Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to skuteczny produkt w wygodnej formie, zapewniający higienicznie czyste i świeże pranie. Pozwalają nie tylko świetnie usunąć zabrudzenia, ale również odświeżyć pranie za sprawą Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów. Działa ona jak magnez, wyłapując uciążliwe zapachy, a następnie uwalniając składniki zapewniające długotrwałą świeżość.

Reklama

100% RECENZENTEK POTWIERDZA, ŻE KAPSUŁKI DO PRANIA PERSIL DISCS HYGIENIC CLEANLINESS AGAINST BAD ODORS NEUTRALIZUJĄ NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

Wyniki testu kapsułek do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki do prania idealnie sprawdzają się do prania białych i kolorowych tkanin. Zawierają w swoim składzie nie tylko skuteczny system usuwania brudu, ale i nieprzyjemnych zapachów. Detergent łatwo się rozpuszcza nawet w niskich temperaturach, zapewniając tkaninom głębokie oczyszczanie, higieniczną czystość i wyczuwalną świeżość przez wiele dni po praniu.

Poznaj szczegółowe opinie o kapsułkach do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors:

Czy kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors usuwają nawet trudne plamy? Opinie

Na to pytanie „Tak” i „Raczej tak” odpowiedziało aż 99% Recenzentek. Silnie skoncentrowany żel jest zamknięty w wygodnych kapsułkach, które prędko się rozpuszczają już na początku cyklu prania. Detergent łatwo się uwalnia i jest niezwykle skuteczny, gdyż dociera w głąb tkaniny i idealnie rozpuszcza nawet utrwalony brud, który wniknął między włókna.

Produkt bardzo przypadł mi do gustu. Usunął ciężkie zabrudzenia i nieprzyjemne zapachy. Nie było potrzeby użycia dodatkowego odplamiacza. (...) - MonikaSok.

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors są proste w użyciu

Zgadza się z tym 100% Testerek! Proporcje skoncentrowanego detergentu w płynie są dokładnie odmierzone, by nie było go ani za mało, ani za dużo. Pomaga to skutecznie prać, a jednocześnie chronić tkaniny przed zniszczeniem. Dozowanie jest proste – wystarczy wrzucić kapsułkę pod tkaniny wprost do bębna pralki, bez konieczności precyzyjnego odmierzania potrzebnej porcji detergentu.

(...) Nie byłam przekonana do kapsułek, ale okazało się to być bardzo wygodne. Odpada czyszczenie pojemnika na proszek. Nie trzeba tez stosować płynu do płukania, bo pranie jest mięciutkie. Na duży plus jest też bezpieczne zamykanie pudełka (...) - Martinella1983.

Czy Recenzentki były zadowolone z używania kapsułek do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors? Znamy opinie

Wszystkie uczestniczki testu zadeklarowały, że ponownie sięgną po kapsułki już po zakończeniu testowania. Również 100% testujących uznały, że poleci ten detergent swojej przyjaciółce

Kapsułki do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors pachną i super dopierają ubrania. Serdecznie polecam wszystkim, którym zależy na czystym i pachnącym praniu - leniszcze.

Jak Recenzentki oceniają produkty do prania Persil Cleanliness Against Bad Odors?

100% Recenzentek uznało, że oba produkty do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors spełniły ich oczekiwania. 99% ponownie sięgnie po detergenty w płynie już po zakończeniu testowania.

Opinie zebrane zostały na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie Polki.pl na grupie 91 kobiet w okresie styczeń-luty 2021 r.

kjasny | 4 lata temu

Łatwość użycia

Kapsułki świetnie się sprawdziły kiedy musiałam puścić pranie na szybko. Byłam w szoku kiedy okazało się że nie potrzebuje płynu do płukania! Świetnie sobie radzą z plamami.

AniaN2 | 4 lata temu

Kapsułki, które zmieniają Twoje życie na lepsze

Kapsułki do prania Persil Discs Higienic Cleanliness Against Bad Odors to kapsułki zdecydowanie najlepsze spośród tych , których dotychczas próbowałam. Są bardzo łatwe w użyciu, ponieważ trzeba je tylko włożyć do bębna wraz z praniem ale efekt końcowy, jaki po sobie pozostawiają zadziwić może naprawdę każdego! Sama nie powierzam jak czyste i pachnące jest pranie po użyciu kapsułek Persil Discs Higienic Cleanliness Against Bad Odors , dzięki którym już nie muszę się martwić brzydkim zapachem , co jest bardzo ważne kiedy ma się w domu męża - pasjonata piłki nożnej należącego do klubu , w którym mecze odbywają się raz w tygodniu , a do tego jeszcze treningi i zielone plamy z trawy i błota !

Kapsułki Persil radzą sobie nawet z najgorszym plamami i zabrudzeniami, jak i bezproblemowo neutralizują brzydki zapach z wszelkich tkanin, ubrań. Napewno sięgnę nie raz po te właśnie kapsułki. Polecilam je już mojej mamie , siostrze, jak i przyjaciółkom oczywiście, ponieważ śmiało mogę powiedzieć, że spełniły one moje wszelkie oczekiwania, a ich działanie jest bez zarzutów! Polecam je rodzinie , przyjaciółkom ale również każdemu kto chce , by jego pranie było czyste, bez plam i zabrudzeń czy też chce zneutralizowac brzydkie zapachy. Napewno zostaną ze mną na zawsze , nie zamierzam zmieniac ich na inne .

Asiczk122 | 4 lata temu

Kapsułki na łatwe i pachnące pranie.

Kapsułki to genialny wynalazek , wygodne do przechowania, nie potrzebne są żadne miarki do odmierzerzenia ile nalezy dodadc zeby nie przesadzic , kapsułka nawet w niskiej temperaturze idealnie się rozpuszcza i pranie pieknie pachnie. Polecam więc każdemu

Jokan | 4 lata temu

Kapułki do trudnych zadań to Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Polecam te kapsułki do prania, są bardzo wygodne w stosowaniu. Po prostu wrzucasz do pralki, dorzucasz pranie i już gotowe. Kapsułki mają świeży zapach, co przekłada się później na świeże pranie. Wszystkie ubrania są doprane, nie ma zabrudzeń czy plam. Zapach po praniu jest świeży i utrzymuje się na długo. A same kapsułki dobrze się rozpuszczają i nie pozostawiają śladów na ubraniach. Polecam.

Kasia1991 | 4 lata temu

Kapsułka , Gorąco Polecam!

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors sprawdziły się u nas na 6! Bardzo dobrze usuwały plamy a zapach ,który pozostał na ubraniach jest przepiękny. Cena kapsułek jest bardzo dobra jak na ten produkt. Jestem zachwycona kapsułkami, powiem szczerze lepszych nie używałam. !!

nikola60 | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors usuwają nawet trudne plamy. Neutralizują nieprzyjemne zapachy. Są proste w użyciu.

Madziulka27 | 4 lata temu

Kapsułki Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors pozwalają szybko zrobić pranie i cieszyć się ubraniami na długo. Polecam serdecznie.

aagnieszkaa1 | 4 lata temu

Świetne kapsułki do prania

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors stały się moim nieodłącznym przyjacielem podczas prania. Pozostawiają ubrania, które pięknie pachną. Poza tym są wydajne.

Anqa90 | 4 lata temu

Świetne

Bardzo dobrze piorą, są wydajne, a co najważniejsze - pranie super pachnie po ich zastosowaniu. Jest takie świeże. Na pewno zakupię niejednokrotne opakowanie i będę wszystkim polecać.

Kasiex93 | 4 lata temu

od niedawna mój ulubiony sposób na robienie prania

Kapsułki Persil to pierwsze kapsułki, z jakimi miałam do czynienia i jest to strzał w dziesiątkę. Wykonywanie prania z nim jest szalenie proste, wystarczy wrzucić kapsułkę i włożyć pranie. Ubrania są wyprane i pachną intensywnie. Geniusz tkwi w prostocie, a właściwie w kapsułkach.

agamiki | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to strzał w dziesiątkę. Oprócz wszystkich zalet jakie posiada Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odorsa żel do prania - kapsułki posiadają jeszcze jedną bardzo ważną - ułatwiają dozowanie. Nie trzeba się zastanawiać ile płynu wlać. To naprawdę ułatwia pranie!

Poziomka1991 | 4 lata temu

Numer 1 wśród kapsułek do prania

Kapsułki do prania Persil są bardzo wygodne w użyciu, zapewniają świeżość i higieniczną czystość ubraniom. Skutecznie usuwają plamy. Myślę, że to produkt godny polecenia.

Smile22100 | 4 lata temu

Moja ulubiona forma i odtąd ulubione kapsułki!

Kapsułki to zdecydowanie mój ulubiony sposób prania. Są bardzo łatwe w użyciu i nie trzeba przy nich brudzić rąk. Byłam zachwycona również desingiem opakowania jak i samych kapsułek. Po wypraniu ubrań pachniały niesamowicie, również zapach długo się utrzymał. Jeśli chodzi o zabrudzenia wszystkie zostały usunięte! Byłam w pozytywnym szoku i chętnie będę ich używać również po teście :)

Malko | 4 lata temu

kapsułki do prania

Kapsułki są bardzo wydajne, ładnie pachną, ubrania są jak nowe. Wszystko jest czyste, brak jakichkolwiek plam. Nie powodują reakcji alergicznych.

adin2002 | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Te kapsułki to jakaś rewolucja w praniu. Poradziły sobie z kolorowym praniem jak i również z białymi rzeczami. Cieszę się, że na nie trafiłam, bo nie zamienię na nic innego. Bardzo dobrze się rozpuszczają podczas prania. Pranie wyciągam odświeżone i pachnące na dłużej niż 2h.

a_lukomska88 | 4 lata temu

Super kapsułki

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad ODORS nie zawiodły, pranie jest czyste i świetnie pachnie. Zapach utrzymuje się bardzo długo. Kapsułki są poręczne i wygodne w użyciu. Napewno polecę je znajomym.

marlena16-16 | 4 lata temu

Najłatwiejszy sposób na pranie

Zazwyczaj do prania stosuje żel lub proszek do prania. Jednak kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors są świetną alternatywą dla osób lubiących łatwe i szybkie rozwiązania, nie trzeba odmierzać ilości płynu czy proszku. Super dopierają plamy .Bardzo podoba mi się zapach po praniu z kapsułkami, gdyby miały jeszcze funkcje zmiękczania tkanin były by produktem idealnym.

xxxbaja | 4 lata temu

Mój numer 1

Jestem zachwycona - kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors są doskonałe , świetnie radzą sobie z plamami , ubrania po praniu mają wspaniały świeży zapach .Zdecydowanie najlepsze ..Polecam

dalana | 4 lata temu

WYGODA

W okresie testowania prałam różne rodzaje ubrań,firany,obrusy pościel, ręczniki i koce. Bardzo zadowolona byłam z rezultatów działania kapsułek na moje pranie,nie można do niczego się przyczepić,pranie bardzo czyste,bez plam. Ucieszył mnie fakt ,że moje ulubione dżinsy, super się wyprały i były miłe w dotyku – do tej pory zawsze były sztywne,a takich bardzo nie lubię. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie również moja ulubiona pościel, która wyprała się idealnie i naprawdę ładnie pachniała cudownie,a do tego zapach długo się utrzymywał....

Belaiza23 | 4 lata temu

Kolorowe i pachnące :)

Kapsułki zamknięte w solidnym opakowaniu zabezpieczającym je przed dostaniem się w ręce dzieci. Łatwe w użyciu, niewymagające. Forma kapsułki zabezpiecza przed rozlaniem, jak to czasem bywa w przypadku żelu do prania. Ładnie doprały lekko zabrudzone pranie. Zapach przyjemny i wyczuwalny po praniu. Wydajność oceniłabym na plus. Mogłabym śmiało polecić ten produkt znajomym i rodzinie.

Glooves | 4 lata temu

Super!

Kapsułki to najlepsze co istnieje! Łatwe w użyciu, pozostawiają piękny zapach na ubraniach, usuwają nawet najgorsze plamy i naprawdę wystarczają na długo. Polecam i sama różnież będę korzystać!

Natka1994 | 4 lata temu

Łatwość w obsłudze, higieniczna świeżość

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors, są łatwe w użyciu, higieniczna świeżość. Kapsułki rozpuszczają się już w 20 stopniach Celsjusza.

Monika13141 | 4 lata temu

Łatwe w użyciu

Bardzo lubię wszystkie kapsułki do prania bo są łatwe w użyciu. Kapsułki dobrze zropuszczają się w praniu. Ubrania są miłe w dotyku i przyjemnie pachną.

Duśka01 | 4 lata temu

Kapsułki na 100%

Chętnie zakupię ponownie kapsułki do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Mogę w nim prać ubranka moich dzieci które często są bardzo poplamione

Mknap | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki oceniam bardzo dobrze, porównując z innymi markami różnica jest taka, że wyprane ubrania mają zapach ale nie tak intensywny a to jest dla mnie duży plus. Często teraz piorę maseczki i wychodząc na zewnątrz nie czuje już tej chemii jak to było po wypraniu innymi kapsułkami

parysek10 | 4 lata temu

Skuteczny detergent

To jest to czego właśnie szukałam. Kapsułki perfekcyjnie radzą sobie z wszelkimi plamami, jak również pokonywaniem nieprzyjemnych zapachów. Do największych zalet kapsułek piorących z pewnością należy wygoda i prostota ich użytkowania. Nie wymagają dokładnego dozowania ilości, aby pranie było dobrze doprane i pachnące. Wystarczy wrzucić jedną do bębna pralki. Kapsułki doszczętnie się rozpuszczają w wodzie. Zdecydowanie polecam!

k.prawda91 | 4 lata temu

Świetne kapsułki

Wow! Jestem pod wrażeniem. Kapsułki robią świetną robotę. Dobrze piorą, pienią się. Ubrania są czyste i pachnące. Nie trzeba używać już płynu do płukania. Jestem bardzo zadowolona. Dobrze rozpuszczają się w wodzie.

Marna94 | 4 lata temu

Zwyczajne

Kapsułki również dostałam do przetestowania. Według mnie nie zauważyłam większej różnicy między tymi a innymi kapsułkami. Jedyne co je różni to to, że te kapsułki mają piękny zapach po praniu i ten zapach długo się utrzymuje.

kasia2439 | 4 lata temu

Kapsułki do prania

Kapsułki do prania są wygodne w użyciu lecz to co mnie trochę zniechęciło to, że nie do końca się rozpuszczają pozostawiając nieprzyjemne resztki w bębnie.

kotelka2020 | 4 lata temu

Satysfakcja z prania

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors wprost uwielbiam. Przepiękny zapach i świeżość prania na dłużej. Są to moje kapsułki nr 1, najlepsze jakich używałam.

figa100 | 4 lata temu

Najlepsze kapsułki ever!!!!.

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors są najbardziej skutecznymi z tych, które do tej pory używałam. Łatwe w użyciu, zwalczają trudne do usunięcia plamy nawet w niskich temperaturach i pozostawiają pranie higienicznie czyste i pachnące. Dla mnie bomba!. Polecam gorąco!.

kamilla79 | 4 lata temu

Praktyczne kapsułki do prania

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to bardzo prosty sposób na czyste i świeże pranie. Ubrania są czyste, świeże i miłe w dotyku, a do tego ładnie pachną. Kapsułki pozostawiają pranie bez żadnych plam, nie niszczą ubrań a do tego zapach utrzymuje się na długo.

Atusia73 | 4 lata temu

Bardzo dobre

Kapsułki nadają pranej odzieży bardzo ładny zapach. Nie zostawiają glutow w pralce i nie tworzą się zacieki na ciemnych ubraniach. Kapsułek używałam wiele, te są zdecydowanie w czołówce.

patkaa97 | 4 lata temu

Nie zamienię na nic innego

Usuwanie plam, neutralizowanie zapachów, łatwość użycia, wydajność - to te cechy kapsułek które najbardziej cenię. Polecam każdemu, bardzo dobry produkt

GaGa 83 | 4 lata temu

Świetny sposób na plamy nawet te trudne

Bardzo dobrze się rozpuszczają nie kleją się

Pięknie pachną zabijają zapach papierosow.

Cudownie radzą sobie z trudnymi plamami w niskiej temperaturze.

Dla mnie numer 1

Sabina801 | 4 lata temu

Kapsułki Persil

rewelacja, świetnie sprawdziły się w mojej łazience. Idealnie dopierają pranie nawet te ekstremalnie zabrudzone. Jestem bardzo zadowolona z rezultatów prania.

kasia1k1 | 4 lata temu

Świetne

Fantastyczne kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors o pięknym zapachu usuwają nawet uporczywe plamy, neutralizują brzydkie zapachy, a przy tym są bardzo wygodne w użytkowaniu.

AnetaSuliga | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki do prania są wydajne, gwarantują ochronę przed brzydkimi

zapachami, nadają większy blask ubraniom. Usuwają

najbardziej uporczywe plamy, zapewniając jednocześnie ochronę tkanin i długotrwałą świeżość ubrań.

alafik1967 | 4 lata temu

Polecam te kapsułki!

Dzięki innowacyjnej dwukomorowej technologii kapsułki Persil, z zawartością idealnie dobranej dozy środków piorących, całkowicie rozpuszczają się w kontakcie z wodą. Jestem z nich zadowolona, wreszcie czyste i przyjemne pranie! To najprostszy sposób na perfekcyjnie czyste pranie!

jogav | 4 lata temu

Perfekcyjna czystość

Kapsułki do prania Persil sprawiają, że ubrania są czyste i pachnące. Skutecznie usuwają plamy, neutralizują brzydkie zapachy i powodują, że ubrania są miękkie i miłe w dotyku.

madzix205 | 4 lata temu

Świetne kapsułki do prania

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad ODORS spełnily moje najśmielszw oczekiwania. Jestem za zachwycona, bo doprały się wszystkie. Zapach jest śliczny, a opakowanie bez zarzutu.

rycerzyk6 | 4 lata temu

persil kapsułki

Kapsułki do prania Persil 4 w1 to super nowość. Moje pranie nareszcie jest doprane ,czyste i świeże. Zapach chodzi za mną długi czas. Kapsułka rozpuszcza się w ciepłej i zimnej wodzie. Uporczywe plamy które do tej pory nie schodziły zniknęły. Kolor tkanin pozostaje bez zmian i nie narzekam już na nic. Opakowanie zachęca do kupna. Jest bezpieczne dla otoczenia ,bo forma zamykania i otwierania nie pozwala najmłodszym otworzyć pojemnika. Polecam.

Jaga00 | 4 lata temu

Bardzo dobre kapsułki do prania

Sa idealne. Pranie jest w koncu doprane, nie musze martwic sie czy dodalam plyn poniewaz zapach roznosi sie po calym domu. Dlugo sie utrzymuje po tygodniu wyjete pranie nadal jedt pachnące. Ubrania sa zadbane, miekkie, nie traca koloru. Opakiwanie kimpaktowe, bezpieczne zamknięcie przed dziećmi, Male i poreczne nie zajmuje wiele miejsca. Polecam swoim znajomym z uwagi na skuteczność.

doniaaadomi | 4 lata temu

Kapsułki 4w1 do prania persil

Kapsułki 4w1 do prania koloru z firmy Persil spełniły moje oczekiwania. Nie spodziewałam się tak niesamowicie czystego prania. Bardzo polecam przyjaciółce, mamie i babci.

karooolcia753 | 4 lata temu

Małe kapsułki a mają moc

Te małe kapsułki robią robotę! Nadają praniu tak piękny zapach, że czuć go w całym domu. Nawet na drugi dzień goście pytali co tak pięknie pachnie. Piorąc pościel dodałam kapsułki, a teraz w sypialni unosi się tak przyjemna woń.

kolczusia | 4 lata temu

Polecam

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to świetny produkt, po który sięgnę jeszcze nie raz. Piękny zapach, bardzo dobre rozpuszczanie się produktu nawet w niskich temp. Dopiera plamy różnego rodzaju.

Ewelina7858 | 4 lata temu

kapsułki sa swietne

kapsulki sa swietne, super dopieraja polecam wszystkim ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Asik791 | 4 lata temu

Kapsułki Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to najlepsze kapsułki jakie miałam okazję używać. Pięknie pachną(niepotrzebny płyn do płukania), usunęły wszystkie plamy jakie były na ciuchach. Od teraz będzie to nr. 1 w moim domu.

slomka20 | 4 lata temu

Super, rewelacja

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors dobrze się spisują. Pranie pachnie przyjmnie jest czyste i swieże. Doadtko kapsułki są bardoz wygodne w użytkownaiu i co najwaznijesze calkowice się rzpuszczają nie pozstawiajac sladów na ubraniach.

kuc19 | 4 lata temu

Potwierdzona skuteczność

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Claeaniness Against Bad Odors świetnie usuwa nieprzyjemne zapachy, ubrania są czyste, a kapsułki są łatwe u użyciu. Pozostawiają ubrania pięknie pachnące. Polecam wszystkim

olcia719 | 4 lata temu

Persilowanie na pięć!

Kapsułki do prania Persil, zamknięte w małej paczuszce, są wyjątkowo wydajne - jedna kapsułka wystarcza na jedno duże pranie - bez obaw - dopiera wszelkie plamy! Pranie pięknie pachnie, jest świeże i czyste :) Na pewno będę ich używać po wyczerpaniu testowanej paczuszki :) Dziękuję :)

Grazyna68 | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic

Persil kapsułki,Bardzo dobrze sprawdza się w niskich temperaturach.

Persik Discs Higienic

Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu. Świetnie dopierają,pranie jest czyściutkie i miękkie. Lubię jak pranie pachnie płynem do płukania ,a piorąc kapsułki Persil ,4w1nie potezebuję już płumu.

Ja już znalazłam swoje kapsułki

Jestem bardzo mile zaskoczona

Będę polecała Persil kapsułki rodzinnie , znajomym

kolastyna74 | 4 lata temu

Swietne

Kapsułki sa łatwe w użyciu.Mają ładny nie duszacy zapach.Bez problemu eliminują nieprzyjemne zapachy ,usuwają uporczywe plamy bez namaczania.Pranie jest pachnące ,higieniczne czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów

intermanka | 4 lata temu

Bardzo wygodne w użyciu

Kapsułki 4w1 to pierwsze kapsułki na rynku z 4 komorami. Zamknięte są w wygodnym opakowaniu. Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu, wystarczy wrzucić na dno pralki. Na połowę bębna używam jedną, na cały dwie. Nie zauważyłam gorszych rezultatów w praniu w porównaniu do tradycyjnych żeli i proszków. Ubrania są czyste, świeże i ładnie pachnące. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to aby położyć je na dno pralki - włożone między ubrania mogą się całkiem nie rozpuścić.

sylwunia25 | 4 lata temu

Kapsułki idealne

Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu,idealnie się rozpuszczają,spierają każdy brud, usuwają przykre zapachy,zapewniają wspaniałą świeżość praniu.Uwielbiam je!

Dora2024 | 4 lata temu

Strzał w 10

Kapsułki są łatwe w użyciu. Pranie jest czyste, pięknie pachnie. Opakowanie jest estetyczne wykonane i zaprojektowane. Etykieta na opakowaniu jest czytelna i z wypisanymi najważniejszymi parametrami produktu. Jest to produkt godny polecenia wszystkim szanującym się paniom.

leniszcze | 4 lata temu

Bangla Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Miałam przyjemność przetestowaćMiałam przyjemność przetestować Żel do prania Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Pranie idealnie czyste, pięknie pachnie, serdecznie polecam. Pranie idealnie czyste, pięknie pachnie, serdecznie polecam

Klaudia79bn | 4 lata temu

Kapsulki Persil.

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors dobrze dopieraja plamy.Pranie długo ładnie pachnie.Polecam w 100%.Jestem bardzo zadowolona i napewno będę w nich teraz prac.

BAMBERKA 2017 | 4 lata temu

Kapsulki persil

Łatwe w użyciu, pranie tak, pięknie pachnie że zapach unosi się po całym domu, jest delikatne dla skóry. Chętnie sięgnę po niego znów, bo jestem bardzo zadowolona.

iness1993 | 4 lata temu

Wygodne w użyciu i długotrwały zapach

Ładnie usuwają plamy. Aż jestem w szoku, bo wylądowałam w błocie w moich nowych dresach. Myślałam, że już po nich, ale kapsułka Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors świetnie sobie poradziła z tymi zabrudzeniami. A jaki zapach! Martinella1983 | 4 lata temu

Strzał w 10

I na to czekałam! Wreszcie znalazłam środek piorący który radzi sobie z moją starą pralką i pozostawia pranie pachnące przez wiele dni. Nie byłam przekonana do kapsułek ale okazało się to być bardzo wygodne. Odpada czyszczenie pojemnika na proszek. Nie trzeba tez stosować płynu do płukania bo pranie jest mięciutkie. Na duży plus jest też bezpieczne zamykanie pudełka. Bardzo się cieszę ze miałam możliwość testowania i znalazłam swój złoty środek. Polecam

flowerek16 | 4 lata temu

Zachwyt od pierwszego prania

Kapsułki Persil bardzo przypadły mi do gustu. Wcześniej używałam kapsułek innych marek lecz po zastosowaniu tych, na prawdę widziałam różnicę. Przede wszystkim co nasunęło się jako pierwsze to zapach. Jest bardzo przyjemny, swieży, nienachalny. Rozwieszone pranie czuć praktycznie w całym domu, a ubrania pachną jeszcze długo po wyschnięciu. Kapsułki

są skuteczne w walce z brudem. Poradziły sobie bez problemu z plamami na ubraniach roboczych mojego męża. Nawet gdy zapomniałam o płynie do płukania to moje pranie nie było ani trochę sztywne czy szorstkie. Po prostu nie widziałam różnicy. Będę na pewno je polecać i sama chętnie kupię je ponownie.

pysiak100 | 4 lata temu

Mój numer 1

Idealny produkt do prania ubrań kolorowych. Łatwy i wygodny w użyciu. Sprawia że pranie jest idealnie czyste i pięknie pachnie. Polecam gorąco. Bardzo wysokiej jakości produkt.

Halik007 | 4 lata temu

Praktyczne i spełniają swoją funkcję

Lubię kapsułki do prania, bo to najszybszy sposób na skuteczne pranie. Kapsułki Persil skutecznie piorą moje ubrania, i przede wszystkim zapewniają świeży, wyczuwalny i przyjemny zapach. Uwielbiam je!

Sorja | 4 lata temu

Prosto i skutecznie

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors są świetne i naprawdę działają. Po wypraniu czuć piękny, ale

bardzo delikatny zapach, który stosunkowo długo się utrzymuje na odzieży. Jedynym minusem jest to, że zdarza mi się prać niewielkie partie sportowej odzieży i trochę mi szkoda tej kapsułki na taką małą ilość

nierika | 4 lata temu

Cudowne

Odkrycie roku. Nareszcie moje ubrania nawwt se sportowe pachną śwoeżo i czysto. Nie ma śladu po plamach i zapachu potu. Nie znam lepszego środka. Nie znam lepszegi środka

lucja232 | 4 lata temu

Super czystość

Kapsułki do prania Persil są mega wydajne wrzucasz i nie interesuje więcej nic dlatego są praktyczne, dla mnie super piękne pachną ubrania i są odświeżone ,praktyczne mega

dudadey | 4 lata temu

Genialne kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Kapsułki mają ciekawą formę. Zapach jest przyjemny i intensywny. Poręczne opakownie. Usuwa trudne plamy. Nieprzyjemny zapach znika na zawsze po praniu w tych kapsułkach. Polecam wszystkim

michalukjustyna | 4 lata temu

Kapsułki

Kapsułki do prania ocenami bardzo dobrze, łatwe i szybkie użycie przez co bardzo je uwielbiam, Dodatkowo długo utrzymujący sie zapach na ubraniach. Polecam w 100%.

Iwonam | 4 lata temu

Super Kapsułki

Kapsułki przede wszystkim dają radę z wszelkimi plamami. Są bardzo wydajne, łatwe w użyciu, po praniu ubrania mają piękny odświeżający zapach. Nie muszę stosować płynu do płukania. Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors na pewno polecę moim przyjaciółkom.

Peach_x3 | 4 lata temu

Kapsułki do prania

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors mnie bardzo mile zaskoczyły, świetnie usuwają nawet najbardziej uporczywe plamy, bez problemu neutralizują nieprzyjemne zapachy, ubrania są idealnie czyste, pachnące i towarzyszy im przyjemny świeży zapach.

bozena62 | 4 lata temu

Kapsułki Persil wygoda prania

Kapsułki bardzo dobrze się rozpuszczą,super wygodne z użyciu, usuwają dość mocne zabrudzenia i pozostawia miły zapach na praniu.. ODzież po praniu jest mięęka, czysta ipachnie swiezościa.

MonikaSok | 4 lata temu

Kapsułki idelane

Bardzo lubię tą formę detergentów. Wystarczy wrzucić kapsułkę do bębna. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Pranie z kapsułkami Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors nie wymaga użycia dodatkowego odplamiacza. Pranie czyste, bez nieprzyjemnych zapachów. Jestem mile zaskoczona

JoannaEB | 4 lata temu

Kapsułki Persil to strzał w 10tke!

Kapsułki do prania Persil Hygienic Cleaniliness Against Bad Odors są rewelacyjne. Zawsze przy nastawianiu pralki było wokoło pralki dużo proszku rozsypanego a przy użyciu kapsułek jest mega wygoda. Piękny zapach. Ubrania świetnie doprane. Te kapsułki zostają u mnie na zawsze :)

AgaGer92 | 4 lata temu

Kapsulki

Kapsułki tak jak żel bardzo dobrze dopraly różnego rodzaju zabrudzenia i zniwelowały brzydkie zapachy, jednak żel wygrał z tego względu, że kapsułki zostawiają powłokę (to w co jest zapakowany żel)nie rozpuszczają się do końca. Pomijając to... Super

awronska95 | 4 lata temu

Kapsułki

Polecam jak najbardziej, super dopiera ciuchy, pięknie pachnie. Jedynym minusem jest slad po kapsułkach na praniu ale to nie zawsze, mimo tego i tak polecam sa super

kiciax1 | 4 lata temu

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors

Bardzo praktyczne kapsułki do prania. Wystarczy jedna kapsułka by zrobić całe pranie. Nie trzeba dozować. A zapach prania rewelacyjny. Świetny produkt na miarę XXI wieku.

zuzia900 | 4 lata temu

Bardzo wygodne

Kapsułki są wygodne w użyciu, wystarczy wrzucić jedna na dno pralki i gotowe. Nie muszę przejmować się o to ile produktu użyć. Pranie przyjemnie pachną, jednak kapsułki nie usuwają starych plam.

romeo.81 | 4 lata temu

Skuteczność

Kapsułki bardzo dobrze radzą sobie z zabrudzeniami tkanin.Pranie z użyciem tych kapsułek to sama przyjemność.Pranie pięknie pachnie jest świeże,znikają wszelkie plamy,zabrudzenia.Kapsułki stały się odtąd moimi ulubionymi ,będę je teraz zawsze używać i polecać innym.

gedda1 | 4 lata temu

proste i skuteczne

Lubię kapsułki do prania, bo są szybkie i proste w użyciu. Każda dorosła osoba może nastawić pranie z kapsułką. Dlatego u nas w domu sprawdziliśmy wiele kapsułek i uważam, że Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors należą do najlepszych. Sprawdzają się bardzo dobrze - usuwają plamy, neutralizują brzydkie zapachy, zapewniają ubraniom higieniczną czystość. Na pewno kupię je ponownie. Polecam je wszystkim.

alen300 | 4 lata temu

Środek piorący pierwszoplanowy

Obiema rękami podpisuję się nad samymi zaletami tego produktu. Polecam każdemu niedowiarkowi, bo widziałam na własne oczy jak świetnie kapsułki poradziły sobie z wymagającymi plamami.

Aleksandratrk | 4 lata temu

Szybka i skuteczna metoda na plamy i brzydkie zapachy

Od razu po otwarciu kapsułek w pomieszczeniu unosi się przepiękny zapach, nie wspominając o tym, jak równie pięknie pachną po praniu nasze ubrania. Jest to bardzo wydajna metoda, wystarczy jedna kapsułka, a zapomnimy o brzydkich zapachach oraz trudnych do pozbycia się plamach. Po wykorzystaniu tego opakowania z pewnością sięgnę po kolejne, ponieważ te kapsułki są zdecydowanie moim ulubieńcem.

Kamila22200 | 4 lata temu

Numer 1

Jak dla mnie numer 1 na naszym polskimi rynku.

Kapsułki sa idealnym rozwiazanie zdecydowanie dają radę z najgorszymi plamami.Bez problemu moge używać je przy malym dziecku

swiatolenii | 4 lata temu

Super wygoda

Kapsułki to doskonałość sama w sobie. Małe krążki które rozpuszczają wszelkie plamy. Łatwe w użyciu. Pozostawiaja pranie pięknie pachnące. Czego można chcieć więcej. Czyste pachnące pranie to jest to.

Ewelina1516 | 4 lata temu

Skutecznie usuwają plamy i pozostawiają przyjemny zapach

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors to bardzo wygodną forma po którą sięgam najczęściej. Dobrze usuwają plamy z ubrań i pozostawiają bardzo ładny zapach. Zachęciły mnie do ponownego zakupu.

andzianecia | 4 lata temu

Kapsułki dla każdego

Kapsułki do prania Persil Discs Hygienic Cleanliness Against Bad Odors skradły moje serce. Ubrania czyściutkie, świeżutkie wyglądają jak właśnie kupione. Kapsułkom nie straszne zaschnięte plamy, czy nieprzyjemne zapachy, wszystkiego pozbywają się podczas prania. Lubię kapsułki, gdyż są one łatwe i szybkie w użyciu wkładam do pralki i już. Persil to marka, która już rozgościła się w mojej pralni na dłużej.

Dzuti1 | 4 lata temu

Rewelacja

Kapsułki mogę polecić z czystym sumieniem... Są wygodne w użyciu, latwo się rozpuszczają, wszystko dopierają i pozostawiają długo utrzymujący się piękny zapach

_ainez_ka | 4 lata temu

Świetne są

Kapsułki są bardzo dobre usuwają plamy, co zawsze miałam problem żeby usunąć i neatrealizuja nie przyjemny zapach i są bardzo przyjemne ubrania po praniu

marzena7771 | 4 lata temu

Cudowne kapsułki

Kapsułki do prania są świetne. Dosnkonale radzą sobie nawet z uporczywymi plamami i zabrudzeniami. Kapsułki nadają ubraniom bardzo ładny i delikatny zapach

pumba03 | 4 lata temu

Świetny produkt

Kapsułki są dla mnie odkryciem tego sezonu. Ubrania są czyste i pachnące po praniu. Żadna plama i zapach nie jest im straszny. Używam kapsułki do prania kolorowego i białego - sprawdza się w obu przypadkach. Polecam 🙂

landrynka1993 | 4 lata temu

Reklama

wszystkim polecam obłedny zapach

Nigdy jeszcze nie miałam tej marki do prania ani żelu ani kapsułek nawet proszku i przyznam szczerze ze napewno jeszcze raz siegne po niego w sklepie. Schodzą po nim wszystkie plamy i co najlepsze extra pachnie bez plynu do plukania.