole czy aucie.Bardzo szybko zaspokaja uczucie glodu na dlugi czas.

marlena16-16 | 4 lata temu

Super wiśniowy skład

W batonach naprawdę czuć smak wiśni, super połączenie. Zdrowe ziarno owsa , batoniki których szukałam od dawna, co najważniejsze mają bardzo mało cukru, a dzieciaki za nimi przepadają. Zdecydowanie polecam.

aniaK122 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Pełnoziarniste płatki owsiane z wiśniami. Wszystkie składniki zlepione są miodem. Jego delikatność w jedzeniu sprawia, że rozpływa się w ustach. Ma w sobie widoczną suszoną wiśnię. Jego niezwykły smak dodaje mu pełnoziarniste płatki owsiane i kawałki wiśni. Czuć intensywność składników. Zawarte są w nim naturalne aromaty. Bez utwardzonych tłuszczów i oleju palmowego. Jest to dla mnie zdrowa przekąska.

magdzik091 | 4 lata temu

Wiśniowa rozkosz.

Bardzo smaczny i pożywny baton musli. Nuta wiśniowa rewelacyjnie komponuje się z ziarnami. Na pewno z wielką chęcią sięgnę po niego ponownie. Wśród testowanych batonów jest moim numerem 2.

Iczka1990 | 4 lata temu

Znskomite

Rewelacyjne batony pełne owsa i ziarna. Pełnowartosciowe produkty w jednym batonów, idealne na drugie śniadanie do pracy, szkoły na spacer czy w podróż. Przekąska po siłowni.

praciakp-24 | 4 lata temu

Wspaniały

Wspaniała przekąska z płatków owsianych z kawałkami suszonych wiśni oblane złocistym miodem. Odpowiednio dobrane składniki, nie za słodki, przyjemnie chrupiący. Uzależnia od siebie bo chce się go więcej i więcej, trudno mu si oprzeć. To najlepsza przekąska dla dzieci do szkoły czy na spacer. Mając je zawsze w domu posłużą jako poczęstunek dla innych dzieci kiedy przyjdą w odwiedziny do moich.

Iza921003 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami recenzja

Baton jest idealny na II śniadanie, ma bardzo dobry skład,

płatki owsiane pełnoziarniste (35,9%),, pszenica pełnoziarnista (11,5%),

Można go podawać dzieciom

Naprawdę polecam

Klaudiamac91 | 4 lata temu

Pyszny

Baton Nestle Musli z wiśniami jest mega pyszny!

Czuć smak prawdziwej wiśni-nie aromatów,jest to ogromny plus.

Baton ma świetny skład,więc bez obaw można się nim zajadać 😊

Jako szybka i zdrowa przekąska sprawdza się rewelacyjnie.

Klaudia321 | 4 lata temu

Mój ulubiony wariant!

Baton Nestlé Musli z wiśniami to mój ulubiony wariant - kocham wiśnie, więc ten smak jest dla mnie idealny. Już kupiłam sobie zapas na wycieczki w góry i długie spacery. W samochodzie również mam schowany ten batonik na nagły atak głodu :) Jest smaczny i pożywny no i ten smak wiśni - bajka.

KatarzynaZim | 4 lata temu

Jest ok

Produkt jest naprawdę ok, spełnił moje oczekiwania w każdym calu. Pyszny, zdrowy, pożywny, smakuje nawet mojej córce, która nigdy nie chciała patrzeć nawet w kierunku batoników zbożowych. Oceniam go naprawdę dobrze. Polecam w domu, polecam w drodze, polecam wszędzie.

lilith_842 | 4 lata temu

Mega smak

Batony Nestlé Musli są nie tylko pożywne, ale naprawdę smaczne. Zapewniają dawkę zdrowej energii, by zacząć dzień. Mojemu synowi bardzo przypadły do gustu, choć unika owoców. Zdaja świetny egzamin gdy ma treningi, dają mu energię przed meczem i są super jako przekąska po treningu. Dla mojej rodziny okazały się strzałem w 10, zwłaszcza gdy zdarzają się dni, kiedy brak czasu nie pozwala na przygotowanie innych przekąsek.

ewe85lina | 4 lata temu

Pyszny batonik

Wiśniowy dla mnie był najmniej dobry, za to dzieci się nim zajadały i uważają go za pyszny więc cieszę się bardzo. Dzieci uwielbiają owocowe smaki więc to strzał w dziesiątkę.

aneta817 | 4 lata temu

Może być

Idealny produkt zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Dobry skład, smak i wygodne opakowanie do zabrania dosłownie wszędzie.Ale po otwarciu słabo można wyczuć wiśnie zaś ogólnie baton w smaku jest dobry. Kruchy i z pełnymi ziarnami.

azja8484 | 4 lata temu

Dobry

Baton Nestlé Musli z wiśniami również mi smakował. Aromatyczny, pożywny. Świetna przekąska na co dzień. Idealna do szkoły lub pracy. Aromat wiśni był wyczuwalny ale nie nachalny.

Meghan | 4 lata temu

Mi nie smakował bo nie lubię wiśni.

Baton jest bardzo słodki i zdecydowanie za suchy w smaku. Smakiem przypomina baton z żurawina. Nie da się nim najeść ale jako przekąska się sprawdzi. Takiego batona można zjeść w drodze do pracy czy szkoły.

Ana_Kardasz05 | 4 lata temu

Mniam

Był pyszny ale skradł serce mojej mamy. Opowiadała wszystkim jaki to jest dobry i polecała dalej. Moim zdaniem był dobry ale jednak nie gustuje zabardzo w wiśni ach

kolczusia | 4 lata temu

Polecam

Odpowiedni smak i zapach.

Jeśli ktoś lubi batony zbożowe z dodatkiem owoców to bardzo dobra alternatywa. Zapach wiśni przyjemny. Gramatura w sam raz na przekaske

tomik19 | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Baton Nestlé Musli z wiśniami ma pyszny smak, odpowiednio słodki a wiśnie dodają mu lekkiej kwasowości przez co jest jeszcze pyszniejszy. Bardzo pożywny, zdrowy, idealny jako przekąska zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Godny polecenia w przystępnej cenie i ładnym opakowaniu.

Monia1215 | 4 lata temu

Rewelacja 👍

Bardzo smaczna przekąska pomiędzy posiłkami np. do pracy. Na pewno o wiele zdrowsza niż zwykle czekoladowe, nadziewane batoniki. Batony Nestle zawierają między innymi błonnik więc nie są "pustą" przekąska.

Rewelacja 👍

Polecam ♥️

Magiczna04 | 4 lata temu

Batonik owies zboża wiśnia

Przepyszne, lubię bardzo takie sama pięć w piekarniku zamiast w postaci batonika bardziej forma ciasteczka. Więc ten batonik spełnił moje oczekiwania.

bbo | 4 lata temu

Szlachetna wiśnia w nowym wydaniu!

Uwielbiam wiśnie! Ich słodycz połączona z klasycznym kwaśnym posmakiem sprawia, że należy do moich ulubionych owoców. Jest stosunkowo rzadko wykorzystywana w słodyczach i przekąsach, więc kiedy pojawia się nowa propozycja z wiśnią w roli głównej, ja zawsze rzucam się na nią niczym wygłodniały wilk! Tak było i tym razem, a mój apetyt został w pełni zaspokojony!

Smaczna, zdrowa przekąska stała się moją ulubioną alternatywą drugiego śniadania. Polecam!

Kukusiamr | 4 lata temu

Drugie śniadanie

Baton Nestle Musli z wiśniami to dobra propozycja śniadania dla osób mających niewiele czasu wolnego. Czyli osoba dużo zajęć czy to w pracy czy w domu. Jest równe dobra jako przekąska w ciągu dnia która daje kopa do dalszego działania.

agafilip2 | 4 lata temu

Smak lata na chrupiąco:)

Smak batonu przywodzi mi na myśl lato na wsi, tylko w chrupiącej wersji. Baton jest sycący, idealny do zabrania z sobą do pracy czy szkoły, na spacer lub na wycieczkę. Bogactwo zdrowych składników jest jego dodatkowym atutem. Dzięki niemu możemy wzbogacić swą dietę o zdrowe ziarna oraz minerały i witaminy.

INTA | 4 lata temu

Nestle Musli ulubiony baton

Baton testowała tak naprawdę 4 osobowa rodzina. Wszystkim smakował ale z czterech smaków zajął 3 miejsce, może dlatego że nie lubimy wiśni. Niemniej jednak, nie znaczy że całkowicie go skreślamy i możę kiedyś nam bardzie zasmakuje

mm2991 | 4 lata temu

Smaczny

Baton Nestlé Musli z wiśniami jest bardzo smaczny oraz bardzo pożywny. Po zjedzeniu czuje się najedzona i pełna energii. Świetnie smakuje gdyż wiśnia dodaje odrobinę kwaskowatości.

Ak1982 | 4 lata temu

Najlepszy baton zbożowy

Baton zbożowy Nestle Musli z wiśniami to idealna propozycja na drugie śniadanie i dla mnie to strzał w 10! Zdrowy i smaczny, dosyć miękki w porównaniu do innych batonów zbożowych.

bb26 | 4 lata temu

Wpaść jak wiśnia w...baton

Baton z wiśniami równie smaczny jak pozostałe, jednak ze względu na to że nie przepadam za tym owocem nie został moim faworytem. Mimo to jest smaczny i nie sposób mu odmówić tego że syci i dodaje energii. Najbardziej posmakował mojemu narzeczonemu który stwierdził "niebo w gębie"

ramaczanka | 4 lata temu

Bardzo dobry

Ten batonik z pewnością wyróżnia się na tle innych batoników tego typu, ponieważ faktycznie zawiera wiśnie. Widać owoce, a nie sam aromat. Jest pożywny, zbilansowany, w sam raz na szybką przekąskę.

bozenkaxxj | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniam

Baton Nestlé Musli z wiśniami to wygodny i pożywny posiłek, który można wziąć ze sobą do pracy, na wycieczkę czy zjeść jako drugie śniadanie w domu.Poręczna, mała i wartościowa przekąska.

krzysiula9 | 4 lata temu

WIŚNIA o każdej porze roku...

Na prawdę bardzo smaczne rozwiązanie w drodze do pracy lub uczelni. Zgrabny batonik idealny dla zabieganych, nie zajmuje dużo miejsca w torebce i można go skonsumować choćby w biegu ;) Trzeba pochawalić za naprawdę niską ilośc cukru i dobry smak. W przypadku delikatnie kwaskowy posmak, który uwielbiam. Z pewnością posmakuje tym , którzy na co dzień nie lubią słodyczy. Czuć, że wykonano go z pełnego ziarna i jest zdrową alternatywą dla kuszącego batona przy sklepowej ladzie, który wręcz woła "WEŹ MNIE". Z pewnością nie raz wyląduje u mnie w koszyku... i z wielką pewnością będe miałą czyste sumienie jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie.

sylwijka7 | 4 lata temu

polecam

Produkt, który udało mi się przetestować okazał się bardzo smacznym doświadczeniem. Jestem bardzo zadowolona z produktów. Batony wyróżniają się pomiędzy tymi, które jadłam. Są zdecydowanie bardziej chrupkie, mają zbalansowaną słodkość i są pożywne.

damonowa91 | 4 lata temu

Pyszny batonik

Batoniki spełniły moje oczekiwania, idealne na szybkie a pożywne śniadanie w trakcie drogi do domu czy do pracy. Pyszny smak a co najważniejsze to pełne źródło błonnika.

feemale | 4 lata temu

idealny, mały, pożywny batonik

Pyszna przekąska, zawierająca pożywne źródło błonnika, minerałów oraz zboża, dzięki czemu w małej przekąsce dostarczami wsyztskich potrzebnych składników, przede wszytskim zdrowych i bez zbędnych sztucznych barwników no i super dodatke w postaci, owoców jakimi są pyszne wiśnie. Mała przekąska, a tak wartościowa, stanowiąca idealne źródło energii na resztę dnia.

agi2323 | 4 lata temu

Polecam

Lekka, smaczna przekąska. Doskonale sprawdzają się jako szybka przekąska. Mają bardzo dobrze dobrany smak, nie są za słodkie. Posiadają wyrazisty, zapadający w pamięć smak wiśni.

an1904ia | 4 lata temu

Dobry baton

Dla mnie batony Nestle Musli były strzałem w 10. Spokojnie mogły zastąpić mi śniadanie, którego nie zdążyłam zjeść w domu, a mogłam w drodze do pracy . Oczywiście zagoszczą u mnie i będę je polecać dalej .

Agnieszka 36 | 4 lata temu

Polecam

Polecam batony Nestle Musli są dobrą szybka przekąska do pracy do szkoły na spacer i na wycieczkę. Jak dla Mnie i mojego syna są A słodkie. Niestety nie kupię ich sobie wolę wybrać z mniej znanej firmy ale wiem że nie są takie słodkie

Ewebazela | 4 lata temu

Pyszny zdrowy Batonik

Pierwszy raz sięgnęłam po ten smak, byłam bardzo mile zaskoczona, połączenie wiśni i zbóż to rozkosz dla podniebienia. Zdecydowanie sięgnę po niego jeszcze raz

Madziaczek_s | 4 lata temu

Owocowa przyjemność

Najlepszy z wszystkich batonów. Uwielbiam wiśnie i wszelkie połączenia z tymi małymi owocami. Baton przepyszny. Lekki i chrupiący. W sam raz na przekąskę.

Yolanda236 | 4 lata temu

Orzeźwiający klasyk

Widząc baton Nestlé musli z wiśnią od razu poczułam, że będzie to mój faworyt. Ten owoc w przekąskach to zawsze dobra opcja. Połączenie batona owsianego z słodko-kwaśną wiśnią to strzał w dziesiątkę. Pożywna, smaczna przekąska.

100mada13 | 4 lata temu

Mój ulubieniec spośród batonów Musli.

Tak, to jest to! Baton Musli z wiśniami od Nestle stał się moim ulubieńcem. Bardzo zasmakował mi, ponieważ nie jest mdlący, czuć kwaskowość wiśni. Po prostu przepychota. W 100% może zastąpić śniadanie, ponieważ jest pełnowartościowym produktem. Nie jest twardy a śniadanko z nim to sama rozkosz.

Marta8644 | 4 lata temu

Ciekawe połączenie smaków.

Interesujący smak, właściwe proporcje składników, wyraźnie wyczuwalne wiśnia. Myślę, że będę jeszcze po niego sięgać, szczególnie w pracy, jako zdrowa przekąskę.

iloo5 | 4 lata temu

Bardzo smaczny i pożywny baton.

Baton z wiśniami najbardziej przypadł mi do gustu. Pierwszy gryz to smak soczystych wiśni. Aż ślinka napływa do ust gdy to piszę. Na pewno sięgnę po ten baton nie raz bo mogę nim zastąpić drugie śniadanie bądź je uzupełnić. Zaskakujący smak powoduje że często mam chęć sięgnąć po niego ponownie.

Julka1201 | 4 lata temu

Coś dla miłośników wiśni !

Baton Nestle Musli z wiśniami idealnie sprawdzi się jako przekąska do szkoły/pracy ale także w ciągu dnia gdy mamy ochotę na coś innego! Jest bardzo pożywny a zarazem zdrowy i smaczny.

Malawrednami96 | 4 lata temu

Wiśniowy szał

Bardzo smaczny i delikatny w smaku. Czuć intensywność wiśni. Połączenie go ze zbożami idealny pomysł. Napewno nie raz jeszcze sięgnę po niego jako zastępstwo drugiego śniadania.

Mani1262 | 4 lata temu

Komu w drogę, temu baton...

Batony te okazały sie dla mnie idealną propozycją na szybką przekąskę poza domem. Są dni, kiedy nie mam czasu usiąść i zjeść normalnie. Baton Nestlé wrzucony do torebki okazuje się wówczas doskonałą propozycją, aby jeść cos pozywnego, na szybko. To zdecydowanie mój ulubiony smak.

sylwias9090 | 4 lata temu

Polecam

Baton Nestlé Musli z wiśniami to pyszna przekąska, mała, poręczna i zdrowa. Idealna alternatywa dla zdrowego drugiego śniadania. Lubię smak wiśni.

moniczka7896 | 4 lata temu

Wyśmienity

Baton Nestle Musli z wiśniami jest przepyszny,zdrowy i pożywny.To świetna opcja na szybkie drugie śniadanie w pracy,szkole czy po prostu w domu.Doskonale się sprawdzi podczas dłuższego spaceru i w podróży. Polecam także dla dzieci.Moim bardzo przypadł do gustu.Chciały więcej i więcej ;)

cherry1977 | 4 lata temu

Wiśniowe szczęście.

Smak pysznej i zdrowej przygody wiśniowej w towarzystwie najlepszego na świecie musli. Smakuje wspaniale w każdej sytuacji. Bogactwo minerałów i witamin.

Aga0702 | 4 lata temu

smaczny baton owocowo zbożowy idealny na przekąskę

Smaczny, wiśnie wyczuwalne, lekko kwaśne, ale nie jest ich zbyt dużo, za to dużo płatków dzięki którym jest dość pożywny. Idealny dla dzieci do szkoły na drugie śniadanie, zdrowa i smaczna przekąska.

angela88_88 | 4 lata temu

Wiśniowy raj baton Nestlé Musli z wiśniami

Bardzo fajne połączenie owoców wiśni i żurawiny z pożywnymi płatkami owsianymi. Idealny na szybkie drugie śniadanie. Smak zawartych wiśni daje mi pozytywnego kopniaka do działania.

AgaGer92 | 4 lata temu

Nestle batony

Tak samo jak wyżej......

Batony Nestle Musli są pożywne, w sam raz na drugie śniadanie lub przekąskę. Szczerze mówiąc mój mąż zjadł wszystkie, gdy tylko przyszły i twierdzi, że są bardzo świeże, smaczne, lekkostrawne i pożywne

gutka94 | 4 lata temu

Pyszny i soczysty

Wisienki w batonie bardzo soczyste, baton pyszny, idealnie słodki. Zjadłam całego naraz, idealny gdy macie ochotę na owoce i coś słodkiego - polecam!

9786ea2e5f37043c448f93d3e8c20011f260e5ae | 4 lata temu

ja to kupuję :)

Świetna przekąska "na szybko", gdy dopada nas głód. Świetny skład. Polecam.

Jest świetną alternatywą dla niezdrowych słodyczy, nie tylko super smakuje ale jest też zdrowy i pożywny.

Isa.belaaaa | 4 lata temu

Extra

Na co dzien nie lubie wisni, ale te batony odmienily moje zdanie o samku wisniowym

Cala rodzinka zajadala je z zachwytem. Mysle, ze siegniemy po wiecej ;)

Magdalena_18 | 4 lata temu

Alternatywa

Uważaj że batony Nestlé musli to bardzo dobra alternatywa śniadania w zamian zwykłej kanapki. Sprawdzają się one jako zdrowe i smaczne uzupełnienie diety w błonnik pokarmowy. Dzięki braku oleju palmowego w składzie można je polecać jako przekąska dla dzieci.

Kamila996 | 4 lata temu

Pożywne wiśnie

Mój ulubiony smak !

Nie jest za słodki, miał najwięcej kawałków owoców z tych wszystkich czterech batonów, po za tym sam zapach sprawiał, że miało się na niego ochotę. Na pewno jeszcze kupię go nie raz :)

swiatolenii | 4 lata temu

Niesamowita przekaska

Niesamowita przekąska do domu, do pracy, na wycieczkę mała i duża. Bardzo pożywne. Zastępują nie tylko śniadanie ale jak przyjdzie nam ochota na coś słodkiego ale zdrowego. Zawsze można je mieć pod ręką. Smakowały całej mojej rodzinie. Naprawdę doskonała przekąska a co najważniejsze to zdrowa i pełnowartościowa przekąska. Polecam.

FitDusza.pl | 4 lata temu

Szybka, smaczna przekąska

Batoniki Nestle to bardzo fajna, pożywna przekąska. Idealna na wycieczkę, do pracy, jako przekąska kiedy zaskoczy nas mały głód. Dla mnie to również, alternatywa słodyczy, sprawdza się jako deser do kawki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie wśród smaków. Ciężko mi jest ocenić każdy smak z osobna, bo każdy przypadł mi do gustu.

Emanuela96 | 4 lata temu

Nie polecam

Jedyny baton z czterech wariantów który mi smakował to czekolada z bananami. Batony są strasznie słodkie i jedyne co w nich czuć to sam cukier oraz płatki owsiane. Bardzo się zawiodłam i myślę, że trzeba trochę popracować nad recepturą.

majaa00 | 4 lata temu

Innowacyjny smak

Smak wiśni jak z dawnych dziecięcych lat, bardzo pożywny, dodaje energii, przypomina dzieciństwo. Idealny do torebki podczas podróży jako przekąska

natka4875 | 4 lata temu

Baton nestle

Batony nestle to idealna przekąska idealnie nadają sie między posiłkami badz pasują na wieczorne spacery z psem.W sumie zjadłam je wszystkie sama jedynie dałam pozostałym członkom rodziny je skosztować.

Amazonka92 | 4 lata temu

Owocowa rozkosz

Niebo w gębie. Przepyszny smak, delikatny. Bardzo dobrze wyczuwalne są wiśnie. Idealny batonik gdy chcemy coś na szybko przekąsić. Dzieci go pokochają.

olusssiAA | 4 lata temu

Dobra przekąska, niekoniecznie dla fanów wiśni

Wiśniowy baton Nestle Musli posmakował mi najmniej z całej czwórki, co nie znaczy, że nie smakował mi wcale. Brakowało mi w nim zrównoważenia mocno słodkiego, momentami zapychającego słodkiego smaku. Wiśnie w całym batoniku są dość słabo wyczuwalne,a szkoda.

maXaXladyXdi | 4 lata temu

Niezwykle smaczne i pożywne batony

Batony Nestle okazały się być bardzo pożywnymi, treściwymi i sycącymi przekąskami. Mnie idealnie sprawdziły się w domu pracując przy komputerze, jak i w pracy. Przekąski są w bardzo ładnym opakowaniu, które przykuwa uwagę, szybko i łatwo się je otwiera. Batony bardzo ładnie i naturalnie pachną, nie wyczułam sztucznej nuty. Wszystkie bardzo mi smakowały, ale jako fanka czekolady i bananów, wygrały te smaki. Była to chrupiąca, lekko lepiąca przekąska. Wyczuwałam aromat i smak czekolady, bananów i płatków owsianych, oraz nutę miodu. Na długo mnie nasyciły i dodały energii na cały dzień. Pomimo długiej jazdy i trzymaniu w torebce, batony nie pogniotły się i były zwarte. Uważa je za doskonały pomysł na głód, szybką i treściwą przekąskę wciągu dnia i dodatek do kawki, który mnie zrelaksuje. Na pewno będzie to częsty gość w moim koszyku podczas zakupów. Już mam ich zapas w barku i często po nie sięgam i polecam swoim koleżankom w pracy, jak i Rodzinie w domu, każdy stwierdził jednogłośnie, że to przepyszna słodycz bez zbędnych dodatków i z naturalnym składem:) Pozdrawiam

damian4@opoczta.pl | 4 lata temu

Baton nestle

Dobry smak, niska cena, dobra jakość, mokry w środku................................................................................................................

madif26 | 4 lata temu

polecam

pyszny i pożywny baton, ma wygodne opakowanie, jest pożywny jestem z niego zadowolona nie zawsze mam czas zjeśc śniadania w domu. Widać wiśnie w batonie suszone przepyszne.

fighter90fcb | 4 lata temu

Wyrazisty i zdrowy.

Ze wszystkich jest wg mnie najbardziej owocowy, wisnoe intensywne nadaja smak. Jest bardzo wyczuwalny.

Batony zbożowe to ulubiona przekąska aktywnych. Są słodkie i pyszne, a przy tym zdrowe.Zaletami tych produktów jest też wygoda. Wchodzimy do sklepu, kupujemy batonik, który w każdej chwili możemy spożyć.

Regulice | 4 lata temu

Baton z wiśniami

Bardzo dobre połączenie batonu i wiśni, idealny jako przekąska . Raczej nie jako zamiennik śniadania. Można powiedzieć że to takie połączenie zdrowego ze słodkim bez poczucia winy.

Justyna1984rok | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

JEST to idealne rozwiązanie dla Mnie i mojej rodziny na spacerze czy w pracy wszyscy chętnie sięgają pa te batony i wszystkim swoim przyjaciołom i Całej Rodzinie polecam to jest idealną przekąska na każdym kroku Wiśniowy jest wyśmienity

_ainez_ka | 4 lata temu

Wiśniowa konsystencja

Baton jest bardzo dobry i te smak wisny

pełnoziarnistych płatków owsianych z wiśniami w postaci śniadaniowego batona zbożowego Nestlé MUSLI bez sztucznych aromatów.

justynam89 | 4 lata temu

Czuć wiśnie

Batony zaskoczyły mnie pozytywnie. Są naprawdę smaczne i pożywne. Idealnie sprawdziły się jako przekąska do szkoły i pracy, ale również podczas spaceru. Czuć w smaku owies i zdecydowanie intensywność wiśni. Jest zbity, nie klei się i nie sypię. Jest lekko słodki, a nie kwaskowaty.

asiek455 | 4 lata temu

Najlepszy baton !

Jeden z lepszych batonów z tej serii. Bardzo smaczny baton z największą zawartością płatków. Wyczuwalne owoce wiśni, które są lekko kwaśne oraz posiada naturalne aromaty. Smak oceniam na 8/10. Bez oleju palmowego, dlatego polecam zabrać go na wycieczkę. Duża zawartość płatków owsianych. Opakowanie małe, poręczne idealne do torebki lub plecaka.

kasiabisss | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Ten baton jest naprawdę bardzo pyszny. Ten smak stał się moim ulubionym ze wszystkich czterech, które miałam okazję testować. Baton owsiany jest pożywny. Super przekąska poza domem.

_zawadzki_bartek | 4 lata temu

Wiśnia w drodze do pracy

Batony zbożowe musli z firmy nestle, są bardzo pożywne, spełniły wszystkie moje oczekiwania, a najabardziej smakowała mi opcja czekolady z bananem. Są idealna przekąska do zjedzenia w przerwie w pracy, wiem bo sprawdzałem. Mieszczą się wszędzie, nie są duże, a bardzo smaczne i pożywne, można go zjeść w każdej chwili. Polecam!

Patrycja 90 | 4 lata temu

Śniadanie z wiśniami

Smaczny baton z delikatnym smakiem wiśni i duuużą ilością zbóż= pychota na dobry początek dnia... i koniec również. Polecam wszystkim spróbować.

mirka0505 | 4 lata temu

Wyrazisty smak w małym batoniku

Baton pełen ziarna z dodatkiem wiśni i żurawiny, jak dla mnie najbardziej wyrazisty smak z batonów Nestle, idealna przekąska na miły początek dnia, z kubkiem kawy zestaw idealny.

Zosia78t | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Baton Nestlé Musli z wiśniami to dobra propozycja dla fanów wiśniowego smaku. Sama za nim nie przepadam. Dobrze zbity baton zbożowy, który syci :)

luna341 | 4 lata temu

batonik na dzień dobry

Baton pełen zdrowych zbóż to idealne źródło błonnika. Batonik Nestlé Musli z wiśniami nie zawiera oleju palowego.To pyszne, chrupiące śniadanie dla każdego. Wygodna forma w postaci batonika zmieści eis nawet w kieszeni. Już nikt nie powie ,że nie miał czasu zjeść zdrowego śniadania.

Suzieee_xx | 4 lata temu

Bardzo dobry

Nie do końca odpowiadający mi smak. Czułam się nasycona po zjedzeniu. Dobra i pożywna dawka zbóż. Duży plus za płatki owsiane w składzie. Pełnowartościowy produkt.

spiorczynska | 4 lata temu

Wiśniowa przekaska

Baton Nestlé musli z wiśniami i to pyszna i zdrowa przekąska. Idealna na spacery i do pracy a także jako drugie śniadanie do szkoły. Dobry skład i smak sprawiają że kupię ponownie

Ulciak1989 | 4 lata temu

Mój ideał!

Choć nigdy nie lubialam wiśni w jakichkolwiek batonikach to tutaj jestem mile zaskoczona. Batonik mnie zachwycił smakiem, dostępnością. Idealny dla mnie - zawsze mam w torebce chociaż jeden. W pracy jako przekąska, na spacerze aby wzmocnić dzieci, super.

Majczan13 | 4 lata temu

Baton nestle musli z wiśniami

Ja za wiśnia nie przepadam ale baton o tym smaku bardzo mi przypasował Bardzo smaczny i pożywny, jeśli nie masz czasu na robienie śniadania polecam ten baton jest naprawdę dobry bardzo mi smakował nie miałam czasu na wyjście do sklepu po bułki to sięgałam po ten baton który świetnie zastępuje pierwsze a nawet drugie śniadanie, mojej córce również bardzo posmakował i chętnie sięgamy po niego za każdym razem kiedy musimy gdzieś bardzo szybko iść

Slowikowa90 | 4 lata temu

Obłedny posiłek pełen smaku i zdrowia

Pyszny ratunek wszystkich kryzysowych sytuacji i zaspanych poranków :) Co więcej, dobrze jest mieć coś tak zdrowego i pewnego jak te batoniki. Bardzo przypadły do gustu wszystkim członkom rodziny i pewnie zagoszczą w naszych zakamarkach na stałe. Wiśniowa opcja najbardziej smakowała mojemu mężowi.

natkaa041 | 4 lata temu

Smaczny

Wyczuwalny jest bardzo intensywny smak wiśni. Jest smaczną i pożywną przekąską którą zabrałam ze sobą do pracy i zjadłam ze smakiem. Nie czułam głodu przez dłuższy czas.

Katarzyna10 | 4 lata temu

Nestle wiśnia

Muszę przyznać że ten smak najgor przypadl mi do gustu ja ogólnie nie znoszę wiśni pewnie dlatego ten smak oceniam gorzej. Baton ma troszkę kwaśny smak

Ewuss33 | 4 lata temu

Batony nestle

Batony pozytywnie mnie zaskoczyły są smacze pożywne zdrowe i lekkie nadaja się do szkoły do pracy zdrowa przekąska i opcja na drugie śniadanie dla każdego kto je w biegu.

martynellla | 4 lata temu

Polecam serdecznie

Baton nestle mustli z wiśniami to super propozycja na przekąskie. Jest pyszny. Nie mały. Pożywny. Można go zjeść gdy się gdzieś spieszymy nie zajmie to dużo czasu a zostaniemy wzbogaceni o piztwna przekąskie w ciągu dnia. Polecam serdecznie.

Gelka88 | 4 lata temu

Polecam

Bardzo polecam batony Nestle. Idealna przekąska na różnego rodzaju wyjścia, wypady w góry, spędzanie czasu poza domem. Jako drugie śniadanie to fajna opcja, można dołożyć do tego chociażby banana i drugie śniadanie gotowe.

mxxxx | 4 lata temu

dobry i smaczny

Wszystkie z tych batonow sa smaczne . :) Bardzo dobra przekaska o kazdej porze dnia zaspokajajaca glod i dostarczajaca energii na caly dzien.Sprawdza sie idealnie.Z pewnoscia zakupie i polecilam juz zabieganym rodzicom,ktorzy czesto szamoca sie gubiac miedzy polkami sklepowymi w poszukiwaniu zdrowej przekaski.Super rozwiazanie dla calej rodziny-nie tylko dzieciom.Moglyby byc multi packs.

matcha | 4 lata temu

Najlepszy dla fanów wiśni

Osobiście nie lubię wiśni, ale dla miłośników tych owoców będzie świetnym rozwiązaniem na szybką przekąskę. Smak owoców jest mocno wyczuwalny, a połączenie ich ze zbożami tworzy sycące połączenie. Osobiście mój nr 3 z całej grupy testowanych batonów

Dziewulaczek | 4 lata temu

Test batonika

Wszystkie batoniki które otrzymałam do testowania były bardzo smaczne, pożywne a przede wszystkim zdrowe. Każdemu zależy na zdrowej przekąsce i właśnie taki batonik to zapewni. Z chęcią polecę je każdemu .

Meggi2309 | 4 lata temu

Pożywny baton nestle musli

Smakowity baton nestle musli. Pożywny smaczny do tego zawiera witaminy. Polecam każdemu taką znakomitą przekąskę. Jest bardzo bardzo smaczny myślę że każdemu by smakował.

Dora | 4 lata temu

Nestle Musli z wiśniami doskonały między posiłkami

Świetna, smaczna a przede wszystkim zdrowa i odżywcza przekąską. Baton można zabrać wszędzie i nie trzeba jeść niezdrowych i kalorycznych posiłków a głód jest zaspokojony. Z racji, że moja praca polega na codziennym jeżdżeniu autem to batoniki świetnie sprawdziły się właśnie jako drugie śniadanie. Gorąco polecam moim koleżankom, z którymi wyciskam siódme poty na cross ficie.

patryszjaa.pe | 4 lata temu

Pyszny baton i wspaniała przekąska

Baton Nestlé Musli to pyszna i smaczna przekąska. Jest pożywny i zawsze pod reką, to dobra propozycja na drugie śniadanie jedzone poza domem, w pracy, w szkole przy będąc gdzieś w pośpiechu. Polecam dla każdego.

Izkaizag | 4 lata temu

Nestlé Musli z wiśniami

Baton zbożowy o wyczuwalnym smaku wiśni. Wariant z wiśniami również jak w przypadku truskawki zawiera żurawinę, która wydaje mi się bardziej wyczuwalna w tej wersji. Nie jestem fanem batonów z wiśniami ale ten baton przypadł mi do gustu. Jest nieco mniej słodszy od pozostałych wersji. Baton nie jest twardy - jest delikatny i smaczny.

Kinia15995 | 4 lata temu

Baton nestle z wiśnia

Super pomysł na drobna przekąskę gdy brak czasu na przygotowanie śniadania. Można go dostac prawie wszędzie. Jest przystępny cenowo. Polecam spróbować

Elwira8879 | 4 lata temu

Baton Nestle musli z wiśniami

Batony od Nestle to świetna przekąska podczas spaceru, przerwy w pracy lub też podczas oglądania telewizji.

Baton musli jest nie wielki więc bez trudu zmieści się w małej damskiej torebce lub w kieszeni.

Uważam, że to świetny pomysł na przekąskę nie tylko dla dorosłych ale również dla dzieci.

Alessandraa | 4 lata temu

Średnie

Szybka przekąska, jednak cuuukruu jest tam za dużo. Myślałam, że będzie to dobry zamiennik zwykłego batona, ale myliłam się. Smaku wiśniowego czuć bardzo mało.

Goldenzaynx | 4 lata temu

Zaskakująca wiśnia

Smak wiśniowy pozytywnie mnie zaskoczył, był bardzo smaczny, podczas podróży okazał się syty w czasie lunchu. Tak jak reszta jest słodki. Jest to bardzo dobra, zdrowsza alternatywa dla niezdrowych batonów. Sięganie po batony musli to zdecydowanie lepszy wybór

Emiodul | 4 lata temu

Smak wiśni

Nestlè Musli z wiśniami smakowe bardzo przypadł mojemu gustowi , oraz moim kupkom smakowym. Jest bardzo pożywny oraz smaczny . Świetna przekąska w czasie przerwy nawet w szkole. Świetne połączenie Musli z czekoladą oraz kawałkami owoców.

koliber31 | 4 lata temu

Jest smaczny

Baton jest smaczny i pożywny. Idealnie się sprawdza w pracy czy w szkole. Idealny jako drugie śniadanie. Zawiera witaminy i pełne ziarno oraz błonnik. Lubię też dawać go dzieciom do szkoły czy mojemu mężowi który jest łasuchem :) to świetna przekąska w ciągu dnia idealna by zabrać ją wszędzie ze sobą.

Beata229 | 4 lata temu

Wisieńka

Podobnie jak baton z truskawkami daje czadu. To super rozwiązanie dla zabieganych. Jest pożywny i zdrowy. Ma niewiele kalorii. Można go chrupnąć i szybko spalić bez wyrzutów sumienia. Polecam wszystkim.

Alina2125 | 4 lata temu

Baton musli z wiśniami

Tego batonika zbożowego polubiła szczególnie moja starsza córka, bardzo jej smakował aż pytała się czy nie ma go jeszcze;) od tamtej pory zawsze towarzyszy jej po śniadaniu, uwielbia jego smak i owoce które się w nim znajdują , teraz coraz częściej po niego sięga ☺️

PauOsm | 4 lata temu

Wisniowy zawrót głowy!

Bardzo nowoczesny batonik w zdrowej wersji fit

Super propozycja zdrowej przekąski o kazdej porze dnia! Zdecydowanie polecam pod względem smaku jak i składu. Bez wyrzutów sumienia mozna zjesc jak i podać swojemu dziecku

zosiolek | 4 lata temu

wiśniowe śniadanie

estetyczne opakowanie, łatwo się otwiera. Sam baton bardzo poręczny w jedzeniu. Wyczuwalna wiśnia, przełamuje słodycz, dobrze zbilansowany smak.

sylciaj | 4 lata temu

Pyszne drugie śniadanie

Świetna propozycja drugiego śniadania do pracy czy szkoły oraz super przekąska dla osób z małą ilością wolnego czasu. Na pewno sięgnę ponownie po Batony Nestle, zarówno dla siebie, jak i rodziny.

Nunon1810 | 4 lata temu

Baton z wiśniami

Mimo, że nie przepadam za wiśniami to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ten oto baton, zjadłam go dzień później jako smakołyk do kawy. Smaczny i pożywny

Plasek11 | 4 lata temu

Baton Nestle Musli z wiśni. Bardzo dobry smak i aromat świeżego owoca

Bardzo polecam jako przekąskę między posiłkami lub w drodze do szkoły czy pracy. Wysoka zawartość błonnika i pełnego ziarna co jest plusem .Gorąco polecam tę produkty

Natalia19922 | 4 lata temu

Batonik musli wiśnia

Batonik bardzo pyszny i pożywny. Nadaje się nie tylko na drugie śniadanie ale również jako przekąska między posiłkami. Dla mnie numer 1 i napewno zagoszczą na stałe.

em.testuje2018 | 4 lata temu

Świetna przekąska

Drugi batonik w kolejności, który również mi smakował to właśnie baton z wiśniami. Jak dla mnie był idealnie słodki, wielkość batonika również idealna jako przekąska. Takiego batonika można mieć zawsze przy sobie, w torebce lub w pracy. Dla mnie to idealna propozycja na szybkie pożywne śniadanie lub podwieczorek.

dynula | 4 lata temu

Baton Nestlé Musli z wiśniami

Baton trafił w moje gusta smakowe. Słodycz pomieszana z odrobiną kwasoty wiśni komponuje się doskonale. Nie raz uratował mój szybki poranek. Polecam każdemu śpiochowi.

Matkatesterka | 4 lata temu

Smaczny

Nie jestem fanem wiśni, natomiast baton z wiśniami bardzo mi smakował. Świetna przekąska również dla dzieci do szkoły. Polecam dla tych którzy nie mają czasu na robienie śniadań.

pandusiax3 | 4 lata temu

Pyszny!

Batoniki Nestle Musli to idealne drugie śniadanie! Zmieści się w każdej torebce czy plecaku. Wygodnie można zjeść go w każdym miejscu, w którym tylko zgłodniejemy. Ma pyszny smak i znakomite składniki.

Glooves | 4 lata temu

Wyśmienita przekąska!

Wypróbowałam cztery smaki batonów Nestle Musli i dla mnie są super! Naprawdę świetnie smakują i myślę, że sprawdzą się idealnie jako szybka przekąska w pracy, w szkole, na wyjeździe a nawet w domu. Dla mnie jako zabieganej osoby jest to idealna alternatywa, kiedy muszę zjeść coś na już. Smaki wszystkie jak dla mnie naprawdę dobre, dlatego to już kwestia indywidualna kto jaki smak preferuje. Ogólnie polecam spróbować, bo warto 🥰

Natalia.michalik | 4 lata temu

Najlepszy że smaków jakie jadłam

Idealne do szkoły, pracy czy wtedy kiedy nie mamy pod ręką posiłku. Super pomysł na przekąskę dla każdego. Bez sztucznych dodatków i mocno czekoladowo owocowe