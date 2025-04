Spray do czyszczenia Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka to skuteczny środek do usuwania osadów z mydła i wody z powierzchni łazienkowych. Składa się w 100% ze składników pochodzenia naturalnego, jego opakowanie nadaje się do recyklingu oraz posiada certyfikat EU Ecolabel.

Produkt jest również wygodny w użyciu oraz odświeża łazienkę za sprawą naturalnej kompozycji olejków eterycznych z mandarynki i limonki.

100% testujących kobiet potwierdza, że Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczenia łazienki jest skutecznym środkiem czyszczącym!

Wyniki testu Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Aby przekonać się, czy Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia łazienki jest skuteczny, postanowiliśmy przeprowadzić test wśród Polek. Kobiety sprawdzały działanie produktu w swoich własnych łazienkach. Jak czytelniczki Polki.pl oceniły ten ekologiczny produkt? Przeczytajcie opinie!

Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia łazienki jest skuteczny - opinie

Od detergentów do sprzątania wymagamy przede wszystkim tego, by były skuteczne. Powinny działać zgodnie z obietnicą producenta i dokładnie czyścić niechciane zabrudzenia. Czy testowany produkt zasłużył na miano skutecznego? Zdecydowanie tak! 100% czytelniczek polki.pl potwierdza, że Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia łazienki jest skutecznym środkiem czyszczącym!

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka to skuteczny i do tego naturalny środek czyszczący do powierzchni łazienki. Dobrze usuwa osad i kamień. Nadaje się do czyszczenia zlewu, wanny, kabiny prysznicowej, a nawet innych elementów. Jest to wspaniały zamiennik dla tradycyjnej chemii domowej - ocenia Karina2626.

Czy Cillit Bang Naturally Powerful skutecznie usuwa osad z kamienia?

Nasze recenzentki już to wiedzą. Jeśli masz problem z dużym osadem na baterii łazienkowej, wannie, kabinie prysznicowej lub w muszli klozetowej, to Cillit Bang Naturally Powerful spray do łazienki sprawdzi się idealnie! Aż 97% kobiet przyznaje, że testowany produkt skutecznie usuwa kamień!

(...) Płyn skutecznie usuwa kamień i inne zabrudzenia, które pojawiają się w łazience. Pozostawia piękny, świeży zapach - dodaje MonikaFal.

Czy Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka sprawdził się do czyszczenia różnych powierzchni?

99% kobiet stwierdza, że Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka nadaje się do czyszczenia wielu różnorodnych powierzchni.

Wystarczy spryskać osad spray’em i chwilę odczekać. Cillit Bang skutecznie usuwa zabrudzenia bez uszkodzenia mytej powierzchni.

Cillit Bang jest wygodny w użyciu

Nikt z nas nie lubi skomplikowanych detergentów. Podczas sprzątania liczy się w końcu nie tylko skuteczność, ale i intuicyjność. Wszystkie recenzentki jednogłośnie potwierdzają, że Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest wygodny w użyciu.

Uwielbiam Cillit Bang Naturally Powerful! Rewelacyjnie sprawdza się u mnie w domu. Sprzątanie z nim to czysta przyjemność, a dodatkowym atutem jest zapach. Łazienka lśni :) - opiniuje karolina_ky.

Świeży zapach Cillit Bang Naturally Powerful - opinie

Produkt zawiera aż 100% składników naturalnych i pachnie mandarynką i limonką. Nic dziwnego, że aż 97% kobiet potwierdza, że Cillit Bang pozostawia świeży zapach!

Czy testerki Polki.pl polecają Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia łazienki ?

Zapytałyśmy nasze testerki czy ponownie zakupią testowane produkty oraz czy polecą je swoim przyjaciółkom. Wynik pozytywnie nas zaskoczył. Wszystkie czytelniczki polki.pl zapewniają, że ponownie sięgną po Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia łazienki. Co więcej, 99% zapewnia, że poleci go swojej przyjaciółce!

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest wygodny w użyciu, ma świeży zapach i można nim umyć całą łazienkę. Kamień z kabiny prysznicowej zszedł bez szorowania. Polecam ten produkt i na pewno będę go używać - zapewnia Pattiok.

Nasze Recenzentki testowały również Cillit Bang Naturally Powerful spray do czyszczenia kuchni. Zobacz, jak go oceniły!

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 142 kobiet w okresie wrzesień-październik 2021 r. Materiał powstał z udziałem marki Cillit Bang.

chrupcia | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA

Polecam! Produkt zawiera 100% składników pochodzenia naturalnego. W swoim składzie zawiera kwasek cytrynowy. Bardzo szybko i skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Bardzo dobrze usuwa również kamień oraz rdzę. Pozostawia powierzchnie czystą oraz błyszczącą. Dzięki atomizerowi jest wygodny oraz bezpieczny w użyciu. Zostawia bardzo przyjemny i świeży, cytrusowy zapach. Butelka podlega recyklingowi.

crazy | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka - ogólnie polecam, ale...

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka o zapachu cytrynowym.

Odpowiednio uformowany spryskiwacz płynu do czyszczenia powoduje, że czyszczona powierzchnia jest pokrywana pianą. Dzięki temu dłużej pozostaje na powierzchni (na pionowej powierzchni, np ścianka prysznica 2-3 minuty, zanim spłynie) i ma czas, żeby lepiej zadziałać. Na małe zabrudzenia osadem z wody, mydła i kamieniem wystarczy kilka minut, żeby powierzchnia po wytarciu była czysta. Na trudniejsze (starsze) zabrudzenia trzeba pozostawić płyn na dłużej - wg wskazówek na opakowaniu nawet 20 minut. Faktycznie dzięki temu zabrudzenia łatwiej usunąć. W mojej okolicy jest twarda i bardzo twarda woda, więc kamień jest trudniejszy do usunięcia, ale ku mojemu zdumieniu płyn nieźle poradził sobie z zadaniem.

Zapach - jak dla mnie zbyt sztuczny i za bardzo intensywny. Trzeba dobrze wietrzyć łazienkę, żeby pozbyć się tego zapachu. Podczas spryskiwania też ten zapach jest dość męczący.

Monikajr | 4 lata temu

Dobry produkt

Skuteczny pomocnik w sprzątaniu łazienki. Dzięki niemu szybko i sprawnie uwiniesz się z bieżącymi zabrudzeniami.

Wielki plus za przyjemny, niedrażniący zapach.Spokojnie można używać bez rękawiczek ochronnych, bez obaw o skórę dłoni.

Niestety nie bardzo radzi sobie z mocno zakamienionymi powierzchniami. Nie pomagało nawet pozostawienie na dłuższy czas.

Myślę, że chętnie sięgnę po niego jeszcze w przyszłości.

elzunia78 | 4 lata temu

Cillit Bang do łazienki pogromca brudu

Cillit Bang do łazienki jest produktem naturalnego pochodzenia z kwaskiem cytrynowym.Jest niebywale łatwy w użyciu wystarczy spryskaś powierzchnię którą chcemy umyć,pozostawić na pięć minut, wytrzeć i spłukać.Czyści idealnie i szybko, brodzik z połyskiem, szyby z brodzika wręcz lśniące,osad z mydła znikł bez wysiłku.Kafelki lśnią, umywalka czysta,lustro również czyste ,toaleta błyszcząca.W łazience unosi się przyjemny bardzo delikatny zapach,jestem bardzo zadowolona że ten naturalny produkt umożliwił mi w tak krótkim czasie i tak dokładnie wysprzątać całą łazienkę, i to bez wysiłku.Jestem pewna, że ten produkt polecę znajomym i rodzinie bo jest to produkt fajny,łatwy w użyciu,o przyjemnym i delikatnym zapachu, nie zawiera szkodliwych substancji, szybko działający, idealny do codziennego użytku.Pogromca kamienia i rdzy.

Nika6001 | 4 lata temu

Jestem bardzo zadowolona

Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie produkt. Nadaje się idealnie do czyszczenia nawet bardzo trudnych plam i działa w najtrudniejszych zakamarkach.

Na pewno sięgnę po niego jeszcze raz

Uchynek89 | 4 lata temu

Naturalna (po)moc w sprzątaniu

Spray bardzo dobrze sprawdza się w codziennym, domowym użytkowaniu. Zach nie jest drażniący, sam płyn nie niszczy skóry dłoni (choć wiadomo, że lepiej używać rękawiczek). Skutecznie usuwa kamień i brud, aż jestem zaskoczona. Po składnikach naturalnego pochodzenia spodziewałam się mniejszej skuteczności a jednak jestem bardzo zadowolona. Polecam, choćby ze względu za zasługi dla ekologii.

velvet900 | 4 lata temu

2 w jednym, czyli Skuteczność i bycie eko

Znam klasyczną wersję Cillit Bang, więc byłam ciekawa wersji eko. I nie zawiodłam się. Świeży zapach, który preferuję w środkach do sprzątania to coś czego oczekuję od środków czyszczących. Cillit Naturally Powerful mi to zapewnia. I do tego skuteczność. Pryskam powierzchnię którą chcę czyścić, zostawiam na kilka minut, żeby środek miał czas zadziałać i potem szoruję. Cały brud i kamień ładnie schodzi. To mój patent na skuteczne sprzątanie:)

filipekkarolina | 4 lata temu

Polecam

Polecam ten produkt. Sprostał moim oczekiwaniom. Radzi sobie z każdym rodzajem zabrudzeń w łazience. Największym zaskoczeniem było dla mnie to jak poradził sobie z myciem kabiny prysznicowej - efekt jak silne detergenty a zapach i skład o wiele przyjemniejszy. Już poleciałam produkt wszystkim znajomym Paniom domowym. Z pewnością sięgnę po ten produkt po raz kolejny.

Koletag1994 | 4 lata temu

Niezawodny pomocnik

Cillit bang Naturally Powerful łazienka bardzo dobrze usuwa kamień oraz zabrudzenia z mydła oraz zacieki. Wspaniale poradził sobie z wyczyszczeniem wanny oraz umywalki, a to wszystko dzięki kwaskowi cytrynowemu który znajduje się w składzie produktu. butelka jest poręczna chociaż mogłaby być troszkę węższa i bardziej dostosowana do dłoni. Zapach jest przyjemny nie gryzie w nos. Na pewno produkt polecę przyjaciółce i będę po niego chętnie sięgać.

kolczusia | 4 lata temu

Polecam

Miły delikatny zapach. Produkt bardzo skuteczny i z pewnością nie raz zagości w mojej łazience. Radzi sobie z kamieniem i zabrudzeniami każdego rodzaju.

MonikaFal | 4 lata temu

Naturalny zapach i skuteczność

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które w naturalny sposób chcą zadbać o czystość w swoim domu. Skład produktu to 100% składników pochodzenia naturalnego. Płyn skutecznie usuwa kamień i inne zaburidzenia, które pojawiają się w łazience. Pozostawia piekny świeży zapach.

Sylwuni4 | 4 lata temu

Naturalnie wyczyszczona łazienka

Nareszcie moje dziecko może uczestniczyć w porządkach! Zawsze słyszał, że mam czyści łazienkę i bardzo brzydko pachnie. Był smutny bo "ale ja chce mama Ci pomagać". Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka pozwolił nam sprzątać razem. Psik Psik i już umywalka błyszczy, Psik psik i kabina prysznicowa błyszczy. Synek zadowolony i wszystkim opowiada, że sprzątał z mamusią.

Sylwia14 | 4 lata temu

Cillit Bang Natirally Powerful Łazienka

Bardzo ładny zapach,delikatna cytryna.Zapach nie gryzie w gardło. Myjąc łazienke spryskałam kafelki,wannne, umywalke i armature.Odczekałam pare minut ,przetarłam szmatka i odrazu było widać efekt.Nawet brudniejsze miejsca nie trzeba było czekac ok 20 minut jak jest w opisie tylko szybko zeszło.Wanna, umywalka i armatura otrzymały nowy blask.Jestem bardzo zadowolona z efektów.

Patrycja_testuje | 4 lata temu

Świetny produkt

Jestem bardzo zadowolona z działania cillit Bang do łazienki, udało mi się do czyścić kamień, a także płytki pod prysznicem z osadu, dodatkowo ma ładny zapach

anime5 | 4 lata temu

CILLIT BANG DO ŁAZIENEK

Produkt w pełni spelnil moje oczekiwania. Nadaje się do wielu powierzchni. Idealnie sprawdził się podczas myca baterii lazienowych, misy umywalkowej i muszli klozetowej. Używam go także do czyszczenia deski klozetowej. Nie uczulił domowników, ma ładny świeży zapach. Dokładnie uzowa wszelkie osady. Z pewnością polecę go moim znajomy.

angelaes | 4 lata temu

Dobry produkt

Spray spełnił moje oczekiwania. Bardzo dobrze poradził sobie z kamieniem w łazience, co było bardzo uciążliwe. Świetnie również doczyścił inne powierzchnie. Pozostawił również bardzo przyjemny zapach.

mateczkatestuje | 4 lata temu

Codzienność

Produkt idealnie nadaję się do codziennego sprzątania łazienki. Ma przyjemny zapach który pozostaje na długo w naszej łazience dodatkowo płyn nadaje się do większości powierzchni w łazience.

3barbara3 | 4 lata temu

Cillit Bang łazienka

Płyn spełnił moje oczekiwania. Ładnie pachnie, dobrze odświeża.

Wydaje się, że jest delikatny, a to złudzenie.

Umywalkę i wannę umył bardzo dobrze. Podobają mi się takie nowości.

anet32 | 4 lata temu

Cilit bang mega

Citibank jest idealny do usuwania kamienia, spełnia swoją rolę idealnie, dobrze się pieni, szybko działa że świeżym kamieniem,gorzej że startym ,ale jako naturalny środek czyszczący idealny.

Nusienka | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Produkt jak najbardziej na tak, zawsze miałam problem z utrzymaniem czytości kabiny , kamień był dla mnie zmorą , teraz nie jest to dla mnie problemem , sprykanie kabiny odczekanie 4-5 minut , oczyszczenie gąbka i kabina lśni !! Dodatkowo zapach bardzo świeży nie drapie w gardło jak przy innych środkach. Naprawde polecam , produkt zostanie ze mną na dłużej.

myforestfog | 4 lata temu

Cillit bang

Skuteczny, bardzo prosty w użyciu środek. Przyjemny zapach. Dobrze czyści wszystkie powierzchnie, usuwa kamień i brud. Polecam do codziennego użytku.

wioleta252 | 4 lata temu

Polecam

Polecam, produkt spełnił moje oczekiwania. Kamień z ktorym nie mogłam się uporać poszedł w zapomnienie .

Polecam z czystym sercem, u mnie na pewno zagości na stałe. Idealny do pielęgnacji łazienki

Magda_d3 | 4 lata temu

Bardzo uniwersalny produkt

Cilllit Bang Naturally Powerful łazienka otrzymałam do testów od portalu Polki, serdecznie za to dziękuję.

Produkt zamknięty jest w plastikowej butelce zakończonej spryskiwaczem. Jest to wygodne w użyciu. Butelka nie jest przezroczysta, przez co nie widać ile produktu jeszcze pozostało.

Produkt ten posiada 100% składników pochodzenia naturalnego, a jego działanie oparte jest na kwasku cytrynowym. Zapach jest bardzo świeży, wręcz idealny do łazienek.

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka świetnie się u mnie spisuje. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego uniwersalność. Czyszczę nim praktycznie wszystkie powierzchnie w mojej łazience, poczynając od umywalki, przez wannę, kabinę prysznicową, kończąc na toalecie oraz płytkach. Jeden produkt i tak wiele zastosowań. Używając go spryskuję zabrudzoną powierzchnię, czekam 5 minut i zabieram się za mycie. Dzięki temu produktowi nie muszę nadmiernie szorować brudnych powierzchni. Cillit Bang świetnie radzi sobie z osadami z mydła, dobrze radzi sobie również z kamieniem. Pozostawia łazienkę lśniącą i pachnącą.

Magda2544 | 4 lata temu

Cillit Bang łazienka

Polecam każdemu Cillit Bang nie tylko rozprawia się z zabrudzeniem ale pozostawia przyjemny zapach. Czyście wiele powierzchnie nie rysując ich. Nie podrażnia skóry jest bardzo wydajny i skuteczny.

Katierina | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Produkt do czyszczenia łazienki, którego jakość jest taka sama jak większości środków dostępnych na rynku w tej cenie, rzeczą, którą go wyróżnia to z pewnością jest zapach: łagodny, przyjemny, nie drażni ostrością w nos. Myślę, że jest też wydajny, powstała piana po pstryknięciu jest gęsta, nie spływa i przede wszystkim nie zostawia smug ( a to się niestety zdarza dość często przy innych środkach tego typu). Ogólnie jestem zadowolona z produktu i jeśli moje córki stwierdziły, że mam kupować ( a to one głównie myją łazienkę i toaletę) to z pewnością będę to robić.

klaudia_05 | 4 lata temu

Niezawodny pomocnik

Zdecydowanie polecam produkty Cillit Bang Naturally Powerful ze względu na ich niezawodne działanie. Po podpisaniu zamienionej powierzchni zmyłam go po prostu gąbeczką. Polecam

Mamaelizyimajki | 4 lata temu

Test czystej łazienki

Przez ostatni czas testowałam środki do czyszczenia kuchni i łazienki. Sprey do łazienki bardzo szybko usuwa kamień i osad nagromadzony w łazience.. użytkowanie bardzo łatwe i przyjemne, bardzo łatwa aplikacja i przyjemny zapach.

Blondii1985 | 4 lata temu

Cilit bang łazienka

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Szybko i sprawnie usuwa kamień i rdze. Zapach cytryny unosi się po całej łazience. Widać różnicę już po pierwszym zastosowaniu.

kagula | 4 lata temu

Polecam w 100%

Spray sprawdza się znakomicie. Bardzo wygodna aplikacja. Wystarczy odrobina sprayu aby poradzić sobie z brudem. Kuchnia lśni, a w szczególności zlew. Tłuszcz jest usuwany w sekundzie. Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni posiada przyjemny zapach. Czyszczę nim każdą powierzchnię w kuchni. Dzięki swej wydajności i prostocie jest idealny jeśli jestesmy zapracowani, a dzieci ciągle coś pobrudzą w kuchni. Polecam

anioleczeek | 4 lata temu

Polecam ten produkt

Z przyjemnością stwierdzam, że mogę polecić Cillit Bang i do łazienki. Jedynie zawiódł mnie przy czyszczeniu kamienia. Jednak cała reszta pięknie się czyści, do tego cudowny zapach roznoszący się po mieszkaniu.

paolka935 | 4 lata temu

Szczera recenzja Pauliny

Łazienka, to pomieszczenie o które dbam szczególnie. Kto mnie zna, ten wie, że to mój "konik" i tam musi być zawsze czysto. Produkt Cilit Bang do czyszczenia łazienek spełnił moje oczekiwania, byłam pod wrażeniem tego, jak poradził sobie z brudem, jak doczyścił to, na czym mi najbardziej zależało. No i do tego ładny zapach. Polecam.

Duchni96 | 4 lata temu

Recenzja środków czystości

Moim zdaniem produkty do czyszczenia kuchni jak i łazienki Cillit Bang są bardzo dobre i sprawdziły mi się przy codziennym użyciu, godne polecenia znajomym gospodyniom. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Cillit Bang skierowany do łazienki gdyż wszelki osad kamień, żółte zacieki od wody znikały w oka mgnieniu.

Serdecznie dziękuję za wysłane produkty, które sprawiły że jeszcze bardziej pokochałam porządki domowe!

Belaiza23 | 4 lata temu

Cilit Bang Naturally do łazienki

Spray ma przyjemny, nieduszący zapach. Z zaburudzenami typowymi dla łazienek i kamieniem radzi sobie całkiem nieźle. Polecam dla tych, których drażnią chemiczne zapachy przy sprzątaniu, alergików oraz posiadaczy dzieci i zwierząt.

maskoteczka20 | 4 lata temu

Genialny pomocnik w łazience

Bardzo dobry środek do czyszczenia w łazience. Bardzo łatwy w użyciu, dobrze rozprowadza się, piana jest gęsta co za tym idzie nie spływa szybko po czyszczonej powierzchni.

Zastosowałam go tak jak wszystkie inne płyny - psiknęłam i odczekałam, po parunastu minutach przetarłam gąbką i efekt był WOW !!!!!

Zero śladu kamienia!!! Zero szorowania, powtarzania czynności!! Tylko jedno użycie płynu i po paru minutach umywalka i kran jak nowe!!!

Sann | 4 lata temu

Do zadań specjalnych

Zdecydowanie mój faworyt jeśli chodzi o czyszczenie łazienki. Łatwość, szybkość i efektowoność sprawiła że w jeszcze krótszym produkt nadający się czasie radzę sobie z sprzątaniem pozbywając się przy tym uporczywego kamienia. Dodatkowy plus za 100% pochodzenia naturalnego oraz kwasek cytrynowy który można wyczuć od pierwszego psiknięcia. Dla mnie rewelacja!

Glooves | 4 lata temu

Naprawdę godny polecenia produkt

CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA uważam za naprawdę świetny, godny polecenia produkt. Jest naprawdę skuteczny oraz łatwy w aplikacji. Stosowałam go praktycznie do wszystkiego, bez trudu pozbywając się kamienia. Oprócz tego spray pozostawia naprawdę przyjemny zapach a sam produkt jest wydajny, więc wystarczy na długo.

galazkowa | 4 lata temu

Pogromca kamienia

Cillit to marka, która najczęściej gości w moim domu i pomaga walczyć z codziennymi zabrudzeniami. Ekologiczna linia produktów radzi sobie z kamieniem i brudem znakomicie. Świetnie usuwa kamień oraz nadaje się do czyszczenia praktycznie wszystkiego, zaczynając od umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, toalet, szkła, ceramiki i kafelków. Produkt zapewnił mi świetne rezultaty po sprzątaniu. Co również jest ważne, produkt jest ekologiczny, butelka i spryskiwacz nadają się do recyklingu. Jest również stworzony z 100% naturalnych składników.W swoim składzie zawiera również kwasek cytrynowy, który świetnie radzi sobie z zanieczyszczeniami, odkamienianiem i rdzą. W przypadku cięższych zabrudzeń proponuje zostawić produkt na ok. 20-30 minut, wtedy można świetnie pozbyć się już starszych zabrudzeń. Cillit ma przyjemny zapach mandarynki i limonki , który świetnie odświeża.

enc_mc | 4 lata temu

Bardzo dobry płyn czyszczący bez zbędnej chemii to Cillit Bang Naturally.

Jestem bardzo zadowolona zdziałania produktów Cillit Bang Naturally.Nie znałam ich wcześniej a teraz stały się numerem jeden w moim procesie sprzątania kuchni i łazienki.Niezawodne,skuteczne,zdrowe,nie podrażniają moich delikatnych dróg oddechowych.Idealne dla świadomej pani domu.

Matmata | 4 lata temu

Cillit Bang w łazience

Bardzo przyjemny produkt do codziennego utrzymania czystosci w łazience. Ma prawie niewyczuwalny zapach, łatwo się dozuje, usuwa brud z umywalki, kabiny prysznicowej, sedesu. Niestety nie poradzi sobie z osadem z kamienia, który jest juz dłuższy czas. Do codziennej pielęgnacji w sam raz!

wadera61 | 4 lata temu

Naturalny, ekologiczny, skuteczny Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Produkt o przyjemnym zapachu mandarynki i limonki skutecznie usuwa kamień i rdzę. Nadaje się do wielu powierzchni łazienkowych. Butelka ze spryskiwaczem wygodna w użyciu a spray zaskakująco dobrze trzyma się na spryskanej powierzchni. Skład to 100% składników naturalnego pochodzenia. Ważne dla mnie, że butelka i spryskiwacz podlegają recyklingowi. Warto go w domu posiadać i stosować.

intermanka | 4 lata temu

Niczym nie ustępuje tradycyjnym środkom

Cillit Bang Naturally Powerful do czyszczeni łazienki w niczym nie ustępuje tradycyjnym środkom do czyszczenia łazienki jakie do tej pory używałam. Jest tak samo skuteczny i wygodny w użyciu. Pozostawia ładny, świeży zapach i nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni w łazience. Bardzo go polubiłam.

agi1234 | 4 lata temu

Nareszcie naturalna cytryna!

Spray do czyszczenia łazienki otrzymałam w ramach testów, serdecznie dziękuję, gdyż jestem z niego zadowolona i nie zawiódł moich oczekiwań. Zwykle kupowałam kilka produktów- osobno do usuwania kamienia, do kabiny itp Tutaj możemy wykorzystać produkt do różnych powierzchni. Spray ma dużą objętość, dzięki czemu jest niezwykle wydajny, ale opakowanie duże powoduje, że jest ciężkie i może być mało wygodne dla niektórych osób. Mechanizm spryskiwacza jest trwały, nie zacina się, dobrze działa.

W sposób praktyczny i łatwy aplikujemy spray, który pozostawia delikatnie spieniony preparat. Łatwo go zmywamy, nie pozostawia smug i zbędnego osadu. Jest bardzo skuteczny. Najważniejsze, że jest ekologiczny

i naturalny. Używamy go ze świadomością dbałości o siebie i środowisko. Do tej pory produkty o zapachu cytrynowym kojarzyły mi się z nieprzyjemnym, syntetycznym aromatem, a tutaj mamy delikatny zapach cytryny. Super produkt. Pozostanę przy nim.

Izkaizag | 4 lata temu

Skuteczna walka z kamieniem

CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA to idealne rozwiązanie w walce z uporczywym kamieniem i osadem na płytkach, wannie czy kabinie prysznicowej. Polecam go szczególnie jeśli ktoś ma alergie na duszące środki chemiczne. Piekny zapach, skuteczność i wygoda a efekt niesamowity.

Iwona0182 | 4 lata temu

Naturalny skład i skuteczność

Co pierwsze rzuca się w oczy to estetyczne i funkcjonalne opakowanie. Po pierwszym użyciu można też od razu zauważyć że produkt ma świeży i przyjemny zapach. Ale co najważniejsze jest skuteczny. Doskonale czyści nawet mocniej zabrudzone powierzchnie a przy tym ma naturalny skład co jest dla mnie bardzo ważne gdyż jestem mamą małego dziecka.

justyska_88 | 4 lata temu

Świeży, naturalny płyn

Bardzo poręczne i wygodne opakowanie. Płyn na świeży, przyjemny i niedrażniący zapach. Dobrze usuwa kamień i osady z mydla. Jest uniwersalny, nadaje się do czyszczenia całej łazienki.

swobodabasia | 4 lata temu

ŚWIETNY,NATURALNY PRODUKT

Cillit Bang Naturally Powerful łazienka to świetny produkt w 100% pochodzenia naturalnego,zawierający kwasek cytrynowy. Łatwy w użyciu, do czyszczenia wielu powierzchni. Doskonale usuwa kamień i ma przyjemny zapach. Dodatkowo dba o środowisko-ma opakowanie nadające się do recyklingu.

Jak dla mnie doskonały produkt. Gorąco polecam.

IzaMk | 4 lata temu

Przyjemnie pachnie i jest skuteczny

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest skuteczny i łatwy w użyciu.Fajnie że jest jest ze składników pochodzenia naturalnego, a przede wszystkim ze można nim wyczyscic całą łazienkę. Dodatkowo ładnie pachnie. Napewno będę go polecała. Dla mnie numer 1 do łazienki.

kkot12 | 4 lata temu

Skutecznie czyści

Skutecznie usuwa kamień i rdzę nadając powierzchniom w mojej łazience nieskazitelną czystość i połysk. Idealnie poradził sobie z brudem na umywalce, wannie i kabinie prysznicowej. Butelka wydajna, poręczna, wygodna w użyciu. Podczas sprzątania unosił się przyjemny, owocowy zapach.

BunnyBlackx | 4 lata temu

Niezastąpiony pomocnik w porządkach

Bardzo cenię sobie produkty Cilit and Cilit Bang Naturally Powerful Łazienka zachwycił mnie podwójnie - skutecznością i naturalnością

+ czyści dokładnie każda powierzchnię bez potrzeby szorowania (to nie jest codzienność a przypadku środków o o naturalnym składzie!)

+ jest skuteczny a delikatny - nie drażni, po kontakcie ze skórą nie wywołuje alergii ani zaczerwnienia

+ pięknie świeżo pachnie, po zastosowaniu cała łazienka tchnie świeżością! :)

+ wydajność, wygoda użycia

Cilit Bang Naturally Powerful Łazienka z pewnością zagości w mojej łazience na długo, z nimi porządki to naturalna i czystą przyjemność!

Weronikaa2 | 4 lata temu

Delikatny zapach

Produkt ma delikatny zapach, zupełnie inny od tych, do których przywykłam w środkach czyszczących. Ma też wygodny spryskiwacz, dobrze się go dozuje. Czyści praktycznie całą łazienkę, różne powierzchnie.

ptyss | 4 lata temu

Zostało tylko pół butelki ale jest błysk w łazience i WC!

Użyłam i mocno polecam Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka. On zapewnił błysk i odświeżył moją łazienkę+wc:) To świetny skuteczny środek czyszczący do różnych powierzchni, po prostu posprzątałam nim całe pomieszczenie! ponadto pozbyłam się kamienia! Pozostał tylko świeży zapach i..pół butelki ;)

Z pewnością kupuje kolejny jak butelka się skończy!

Nela496 | 4 lata temu

Wydajny i skuteczny

Szczerze mówiąc nie spodziewałam się dobrego efektu ponieważ zawiodłam się na innej znanej marce, która też stawia na naturę. A jednak,zupełnie inna bajka. Produkt po spryskaniu jest w formie pianki. Mniej zabrudzone powierzchnie czyściłam odrazu i efekt był bardzo dobry, czyści skutecznie, powierzchnia jest lśniąca i widać, że dobrze umyta.Przy odpływie umywalki miałam kamień, zostawiłam na ok.15 min i bez problemu wyczyściłam. Tak samo z kafelkami w brodziku, kilka minut i czyste. Jeżeli chodzi o zapach to taki trochę sztuczny, spodziewałam się przyjemnego cytrynowego ale ogólnie jest ok. Wydajny.

Sandra.s | 4 lata temu

Polecam

Świetny produkt, jestem zachwycona,na pewno kupie ten produkt ponownie. Nadal się do wszystkich powierzchni w mojej łazience. Pozostawil po sobie piekny zapach. Polecam wszystkim.

hostessadorota | 4 lata temu

Super

W końcu mogłam pozbyć się kamienia na armaturze w łazience. Wystarczyło psiknac, poczekać chwilę i wytrzeć papierowym ręcznikiem. Bez szorowania,bez obawy że uszkodzę delikatną powierzchnię bateri. Jestem bardzo zadowolona.

loren83 | 4 lata temu

Silny pomocnik

Produkt taki jak Spray do czyszczenia Cillit Bang Naturaly Powerful łazienka sprawdził się w mojej łazience oraz kuchni , dawno nie miałam do czynienia z taką silną pomocą , której pomógł mi ten produkt . Opakowanie o ładnej dużej szacie graficznej, bardzo wydajny , ładnie pachnący . Produkt pomaga mi usuwać kamień , który zalegał od dłuższego czasu, po spryskaniu sprayem i pozostawieniu na 40 minut usuwa wszystkie niedoskonałości oraz pozostawia po sobie błyszczącą baterie . Tak samo ładnie czyści całą toaletę , wannę oraz kabinę prysznicową i kuchnię. Jestem zadowolona .Zawsze miałam zacieki na zlewozmywaku w kuchni po regularnym czyszczeniu , nie mam czegoś takiego jak zacieki. Polecam ten produkt każdej Pni domu.

matthew_skin | 4 lata temu

Cillit

Nareszcie produkt godny zaufania i polecenia podczas codziennego sprzątania. Bardzo fajny i prosty skład, naturalne składniki. Idealnie spełnia swoje zastosowanie podczas mniejszych i większych porządków. Zapach bardzo przyjemny, nie drażni nosa oraz oczy co w większości przypadków innych produktów się zdarza.Nie wywołuje podrażnien na skórze oraz innych czynników alergicznych.

patii914 | 4 lata temu

Wspaniały produkt!

Nowy Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka to zdecydowanie bardzo skuteczny środek czyszczący. Poradzi sobie nawet z uporczywym zabrudzeniem. Jestem w stanie wymyć nim całą łazienkę. Bardzo przyjemnie pachnie oraz nadaje jej powiew świeżości. Polecam Cillit Bang każdemu i na pewno będę sięgać po niego regularnie!

_ainez_ka | 4 lata temu

Rewelacja

Spray do czyszczenia u mnie się bardzo sprawdził pozbyłam się wielu zanieczyszczeń jak i kamienia, co jestem bardzo zadowolona i ten zapach delikatny ma.

katim | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA

Spray do czyszczenia łazienki cillit bang - jest bardzo łatwy w użyciu, usuwanie idealnie nagromadzony brud, bardzo przyjemny zapach i co najważniejsze nadaje się do każdej powierzchni w łazience. Polecam gorąco.

Paaulii_G | 4 lata temu

Bardzo fajny środek do czyszczenia

Bardzo fajny środek do czyszczenia powierzchni, super czyści wannę, powierzchnię, płytki, zlew. Skuteczny, łatwy do stosowania, wydajny, ma bardzo przyjemny zapach. Będę nim czyścić łazienkę jeszcze długo, długo i będzie piękna, czysta i pachnąca.

ewa6767 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest bardzo wydajny. Bardzo mała ilość wystarczy na usuwanie wszelkich zabrudzeń z umywalki i brodzka. Poradził sobie także zabrudzonym kranem oraz osadem na kabinie prysznicowej. Bardzo łatwo też wyczyść kafelki a szczególnie fugi. Nie ma drażniącego zapachu . Poza tym w moim przypadku nawet po zetknięciu się skórą nie powodował podrażnień. Fajnie jest to, że tym produktem (1) można praktycznie wyczyścić całą łazienkę. Wygodne opakowanie w postaci sprayu ułatwia dozowanie produktu. Produkt ma wielkość 750 ml więc moim zdaniem wystarczy na długo. Na pewno będę go teraz kupować regularnie. Wielką zaletą jest to, że w 100% skład jest pochodzenia naturalnego.

Moniczkasia | 4 lata temu

Skuteczny środek do łazienki

Bardzo skuteczny i dodatkowo ekologiczny produkt. Po jego zastosowaniu moja łazienka jest czyściutka i pięknie pachnąca. Sprzątanie z tym środkiem jest przyjemne i proste. Ważne jest również, iż używając tego ten ekologiczny spray dbamy o nasze środowisko. Świetnie zastąpi inne do tej pory używane przeze mnie środki.

Madziunia1986 | 4 lata temu

Cillit Bang

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka spełnił jak najbardziej moje oczekiwania :) jest bardzo skuteczny i przyjemny zapach, dzięki temu moja łazienka ma przyjemny i świeży zapach. Płyn nadaje się i sprawdził w czyszczeniu wszystkich powierzchni w łazience.

BasiaBiczak | 4 lata temu

Fantastyczny produkt

Cillit Bang Naturally Powerful to fantastyczny produkt do czyszczenia z osadów kamiennych wszelakich powierzchni w łazience. Jego wspaniała kompozycja zapachowa nasycona olejkami eterycznymi a także zawartość kwasku cytrynowego sprawia że sprzątanie w łazience stało się dla mnie łatwe i bardzo przyjemne.

Pattiok | 4 lata temu

Polecam

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest wygodny w użyciu, ma świeży zapach i całą łazienkę można nim umyć. Kamień z kabiny prysznicowej zszedł bez szorowania. Polecam ten produkt i napewno będę go używać.

majaa00 | 4 lata temu

Super produkt

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka spełnił moje oczekiwania spisał się na medal, umył umywalkę oraz wannę bez większych problemów z zalegajacych osadów i kamienia. Również zz toaletą poradził sobie bardzo dobrze, usuwając kamień zalegający.

Sylwia12@ | 4 lata temu

Polecam z całego serca.

Produkty z Cillit Bang Naturally spełniły moje oczekiwania w 100%. Preparat do czyszczenia łazienki jest rewelacyjny zawsze zmagalam się z kamieniem pod prysznicem ale ten środek ułatwił moje sprzątanie.

moniczka7896 | 4 lata temu

Skutecznie radzi sobie z kamieniem

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest to bardzo skuteczny produkt do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń w łazience. Bardzo dobrze radzi sobie z usunięciem kamienia i osadów z mydła . Świeżo pachnie, dlatego miło się z jego pomocą pracuje ;) Środek jest 100% pochodzenia naturalnego ,co dodatkowo mnie przekonuje do jego stosowania. Polecam!

rycerzyk6 | 4 lata temu

cytrusowy magik

Jak wzięłam Cillit do ręki to urzekło mnie to , iż produkt jest w 100% naturalny, ma naturalny skład..

Zauważyłam że detergent nie rysuje powierzchni ,dobrze usuwa kamień i mydło z wanny. Doskonale sobie radzi z umywalką i kabiną prysznicową ,którą mogę teraz doczyścić bez wysiłku. Produkt ma przyjemny cytrusowy zapach i jest bardzo łagodny dla dłoni. Łatwość i wygoda w użyciu produktu, detergent jest wyposażony w bezpiecznie zamykany spryskiwacz. Jestem pozytywnie zaskoczona rezultatem .

Takknie | 4 lata temu

O produkcie dzięki którym moja łazienka lśni czystością

Zdecydowanie polecam ten produkt! Moja łazienka juz dawno nie była tak czysta. Do tego piękny i delikatny zapach i dusząca woń innych środkow odeszla w niepamięc

Regulice | 4 lata temu

Cillit Bang

Cillit Bang sprawdził się jako środek do sprzątania wykorzystywany w łazience . Dobrze sobie radzi z usuwaniem kamienia , lecz takiego niezbyt dużego . Jeśli chcemy sobie poradzić z większym kamieniem należy użyć dużo mocniejszych środków , natomiast w codziennym użytkowaniu jak najbardziej spełnił swoją funkcję . Ma przyjemny zapach oraz jest delikatny .

iwka1979 | 4 lata temu

Mój ukochany pomBang ocnik w sprzątaniu Cillit

Od kąt mam w swoim domu Cillit Bang, sprzątanie jest dla mnie przyjemnością. Cillit Bang nie zostawia smóg, zostawia za tem piękny zapach i czystość w łazience, kuchni, salonie, w całym domu. Z czystym sumieniem polecam ten produkt, jest po prostu genialny. Dziękuję Ci Cillit Bang.

jagna1978 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Produkt pozytywnie mnie zaskoczyl. Dobrze czysci zabrudzenia nawet te stare ,ktorych nie moglam domyc. Dobrze usuwa kamien .Ma idealny zapach prawie niewyczuwalny co tez mnie zaskoczylo bo do tej pory srodki ktorych uzywalam po prostu smierdzialy. Jednyny minus to konsystencja. Plyn tworzy piane ale ta szybko zmienie sie w plyn i scieka wiec trzeba pilnowac innych powierzchni ,na ktore spada.

nokosmetykach | 4 lata temu

Ułatwia sprzątanie

Każda osoba, ktora ma w domu twardą wodę wie, jak niektóre zabrudzenia mogą być uporczywe. Tu naprawdę produkt sprawdza się super. Nie zawsze musi być 5 minut na powierzchni. Czasem wystarczy psiknąć i przetrzeć i już nie ma smug czy osadu. Naprawdę bardzo fajnie się z nim sprząta. I szybko.

pstawicka1 | 4 lata temu

Super skuteczność!

Produkty dały sobie radę z każdym zadaniem. Skutecznie pokonały bród każdego rodzaju. Nie było z nim żadnych problemów. Sprzątanie staje się szybciej i przyjemniejsze. Zapach produktów jest przyjemny i nie odstrasza. Wszystko jak najbardziej na duży plus.

E. Ślązak | 4 lata temu

Idealny do czyszczenia wielu powierzchni.

Produkty Cilit Bang Naturally polecam wszystkim dbającym o swój dom. Te produkty idealnie wyczyszczą każdą powierzchnię. Tłuszcz z kuchenki usuwają w 100 % a łazienka aż lśni i kamień nie jest mi straszny dzięki Cillit. Duże i ekonomiczne opakowanie wystarczy na długo. Produkt wykonany z naturalnych składników nie powoduje uczulenia. Ładny, świeży zapach na długo utrzymuje się w mieszkaniu. Idealny dla każdej pani domu. Produkt jest łatwy w użyciu i wystarczy odrobina by czyszczona powierzchnia lśniła blaskiem 😊

Kawowagosia | 4 lata temu

Rewelacyjny produkt!

Spray do czyszczenia łazienki. To innowacyjny środek w formie sprayu do czyszczenia wszelkich powierzchni łazienkowych. Natychmiast wykazuje się nieprawdopodobną skutecznością, pozostawiającą spektakularne efekty na długi czas. Moja nowa, niezbędna pomoc w czyszczeniu domu. Jego niewątpliwe zalety to przede wszystkim z kwaskiem cytrynowym nadaje się do wielu powierzchni łazienkowych wygodny w użyciu, zawsze skuteczny. Zapach przyjemny z olejkami eterycznymi z mandarynki i limonki. Butelka i spryskiwacz nadające się do recyklingu, pojemność 750ml. Rewelacyjny produkt o niebywałej skuteczności! Polecam z czystym sumieniem!

agusia312 | 4 lata temu

Bardzo skuteczny produkt

Spray Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest bardzo skutecznym środkiem czyszczącym i nie tylko do powierzchni w łazience. Czyszczenie kamienia zaczęłam od kuchni, gdzie wokół baterii przy zlewozmywaku z uwagi na nieszczelność i kapiącą wodę utworzyła się kamień. Produktem z gęstą pianą opryskałam miejsce z kamieniem i pozostawiłam na jakieś 15 minut. Spryskałam również tzw. ociekacz ze stali nierdzewnej...po tym czasie kamień po prostu zniknął. Wszystko było czyste bez śladów kamienia.

Cilit użyłam oczywiście również w łazience przy kranie i umywalce, plus spływ w wannie. Podobnie jak w kuchni pozostawiłam na 15 minut i po tym czasie również sukces. Wszystko czyste. Bardzo jestem zadowolona z tego produktu.

Ogór | 4 lata temu

Czysta łazienka

Nowy Cillit Bang naturally powerful jest całkiem łatwy w użyciu, świetnie pachnie i delikatnie się pieni. Testowałam na bardzo starym kamieniu osadzonym w muszki klozetowej i niestety tam nie do końca dał sobie radę, ale na innych powierzchniach, takich jak umywalka, wanna i prysznic zdał egzamin celująco.

iloo5 | 4 lata temu

Naturalne czyszczenie

Środek Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka skutecznie pomógł mi w sprzątaniu mojej łazienki. Wygodna forma sprayu sprawia że nanoszenie go na wszelkie powierzchnie nie sprawia mi żadnych problemów. Środek ma przyjemny delikatny zapach i zawiera naturalne składniki więc wiem, że nie wprowadzam do środowiska szkodliwej "chemii". Cillit skutecznie doczyścił zabrudzenia i nie zostawił smug. Dzięki niemu moja łazienka lśni i unosi się w niej przyjemny delikatny zapach świeżości.

karooolcia753 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Bardzo dobry w usuwaniu kamienia, zapobiega jego powstawaniu, niestety nie poradził sobie z takim starszym nalotem. Po użyciu pięknie wyczyścił kamień na armaturze, wszystko lśniło. Do tego w łazience unosił się świeży zapach.

kozucha6 | 4 lata temu

Cytrusowa świeżość w łazience

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka jest bardzo wygodny w użyciu. Ma bardzo ładny cytrusowy zapach, nie czuć w nim chemicznych substancji. Jeśli chodzi o skuteczność, to jestem bardzo zadowolona. Spray bez problemu usuwa wszelkie ślady po mydle czy też inne zabrudzenia na glazurze łazienkowej - wystarczy spryskać i przetrzeć szmatką, a umywalka, wanna i płytki są lśniące. Sprawdził się również przy usuwaniu kamienia - poradził sobie nawet ze starszym zalegającym kamieniem. Na pewno będzie to mój ulubiony środek czyszczący do łazienki, ponieważ jest skuteczny i w dodatku super pachnie.

Margolka12 | 4 lata temu

Cytrynowa świeżość

Delikatny zapach cytryny ,ładne estetyczne opakowanie , wygodne w użytkowaniu. Miłe zaskoczenie po pierwszym użyciu. Kamień usunięty i przy okazji świeży zapach bez chloru. Bardzo chętnie sięgnę po produkt przynajblizszych zakupach, polecam.

czaki82 | 4 lata temu

Rewelacyjny produkt

łazienka dzięki produktowi Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka świeci i lśni czystościa , nie ma wogóle kamienia, wytrwarza się piekny zapach, produkt jest bardzo wtdajny i łatwy w uzyciu i co najwazniejsze skutecznie usuwa brud

_karola_p_ | 4 lata temu

Magiczny spray

Spray do czyszczenia łazienki jest prawdziwym dziełem sztuki. Pomaga usunąć kamień z wielu powierzchni, które po jego użyciu są bez smug. Jestem bardzo zadowolona z jego działania i na pewno sięgnę po niego jeszcze nie raz.

Aangela3 | 4 lata temu

Skuteczny w akcji

Moim zdaniem a miałam już okazję używać produktów cilit uważam że jest to jeden z lepszych świetnie usuwa kamień dobrze sobie radzi z nalotami na kabinie prysznicowej a co najważniejsze ma ładnych zapach dzięki czemu sprzątanie łazienki to czysta przyjemność

aknel77 | 4 lata temu

Szybko i skutecznie usuwa kamień i osady

Płyn skutecznie usuwa kamień i osady. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Podoba mi się, że ma postać gęstej piany, która utrzymuje się w miejscu działania. Środek ma przyjemny zapach i jest wydajny. U mnie rewelacyjnie się sprawdza, chętnie po niego sięgam.

Asia89r | 4 lata temu

Cillit Bang łazienka

Cillit do łazienki sprawdził sie znakomicie, jako produkt z naturalnym skladem poradzil sobie bardzo dobrze z pozbyciem sie osadu z kamienia na kranie i świetnie umyłam nim wanne, nawet usunal zabrudzenia z zaciekow przy prysznicu , a to zasługa kwasku cytrynowego który jest głównym składnikiem tego Cillitu. Jesli tak jak ja lubicie produkty naturalne to Szczerze polecam.

aniaczek2 | 4 lata temu

Czarodziej w łazience w wersji eko

Od lat używam środków czystości marki Cillit, ponieważ najlepiej radzą sobie z brudem, kamieniem, tłuszczem i osadami. Wersja eko - cóż, troszkę sceptycznie podeszłam do produktów, że nie będą aż tak skuteczne i nie będą miały aż tak fajnego zapachu jak standardowe. Jednak Cillit eko zaskoczył mnie bardzo pozytywnie! Ma świetny, świeży zapach i jest naprawdę skuteczny. Cillit łazienka fantastycznie radzi sobie z brudną umywalką i toaletą, kamieniem na szybie prysznicowej, kafelkach, armaturze. Sprawia, że wszystko lśni i pięknie pachnie, aż miło wejść do łazienki. Serdecznie polecam wszystkim każdy produkt Cillit, sprzątanie jest szybkie i przyjemne :)

Ilona.ef | 4 lata temu

Sprzątanie raz dwa

Zdecydowanie te środki czystości pomagają z uporczywym brudem i kamieniem. Wystarczy kilka chwil, a Twoja łazienka, kuchnia, błyszczą jak nowe :)

Margo1864 | 4 lata temu

Cillit Bang - łazienka

Cillit Bang Naturally Powerful jest bardzo skuteczny w usuwaniu kamienia. W końcu doczyściłam łazienkę.

Toaleta znowu wygląda jak nowa, płytki lśnią a fugi bez zacieków z kamienia są jak nowe. Baterie i słuchawka od prysznica odkamienione. Bardzo polecam ten środek.

leniszcze | 4 lata temu

Niesamowite odkrycie

Świetny produkt, łatwy w użyciu. Zarówno spray do tłuszczu jak i na kamień działają idealnie bez specjalnego szorowania. Butelki łatwe w użyciu, polecam serdecznie 😊

Olaleavanessa | 4 lata temu

Rewelacyjne środki czystości

Cillit bang Naturally powerful do kuchnię świetnie sprawdził się w każdej sytuacji. Genialny pogromca tłuszczu do każdej powierzchni. Do łazienki cytrynowy wyprubowałam wszędzie i rewelacyjnie czyści i usuwa kamień .Pozostawia przyjemny cytrynowy zapach. Do tego jest pochodzenia naturalnego co napewno się sprawdzi jak się ma dzieci w domu . Ja napewno po niego sięgnę i polecę każdej przyjaciółce

Patus | 4 lata temu

Tylko Cilit Bang i świat jest piekny

Jedyny w swoim rodzaju Ciliit bang, godny polecenia, niezawodny, przede wszystkim pomocny. Po jego użyciu łazienka staje się innym przyjemny miejsce. Tak jak myślałam Cilit Bang Naturall będzie dla mnie numer 1, zapach miły, przyjemny. Efekt zadawalajacy w 100% naturalny i oto chodziło.

roccco20 | 4 lata temu

Pogromca kamienia

Lubię kiedy łazienka jest perfekcyjnie czysta. Przy twardej wodzie jednak często osadza się kamień na wannie i umywalce. Od kiedy poznałam Cillit Bang Naturally Powerful , ten problem zniknął. Środek doskonale radzi sobie z zabrudzeniem i uporczywym kamieniem na sanitariach łazienkowych. Jego 100%skład naturalny jest bezpieczny dla środowiska. Sama aplikacja jest łatwa, dzięki podręcznej butelce ze sprayem. Sprzątanie nigdy wcześniej nie było tak przyjemne. Do tego w całej łazience unosi się świeży zapach. Z pewnością nowość Cilkit Bang zostanie ze mną na stałe.

CleveriaQuan | 4 lata temu

Spełnia swoje zadanie

Cillit Bang dobrze radzi sobie z kamieniem i innymi osadami w łazience. Ma zapach owoców cytrusowych, ale niestety nie trafiony w mój gust. Środek czystości ma fajne opakowanie w formie sprayu z zamykanym dziubkiem. Po spryskaniu powierzchni tworzy przyjemną piankę. Produkt jest dobry jakościowo i składa się z naturalnych składników co jest dla mnie ogromnym plusem. Zagości w mojej łazience na długo, a doprowadzenie mojej łazienki do nieskazitelnej czystości nie będzie już wyzwaniem.

niezapominajka2112 | 4 lata temu

Polecam środki cillit bang

Środki ku mojemu zdziwieniu świetnie poradziły sobie z kamieniem oraz innymi brudami w łazience! Jestem mile zaskoczona skutecznością! Napewno będę do nich wracać:)

CatherineRz | 4 lata temu

Kamień nie ma szans

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Nie sądziłam, że jakikolwiek środek będzie w stanie pozbyć się uporczywego kamienia bez szorowania. Wystarczyło użyć produktu, zaczekać i spłukać, a łazienka lśniła. Bez potu, szorowania i wdychania chemii. Produkt ma bardzo ładny zapach, pachnie naturalnie i od samego początku skradł moje serce. Można nim umyć całą łazienkę, ale stosowałam go również na kamień w kuchni. Na pewno będę do niego wracać, bo aktualnie jest to mój numer 1 w walce z kamieniem.

Kasiaewa28 | 4 lata temu

Super produkt

Bardzo łatwe użytkowanie i skuteczność produktu. Miejsca pokryte kamieniem zaczynają przypominać swój stan pierwotny. Najwięcej pracy wymaga sedes, pomimo regularnego czyszczenia kamień osadził się w zakamarkach a cilit mi w tym świetnie pomoże.

Angel1090 | 4 lata temu

Bezwzględny dla kamienia!

Bardzo lubię produkty Cillit Bang, ale sądziłam, że ten z naturalnymi składnikami będzie nieco odstawał od pierworodnej wersji. Bardzo się myliłam! CB Naturally Powerfull doskonale sobie radzi z czyszczeniem łazienki, a do tego zawiera mniej chemicznych składników. Posiada świeży, cytrynowy zapach i usuwa na prawdę więcej w porównaniu do innych sprayów z przeznaczeniem "do łazienki". Płytki, armatura, wanna, umywalka - wszystko to lśni i to bez większego wysiłku. Pozostawiony chwilę na powierzchni działa na prawdę cuda - usuwa kamień, brud z mydła, pasty do zębów, etc. Polecam gorąco, lepszego nie ma!

anaka12 | 4 lata temu

Świetny produkt

Doskonale czyści, usuwa kamień, do tego ma dość przyjemny zapach.

Moja bateria pod prysznicem czy przy umywalce lśni jak nigdy dotąd. Doskonale się sprawdza praktycznie na każdej powierzchni.

Wygodny w użyciu.

Edytaderleta | 4 lata temu

Polecam Cillit Bang Naturalny

Polecam Cillit Bang Naturally Powerful Łazienkajest skutecznym środkiem czyszczącym i usuwającym kamień. Idealny do codziennych porządków. Idealnie czyści kamień na bateri jak i wokół niej. Wystarczy spryskać poczekać chwilę a później wytrzeć. Bateria lśni. Idealnie również usuwa kamień z kabiny prysznicowej.

parysek10 | 4 lata temu

Pogromca kamienia

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się, że naturalny produkt będzie miał tak skuteczne działanie. Bardzo dobrze usuwa kamień i rdzę. Jest bardzo wszechstronny. Używam go zarówno do czyszczenia umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, toalety, jak i kafelków. Dzięki niemu moja łazienka lśni jak nowa. Plusem jest przyjemny cytrusowy zapach.

Wiola0310 | 4 lata temu

MUSISZ TO MIEĆ

Nie spodziewałam się, że w jednym produkcie można zawrzeć jednocześnie przepiekny zapach naturalny skład oraz tak silne działanie. Serdecznie polcam wszystkim Panią domu, które lubią w swoim domu czystość i perfekcje.

Madziuniaaa016 | 4 lata temu

Czysta łazienka

Produkt cilli Bang jest idealny dla osób ceniących sobie porządek i świeżość w domu. Idealnie czyści powierzchnię i usuwa kamień. Wielkim plusem jest przyjemny zapach. Dzięki dozownikowi jest łatwy w użyciu.

basiulka1 | 4 lata temu

Uniwersalny środek do łazienki

Płyn jest idealny do czyszczenia wielu powierzchni w łazience. Jest skuteczny. Ma bardzo przyjemny zapach. Łatwy w użyciu. Po wyciśnięciu z butelki ma postać aktywnej piany. Umieszczony jest w butelce, która ułatwia aplikację, a zamknięta chroni przed wyciekiem substancji czyszczącej.

LokataMadzia | 4 lata temu

Moje nowe, ulubione środki czyszczące

Środki do czyszczenia Cilit Bank sprawdziły się w moim domu bardzo dobrze. Mają przyjemny zapach - nie chemiczny, nie drażniący. Produkty dobrze radzą sobie z zanieczyszczeniami, są wygodne w użyciu i przyjazne środowisku co jest obecnie sporą zaletą. Na pewno sięgnę po nie jeszcze raz.

mozo12ka | 4 lata temu

Bardzo fajne środki czyszczace

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka zaskoczyłnie bardzo pozytywnie. Używałam i do armatury jak również na płytkach gdzie były widoczne smugi z kamieniem. Cillit sprawdził się idealnie, doczyścił kran, wannę i usunął nalot na glazurze. Zapach jest przyjemny, nie drażni. Zdecydowanie polecam produkt.

55asiulka55 | 4 lata temu

fantastyczny produkt

Łazienka extra posprzątana! Jak dla mnie produkt rewelacyjny! Bardzo przyjemny zapach a do tego bez obawy nie muszę zakładać rękawiczek czego naprawdę nie lubię robić. Nie niszczy skóry dłoni i nie wysusza jej a do tego bardzo ładnie czyści powierzchnie i usuwa zaległy kamień. Jak dla mnie produkt na bardzo wysokim poziomie i bardzo mnie cieszy, że ma taki fajny naturalny skład.

joannade85 | 4 lata temu

Naturlny powerfull

Genialny produkt i bardzo skuteczny w usuwaniu kamienia i rdzy.Dodatkowo, nie posiada mocno zapachowych składników. Ogromny plus za składniki pochodzenia naturalnego, które ma w swoim składzie.

kiciax1 | 4 lata temu

SPRAY CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA

SPRAY DO CZYSZCZENIA CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA podczas testu doradził się znakomicie. Miał przyjemny i świeży zapach który nikogo swym zapachem nie drażnił. Sam środek dóbr sprawdzała się w czyszczeniu różnych powierzchni w łazience oraz w usuwaniu zacieków i kamienia. Wygodna i wydajna butelka jak i czytelna etykieta.

maXaXladyXdi | 4 lata temu

Pogromca kamienia

Cillit Bang spray do łazienki sprawdził mi się idealnie. Po psiknięciu na np.kafelki i pozostawieniu na 5 minut widać wyraźną różnię. Kamień ładnie schodzi i pozostawia czyste fugi. Ma bardzo ładny i orzeźwiający zapach. Miła odmiana i na pewno wrócę do niego.

anana-24 | 4 lata temu

Twój przyjaciel w walce z kamieniem!

Sprzątanie łazienki to bardzo niewdzięczna robota - osad i kamień to coś z czymś bardzo trudno walczyć. Jestem pozytywnie zaskoczona Cilit Bang Naturally Powerful przeznaczonym do łazienki - zapach jest bardzo przyjemny, a nie duszący. Kilka psikniec wystarczy do zmycia dużej powierzchni - polecam

Szasza | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka to bardzo dobry produkt, w mojej łazience spaełnił oczekiwania, pozbył się kamienia i na pewno pozostanie na dłużej.

Just0998 | 4 lata temu

Pogromca kamienia.

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka ma piękny, cytrynowy zapach. Miałam okazję przetestować go na różnych powierzchniach. Świetnie radzi sobie z porcelaną, chromem, płytkami czy szybami. Jest świetny do usunięcia uporczywego kamienia i osadu z mydła. Najlepsza zaletą dla mnie jest to, że pomimo świetnego działania, nie powoduje on wysuszenia i łuszczenia się dłoni, przy pracy bez rękawiczek. Na pewno zostanę z nim na dłużej.

Mamawariatka | 4 lata temu

Cilit Bang łazienka

Cilit Bang łazienka jest rewelacyjny, usunol kamień z kabiny prysznicowej. Nieoglam go niczym doczyscic. Spsikalam i po pary minutach umyłam kabinę lsniala i pachniala. Wyglądała jak nowa

jaga1010 | 4 lata temu

Czyści na błysk

Produkt świetnie radzi sobie z kamieniem, baterie łazienkowe po czyszczeniu pięknie błyszczą. Takiego środka właśnie szukałam, skutecznego a zarazem bezpiecznego dla środowiska

foreverindanger | 4 lata temu

Super produkt!

Jestem zachwycona produktem z serii naturally powerful. Począwszy od wyglądu butelki, który jest cudowny, kończąc na jego działaniu. Tak się złożyło, że miałam wymienianą muszlę klozetową i było wokół niej sporo brudu, szczególnie kamienia sprzed x lat. Produkt bardzo dobrze sobie z tym poradził, wystarczyło zostawić go na chwilę na powierzchni a potem brud zszedł. Jeśli chodzi o inne powierzchnie łazienkowe to również sprawdził się bardzo dobrze. Usuwa kamień oraz pomaga utrzymać czystość w łazience oraz fajnie się pieni. Jedyną wadą produktu jest zapach - według mnie neutralny. Chociaż tak czy siak jest lepszy niż ten w standardowych produktach, dla mnie był za mocny, aż nie do zniesienia. Jestem mile zaskoczona, ponieważ po naturalnych składnikach nie spodziewałam się takiego działania. Na pewno będę kupować jak skończę opakowanie, które mam. Zawsze to wkład w bycie bardziej ekologicznym.

Daisyabarry | 4 lata temu

Świetny produkt

Przede wszystkim od pierwszego użycia zauważyłam, że jest mniej drażniący i dużo łatwiej go spłukać w całości. Bez problemu i w dość krótkim czasie pomaga doczyścić kamień i mydło, chociaż w jednym dość zaniedbanym miejscu potrzebowałam więcej czasu i dwóch prób. Mimo wszystko udało mi się doczyścić nim łazienkę w pełni - nie stosując mocniejszych i drażniących środków.

Opakowanie jest bardzo wygodne, a środek wydajny - nie trzeba używać go bardzo dużo dla uzyskania dobrych efektów. Jest to dość oszczędne, a do tego mogę bez problemu go używać do wszystkich powierzchni w łazience, więc jest też ułatwieniem życia.

Kwiat kaktusa | 4 lata temu

Dlaczego polecam ten produkt

Jestem bardzo zadowolona z produktow Cillit Bang, swietnie czyszczą wszystkie powierzchnie i sprawiają że dom lsni czystoscią. A zapach po sprzataniu -niesamowity, świeży. Polecam z calego serca.

Magalia11 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful łazienka

Cillit Bang Naturally Powerful spełnił moje oczekiwania. Świetnie czyści i usuwa brud. Kamień jest w 100 procentach zniwelowany. Nie pozostawia smug i zacieków.Ma piękny delikatny zapach , który nie dusi podczas sprzątania. W końcu mogę swobodnie oddychać. Zdecydowany faworyt jeśli chodzi o produkt do sprzątania łazienki.

Karina2626 | 4 lata temu

Skuteczny naturalny środek czyszczący

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka to skuteczny i do tego naturalny środek czyszczący do powierzchni w łazience. Skutecznie usuwa osady i kamień. Nadaje się do czyszczenia zlewu, wanny, kabiny prysznicowej a nawet innych elementów łazienki. Jest to wspaniały zamiennik dla tradycyjnej chemii domowej.

Kasyszka | 4 lata temu

Cillit bank lazienka

Zapach ładny butelka wydajna fajnie za ma dozownik w sprayu łazienka bez kamienia i rdzy zabrudzenia usuwa nie trzeba szorować spryskana umywalkę po czym lekko wytarłem a po osadzie nie było znalu fajnie ze jest z naturalnych składników

171951f | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful Łazienka

Cilit Bang Naturally Powerful Łazienka, doskonale czyści powierzchnie w łazience zostawiając przyjemny zapach, usuwa kamień, jest łatwa w użyciu i bardzo wydajny.

Ewelina1516 | 4 lata temu

Skuteczny do czyszczenia łazienki

Cillit Bang Naturally Powerful Lazienka okazał się bardzo skuteczny do czyszczenia łazienki. Szybko usuwa osad z kamienia z prysznica, wanny i umywalki. Jestem również bardzo zadowolona z zapachu ponieważ przeważnie tego typu środki do czyszczenia pachną niezbyt ładnie a ten Cillit ma przyjmy, świeży zapach.

andziunia99 | 4 lata temu

SPRAY DO CZYSZCZENIA CILLIT BANG NATURALLY POWERFUL ŁAZIENKA

Produkt świetnie się spisał. Po pierwszym użyciu już zauważyłam piękne efekty. Na pewno ten produkt zagości u mnie już na stałe. Jestem pod wrażeniem tego jak spray usuwa kamień i czyści inne powierzchnie w łazience. Polecam.

Varys1967 | 4 lata temu

Cillit Bang Naturally Powerful - Łazienka

Dla osób liczących na produkt o bardziej naturalnym niż inne składzie jest to idealny środek czyszczący. Świetnie usuwa osad z mydła oraz kamień nawet z trudnych do wyczyszczenia miejsc. Cytrusowy zapach jest bardzo przyjemny. Podsumowując - ten spray jest skuteczny i wygodny w użyciu.

goskaws | 4 lata temu

Jakość i błysk

Marka Cillit Bank jak zwykle stanęła na wysokości zadania. Na długo Państwa produkty zagoszczą w mojej łazience. W końcu zniknął okropny kamień który zatykał mi regularnie deszczownice. Przyjemny nie drażniący zapach zachęca do codziennego użytkowania produktu do czyszczenia. Jest to ekstra produkt uniwersalny do różnych powierzchni .

Anulcia89 | 4 lata temu

Polecam każdej Pani domu

Nowy Cillit Bang ma cudowny zapach, roznosi się po całej łazience. Jest mega skuteczny usunął każdy kamień znaleziony na kranie czy w WC. Baterie potem pięknie błyszczą, i pachną. Jest bardzo wydajny, opakowanie super trzyma się w dłoni. Polecam serdecznie.

Justyna 25 | 4 lata temu

Cilit Bang Naturally Pawerful Łazienka

Jestem zadowolona ze środka idealnie usuwa kamień, mój zlew w łazience zrobił się lśniący, prysznic przejaśniał. Na pewno śniege po niego ponownie bo zadawala mnie jego skuteczność.

sylwia_mc | 4 lata temu

Ułatwiły mi życie

Jestem bardzo zadowolona z używanych środków. Naprawdę ułatwiły mi pracę w domu dzięki temu mam więcej czasu na przyjemności i dodatkowo czystą i pachnącą łazienkę

karolina_ky | 4 lata temu

Genialne produkty

Uwielbiam te produkty! Rewelacyjnie sprawdzają się u mnie w domu. Sprzątanie z nimi to czysta przyjemność a dodatkowym atutem jest zapach. Łazienka lśni :)

Monika 777 | 4 lata temu

Cilit o ładnym zapachu

Cilit Bang od dawna był dla mnie jednym z lepszych środków czyszczących jeśli chodzi o skuteczność, jednak jego wadą był duszący zapach. Nowości naturally powerful mają mnóstwo zalet jak zapach, naturalne ekologiczne składniki i skuteczność w czyszczeniu. Jednak moim zdaniem trzeba się trochę więcej napracować żeby doczyścić trudniejsze zabrudzenia niż przy tradycyjnej wersji. Niemniej jest to doskonała alternatywa dla samodzielnego przygotowywania naturalnych środków czyszczących.

louissthh | 4 lata temu

Moja łazienka lśni czystością!

Ten produkt stał się hitem w mojej łazience. Dzięki niemu, płytki i glazura są idealnie czyste, bez kamienia, a ja cieszę się, że mogę używać produktów które są naturalne. Mała zmiana, a cieszy. Na pewno polecę znajomym, jestem ogromnie zadowolona z testowania. Spray jest miły w zapachu, przyjemnie się go używa.

sylwiunia856 | 4 lata temu

Cilit i wszystko lśni

Polecam domyte kafelki wanna toaleta bardzo miły zapach wygodny w użyciu do wielu powierzchni skutecznie usuwa kamień więc jak najbardziej polecam

ola147 | 4 lata temu

Uwielbiam

Świetny produkt . Nie dość , że naturalny to ma przyjemny zapach , a to duży plus . Co najważniejsze dokładnie i dobrze się nim sprząta . Nie sądziłam , że naturalne środki czystości mogą być takie dobre . Wystarczy spryskać , zostawić na chwilkę i myć powierzchnię. Łazienka lśni , jest czysta i pachnąca.

ibejhlojda | 4 lata temu

Łazienka czysta w 5 minut!

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu do czyszczenia łazienek. Spełnił moje oczekiwania, nie ma nieprzyjemnego zapachu i wystarczy kilka minut żeby pozbyć się kamienia. Byłam w szoku że nie muszę szorować bo wystarczyło przetrzeć mokrą szmatką. Wcześniej stosowałam różne domowe sposoby i produkty innych marek, ale ten mnie naprawdę zachwycił. Łazienka błyszczy :)

Biedronka628 | 4 lata temu

Bardzo dobry produkt

Produkt sprawdził się w 100%. Doczyściłam nim nawet stary brud, który nie schodził innymi sposobami. Nie ma silnego nieprzyjemnego zapachu! A to jest wielki plus.

Alessandraa | 4 lata temu

Super!

Z przyjemnością odkąd mam Cilit Naturally idę do łazienki i ją sprzątam. Płyn pięknie pachnie i jest uniwersalny do każdej powierzchni w łazience. Do tego ma fajny skład, ja jestem na tak!

andzia898 | 4 lata temu

Bardzo skuteczny środek

Bardzo dobry i skuteczny produkt, idealnie domywa osad w łazience, umywalka I krany pięknie lśnią, bez problemu radzi sobie z resztkami zaschniętego mydła, polecam

MamaAntosia | 4 lata temu

Moje czarne baterie aż lśnią!

Pianka do czyszczenia łazienki stworzona - jestem nią zauroczona! 👀

✓ Kwasek cytrynowy w składzie - ewidentnie eco moc jest tu na pokładzie!

✓ Olejki eteryczne z mandarynki i limonki przyjemny zapach pozostawiają - moim domownikom odpowiadają! 🍊🍈

✓ Usuwa 100% kamienia - widać to bez wątpienia! 🚿

✓ Rdza też mu nie straszna - rzecz jasna!

✓ Umywalka, wanna, prysznic czy toaleta - Cillit Bang wszystko doczyści, jego moc jest nieugięta!

✓ Pachnie czystością i świeżością w całej łazience - takie przyjemności od Cillit Bang w pakiecie!

✓ Moje czarne baterie : prysznicowa i umywalkowa aż lśnią, schodzi cały kamień - właśnie tego oczekiwałam :)

_____________________________________________

𝔻𝕠𝕕𝕒𝕥𝕜𝕠𝕨𝕠 : 𝕓𝕦𝕥𝕖𝕝𝕜𝕒 𝕚 𝕤𝕡𝕣𝕪𝕤𝕜𝕚𝕨𝕒𝕔𝕫 PODLEGAJĄ 𝕣𝕖𝕔𝕪𝕜𝕝𝕚𝕟𝕘𝕠𝕨𝕚 ♻️

Valnieta | 4 lata temu

Polecam!

Do testowania podchodzilam dość sceptycznie, jednak po pierwszym użyciu byłam w szoku! Nie wierzyłam, że ten naturalny środek może być taki dobry. Usuną kamień, którego nie mogłam niczym wcześniej doczyścić. Na pewno będę go polecać i sięgnę po niego kolejny raz!