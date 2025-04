Prostownica arganowa Philips poradzi sobie nawet z niesfornymi lokami. Nie niszczy, a chroni włosy dzięki technologii ThermoShield (wystarczy jedno pociągnięcie, aby wyprostować kosmyki!) O fryzurę dbają ruchome gładkie płytki ceramiczne, które zawierają olejek arganowy (wzmacniający włosy i chroniący je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi). Podwójna jonizacja wzmacnia z kolei blask kosmyków podczas jednej sesji stylizacji. Najnowsza prostownica do włosów Philips HS530 może pochwalić się aż 12 ustawieniami temperatury (od 120°C do 230°C).

Reklama

Podane ceny są jedynie sugerowane. Ostateczna cena jest kształtowana przez Dystrybutora lub inny podmiot sprzedający.

Dzięki niej prostowanie włosów to czysta przyjemność!

Wyniki testu prostownicy z jonizacją Philips BHS530 seria 5000

Aby przekonać się, czy prostownica z jonizacją Philips BHS530 seria 5000 rzeczywiście skutecznie stylizuje i chroni włosy, przeprowadziliśmy test wśród Polek. Recenzentki sprawdzały działanie produktu w swoich domach, na swoich własnych włosach. Jak czytelniczki Polki.pl oceniły urządzenie? Przeczytajcie opinie!

Gładkie i lśniące włosy - opinie o prostownicy Philips BHS530

Od urządzeń do stylizacji włosów wymagamy, by nie tylko idealnie prostowały włosy, ale i zadbały o ich stan. Czy testowany produkt spełnił oczekiwania naszych Recenzentek? Zdecydowanie tak!

Już po pierwszym użyciu byłam zaskoczona kondycją i wyglądem moich włosów. Używając starej prostownicy, włosy były suche, nieprzyjemne w dotyku i matowe. Prostownica Philips sprawiła, że odzyskałam wiarę w pięknie lśniące i zdrowo wyglądające włosy :). Nawet przy wysokiej temperaturze efekty są znakomite - lukrecja22.

Czy prostownica z jonizacją Philips BHS530 nie niszczy włosów?

Oto najważniejszy dylemat każdej włosomaniaczki. Nie od dziś wiadomo, że prostowanie włosów wiąże się z ich uszkodzeniem. Jak się jednak okazuje, nie zawsze. Wszystko zależy od urządzenia, z jakiego korzystamy. Prostownica z jonizacją Philips BHS530 seria 5000 zapewnia mniej uszkodzeń termicznych. To wszystko dzięki podwójnej jonizacji i ruchomym płytkom ceramicznym z olejkiem arganowym. Co na temat ochrony włosów sądzą nasze Recenzentki?

Prostownica nie tylko chroni włosy przed uszkodzeniami, ale długofalowo poprawia ich kondycję. Włosy wracają do swojej świetności :) Mogę je stylizować nawet częściej, bez obaw o ich zniszczenie - lukrecja22.

Prostownica Philips BHS530 szybciej prostuje włosy? Opinie Recenzentek

Czas ma znaczenie. Szczególnie rano, gdy chcesz dłużej pospać, ale zależy ci na profesjonalnej stylizacji włosów. Na szczęście prostownica Philips BHS530 zapewnia aż o 50% szybsze prostowanie. Czy faktycznie tak jest?

Zdecydowanie tak! Kiedyś potrzebowałam co najmniej 10-15 min na wyprostowanie włosów. Teraz wystarczy 5 minut, aby włosy były idealnie proste - Kiniaaa28.

Czy prostownica Philips BHS530 pielęgnuje włosy?

Urządzenia prostujące działają na włosy wysoką temperaturą. Częstym skutkiem ubocznym są zniszczone i suche kosmyki. Na szczęście z nowością Philips nie musisz się tym martwić. Jak testowane urządzenie poradziło sobie z tym trudnym zadaniem?

Zauważyłam, że włosy są lśniące i zdecydowanie bardziej gładkie. Idealnie się układają bez efektu puszenia. Philips prawdziwie zaskoczył mnie tym produktem i jestem nim zachwycona - Kkarola69.

Włosy są chronione od nasady głowy aż po same końce - andzianecia.

Innowacyjny wyświetlacz temperatury z 12 ustawieniami od 120°C do 230°C - opinie

Odpowiednia temperatura prostowania włosów to klucz do sukcesu. Nasze Recenzentki sprawdziły, czy nowoczesny wyświetlacz Philips BHS530 przydaje się podczas codziennej stylizacji.

Urządzenie jest nie tylko proste w obsłudze. Można powiedzieć, że jest wręcz intuicyjne. Ustawienia nie przeszkadzają w samym procesie prostowania włosów. Przez przypadek nie wciskają się żadne przyciski ani nie przestawia się temperatura, z czym spotkałam się w innych modelach - Kkarola69.

Jak czytelniczki Polki.pl oceniły zwijaną matę chłodzącą?

W zestawie z prostownicą Philips BHS530 seria 5000 znajdziemy zwijalną matę chłodzącą, która zabezpiecza urządzenie oraz nasz dom przed uszkodzeniami. Czy to tylko gadżet, czy może całkiem potrzebny dodatek, dzięki któremu korzystanie z urządzenia jest praktyczne i proste? Nasze czytelniczki są jednomyślne!

Świetny wynalazek. Nie miałam pojęcia o jego istnieniu. Mogę zapakować prostownicę i ruszać w drogę bez martwienia się o to, czy czegoś nie przypalę lub co gorsza nie podpalę - Kkarola69.

Czy Recenzentki polecą prostownicę swojej przyjaciółce?

Nie ma lepszej opinii, niż pozytywna rekomendacja bliskiej osobie. Czytelniczki Polki.pl bez wątpienia będą rekomendować testowane urządzenie.

Prostownicę będę polecać wszystkim dookoła. Dosłownie! Wykonanie, wygląd na wysokim poziome, włącznik schowany obok płytek i szybkość nagrzewania zasługują na docenienie - Malinowa Rapsodia.

Nasze Recenzentki testowały również prostownicę z jonizacją Philips BHS752. Zobacz, jak ją oceniły!

Na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 20 kobiet w okresie marzec-kwiecień 2022 r. Materiał powstał z udziałem marki Philips.

oliwiah | 3 lata temu

Bardzo mi odpowiada!

Prostownica Philips 5000 jest zdecydowanie lepsza od wszytskich moich poprzednich prostownic. Bardzo szybko się nagrzewa, bardzo szybko prostuje. Włosy są miękkie i gładkie. Przede wszystkim nie ciągnie moich włosów, jak poprzednia. Jestem bardzo z niej zadowolona.

andzianecia | 3 lata temu

Najlepsza prostownica Philips

Będąc szczera tak dobrej prostownicy w ręku jeszcze nie miałam, ten model spełnia w 100% moje oczekiwania. Włosy po prostowaniu nie elektryzują i nie puszą się, ale są piękne, gładkie i lśniące. Prostownica jest lekka i bardzo szybko można wykonać stylizację, aż o 50% szybciej niż innym modelem. Podwójna jonizacja oraz płytki pokryte olejkiem arganowym to dla mnie po prostu HIT, wiem że moje włosy są chronione od nasady aż po same końce i teraz już wiem czego brakowało mojej poprzedniej prostownicy. Prostownica Philips BHS530 skradła moje serce.

wizazanka_testuje | 3 lata temu

Świetna prostownica !!!

Prostownica Philips działa bez zarzutu. Włos gładko sunie po płytkach, nie ma zaciągnięć ani wyrywania końcówek jak w przypadku niektórych prostownic jakie posiadałam w swoim użytku. Szybko się nagrzewa do wysokich temperatur. Prostuje włosy w kilka sekund , mam włosy cienkie i delikatne więc 170 stopni zdecydowanie wystarcza aby je wyprostować.

Prostownica jest właściwym wyborem jeżeli chcemy uzyskać zarówno efekt prostych jak i kręconych włosów. Świetnym plusem jest jej blokada, dzięki niej możemy bezpiecznie z nią podróżować bez obaw o jej uszkodzenie.

piegus_ | 3 lata temu

Proste, gładkie ,lśniące i nie spalone włosy

Testowałam już wiele różnych prostownic do włosów, ale szczerze żadna z nich nie była dla mnie tak fajna i spełniającą moje oczekiwania jak ta od Philips. Uwielbiam prostować włosy, więc posiadanie dobrej prostownicy to dla mnie podstawa :) Wiele osób myśli ,że prostowanie włosów i używanie do tego prostownicy je niszczy, ale nie jest tak, wystarczy właśnie znaleźć dobry sprzęt, a taka właśnie jest prostownica z serii 5000 BHS530. Moje włosy po jej użyciu są piękne ,takie jak prosto po wyjściu od fryzjera ,czyli są gładkie ,miłe w dotyku, lśniące i proste. Prostownica jest lekka ,wygodnie się ją trzyma w dłoni i spełnia wszystkie założenia producenta :)

Kiniaaa28 | 3 lata temu

Lśniące i gładkie włosy w 2 razy szybszym czasie

Miałam okazje przetestować prostownice Philips BHS530 dzieki Polki Rekomendują.

To było bardzo miłe doświadczenie.

Przechodząc do szczegółów:

Jestem zachwycona prostownica Philips BHS530

-Dzięki technologii ThermoShield podwójnej jonizacji włosy po prostowaniu są gładkie i śliniące.

-Płytki ceramiczne pokryte olejkiem arganowym zabezpieczają włosy przed skutkami wysokiej temperatury.

-12 ustawień temperatury od 120°C do 230°C co pozwala na dopasowanie odpowiedniej temperatury do twoich wlosow

Wygląd- jest przeurocza w kolorze jasnego fioletu. Poręczna, zgrabna, nie za duża pod względem podróży.

Czas stylizacji o wiele krótszy w porównaniu do innym prostownic.

Czy zakupiłydym taka prostownice ?

Moja odpowiedz brzmi jednoznacznie TAK !

To jest to czego szukałam. Stylizacja włosów jest nieodłącznym elementem mojej codzienności, cieszę się że przy tym mogę szybko i co najważniejsze bezpiecznie korzystać z prostownicy , nie uszkadzając moich włosów.

Zwracam szczególna uwagę do pielęgnacji swoich włosów, wiec Philips zdecydowanie to przemyślał .

lukrecja22 | 3 lata temu

Gładkie, lśniące i nawilżone od zaraz!

Mam bzika na punkcie pielęgnacji włosów! Od produktów do stylizacji do sprzętu jakim je "traktuję", zawsze starannie dobieram sprawdzając zarówno ich składniki jak i maksymalną ochronę przed wysoką temperaturą i przesuszeniem. Prostownica Philips sprawiła, że kondycja moich włosów bardzo się poprawiła w krótkim czasie. Stały się bardziej gładkie, lśniące i przyjemne w dotyku. Wyświetlacz jest intuicyjny i zdecydowanie zapewnia prostą obsługę urządzenia. Ustawiam temperaturę w dosłownie kilka sekund. Zdecydowanie nie tylko chroni przed uszkodzeniami ale długofalowo także poprawia kondycję włosów. Wracają do swojej świetności :). Mogę je stylizować nawet częściej bez obaw o ich zniszczenie. Jestem bardzo zadowolona z tej prostownicy!

Kokainkaxx | 3 lata temu

Prostownica Philips seria 5000 Thermoshield model BHS530/00 - hit

Jak na typową włosomaniaczkę przystało strasznie się ucieszyłam faktem, że to właśnie ja przetestuje takie o to cudeńko. Do tej pory używałam profesjonalnych prostownic fryzjerskich. Sama nie wiem czemu omijałam sprzęty do włosów takich marek, jak np @philips. Ku mojemu zaskoczeniu prostownica ta pozytywnie mnie zaskoczyła. Dzięki technologii Thermoshield zabezpiecza ona włosy przed uszkodzeniami termicznymi, co może wydać się dziwne, ale jest odczuwalne. Za sprawą olejku arganowego zawartego w ceramicznych płytkach ślizga się po włosach z niesamowitą lekkością czego nie można przypisać mojej dotyczasowej prostownicy, która nie raz wyrywała mi włosy. Ta pozostawia je odżywione i zarazem sprężyste. Dla jeszcze lepszego efektu prostownica ta uwalnia dwukrotnie więcej jonów ujemnych. Urządzenie bardzo szybko się nagrzewa (30 sek), ma nowoczesny wyświetlacz z 12 ustawieniami temperatury (od 120 do 230 stopni). W instrukcji doczytałam, że po 30 minutach sama automatycznie się wyłącza. Co również przypadło mi to gustu to fakt, że obudowa prostownicy nie nagrzewa się. Można bezpiecznie trzymać ją w dłoni nie martwiąc oparzeniem. Przewód prostownicy jest wystarczająco długi - ma 1,8m długości. W zestawie producent dołączył również ciekawy gadżet, jakim jest mata chłodząca. Jak dla mnie świetna alternatywa - kładę ją na toaletkę i mam gdzie odłożyć nagrzane urządzenie. Zabierając, ją na wyjazd również przekonałam się, że świetnie sprawdza się do przechowywania jej i transportowania. Prostownica nie tylko idealnie prostuje włosy, ale i robi super loki/fale, które ja osobiście uwielbiam na co dzień. Nie ukrywam, że jest to mój tegoroczny hit nie dość, że w 100% spełnia swoje funkcje to jeszcze pięknie i designersko wygląda.

Malinowa Rapsodia | 3 lata temu

Mega funkcjonalna prostownica Philips.

Prostownicę będę rekomendować wszystkim dookoła. Dosłownie! Wykonanie, wygląd na wysokim poziome. Przede wszystkim włącznik schowany obok pyłek. Co zapewnia komfort użytkowania. Nie zmienia mi się przez przypadek temperatura. Płytki osadzone głęboko. Nie wyrywają włosów. Szybkość nagrzewania to kilka sekund. Prostownica przy lokach nie parzy mi dłoni. Włosy są zauważalnie lśniące, końcówki zamknięte nie zmechacone. Moje gęste, kręcone włosy są mi wdzięczne za stylizację profesjonalnym sprzętem.

Kkarola69 | 3 lata temu

Produkt dokonały pielegnujaco-prostujący

Prostownica marki Philips to dla mnie absolutne zaskoczenie. Ponad 15 lat swojego życia uzwalam różnych produktów prostujących. Żaden z nich nie był związany z tą marką a szczerze mogę powiedzieć że sięgałam jedynie po produkty z wyższej półki. Sam wygląd i kolor jest niesamowicie kobiecy. Super kształt, idealny rozmiar, łatwość obsługi i intuicyjne ustawienia sprawiają że w tym produkcie naprawdę można się zakochać. Zanim zdarzysz sięgnąć po grzebień prostownica już jest nagrzana i gotową do użycia. Pierwsze pociągnięcia sprawiają że jestem totalnie uwiedziona. Włosy nie tylko są idealnie wyprostowane i wygładzone, one błyszczą. Nie przypominam sobie aby jakikolwiek kosmetyk sprawił żebym uzyskała tako efekt na włosach. Jestem absolutnie porwana tym urządzeniem. Włosy nie zmieniają kształtu przez co najmniej 2 dni mimo korzystania z basenu czy zajęć fitness, nawet sen nie jest w stanie zmienić ich postaci. Idealnie proste i zdrowe włosy są na wyciągnięcie waszej ręki. Ja mojej prostownicy już nie oddam, to mój strzał w dziesiątkę!

evi900422 | 3 lata temu

Reklama

Idealna !

lat prostuje włosy , ostatnią prostownice jaką mam i używałam do tej pory to moja od mojego męża. Szczerze nigdy nie miałam prostownicy firmy PHILIPS więc cieszę się podwójnie że mogłam przetestować. Mój model to Prostownica Philips BHS530 kosztuje ponad 300 zł i jest dostępna w większości sklepów . Prostownica jest wykonana bardzo dobrze , ma mocne elementy wykończeniowe , trzeba przyznać że prostownica wygląda bardzo elegancko ( fajny pomysł na prezent ) Jeśli chodzi o obsługę prostownicy jest to bardzo łatwy proces , i łatwo można nauczyć się ją obsługiwać . Prostownica dobrze , szybko i łatwo prostuje włosy , już jedno pociągnięcie wystarczy żeby mieć proste włosy .

Włosy zostają dość długo proste . Zauważyłam że prostownica nie przypala włosów , nie niszczy końcówek . Warto z wrócić uwagę że prostownica posiada aż 12 ustawień temperatury więc można dobrać odpowiednią temperaturę do swoich włosów ( od 120 do 230 stopni ) Ciekawe jest też że powłoka ma " wbudowany " olejek argonowy który dodatkowo wygładza i nawilża włosy. Ogólnie włosy po prostowaniu są gładkie , ładnie się lśnią szczególnie do słońca , nie są wysuszone ani zniszczone .Prostownica jak prostuje ciągnie jednym ruchem z gór na dół ten ruch jest prosty , jeden. Wiec inaczej mówiąc prostownica nie ciągnie włosów. Duży też plus dla urządzenia że ma funkcje automatycznego wyłączania się . Dodatkowo w pudełku jest mata na którą możemy położyć naszą prostownice i ona się automatycznie chłodzi. Także ja jestem bardzo zadowolona z tej prostownicy .