Prostownica z jonizacją Philips polecana jest wszystkim włosomaniaczkom. Jony mineralne zmniejszają uszkodzenia powierzchni włosów wywołane promieniami UV, a jony negatywny sprawiają, że kosmyki lśnią, jak nigdy przedtem. Najnowszą prostownicę Philips wyróżniają też ruchome płytki ceramiczne z olejkiem arganowym i technologia ThermoShield, która zapewnia równomierną stylizację (dzięki stałej temperaturze płytek od nasady aż po końce). Z modelem Philips BHS752 z powodzeniem wyprostujesz nawet loki.

Reklama

Podane ceny są jedynie sugerowane. Ostateczna cena jest kształtowana przez Dystrybutora lub inny podmiot sprzedający.

Wszystkie Recenzentki oceniają prostownicę na 5!

Wyniki testu prostownicy z jonizacją Philips BHS752 seria 7000

Czytelniczki Polki.pl wiedzą już, jak działa prostownica z jonizacją Philips BHS752 seria 7000. Recenzentki sprawdziły skuteczność urządzenia, jego wpływ na włosy, czas pracy i etui, dołączone do zestawu. Czy produkt marki Philips zdał nasz test? Zobaczcie!

Lśniące i gładsze włosy po prostowaniu - opinie o Philips BHS752 seria 7000

Nasze Recenzentki są wyjątkowo wymagające. Szczególnie jeśli chodzi o produkty do stylizacji włosów. Kobiety chciałyby, by urządzenie nie tylko doskonale stylizowało fryzurę, ale przede wszystkim dbało o kosmyki. Bo przecież piękne włosy, to zdrowe włosy. Czy prostownica Philips sobie poradziła? Dziewczyny są jednogłośne!

Moje włosy są dużo bardziej gładkie i lśniące niż przy użytkowaniu zwykłej prostownicy, którą posiadam od dłuższego czasu. Myślę, że spokojnie mogłabym się obejść bez używania produktów nabłyszczających włosy. Nie sądziłam, że sama prostownica może działać takie cuda - oliviasophiajo.

Jaka prostownica nie niszczy włosów?

Nasze Recenzentki już wiedzą! Jeśli ty też masz problem ze zniszczonymi końcówkami, łamiącymi się włosami i niesfornymi lokami po użyciu prostownicy, to mamy na to rozwiązanie. Z Philips BHS752 stylizacja włosów może iść w parze z pielęgnacją.

Testowana prostownica wyraźnie chroni przed uszkodzeniami. Włosy nie rozdwajają się, są miękkie i lśniące - _k_matevosyan.

Jestem pozytywnie zaskoczona faktem, że po codziennym prostowaniu moje włosy nie są ani troszkę uszkodzone - pinkowaangela.

Jak prostownica z jonizacją Philips BHS752 seria 7000 wypada w porównaniu z konkurencją?

Na rynku możemy znaleźć różne rodzaje urządzeń do stylizacji włosów. Czy testowany sprzęt wypada lepiej na tle innych produktów? Czytelniczki Polki.pl uważają, że pod wieloma względami prostownica z jonizacją Philips BHS752 przewyższa urządzenia, z których korzystały do tej pory.

Prostownica o wiele szybciej i efektywniej prostuje włosy w porównaniu do mojego starego urządzenia - Punisherlady92.

Moją „starą” prostownicą musiałam wielokrotnie przeciągać po pasmach, żeby włosy były gładkie. Z urządzeniem Philips robię to za jednym pociągnięciem - martynabartosik.

Czy prostownica Philips pielęgnuje włosy?

Stylizacja włosów nie musi być równoznaczna z ich wypadaniem czy wycinaniem. Prostownica z jonizacją Philips BHS752 seria 7000 posiada ceramiczne blaszki z olejkiem arganowym, które minimalizują uszkodzenia termiczne. Czy faktycznie tak jest? Nasze Recenzentki to sprawdziły!

Bardzo podoba mi się efekt tafli po użyciu prostownicy Philips. Włosy są gładkie i lśniące, wydają się zadbane, są przyjemne w dotyku. Efekt wizualno-zdrowotny włosów jest dla mnie bardzo istotny, więc prostownica spełnia mojej oczekiwania w tym zakresie - zuzaazuz1.

Jak Recenzentki oceniają nowy wyświetlacz temperatury?

Intuicyjny sprzęt, który dopasowuje się do naszych potrzeb to marzenie wielu kobiet. Dzięki prostownicy z jonizacją Philips BHS752 nie musisz martwić się wyborem temperatury. Urządzenie posiada nowoczesny wyświetlacz z 12 ustawieniami od 120°C do 230°C. Czy przypadł do gustu dziewczynom, biorącym udział w teście?

Zdecydowanie wyświetlacz, jak i samo pokrętło sprawia, że obsługa urządzenia jest dziecinnie prosta. Widać jaką temperaturę wybieramy oraz kiedy prostownica jest nagrzana - oliviasophiajo.

Czy dołączone do zestawu etui się sprawdza?

Zapytałyśmy nasze Recenzentki, czy etui, w które można włożyć prostownicę, spełnia ich oczekiwania. Chciałyśmy sprawdzić, czy dziewczynom przydaje się tego typu dodatek. Jak się okazuje, wszystkie są pod wrażeniem.

Etui, które dołączono do prostownicy Philips seria 7000 jest stylowe, wygodne i pięknie się prezentuje. Można przechowywać w nim prostownicę, a także przewozić. Kabel się nie plącze, prostownica nie rysuje. Wygląda super i świetnie spełnia swoją rolę - Paaulii_G

Czy Recenzentki polecą prostownicę z jonizacją Philips BHS752 seria 7000?

Zdecydowanie tak! Wszystkie osoby, które testowały urządzenie, jednogłośnie twierdzą, że chętnie będą je rekomendowały najbliższym znajomym i przyjaciółkom.

Serdecznie polecam! Prostownica ułatwia codzienną stylizację. Niesamowicie zmienia jakość prostowania włosów, jest bardzo ergonomiczna oraz funkcjonalna. Tworzy trwałe stylizacje, minimalizując efekt zniszczonych włosów - Xmartejnx.

Nasze Recenzentki testowały również prostownicę z jonizacją Philips BHS530. Zobacz, jak ją oceniły!

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 20 kobiet w okresie marzec-kwiecień 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki Philips.

_k_matevosyan | 3 lata temu

Rewelacja !

Ta prostownica to dla mnie odkrycie. Szeroki zakres temperatur sprawia, że dostosujemy ją zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Prostownica ma długi kabel, co dla mnie jest dosyć istotne, nie muszę martwić się przedłużaczami czy przenoszeniem lusterka do miejsca w którym chce wyprostować włosy. Do prostownicy dołączone jest wygodne etui, które świetnie sprawdza się w podróży. Jeśli chodzi o samo działanie prostownicy- włosy po jej użyciu są gładkie, miękkie i idealnie proste już po jednym przeciągnięciu. Świetnie odbijają światło i na ich powierzchni nie zauważyłam zniszczeń i uszkodzeń. Włosy nie elektryzują się i nie puszą co miało miejsce przy użyciu poprzedniej prostownicy. Mam wrażenie, że powierzchnia płytek jest wyjątkowo gładka i śliska. Używam jej każdego dnia.

oliviasophiajo | 3 lata temu

Urządzenie warte wypróbowania

Przez ponad 10 lat używałam mojej prostownicy, która niestety sprawiała, że moje włosy przy dłuższym użytkowaniu kruszyły się i niszczyły. Tutaj pomimo codziennego stosowania włosy nadal wyglądają bardzo dobrze. Po stosowaniu są lśniące i gładkie, ale możemy jej również użyć do kręcenia włosów, co sprawia, że mamy wręcz urządzenie wielofunkcyjne. Duży plus za możliwość wybrania stopnii, dzięki temu dobierzemy odpowiednio do rodzaju naszych włosów.

zuzaazuz1 | 3 lata temu

Philips wielofunkcyjne urządzenie do prostowania i kręcenia loczków. Zadba o twoje włosy tworząc efekt tafli

Produkty Phlips to nie tylko bardzo funkcjonalne urządzenie Ale również atrakcyjne wizualnie. Dla kogoś kto zwraca uwagę na wygląd danego urządzenia prostownica Philips trafi w gusta większości wybrednych osób. Lekkie, łatwe w obsłudze nawet dla osób które rzadko korzystaly z prostownicy z Philipsem proces nauki jest przyjemny. Pracę ułatwia wyświetlacz temperatury. Każda zmiana temperatury jest od razu widoczna na wyświetlaczu co jest bardzo ważne. Po użyciu prostownicy włosy stają się gładkie i lśniące, przylegają do siebie tworząc efekt tafli. Można nie również robić loki więc jest to urządzenie wielofunkcyjne. Dołączona etui również można używać na kilka sposobów. Etui do którego mozna schowac cale urządzenie wraz z kablem zasilajacym, więc jest to urządzenie które można bez problemu schować w każdym pomieszczeniu w domu ale także zabierać w podróż. Etui może również być mata chłodzące. Jeśli ktoś tak jak ja nie jest pewny czy powinno odkladac sie prosyownice np na toaletce ta mata rozwiaze prosblem, poniewaz odkladsnie na niej ochroni nasze meble.

Nie pali włosów, jest łatwy w obsłudze, wygląda ładnie, więc mogę polecić każdemu nawet swojej przyjaciółce.

pinkowaangela | 3 lata temu

Prostownica na złoty medal

Prostownica Philips 7000 zaskoczyła mnie efektem, jaki uzyskałam podczas stylizacji włosów już przy pierwszym użyciu. Otóż już jedno pociągnięcie po paśmie włosów perfekcyjnie je prostuje, wygładza. Włosy więc wyprostowałam w szybkim tempie - co jest dla mnie bardzo na plus, gdy śpieszę się do pracy rankiem. W dodatku szybko się nagrzewa. Włosy wyglądają obłędnie - idealnie proste, w dodatku pięknie się błyszczą jakbym je stylizowała produktami kosmetycznymi. Po wyprostowaniu włosy wyglądają jak po wizycie u fryzjera. Kolejny plus - nie niszczy struktury włosa , jest delikatna. Jeśli chodzi o jej wygląd zewnętrzny, to ma ładny, kobiecy design. Jest poręczna, dzieki temu precyzyjnie można zająć się prostowaniem włosów. Spodobało mi się to, że ma aż 12 ustawień temperatury, więc można sobie dostosować do potrzeb swoich włosów odpowiednią temperaturę. Ma fajną podświetlaną gałkę do ustawiania temperatury. Dodatkowo do prostownicy dołączone jest etui, które jest bardzo przydatne do przechowywania prostownicy zarówno w domu jak i w podróży. Oceniam ją na 6+, jest to wg mnie prostownica idealna.

martynabartosik | 3 lata temu

Mercedes wśród prostownic!

Zacznę od podziękowania za możliwość wzięcia udziału w tak świetnym testowaniu!

Moje włosy z natury są proste, ale wiecie jak to jest, bez prostownicy o efekcie tafli można pomarzyć. Dlatego też nie wyobrażam sobie życia bez prostownicy ;) od wielu lat używam jej do codziennej stylizacji włosów i chyba nawet bym nie pomyślała, że nowa prostownica może coś zmienić. A jednak! Przede wszystkim prostownica Philips jest niezwykle efektywna - wystarczy jedno przeciągnięcie po pasmie włosów i można przechodzić do kolejnego i to w dodatku przy temperaturze niższej niż dotąd kiedykolwiek używałam. „Stara” prostownica musiała być ustawiona na 190 stopni, dzięki prostownicy Philips uzyskuję lepszy efekt już przy 170 stopniach! Bardzo fajne są ruchome płytki ceramiczne, można docisnąć włosy i jest to dużo precyzyjniejsze niż przy tradycyjnych płytkach.

Dzięki prostownicy Philips oszczędzam sporo czasu, prostowanie włosów stało się przyjemnością, tym bardziej, że wizualnie sprzęt prezentuje się świetnie, jest estetyczny, elegancki, intuicyjny w obsłudze. Dołączone etui bardzo przydatne na wszelkie wyjazdy.

Nie widzę żadnych wad tego produktu, jeśli któraś z Pań zastanawia się nad zainwestowaniem w dobrą prostownicę, to jest to najlepszy wybór - wysoka jakość wykonania, piękny design, nowoczesne technologie - czuć, że to produkt z wyższej półki.

Mam nadzieję, że dalsze używanie odkryje przede mną jeszcze jakieś asy, ponieważ 2 tygodnie to za krótko, aby wypowiedzieć się na temat stanu zdrowia włosów. Jednak sam fakt ustawiania niższej temperatury na pewno wpłynie pozytywnie na ich kondycję.

Xmartejnx | 3 lata temu

Obalmy mity na temat prostowania włosów

Wszyscy powatrzaja jak stylizacja wlosow niszczy je, ale co ma powiedziec taka osoba jak ja ktora aby cieszyc sie ze swiezej pieknej fryzury dzieki ktorej bede czula sie pewna siebie musze codziennie myć je z samego rana suszyc i stylizowac. Prostownica Philips bardzo ulatwia zadanie oraz pozwala minimaizowac ryzyko niszczenia wlosow. Wlosy sa tewale wyprostowane, nawilzone, gladkie i wygladaja zdrowo. Dodatkowo dzieki szybkiemu nagrzewaniu jestesmy w stanie szybko wystylizowac wlosy i biec do pracy/szkoły. Dzieki etui oraz automatycznemu wylaczaniu sie po 30minutach gdy zapomnimy czy wylaczylysmy prostownice nie musimy wracac sie do domu lub zamartwiac czy bedziemy mialy do czego wrocic.

Bardzo polecam, jest porownywalnie dobra do tej najdrozszej prostownicy na rynku ktora tez mam w swoich zbiorach :)

kobieta.naczasie | 3 lata temu

Najlepsza prostownica jaką używałam!

Ja jestem zachwycona tą prostownicą i każdej kobiecie ją polecam.

Zarówno prostowanie jak i kręcenie bez nadmiernej temperatury to szybka i przyjemna praca bez szarpania i wyrywania włosów.

Dzięki technologii ThermoShield, włosy nie ulegają uszkodzeniom, jony mineralne zapewniają gładkość i ochronę UV, jony negatywne sprawiają, że włosy są lśniące a funkcja szybkiego nagrzewania skraca czas stylizacji.

Ruchome i gładkie płytki dzięki warstwie olejku arganowego sprawiają, że prostownica ślizga się po włosach, co przy moich długich włosach jest mega komfortowe.

Prostownica ma funkcję szybkiego nagrzewania także nawet rano szybko można zrobić świetną fryzurę. Pierwszy raz jak jej użyłam byłam zaskoczona, że tak szybko wyprostowałam moje bardzo długie włosy dosłownie trwało to kilka minut.

Dodatkowo prostownica wyposażona jest w termoodporne etui do wygodnego przechowywania sprzętu. 👌

Głęboko chowam moją poprzednią prostownicę bo dopiero teraz zrozumiałam jak szybko, bezpiecznie i skutecznie można stylizować włosy dobrym sprzętem!

Wcześniej myślałam, że nie potrafię kręcić loków a to takie łatwe:)

Ja jestem zachwycona!❤

Włosy wyglądają pięknie, gładko i zdrowo! 😍

Punisherlady92 | 3 lata temu

Jedyna w swoim rodzaju!

Prostownica Philips urzekła mnie swoimi rozwiązaniami. Nowoczesna opływową budowa sprawia, że nie tylko wygląda elegancko, ale również można na tym produkcie wykonać fryzurę złożoną z grubych, hollywoodzkich loków. Prostownica spełniła moje marzenia dotyczące glaskich oraz miękkich włosów. Dzięki termoregulacji nie przypaliła moich końcówek oraz odpowiednio je wygładziła.

PinkLama | 3 lata temu

Prostownica Philips to prawdziwy hit!

Miałam przyjemność testować prostownicę Philips BHS752. Już od samego początku byłam pod wrażeniem tej prostownicy - wygląda bardzo ładnie i nowocześnie. W pudełku znajduje się również praktyczne etui, w które można schować prostownicę oraz inne akcesoria, np. grzebień. Obsługa prostownicy jest bardzo prosta i intuicyjna. Po podłączeniu do zasilania można ustawić temperaturę z jaką chcemy wyprostować włosy (na instrukcji znajduje się poradnik jaka temperatura może pasować do naszych włosów). Samo prostowanie trwa bardzo szybko, włosy są gładkie już po jednym przeciągnięciu! Zauważyłam, że po prostowaniu włosy pięknie się błyszczą, wyglądają zdrowo i dużo lepiej się układają. Na duży plus zasługuje również obrotowy kabel, dzięki któremu można wygodniej manewrować prostownicą przy głowie. Osobiście jestem zachwycona efektem, jaki daje ten sprzęt. Fryzura wygląda jakbym wyszła prosto od fryzjera! To prawdziwy hit!

Paaulii_G | 3 lata temu

Prostownica jak z bajki

Prostownica Philips BHS752

Gładkie, miękkie, proste i lśniące włosy, marzenie wielu z nas, a to marzenie można spełnić dzięki tej wyjątkowej prostownicy Philips

Wystarczy jedno pociągnięcie, a włosy zawsze mogą wyglądać, jak po wyjściu od najlepszego fryzjera.

Prostownicę wyróżniają:

✨ruchome płytki ceramiczne z olejkiem, arganowym, podwójna jonizacja dla gładkich i lśniących włosów,

✨technologia ThermoShield, która zapewnia równomierną stylizację, dzięki stałej temperaturze płytek od nasady aż po same końce,

✨szybkie prostowanie i aż 12 ustawień temperatury (od 120 do 230 stopni),

✨jony mineralne, które zmniejszają uszkodzenia UV i zapewniają włosom gładkość,

✨jony negatywne, dzięki którym kosmyki są lśniące,

✨przycisk TS (210 °C) do szybkiego ustawiania temperatury,

✨wyświetlacz LED.

Reklama

Fantastyczna technologia ThermoShield, dzięki niej jestem spokojna i wiem, że włosy się nie niszczą, nie puszą się i są jedwabiście gładkie.

Mimo, że używałam prostownicy na niższych temperaturach, pięknie prostowała za pierwszym pociągnięciem. Jestem zachwycona efektem, piękne, gładkie, mięciutkie włosy, bez przyklapu.

Zachwyciła mnie mocno funkcja szybkiego nagrzewania, to tylko 30 sekund wow. Super, że prostownica wyłącza się automatycznie po 30 minutach.

Do prostownicy dołączony jest stylowy pokrowiec, dzięki niemu można ją wszędzie ze sobą zabierać, a także bezpiecznie przechowywać.

Jest leciutka, ładnie sunie po włosach, nie wyrywa ich.

Jej kolor, wygląd, bajka!

Po prostu jestem w niej zakochana i jak do tej pory nie znalazłam żadnych wad.

Dzięki niej prostowanie włosów to czysta przyjemność ❤️